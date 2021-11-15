Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Истории
  3. «Раздышаться до вертолета»: как жители отдаленной деревни скинулись, чтобы купить кислородный концентратор
Истории

«Раздышаться до вертолета»: как жители отдаленной деревни скинулись, чтобы купить кислородный концентратор

ТВ2 Юлия Фаллер

В Тымске Каргасокского района умерла от коронавируса 41-летняя местная жительница. По словам фельдшера, она поздно обратилась за помощью. К тому же пришлось ждать санавиацию. Это была первая смерть в деревне от коронавируса. После этого случая местные жители сложились и купили на поселок кислородный концентратор.

Кислородный концентратор

Тымск. Почти 100 км до районного центра — Каргаска. Население чуть больше 280 человек. Привились от коронавируса, по словам местного фельдшера, только 80 местных жителей. Сейчас дороги нет, добраться до населенного пункта можно только на вертолете. Сообщение — раз в неделю. Когда река замерзнет, можно будет добраться по зимнику. Один фельдшерский пункт, где работают два медика.

Фото: 
Автор: 
ФАП -
-

«У нас в поселке началась вспышка ковида, — говорит фельдшер Марина Трифонова, — Мы оторваны от всего мира. Вертолет, на котором мы можем улететь или получить медикаменты, прилетает  раз в неделю. Местная жительница затянула с обращением, долго пролежала с температурой дома, вызвала медика только тогда, когда началась сильная одышка. Мы связались с санавиацией. Была нелетная погода, и вертолет в ночь не полетел. Сатурация была очень низкая, в этот момент очень нужен был кислородный концентратор. На ФАПах кислорода нет. Лет пять назад мы получали кислородные баллоны небольшого объема, как освежители воздуха, так их хватило на два раза. На следующий день по санзаданию пациентка улетела в больницу в Каргасок».

Сотрудники ФАПа

«Пациентка два дня с низкой сатурацией ждала вертолет, — рассказывает анестезиолог Каргасокской районной больницы Евгений Музыченко, — Мне привезли ее уже в крайне тяжелом состоянии. При поступлении была экстренная интубация и перевод на ИВЛ. У нас она скончалась через двое суток».

После смерти односельчанки, фельдшер Марина Трифонова записала сообщение в группу села в Whatsapp «Тымск. Сельчане».

«Уважаемые односельчане, обращаюсь ко всем жителям и предпринимателям, — записывает аудиосообщение Марина Трифонова, — Непривитые односельчане тяжело болеют от ковида. Сегодня нам был необходим кислород, будем только завтра вывозить троих пациентов. Похоже у нас только все начинается. Если будет необходимость в кислороде, хотя бы по переменке будем давать раздышаться, пока ждем санавиацию. Не знаю, как вы поддержите мое обращение».

Тымчане собрали за сутки почти 85 тысяч рублей. Скидывались не только местные жители, но и те, кто давно живет в Томске.

Как рассказывает анестезиолог Евгений Музыченко, люди звонили и узнавали о здоровье односельчанки. «Сказали, что они собрали денег всей деревней и спросили, где купить кислородный концентратор на ФАП».

По мнению фельдшера Марины, история с умершей 41-летней тымчанкой повлияла односельчан.

«Коронавирус был от нас далеко, прививочная кампания шла с трудом, — рассказывает Марина, — Сначала привилось 80 человек, потом еще 20. Но были и явные противники прививок. У нас только сейчас люди стали болеть коронавирусом, мы отправляем мазки в Томск и подтверждается COVID-19. Сейчас количество зараженных коронавирусом в поселке 5 человек. Тогда на вертолете в Каргасок мы отправляли с пневмонией 14-летнюю девочку, 61-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которая скончалась в больнице. У нее осталось двое приемных детей. Двое мальчишек, пяти и семи лет. Они только привыкли жить в семье».

Где найти кислородный концентратор

Кислородный концентратор

Кислородный концентратор тымчане приобрели у томской фирмы, которая поставляет медицинское оборудование по оптовым ценам в больницы города и области. Концентратор стоил 56 тысяч рублей, на оставшиеся деньги купили небулайзер, пульсоксиметр для маленьких детей и взрослых и бактерицидный рециркулятор для ФАПа.

Кислородный концентратор — медицинский прибор, предназначенный для непрерывного производства кислорода высокой концентрации (до 96%) из атмосферного воздуха. Основное назначение — использование для лечебно-оздоровительных целей в больницах.

По словам директора медицинской компании Евгения Митрофанова, люди часто покупают дорогое медицинское оборудование для личных целей, но складываются обычно семьями.

«Мы в основном работаем по тендерам, закупкам и аукционам с больницами, недавно стали продавать оборудование физлицам, — говорит директор компании Евгений Митрофанов, —  Например, нужно бабушке или маме пройти реабилитацию после ковида, тогда родные покупают кислородный концентратор. Но впервые у нас покупают кислородный концентратор жители поселка. У нас это оборудование было в наличии на складе в Томске. Постарались сделать все в ускоренном порядке, потому что вертолет до поселка летает только один раз в неделю».

Концентратор доставляли из Томска на машине до Каргаска, потом оборудование полетело на вертолете в Тымск.

Сейчас тымчане пользуются кислородным концентратором в ФАПе, его уже установили. Соседние деревни тоже скидываются на покупку концентратора.

«Давайте не будем ждать, когда кому то будет плохо и потребуется срочно кислород, — пишут жители Усть-тыма. Предлагаю собрать необходимую сумму и купить концентратор кислорода, по примеру соседей тымчан».

Фото: 
Автор: 
-
-

Главврач Каргасокской районной больницы, депутат областной думы Сергей Винокуров утверждает, что финансирование на медицинское оборудование есть, оно «доходит в нужном объеме». .

«Местные жители самостоятельно решили купить кислородный концентратор для личного пользования, — говорит Сергей Винокуров, — Они разместили это оборудование на ФАПе, потому что там находятся медицинские работники. По стандарту оснащения, на ФАПах не должны находиться кислородные концентраторы».

По словам Сергея Винокурова, в Каргасокской больнице сейчас используют два вида кислорода — газообразный, который производится кислородными концентраторами и сжиженный кислород в баллонах, который привозят один раз в неделю из Томска. По словам главврача, «этого достаточно, кислородом обеспечены все пациенты».

Список местных жителей, которые купили кислородный концентратор для села

 

Вахрушева Н.С.1000

Илгина Н.В. 1000

Илгина Р.И.1000

Эльшайдт М.Ю.1000

Клюжева М.А.1000

Усманова М.А.1000

Жакова Л.В.1000

Домковская М.П. 1500

Майская С.В. 1000

Чуфистова С.А. 1000

Анненко Е.В. 2000

Гаус Д.Ю. 1000

Гаус И.С. 1000

Панова Е.В. 1000

Вдовина Н.В. 1000

Трифонова М.М. 1000

Рользинг Т.Ю. 1000

Эльшайдт С.В. 1000

Брежнева И.В. 1000

Шнайдер А.Н. 1000

Сагеева Е.В. 1000

Брагин Р.В.1000

Панова Е.П. 1000

Сагеева Л.А. 1000

Новосельцева Д.С 1000

Панова Ю.В. 1000

Вдовин С.А. 1000

Новичкова В.Г. 1000

Тугундина С.В. 1000

Гаус Л.Г. 2000

Артюшенко И.Н. 1000

Сухов Р. С. 1000

Майкова О. В. 1000

Черноволенко Э. К 1000

Вдовин А. С. 1000

Савенко Л. В. 1000

Карпова Т. В. 1000

Сухушина А. В. 2000

Рользинг Е.Т. 1000

Важенин К.Ф. 3000

Эльшайдт А.Н. 2000

Марамошкина Н.В.1000

Гаус Н.Н. 5000

Кулеева В.В. 1000

Папанов А.А. 1000

Качурина А.Р.1000

Слепынина М.А. 1000

Рользинг Р.А. 1000

Эльшайдт Т.А.(О.Н)3000

Монголин С.Г.1000

Панова В.Вл. 1000

Панова А.В. 1000

Гаус О.А. 2000

Жаков С.И. 1000

Рааб М.А. 1000

Черноволенко В.Г. 1000

Гаус С.А. 500

Глухих А.Н. 500

Гаус В.Вас. 2000

Вахрушева Е.В. 1000

Кулеева Ю.О.1000

Гаус Л.Ф. 1000

Панова В.Вас. 1000

Гаус Л.В. 1000

Монголин А.С.1000

Фатеева Л.А. 1000

Иванова В.А. 1000

Сухушина Е.Е. 1000

Муслухов С.А. 1000

Плотников Е.И. 1000

Артюшенко А.В.1000

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.