"У нас сегодня праздник, мы наконец-то все вместе"

Татьяна обходила все учреждения в попытках повлиять на ситуацию, но результата не было. Оставалась надежда, что когда придут результаты медосвидетельствования, внуки вернутся домой. В опеке были уверены, что детей действительно бьют.
"Говорят, якобы сначала мальчики признались, что баба, когда разозлится, всех бьет. Сами дети мне говорят, что этого не говорили. Потом они (органы опеки — прим. ред.) начали утверждать, что Даня, чтобы выгородить меня, взял вину на себя. Я думала, результаты придут и мне отдадут детей, но нет. Я в Томске уже все обошла, везде писала, не знаю, куда пойти. Я бы все продала, чтобы вернуть ребят", - говорила бабушка.
В редакцию ТВ2 с историей Косточкиных обратилась соседка Людмила Молокова в декабре. Они живут на одной лестничной клетке деревянной двухэтажки в переулке Тихом. Двор в целом небольшой, состоит из таких же двухэтажек, поэтому все друг друга знают. О семье соседи отзывались положительно и даже составили коллективное письмо. Когда мы разбирались с этой историей, звонили школьным учителям и с сам районный отдел опеки и попечительства. В школе, где учились старшие Даниил и Егор, говорили, что бабушка входит в родительский комитет, дети хорошо успевают в учебе и активные во внеклассной жизни, следов побоев никогда не замечали. В опеке ситуацию комментировать отказывались, но не отрицали, что за время опекунства в доме Татьяны были проверки соцслужб, и они всегда проходили без нареканий.