Учеба на скорости

По итогам учебного года в формате удаленки стало понятно, что получать знания можно не только в аудиториях, но и везде, где есть интернет. После того как самоизоляцию отменили, но учебу офлайн не вернули, многие студенты стали совмещать приятное с полезным: идешь в кафе, библиотеку и заодно там же слушаешь онлайн-лекцию. В профессорском зале Научки Арина использует, в основном, мобильный интернет. В старинном здании скорости оператора ей хватает на поиск информации, загрузку файлов для конференции, прослушивание лекций, общение в мессенджерах с одногруппниками.