«Раздышаться до вертолета»: как жители отдаленной деревни скинулись, чтобы купить кислородный концентратор

В Тымске Каргасокского района умерла от коронавируса 41-летняя местная жительница. По словам фельдшера, она поздно обратилась за помощью. К тому же пришлось ждать санавиацию. Это была первая смерть в деревне от коронавируса. После этого случая местные жители сложились и купили на поселок кислородный концентратор.
Тымск. Почти 100 км до районного центра — Каргаска. Население чуть больше 280 человек. Привились от коронавируса, по словам местного фельдшера, только 80 местных жителей. Сейчас дороги нет, добраться до населенного пункта можно только на вертолете. Сообщение — раз в неделю. Когда река замерзнет, можно будет добраться по зимнику. Один фельдшерский пункт, где работают два медика.
«У нас в поселке началась вспышка ковида, — говорит фельдшер Марина Трифонова, — Мы оторваны от всего мира. Вертолет, на котором мы можем улететь или получить медикаменты, прилетает раз в неделю. Местная жительница затянула с обращением, долго пролежала с температурой дома, вызвала медика только тогда, когда началась сильная одышка. Мы связались с санавиацией. Была нелетная погода, и вертолет в ночь не полетел. Сатурация была очень низкая, в этот момент очень нужен был кислородный концентратор. На ФАПах кислорода нет. Лет пять назад мы получали кислородные баллоны небольшого объема, как освежители воздуха, так их хватило на два раза. На следующий день по санзаданию пациентка улетела в больницу в Каргасок».
«Пациентка два дня с низкой сатурацией ждала вертолет, — рассказывает анестезиолог Каргасокской районной больницы Евгений Музыченко, — Мне привезли ее уже в крайне тяжелом состоянии. При поступлении была экстренная интубация и перевод на ИВЛ. У нас она скончалась через двое суток».
После смерти односельчанки, фельдшер Марина Трифонова записала сообщение в группу села в Whatsapp «Тымск. Сельчане».
«Уважаемые односельчане, обращаюсь ко всем жителям и предпринимателям, — записывает аудиосообщение Марина Трифонова, — Непривитые односельчане тяжело болеют от ковида. Сегодня нам был необходим кислород, будем только завтра вывозить троих пациентов. Похоже у нас только все начинается. Если будет необходимость в кислороде, хотя бы по переменке будем давать раздышаться, пока ждем санавиацию. Не знаю, как вы поддержите мое обращение».
Тымчане собрали за сутки почти 85 тысяч рублей. Скидывались не только местные жители, но и те, кто давно живет в Томске.
Как рассказывает анестезиолог Евгений Музыченко, люди звонили и узнавали о здоровье односельчанки. «Сказали, что они собрали денег всей деревней и спросили, где купить кислородный концентратор на ФАП».
По мнению фельдшера Марины, история с умершей 41-летней тымчанкой повлияла односельчан.
«Коронавирус был от нас далеко, прививочная кампания шла с трудом, — рассказывает Марина, — Сначала привилось 80 человек, потом еще 20. Но были и явные противники прививок. У нас только сейчас люди стали болеть коронавирусом, мы отправляем мазки в Томск и подтверждается COVID-19. Сейчас количество зараженных коронавирусом в поселке 5 человек. Тогда на вертолете в Каргасок мы отправляли с пневмонией 14-летнюю девочку, 61-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которая скончалась в больнице. У нее осталось двое приемных детей. Двое мальчишек, пяти и семи лет. Они только привыкли жить в семье».
Где найти кислородный концентратор
Кислородный концентратор тымчане приобрели у томской фирмы, которая поставляет медицинское оборудование по оптовым ценам в больницы города и области. Концентратор стоил 56 тысяч рублей, на оставшиеся деньги купили небулайзер, пульсоксиметр для маленьких детей и взрослых и бактерицидный рециркулятор для ФАПа.
Кислородный концентратор — медицинский прибор, предназначенный для непрерывного производства кислорода высокой концентрации (до 96%) из атмосферного воздуха. Основное назначение — использование для лечебно-оздоровительных целей в больницах.
По словам директора медицинской компании Евгения Митрофанова, люди часто покупают дорогое медицинское оборудование для личных целей, но складываются обычно семьями.
«Мы в основном работаем по тендерам, закупкам и аукционам с больницами, недавно стали продавать оборудование физлицам, — говорит директор компании Евгений Митрофанов, — Например, нужно бабушке или маме пройти реабилитацию после ковида, тогда родные покупают кислородный концентратор. Но впервые у нас покупают кислородный концентратор жители поселка. У нас это оборудование было в наличии на складе в Томске. Постарались сделать все в ускоренном порядке, потому что вертолет до поселка летает только один раз в неделю».
Концентратор доставляли из Томска на машине до Каргаска, потом оборудование полетело на вертолете в Тымск.
Сейчас тымчане пользуются кислородным концентратором в ФАПе, его уже установили. Соседние деревни тоже скидываются на покупку концентратора.
«Давайте не будем ждать, когда кому то будет плохо и потребуется срочно кислород, — пишут жители Усть-тыма. Предлагаю собрать необходимую сумму и купить концентратор кислорода, по примеру соседей тымчан».
Главврач Каргасокской районной больницы, депутат областной думы Сергей Винокуров утверждает, что финансирование на медицинское оборудование есть, оно «доходит в нужном объеме». .
«Местные жители самостоятельно решили купить кислородный концентратор для личного пользования, — говорит Сергей Винокуров, — Они разместили это оборудование на ФАПе, потому что там находятся медицинские работники. По стандарту оснащения, на ФАПах не должны находиться кислородные концентраторы».
По словам Сергея Винокурова, в Каргасокской больнице сейчас используют два вида кислорода — газообразный, который производится кислородными концентраторами и сжиженный кислород в баллонах, который привозят один раз в неделю из Томска. По словам главврача, «этого достаточно, кислородом обеспечены все пациенты».
Список местных жителей, которые купили кислородный концентратор для села
Вахрушева Н.С.1000
Илгина Н.В. 1000
Илгина Р.И.1000
Эльшайдт М.Ю.1000
Клюжева М.А.1000
Усманова М.А.1000
Жакова Л.В.1000
Домковская М.П. 1500
Майская С.В. 1000
Чуфистова С.А. 1000
Анненко Е.В. 2000
Гаус Д.Ю. 1000
Гаус И.С. 1000
Панова Е.В. 1000
Вдовина Н.В. 1000
Трифонова М.М. 1000
Рользинг Т.Ю. 1000
Эльшайдт С.В. 1000
Брежнева И.В. 1000
Шнайдер А.Н. 1000
Сагеева Е.В. 1000
Брагин Р.В.1000
Панова Е.П. 1000
Сагеева Л.А. 1000
Новосельцева Д.С 1000
Панова Ю.В. 1000
Вдовин С.А. 1000
Новичкова В.Г. 1000
Тугундина С.В. 1000
Гаус Л.Г. 2000
Артюшенко И.Н. 1000
Сухов Р. С. 1000
Майкова О. В. 1000
Черноволенко Э. К 1000
Вдовин А. С. 1000
Савенко Л. В. 1000
Карпова Т. В. 1000
Сухушина А. В. 2000
Рользинг Е.Т. 1000
Важенин К.Ф. 3000
Эльшайдт А.Н. 2000
Марамошкина Н.В.1000
Гаус Н.Н. 5000
Кулеева В.В. 1000
Папанов А.А. 1000
Качурина А.Р.1000
Слепынина М.А. 1000
Рользинг Р.А. 1000
Эльшайдт Т.А.(О.Н)3000
Монголин С.Г.1000
Панова В.Вл. 1000
Панова А.В. 1000
Гаус О.А. 2000
Жаков С.И. 1000
Рааб М.А. 1000
Черноволенко В.Г. 1000
Гаус С.А. 500
Глухих А.Н. 500
Гаус В.Вас. 2000
Вахрушева Е.В. 1000
Кулеева Ю.О.1000
Гаус Л.Ф. 1000
Панова В.Вас. 1000
Гаус Л.В. 1000
Монголин А.С.1000
Фатеева Л.А. 1000
Иванова В.А. 1000
Сухушина Е.Е. 1000
Муслухов С.А. 1000
Плотников Е.И. 1000
Артюшенко А.В.1000