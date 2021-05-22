Учеба на скорости



— Историю в деталях знать всем не обязательно. Но в целом иметь представление о том, что происходило в стране и в мире в разные периоды времени, должен каждый. Потому что по многим событиям можно проследить тенденции, — считает Арина. — Сегодня важно не просто получить информацию, надо уметь анализировать эти знания, работать с ними, знать разные техники и подходы к анализу источников. Сегодня большинство профессий так или иначе связаны с получением и обработкой информации, тем более онлайн.