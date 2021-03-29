«Ты такая тварь, я тебя замочу»
Хорошо, если повезло с соседями и они ведут себя тихо и не дебоширят. Но бывают случаи, когда проживающие по соседству люди оскорбляют, скандалят и угрожают.
У томички Ксении Шарафиевой проблемы с шумным соседом Павлом начались пять лет назад, когда она въехала в девятиэтажный панельный дом на улице Федора Лыткина. Девушка жила этажом выше и в период запоев Павла становилась невольным свидетелем ночного буйства. Мужчина до трех часов ночи чем-то грохотал, орал на телевизор, периодически в его квартире что-то падало. Мирные переговоры и вызовы наряда полиции привели только к одному: мужчина стал открыто угрожать физической расправой.
«Первый наш конфликт случился сразу после того, как я въехала в квартиру, — рассказывает Ксения. — Я тогда особо и не жаловалась на него. У меня гостила подруга с дочерью. Она, естественно, бегала, особенно перед тем, как ложиться спать. Однажды вечером сосед поднялся к нам и сказал, что мы громко топаем. Я тогда ответила, что ребенок бегает и что бегает он в разрешенное время. А вот когда вы в два часа ночи постоянно орете и шумите, это нормально? И закрыла дверь. Через несколько дней он сильно напился и начал так шуметь, что я подумала, что он убивает жену. Даже собака моя спряталась от испуга. Я вызвала полицию, они к нему постучали, он дверь не открыл, и полицейские уехали. Я потом полчаса писала объяснительную, почему их вызвала, что я слышала и так далее. Уже тогда полиции просто в подъезде стоять не понравилось».
Потом какое-то время у Ксении не возникало проблем с соседом, так как из-за работы она часто уезжала, а летом вообще не жила в своей квартире. И особо он ей не мешал. А затем все началось снова. К обычному пьяному шуму добавились постоянные громкие крики. Сосед до трех часов ночи то ли громко разговаривал по телефону, то ли орал на телевизор. Шумоизоляции в доме никакой, жалуется Ксения, но из всех соседей девушка слышит только Павла. Его крики мешают ей работать: девушка работает по Скайпу, и ее клиенты постоянно слышат, как орет сосед. Тогда Ксения и пошла к участковому написать заявление, так как спать по ночам было невозможно. Участковый сходил для беседы, но не достучался. Сосед попросту не открыл полицейскому дверь.
«Я решила написать соседу записку: «С вами все хорошо, вы с кем по ночам так громко разговариваете? Может, вам нужна помощь специалиста? Вы мешаете жить соседям». Положила ее в почтовый ящик. Он меня после этой записки увидел у подъезда и давай материть. Я ответила, что сейчас достану телефон и запишу, как вы меня материте. Но делать этого не стала, просто развернулась и ушла. В другой раз он меня также подкараулил у подъезда и стал мне угрожать. Что он мне «устроит хорошую жизнь», и ну обматерил, конечно же. Но я не стала с ним отношения выяснять, ведь он крепче меня физически. Я снова пошла к участковому и снова написала заявление. Тогда по моему заявлению его оштрафовали за оскорбление. Я ходила в Кировский районный суд и давала показания. И он на какое-то время затих. Если он начинал после 12 ночи орать, то я стучала в ответ по батарее и он успокаивался».
Продлилось относительное перемирие недолго. Перед новогодними праздниками, в 20-х числах декабря, сосед снова ушел в запой. Никакой стук по батарее, вспоминает Ксения, уже не действовал. Пришлось девушке снова обращаться к участковому. Но участковый сразу пояснил, что с ее соседом бесполезно разговаривать, тот не открывает дверь. Тогда девушка в тот же день вечером вызвала наряд полиции, но сосед им снова не открыл. Ксения посоветовала им приехать днем, чтобы пообщаться с пьяным дебоширом.
«В итоге я все-таки добилась, чтобы полиция приехала днем. Это произошло 24 декабря. Они с ним поговорили, но меня дома не было. Когда я вернулась домой, он поднялся ко мне, стал трезвонить в дверь и орать, что зашибет. А ночью опять стал пить. Я вызвала полицейских и вместе с ними спустилась. Нам повезло, что в этот момент к нему постучался сосед и тот ему открыл. Когда Павел меня увидел, он начал меня опять оскорблять. Я сообразила включить телефон и все записать. Он говорил, что я тварь, что у него есть пистолет и ружье и что он меня застрелит, если я продолжу «так себя вести». После этого разговора единственное, что посоветовали мне полицейские: не попадаться ему на глаза. Как не попадаться, ведь я тут живу, я с собакой гуляю два раза в день. Мне через форточку выходить, что ли?».
На следующий день девушка пошла снова писать заявление, теперь уже об угрозах физической расправой. И приложила записанное видео. Участковый ей сразу сказал, что уголовного дела за угрозы не будет, но административный штраф возможен. Но в итоге недавно ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела, так как сосед в своих показаниях уверял, что в этом конфликте она сама виновата. И что она постоянно провоцирует.
«У меня есть свидетели, что он не дает спать до трех часов ночи, у меня есть свидетели, что он меня оскорбляет. Но причин для возбуждения дела нет», — возмущается девушка.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела Ксении Шарафиевой сказано, что состава преступления нет. Полицейские написали, что показания по поводу данного факта брали через дверь, так как Павел находится на карантине. Тот пояснил, что с Ксенией «у него давний конфликт и она периодически вызывает к нему сотрудников полиции без какого-либо повода».
Также в ходе проверки полиции «не удалось установить свидетелей и очевидцев данного происшествия, ввиду отсутствия информации о данных лицах». Также не было найдено признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 (угроза убийством), так как никаких деяний, «реально угрожающих жизни и здоровью гражданки Ксении Шарафиевой», соседом предпринято не было.
В свою очередь юрист-консультант кризисного центра для женщин «Семья» Кристина Бессмертных прокомментировала данную ситуацию так:
«Если есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или административного правонарушения, то его надо обжаловать у вышестоящего руководства полиции. Если руководство не предпримет никаких действий, то тогда обжаловать в прокуратуре. И так по цепочке надо идти, обжаловать и обжаловать. Я очень много работаю с такими случаями, и правда, в таких случаях действительно ссылаются на отсутствие состава преступления и отказывают в возбуждении уголовного дела. Состав преступления — это не только слова «я тебя убью», но и реально женщине надо осознавать, что ее сейчас убьют. В этом плане у нас не совсем корректные нормативные акты. Фактически, пока ее не ударят или что-то другое не сделают, дела не будет. Что касается административного дела об оскорблении, то оно должно носить публичный характер. Если, например, оскорбления в социальных сетях, то все могут это увидеть и прочитать, тут даже уголовное дело можно возбудить. А если оскорбили лично, то тут можно пойти в мировой суд и подать иск о возмещении морального вреда. Правда, там тоже нет никаких правовых механизмов для защиты от оскорблений, но можно взыскать компенсации. Сказать, что оскорбления нанесли страдания, что даже, например, она работать не могла».
Сейчас Ксения делает в квартире шумоизоляцию и надеется, что больше по ночам своего соседа слышать не будет. Она также намерена обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в вышестоящих инстанциях.
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