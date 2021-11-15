«Раздышаться до вертолета»: как жители отдаленной деревни скинулись, чтобы купить кислородный концентратор

В Тымске Каргасокского района умерла от коронавируса 41-летняя местная жительница. По словам фельдшера, она поздно обратилась за помощью. К тому же пришлось ждать санавиацию. Это была первая смерть в деревне от коронавируса. После этого случая местные жители сложились и купили на поселок кислородный концентратор.

Тымск. Почти 100 км до районного центра — Каргаска. Население чуть больше 280 человек. Привились от коронавируса, по словам местного фельдшера, только 80 местных жителей. Сейчас дороги нет, добраться до населенного пункта можно только на вертолете. Сообщение — раз в неделю. Когда река замерзнет, можно будет добраться по зимнику. Один фельдшерский пункт, где работают два медика.

«У нас в поселке началась вспышка ковида, — говорит фельдшер Марина Трифонова, — Мы оторваны от всего мира. Вертолет, на котором мы можем улететь или получить медикаменты, прилетает раз в неделю. Местная жительница затянула с обращением, долго пролежала с температурой дома, вызвала медика только тогда, когда началась сильная одышка. Мы связались с санавиацией. Была нелетная погода, и вертолет в ночь не полетел. Сатурация была очень низкая, в этот момент очень нужен был кислородный концентратор. На ФАПах кислорода нет. Лет пять назад мы получали кислородные баллоны небольшого объема, как освежители воздуха, так их хватило на два раза. На следующий день по санзаданию пациентка улетела в больницу в Каргасок».

«Пациентка два дня с низкой сатурацией ждала вертолет, — рассказывает анестезиолог Каргасокской районной больницы Евгений Музыченко, — Мне привезли ее уже в крайне тяжелом состоянии. При поступлении была экстренная интубация и перевод на ИВЛ. У нас она скончалась через двое суток».

После смерти односельчанки, фельдшер Марина Трифонова записала сообщение в группу села в Whatsapp «Тымск. Сельчане».

«Уважаемые односельчане, обращаюсь ко всем жителям и предпринимателям, — записывает аудиосообщение Марина Трифонова, — Непривитые односельчане тяжело болеют от ковида. Сегодня нам был необходим кислород, будем только завтра вывозить троих пациентов. Похоже у нас только все начинается. Если будет необходимость в кислороде, хотя бы по переменке будем давать раздышаться, пока ждем санавиацию. Не знаю, как вы поддержите мое обращение».

Тымчане собрали за сутки почти 85 тысяч рублей. Скидывались не только местные жители, но и те, кто давно живет в Томске.

Как рассказывает анестезиолог Евгений Музыченко, люди звонили и узнавали о здоровье односельчанки. «Сказали, что они собрали денег всей деревней и спросили, где купить кислородный концентратор на ФАП».

По мнению фельдшера Марины, история с умершей 41-летней тымчанкой повлияла односельчан.

«Коронавирус был от нас далеко, прививочная кампания шла с трудом, — рассказывает Марина, — Сначала привилось 80 человек, потом еще 20. Но были и явные противники прививок. У нас только сейчас люди стали болеть коронавирусом, мы отправляем мазки в Томск и подтверждается COVID-19. Сейчас количество зараженных коронавирусом в поселке 5 человек. Тогда на вертолете в Каргасок мы отправляли с пневмонией 14-летнюю девочку, 61-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которая скончалась в больнице. У нее осталось двое приемных детей. Двое мальчишек, пяти и семи лет. Они только привыкли жить в семье».