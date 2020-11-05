«Тяжело бороться с хитами»

Истории

Томская поп-панк группа Следы выпустила сингл «Пудра» 20 мая 2020 года. Слова припева заимствованы из песни «Мелом» популярной в начале 2000-х группы Пропаганда. С правообладателями томские музыканты не связывались, разрешения не спрашивали. В конце октября на них вышел продюсер «Пропаганды» Сергей Иванов. Попросил удалить трек со стриминговых платформ и пригрозил судом.

Фото: Паблик группы в социальной сети Вконтакте

— Текст припева мы использовали как отсылку и дань уважения группе Пропаганда, переработав саму песню, потому что мы не являемся кавер-группой, — рассказывает вокалист и гитарист Следов Иван Бутенко. По его словам, у оригинала заимствовано не больше 30 %. — Песня «Пудра» вышла 20 мая, хорошо зашла, были высокие показатели по прослушиваниям – больше 70 тысяч на iTunes.



Недавно Следы заключили договор с московским лейблом, который в ноябре будет издавать их новый альбом «Мороз». По словам Ивана Бутенко, связаться с новым лейблом удалось в том числе и за счет популярности трека «Пудра».

Фото: Со страницы Ивана в социальной сети Вконтакте

Мы честно думали, что Пропаганда умерла и уже не существует. То, что они есть, стало неожиданностью для нас.

— Мы шуточно предполагали, что такое может произойти, — вспоминает Иван Бутенко. — Нас лейбл уже потом предупреждал. Если песня начнет приносить деньги, Пропаганда появится сразу… Для нас это первый опыт. Нас каверили другие группы, но мы никогда никому ничего не предъявляли.



По словам Ивана, трек «Пудра» на стриминговых платформах собрал всего 30 $, которые они готовы отдать правообладателю. Композиция должна была стать частью нового альбома, но Следы скорее всего не смогут теперь ее включить. Возможно, им придется отказаться от припева.

В октябре Пропаганда «перезагрузилась», поменялся состав группы. Перезагрузка началась с композиции «Белым мелом» — уже знакомая читателям песня «Мелом» (2001) в новой аранжировке и с новым вокалом вышла в паблике Пропаганды 29 октября. Чуть позже вышел клип на песню.

31 октября продюсер Пропаганды Сергей Иванов позвонил Ивану Бутенко, который позже опубликовал запись этого разговора в паблике.



— У нас вчера состоялся релиз песни «Белым мелом», — рассказал Ивану Бутенку по телефону продюсер Пропаганды Сергей Иванов. — В этом году я получил семь запросов от разных звезд, начиная с Ольги Бузовой, с суммами от миллиона и выше за права на переработку этой песни. Я всем запретил, потому что знал, что сам буду ее выпускать. Я ее выпустил, и тут появляются хейтеры, которые у нас в сообществе пишут, что мы с…..ли песню у вас. Это нормально, вы считаете?



По словам Ивана Бутенко, после публикации телефонного разговора в его адрес поступали угрозы от разных людей.

Фрагмент переписки участника Следов Максима Черченко и продюсера Пропаганды Сергея Иванова в комментариях к записи:

Мы пообщались с продюсером Пропаганды Сергеем Ивановым, он сообщил, что «таких переделанных песен в сети миллион, и у него богатый опыт юридической практики».



— Им любой мой комментарий на пользу идет. Любой такой группе, которая ворует и переделывает песни. Мы нашли трек, заблокировали. У меня во Вконтакте миллион таких просьб в поддержку. Это моя рутинная деятельность, можно сказать. Песню я и не слушал, честно скажу, мне просто администраторы мои сказали, что там переделана песня, я включил пару секунд только послушал. Да, все заблокировал, — рассказал Сергей Иванов.



По словам Ивана Бутенко, все синглы они удалили из сети сами в связи с выходом альбома и переходом на новый лейбл.



Опыт решения вопросов в суде у Сергея Иванова и правда богатый. С 2013 года продюсер судился с бывшей вокалисткой и автором песен (в том числе трека «Мелом») Викторией Вороновой, запретив ей исполнять песни на сольных концертах.



Будет ли подавать в суд на Следы продюсер Пропаганды пока не решил — «пиарить их я не собираюсь». Сергей Иванов отметил, что есть более действенный способ, чем административная ответственность — 146 статья уголовного кодекса «Нарушение авторских и смежных прав». Наказанием по статье может быть штраф до 200 тысяч, исправительные работы или арест на срок до шести месяцев.

Фото: Паблик группы в социальной сети Вконтакте

В свою очередь участники группы Следы считают, что песня «Белым мелом» заимствует определенные части их аранжировки. По словам Ивана Бутенко, перезапуск Пропаганды может быть как-то связан с успехом их трека «Пудра» в интернете.

Московские звезды, крупные лица в шоу-бизнесе на простых провинциальных панков обращают внимание, пытаясь как-то на этом выехать…

По словам директора томской компании по музыкальному оформлению бизнеса «Бубука» Дмитрия Пангаева, правообладатель может оценить моральный и материальный ущерб и подать в суд: «Как правило, такие иски одобряются».

— Правообладатель оценивает интеллектуальную собственность так, как он видит, а суд принимает решение удовлетворить иск, уменьшить компенсацию или отказать. Все очень индивидуально. Одна ситуация, когда Вася Пупкин предъявляет претензии, а совсем другая, когда Макс Фадеев это делает. И уровень ущерба будет совершенно разным. Наша компания специализируется на публичном исполнении композиций. В этой сфере есть определенные оценки. Один трек в кафе проиграл нелегально — штраф 20 тысяч рублей, если это зафиксировали.



По словам Дмитрия, даже если на треке не заработали денег, правообладатель может сказать, что ему просто не нравится, как искажают его интеллектуальную собственность.



— Это собственность, и лучше ею не пользоваться без спроса. Часто правообладатели разрешают делать это бесплатно, если им все нравится. Для каких-то правообладателей хорошо, что есть ремикс на их песню – это способствует популяризации. Или, например, их может вполне устраивает, что песню поют в барах...



Кавер-группы, которые зарабатывают деньги на чужих песнях и не обращались к правообладателю, тоже нарушают авторское право. По словам Дмитрия Пангаева, перед использованием треков всегда нужно связываться с правообладателем или его представителем. В идеале, даже кавер-группа из провинциального города, если хочет заработать на треках Metallica, должна связаться с ней. Если такой возможности нет — можно обратиться в Российское авторское общество и попытаться получить какие-то права на использование треков там.