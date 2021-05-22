Добрые новости
22 мая,
2021
Учеба на скорости
Как дистанционка изменила привычки студентов
Лекции - в аудиториях, семинары и практические занятия -
в лабораториях. Так строился учебный процесс в вузе до пандемии. Год дистанционного обучения изменил нашу жизнь. Сначала «удаленка» была непонятна и неудобна. Сейчас многие перестроились и почувствовали кайф от цифровых возможностей. Как проходили будни томских студентов в новой реальности и какую роль в этом сыграл мобильный интернет, узнаем из совместного спецпроекта ТВ2 и МегаФона.
Знакомьтесь, это Арина Михайлова, студентка исторического факультета ТГУ. Сейчас она учится на первом курсе магистратуры, изучает прикладную историческую аналитику.


— Историю в деталях знать всем не обязательно. Но в целом иметь представление о том, что происходило в стране и в мире в разные периоды времени, должен каждый. Потому что по многим событиям можно проследить тенденции, — считает Арина. — Сегодня важно не просто получить информацию, надо уметь анализировать эти знания, работать с ними, знать разные техники и подходы к анализу источников. Сегодня большинство профессий так или иначе связаны с получением и обработкой информации, тем более онлайн.
В 2020 году интернет-трафик в Томской области вырос в 1,5 раза. Абоненты МегаФона прокачали регион на 32 тысячи терабайт (ТБ). Если скопировать все эти данные на жесткие диски 2 ТБ и сложить их вместе, то такая конструкция сравняется по высоте с главным корпусом МГУ им. М.В. Ломоносова.
По итогам учебного года в формате удаленки стало понятно, что получать знания можно не только в аудиториях, но и везде, где есть интернет. После того как самоизоляцию отменили, но учебу офлайн не вернули, многие студенты стали совмещать приятное с полезным: идешь в кафе, библиотеку и заодно там же слушаешь онлайн-лекцию. В профессорском зале Научки Арина использует, в основном, мобильный интернет. В старинном здании скорости оператора ей хватает на поиск информации, загрузку файлов для конференции, прослушивание лекций, общение в мессенджерах с одногруппниками.
— Наши преподаватели в течение года использовали разные площадки, чаще всего занимались в Zoom, — рассказывает томская студентка. — Сначала просто лекции были. Сейчас стараются разнообразить занятия: делают презентации, включают совместное использование экрана. Мы вместе смотрим видео или тоже загружаем какие-то материалы. Если есть какое-то взаимодействие, то занятие может быть таким же интересным, как вживую.
По данным МегаФона, доля популярного сервиса Zoom в общем объеме трафика оператора в Томске составляет 1%. Разработчики других платформ также отметили повышение спроса на решения для видеосвязи, особенно среди образовательных учреждений региона. Так, среди томичей число клиентов «МегаФон Конференции», по сравнению с допандемийным годом, выросло в два раза.
Онлайн-пары у первокурсников магистратуры проходят пять раз в неделю. В случае если занятия начинаются, когда под рукой не оказывается хорошего вайфая, Арина пользуется мобильным интернетом. Чтобы было удобнее, она раздает интернет с телефона на ноутбук.



— Очень удобно, когда нужно на пару, а есть проблемы с вайфаем дома или в библиотеке. Телефон становится как роутер. Можно раздавать интернет сразу на несколько устройств. Это кстати, когда у друзей вдруг заканчивается интернет, а им срочно что-то нужно сделать в сети. Можно поделиться.

Лучший способ отдохнуть от ноутбука и телефона между парами — прогулка. Когда в запасе есть минут 20-30, Арина заглядывает в галерею «В Главном», которая находится в главном корпусе университета. В арт-пространстве проходят выставки современного искусства и встречи с креативными творческими людьми.
Одна из экспозиций — инсталляция Дениса Уранова на тему практик заточения. В пандемию она стала особенно актуальна. Интересными фотографиями Арина делится с друзьями в Instagram, которые улетают в сеть за считанные секунды.
Кстати, Instagram занимает лишь третью строчку рейтинга ресурсов у жителей Томской области. Самым популярным в регионе является YouTube, доля контента составляет 22% от всей потребленной информации в сети оператора. Второе место народного цифрового рейтинга — ВКонтакте. На главную российскую социальную сеть в среднем приходится 13% онлайн-трафика томичей.
Потратить перерыв между парами можно на прогулку в Университетской роще, особенно если не все тропы по ней исхожены. Не каждый, например, доходит до моста через речку Медичку. А у него, между прочим, богатая история.
Больше ста лет назад его построил известный архитектор Андрей Крячков. Этот мост в стиле модерн стал первым железобетонным сооружением в Сибири. Кстати, информацию эту Арина узнала только что, заглянув в томскую Википедию. Интернет в Университетской роще не подводит, 41 Мбит/с.

— Несмотря на то что я живу в Томске почти пять лет, все равно постоянно узнаю о нем что-то новое, — говорит студентка. — Это город с живой историей, которую встречаешь на улицах. Поэтому, когда хорошая погода, я стараюсь больше ходить пешком и даже перекусывать на свежем воздухе в каком-нибудь укромном уголке.
Вечером по плану у Арины уроки корейского языка. Уже почти год они также проходят в онлайн-формате. На связь с преподавателем студентка выходит из разных мест. Сегодня — из дома. На скорости в 40 мб не возникает проблем с аудированием, загрузкой домашки и с живым общением по скайпу.
— У нас все достаточно европоцентрично в плане истории и культуры: мало восточного и много западного, сложно проникнуться. Но благодаря преподавателям, которые очень интересно рассказывали об истории стран Азии, эта тема меня увлекла. Некоторые мои знакомые тоже интересуются корейской культурой, мне же понравился именно язык, его звучание. Он очень логичный и понятный с точки зрения грамматики. И вообще я за то, чтобы всегда учиться чему-то новому. Сейчас такое время — нужно постоянно двигаться вперед.



Партнерский материал.


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