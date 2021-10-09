Пенсия — основной доход для многих семей в Напасе. А еще пособие по безработице. Рабочих мест мало — и это традиционно социалка. Но летом можно заработать на сборе дикоросов. Многие на вырученные от дикоросов деньги живут весь следующий год. Как только начинаются ягоды и грибы, Напас пустеет.



— Максимальная сумма - 17 тысяч 400 рублей. А минимальная - полторы тысячи. Получают это пособие по безработице в Напасе одиннадцать человек.



Аня Яковлева работает на почте и сегодня с вертолетом получила ведомость по пособиям. Завтра начнет их выдавать. Если будет, что. Местная почта торгует продуктами и товарами первой необходимости и тоже дает их в долг.



— Просто если в магазине вы взяли на сто рублей, там просто фамилию вашу запишут в тетрадку и все. А на почте нужно через компьютер все пробивать, какие именно конфеты ты взял.



— А есть те, кому уже не даете в долг?



— Есть, конечно. До меня девочка работала, она дала одной женщине в долг, а у нее ни безработицы, ни пенсии и вычитать не из чего. И ей пришлось из своего кармана отдавать.



— А вы не хотели бы отсюда уехать?



— Я наоборот, только вернулась сюда. И жилье тут есть, и мужу тут больше понравилось: охота, рыбалка, дикоросы. Захотел, пошел сеть поставил.



— Разве на сеть не нужно разрешение?



— А ну да... до этого был у нас егерь. А потом куда-то исчез. Какие разрешения? Да и какой смысл, если даже запретят, кто тут будет за этим следить? И что люди есть-то будут? А так пошел, рыбу поймал, уху сварил.

