«Ты такая тварь, я тебя замочу»

Истории

Хорошо, если повезло с соседями и они ведут себя тихо и не дебоширят. Но бывают случаи, когда проживающие по соседству люди оскорбляют, скандалят и угрожают.

У томички Ксении Шарафиевой проблемы с шумным соседом Павлом начались пять лет назад, когда она въехала в девятиэтажный панельный дом на улице Федора Лыткина. Девушка жила этажом выше и в период запоев Павла становилась невольным свидетелем ночного буйства. Мужчина до трех часов ночи чем-то грохотал, орал на телевизор, периодически в его квартире что-то падало. Мирные переговоры и вызовы наряда полиции привели только к одному: мужчина стал открыто угрожать физической расправой.



«Первый наш конфликт случился сразу после того, как я въехала в квартиру, — рассказывает Ксения. — Я тогда особо и не жаловалась на него. У меня гостила подруга с дочерью. Она, естественно, бегала, особенно перед тем, как ложиться спать. Однажды вечером сосед поднялся к нам и сказал, что мы громко топаем. Я тогда ответила, что ребенок бегает и что бегает он в разрешенное время. А вот когда вы в два часа ночи постоянно орете и шумите, это нормально? И закрыла дверь. Через несколько дней он сильно напился и начал так шуметь, что я подумала, что он убивает жену. Даже собака моя спряталась от испуга. Я вызвала полицию, они к нему постучали, он дверь не открыл, и полицейские уехали. Я потом полчаса писала объяснительную, почему их вызвала, что я слышала и так далее. Уже тогда полиции просто в подъезде стоять не понравилось».

Потом какое-то время у Ксении не возникало проблем с соседом, так как из-за работы она часто уезжала, а летом вообще не жила в своей квартире. И особо он ей не мешал. А затем все началось снова. К обычному пьяному шуму добавились постоянные громкие крики. Сосед до трех часов ночи то ли громко разговаривал по телефону, то ли орал на телевизор. Шумоизоляции в доме никакой, жалуется Ксения, но из всех соседей девушка слышит только Павла. Его крики мешают ей работать: девушка работает по Скайпу, и ее клиенты постоянно слышат, как орет сосед. Тогда Ксения и пошла к участковому написать заявление, так как спать по ночам было невозможно. Участковый сходил для беседы, но не достучался. Сосед попросту не открыл полицейскому дверь.

Фото: предоставлено Ксенией Шарафиевой

«Я решила написать соседу записку: «С вами все хорошо, вы с кем по ночам так громко разговариваете? Может, вам нужна помощь специалиста? Вы мешаете жить соседям». Положила ее в почтовый ящик. Он меня после этой записки увидел у подъезда и давай материть. Я ответила, что сейчас достану телефон и запишу, как вы меня материте. Но делать этого не стала, просто развернулась и ушла. В другой раз он меня также подкараулил у подъезда и стал мне угрожать. Что он мне «устроит хорошую жизнь», и ну обматерил, конечно же. Но я не стала с ним отношения выяснять, ведь он крепче меня физически. Я снова пошла к участковому и снова написала заявление. Тогда по моему заявлению его оштрафовали за оскорбление. Я ходила в Кировский районный суд и давала показания. И он на какое-то время затих. Если он начинал после 12 ночи орать, то я стучала в ответ по батарее и он успокаивался».



Продлилось относительное перемирие недолго. Перед новогодними праздниками, в 20-х числах декабря, сосед снова ушел в запой. Никакой стук по батарее, вспоминает Ксения, уже не действовал. Пришлось девушке снова обращаться к участковому. Но участковый сразу пояснил, что с ее соседом бесполезно разговаривать, тот не открывает дверь. Тогда девушка в тот же день вечером вызвала наряд полиции, но сосед им снова не открыл. Ксения посоветовала им приехать днем, чтобы пообщаться с пьяным дебоширом.

«В итоге я все-таки добилась, чтобы полиция приехала днем. Это произошло 24 декабря. Они с ним поговорили, но меня дома не было. Когда я вернулась домой, он поднялся ко мне, стал трезвонить в дверь и орать, что зашибет. А ночью опять стал пить. Я вызвала полицейских и вместе с ними спустилась. Нам повезло, что в этот момент к нему постучался сосед и тот ему открыл. Когда Павел меня увидел, он начал меня опять оскорблять. Я сообразила включить телефон и все записать. Он говорил, что я тварь, что у него есть пистолет и ружье и что он меня застрелит, если я продолжу «так себя вести». После этого разговора единственное, что посоветовали мне полицейские: не попадаться ему на глаза. Как не попадаться, ведь я тут живу, я с собакой гуляю два раза в день. Мне через форточку выходить, что ли?».

На следующий день девушка пошла снова писать заявление, теперь уже об угрозах физической расправой. И приложила записанное видео. Участковый ей сразу сказал, что уголовного дела за угрозы не будет, но административный штраф возможен. Но в итоге недавно ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела, так как сосед в своих показаниях уверял, что в этом конфликте она сама виновата. И что она постоянно провоцирует.

«У меня есть свидетели, что он не дает спать до трех часов ночи, у меня есть свидетели, что он меня оскорбляет. Но причин для возбуждения дела нет», — возмущается девушка.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела Ксении Шарафиевой сказано, что состава преступления нет. Полицейские написали, что показания по поводу данного факта брали через дверь, так как Павел находится на карантине. Тот пояснил, что с Ксенией «у него давний конфликт и она периодически вызывает к нему сотрудников полиции без какого-либо повода».

Также в ходе проверки полиции «не удалось установить свидетелей и очевидцев данного происшествия, ввиду отсутствия информации о данных лицах». Также не было найдено признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 (угроза убийством), так как никаких деяний, «реально угрожающих жизни и здоровью гражданки Ксении Шарафиевой», соседом предпринято не было.

Фото: фото предоставлено Ксенией Шарафиевой

В свою очередь юрист-консультант кризисного центра для женщин «Семья» Кристина Бессмертных прокомментировала данную ситуацию так:

«Если есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или административного правонарушения, то его надо обжаловать у вышестоящего руководства полиции. Если руководство не предпримет никаких действий, то тогда обжаловать в прокуратуре. И так по цепочке надо идти, обжаловать и обжаловать. Я очень много работаю с такими случаями, и правда, в таких случаях действительно ссылаются на отсутствие состава преступления и отказывают в возбуждении уголовного дела. Состав преступления — это не только слова «я тебя убью», но и реально женщине надо осознавать, что ее сейчас убьют. В этом плане у нас не совсем корректные нормативные акты. Фактически, пока ее не ударят или что-то другое не сделают, дела не будет. Что касается административного дела об оскорблении, то оно должно носить публичный характер. Если, например, оскорбления в социальных сетях, то все могут это увидеть и прочитать, тут даже уголовное дело можно возбудить. А если оскорбили лично, то тут можно пойти в мировой суд и подать иск о возмещении морального вреда. Правда, там тоже нет никаких правовых механизмов для защиты от оскорблений, но можно взыскать компенсации. Сказать, что оскорбления нанесли страдания, что даже, например, она работать не могла».