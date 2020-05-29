"У нас сегодня праздник, мы наконец-то все вместе"

До пандемии Татьяна Косточкина старалась как можно чаще навещать внуков в детдоме. Старшие 14-летний Даниил и десятилетний Егор жили с Татьяной практически с рождения, в приютах никогда не были, росли семейными. Как рассказывали сами дети, переключиться на жизнь в новых условиях им было тяжело. "Здесь без родных тяжело, непривычно. Тут все по-другому. Честно скажу, я хочу прям очень сильно домой. Сегодня разговаривал с воспитательницей, о том, что вообще больше не хочу здесь жить, потому что бесит все", - говорил журналисту ТВ2 старший Даниил в декабре.



Девочек - Лизу и Соню - Татьяна взяла под опеку не так давно. До этого они жили с мамой, службы опеки их периодически забирали в приют, потом возвращали в дом. Когда в декабре 2018 мать окончательно лишили родительских прав, бабушка забрала девочек. Сейчас им было более привычно жить вне дома, чем братьям. В детдоме всех определили в одну группу. По словам старших, это облегчало жизнь.



Встречи с бабушкой и дедом проходили в фойе на первом этаже. К младшему годовалому Ване в Дом малютки бабушку сначала не пускали, говорили, что "это травмирует психику ребенка". Но Татьяне все-таки "с боем" удалось добиться встреч. Потом в детских учреждениях ввели карантин. Сначала по ОРВИ, а после и в связи с пандемией коронавируса. Все визиты отменились. Татьяна говорит, что пережить время без свиданий и неопределенность без судов было сложно. "Ну как ребята, конечно, хотят домой. 15 мая полгода будет. Тем более карантин у них уже два месяца", - писала бабушка.

