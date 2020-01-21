«Уберите самолет»: как жить в квартире, в которой что-то шумит
«Новая квартира стала камерой пыток. Отвратительно неприятная история случилась в семье наших подопечных», — написала в Фейсбуке член ассоциации для детей с аутизмом «Аура» Ольга Богданова. Мы созвонились Лидой Чечулиной, с которой случилась эта «неприятная» история, чтобы разобраться на месте, почему никто не может помочь бабушке с особенной девочкой.
Мы приехали в квартиру на Юрия Ковалева, 45 днем, когда бабушка Лида Михайловна уже забрала внучку Аню из школы домой. Чтобы понять, шумно в квартире или нет и просто поговорить, сначала пришлось сбегать в квартиру сверху, где делали ремонт. Шум дрели заглушал даже обычную речь. Когда наступила тишина, мы стали прислушиваться. Ничего особенного. Ощущение, что в доме работает холодильник.
Звук усиливается после 6 вечера, — рассказывает Лида Михайловна. – Пик приходится на 2 часа ночи. Ребенок просыпается, плачет и кричит «Убрать самолет, убрать тетю Иру». Тетя Ира – это специалист по биоакустической коррекции, и Ане это напоминает занятие с ней. Сейчас добавились новые звуки, и она просит «убрать поезд».
Бабушка с внучкой переехали в Томск из маленького северного городка Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Переехали из-за школы. Слышали, что в нашем городе хорошо развита инклюзия и для Ани есть возможность обучаться. В маленьком городке, где родилась Аня, ничего подобного нет. У девочки аутизм. «До двух лет ничего особенного у Ани мы не замечали, — рассказывает Лида Чечулина, — а в 2,4 года сделали Ане прививки для детского сада. После прививки АКДС через три недели мы стали замечать ухудшение здоровья. Аня ушла в себя, смотрела в одну точку, не реагировала ни на кого. Перестала понимать обращенную к ней речь. Кружилась на одном месте. Перестала спать ночью. Стала постоянно плакать и кричать. Отказалась от еды. Когда выходили на улицу, то она бежала вперед и просто кричала».
До этого, по словам бабушки, Аня была веселым и спокойным ребенком. Любила русскую народную музыку, начинала говорить. Легкая задержка в развитии у ребенка все же, по словам бабушки, была раньше, но развитие аутизма она связывает именно с прививкой ( представление о возможности такой связи большинство современных серьезных специалистов считает мифом, однако же оно достаточно широко распространено ).
Проблемы со здоровьем начались у Ани с первых дней жизни. При рождении у девочки был диагноз «поражение центральной нервной системы». Тяжелые роды, обвитие пуповиной, маловодие, гипоксия головного мозга. Были все показания к кесареву сечению, но врачи не стали делать. Рожала дочь в городе Муравленко. И состояние самой матери во время родов сильно ухудшилось. У нее под двести подскочило давление и, скорее всего, был микроинсульт. Если бы не врачебная ошибка, внучка была бы здоровой, — считает бабушка.
Дочь Лиды Михайловны – преподаватель музыки по классу баяна в школе искусств. Папа Ани – пенсионер МВД. Сама Лида Михайловна – педагог дополнительного образования, всю жизнь проработала в садике в городе Муравленко. 10 лет назад, когда случилась беда с Аней, она вместе с ней и с мужем переехала в город Заринск рядом с Барнаулом. И если бы не школа для внучки, то вряд ли когда-либо переехала бы в Томск.
В «Эврике» есть инклюзивное образование, ресурсный класс. Основное время дети с расстройством аутического спектра проводят в этом классе, но и посещают уроки в нормотипичных классах. Аня по списку зачислена в 1-й «Пи» класс. У них есть своя зона, но они вместе с тьюторами ходят и на уроки по рисованию, труду, физкультуре. Если тьютор видит, что ребенок утомился, то его выводят в ресурсную зону. У каждого ребенка своя индивидуальная программа обучения и свой личный тьютор, — рассказывает Лида Михайловна.
И все было бы хорошо, если бы не постоянный шум в квартире, который не дает спать и сказывается на здоровье девочки. Учителя в школе отмечают, что на Аню плохо влияют шум и резкие звуки: она начинает кричать. Кроме того, педагоги заметили, что Аня явно не высыпается. «Девочка проявляет соматические признаки недостатка сна: зевает, трет глаза, пытается прилечь поспать», — отмечают в характеристике девочки ее учителя.
«Мы купили в ипотеку эту квартиру в начале апреля 2019 года у застройщика ТДСК, — рассказывает Лида Чечулина. — Но сразу в нее не заселились, а решили взять кредит и сделать ремонт. Заехали мы 14 августа, а все наши мучения начались с середины сентября. Появились громкие грохочущие звуки со стороны подвального помещения. Мы предположить не могли, что рядом находится насосная. Никто нам об этом не сказал. Мы покупали с дочерью, две женщины. Ничего не знали об устройстве коммуникаций под нашей квартирой, о том, что где-то рядом установлен мощный насос. Среди ночи у нас раздается страшный гул, и была такая сильная вибрация, что мы боялись упасть с кровати. Иногда мы спим всего по 2 часа в сутки. Ребенок просыпается, кричит, боится».
Несколько раз Лида Чечулина пыталась вызвать сантехника. Он приходил, снижал давление в трубах, и на некоторое время становилось тише, но затем шум снова появился. Лида Чечулина и ее дочь пробовали писать письма во все инстанции и жалобы застройщику. Дочь специально прилетала из Муравленко, чтобы нанять адвоката. Переехать на постоянное место жительства в Томск к ребенку она пока не может, потому что надо зарабатывать на ипотеку и отдавать кредит за ремонт. Адвокат написал везде жалобы, была экспертиза Роспотребнадзора, и все показывает, что «все в параметрах нормы».
Да, когда они снижают давление в трубах, то на какое-то время у нас тихо дома. И почему-то так складывается, что когда приходят разные комиссии, то все в норме. Но шум начинается обычно ночью, — рассказывает Лида Чечулина.
На вопрос ТВ2, почему она не запишет ночные звуки и «землетрясения» в своей квартире на видео, Лида Михайловна ссылается на то, что у нее недостаточно хороший для этого телефон. Поэтому видеозаписи шумовых атак и вибраций мебели пока нет.
Уполномоченный по качеству ЗАО «ТомДом ТДСК», руководитель отдела по претензионной работе Екатерина Циро специально приехала в редакцию ТВ2, чтобы прокомментировать ситуацию с квартирой по Юрия Ковалева, 45. Она сама была членом комиссии из 5 человек, которая дважды выезжала в квартиру на Ковалева, чтобы проверить, есть шум или нет.
Ситуация следующая. Первая жалоба на посторонний шум поступила в отдел по претензионной работе осенью этого года, – рассказывает Екатерина Циро. – Мы перенаправили это обращение в эксплуатирующую организацию ООО «Дом - Сервис ТДСК», чтобы они определили, есть ли превышение нормы, и проверили работу инженерных сооружений. Квартира находится на первом этаже, а в цокольном помещении у нас размещено инженерное оборудование, которое поддерживает жизнеобеспечение всего 17-этажного дома. Управляющая организации никаких превышений и нарушений в работе оборудования не нашла. В ноябре к нам вновь поступила жалоба уже в письменном виде. Мы создали комиссию из нескольких человек и провели замеры уровня шума в квартире, подвальном помещении и в самой насосной. Отмечу, что непосредственно под квартирой Лиды Михайловны насосная станция не расположена. Под ее квартирой только инженерная разводка – трубы. Все показатели были в норме. В квартире шум был 20-22 децибелов, по норме может быть до 55 днем и 45 ночью. Никакой вибрации стен члены комиссии не заметили.
По словам Екатерины Циро, были члены комиссии на Ковалева, 45 и в вечернее время. Поскольку было предположение, что шум в квартире усиливается во время максимального разбора воды, то комиссия решила провести эксперимент с 8 до 10 вечера. И снова ничего особенного. Ни шума, ни вибрации, ни того, что мебель и посуда трясутся, опять не заметили. И, соответственно, в актах проверки не зафиксировали. Все в пределах нормы.
Тем не менее мы от проблем нашего потребителя ни в коем случае не отмахиваемся. Я прекрасно понимаю, что если человека что-то беспокоит, то надо дальше разбираться, — говорит представительница ТДСК. — Собственница квартиры проживает с девочкой, которая страдает аутизмом, тяжелым и не изученным еще заболеванием. Когда мы приходили, заметили: девочка не совсем адекватно реагирует на шумы, разговоры. И я склоняюсь к выводу, что действительно посторонние шумы ее беспокоят из-за повышенной восприимчивости. Но и не отрицаю факт, что в многоквартирном доме могут быть какие-то посторонние звуки и вибрации. Это может быть не только от инженерных коммуникаций. Насколько нам известно, Лида Чечулина сняла квартиру в этом же доме в соседнем подъезде на 4 этаже. Оборудование ее перестало беспокоить, но стали мешать беспокойные соседи. Поэтому я думаю, что восприимчивого к звукам человека в многоквартирном доме всегда что-то будет раздражать.
Тем не менее работу по изучению звуков в шумной квартире сотрудники ТДСК прекращать пока не намерены. В ближайшее время застройщик за свой счет обещает заказать экспертизу звука в независимой лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в дневное и в ночное время. Если и они не выявят шума, то, по словам Екатерины Циро, они уже бессильны и ничем помочь не смогут.
Директор управляющей компании «Дом - Сервис ТДСК» Анатолий Бочаров признает, что некий шум в квартире присутствует и особенный ребенок его слышит.
Мы провели дополнительные мероприятия, чтобы еще снизить уровень шума, — рассказал ТВ2 Анатолий Бочаров. — Мы проведем замеры еще непосредственно в ночное время, чтобы посмотреть, помогло это или нет. Но совсем убрать шум мы не сможем. В подвале стоит насосное оборудование, которое подает воду до 17 этажа. Поэтому, если мы смотрим в сторону законности, то все у нас в рамках закона. Но если мы берем человеческую составляющую, то есть вопросы, и мы их стараемся решить.
По ходу разбирательств, в пределах нормы шум или нет, у Лиды Михайловны Чечулиной случилось два инсульта. Последний 17 января. Девочка Аня постоянно кричит и на занятиях в школе «Эврика», из-за которой они переехали в наш город, хочет спать. Застройщик и управляющая компания от своего клиента вроде не отмахиваются (по крайней мере все комментарии ТВ2 были получены в кратчайшие сроки), но и уловить шум не могут. Продать квартиру, купленную в ипотеку и отремонтированную в кредит, семья Ани не может. Просто нет денег на еще один ремонт. В планы ТДСК, по информации ТВ2, предоставлять новую квартиру взамен той, «где все в пределах нормы», не входит. Даже если это вдруг случится, то нет гарантии, что вновь не попадутся шумные соседи.
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