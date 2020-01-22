«Товарищ полковник, я не сука!»: что доказывает в суде бывший майор УФСИН

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«Ты что, сука? Да тебя бы, тварь, в 38-м расстреляли бы!» Бывший замначальника самой большой колонии в Кызыле, майор в отставке Владимир Монгуш утверждает, что с такими словами его избил глава УФСИН по Тыве Дмитрий Обломий. Поводом стала подмерзшая картошка на складе, причиной — отказ Монгуша принять несколько тонн гнилой рыбы для тюремной кухни. Журналист ТВ2 рассказывает, как экс-майор обратился с заявлением на начальника в СК и получил отказ, но продолжает судиться.

Фото: предоставлено Владимиром Монгушем

«У меня отец работал в службе исполнения наказания, он пенсионер в звании полковника. И я пошел по стопам отца, — рассказывает Владимир Монгуш. — После армии, как пришел в 2003 году, отец был уже на пенсии и дал понять, что должен я идти служить. Вот так и начал: в апреле пришел из армии, а уже в июле в колонии работал».



Владимир начал службу в УФСИН в звании младшего инспектора в 2003 году, а завершил майором летом 2019. За исключением перерыва в 2 года и 10 месяцев, в колонии-поселении отработал 16 лет. Льготного стажа получилось 21 год — на минимальную пенсию. В колонию Владимир шел с романтическим представлением о службе, но за прошедшие годы понял, что по молодости слишком многое он видел в розовом цвете .

Я смотрел и удивлялся: как так? Всех конкретных фактов я не мог знать, но с момента назначения на руководящую должность картина прояснилась. В системе не ценят своих сотрудников, оскорбляют и унижают. А люди терпят из-за того, что не хотят терять стабильность, детей хотят вырастить, выплачивать кредиты. Во ФСИН полно тех, кто берет большие кредиты, ипотеки. Получается, что хочешь - не хочешь, приходится работать, даже с такими руководителями.

Владимир приводит пример: в 2015 году он спас шестерых тонущих, двое из которых были беременными женщинами. МЧС наградило его медалью «За спасение погибающих на водах», а в руководство регионального УФСИН на это никак не отреагировало.

​ «Мне ничего, конечно, не надо было. Я медаль эту год не получал: цена большая, пять человек погибли, я это не считал для себя результатом. В 2018 году только получил, поставил дома на полку, — вспоминает Владимир. — В колонии сказали, что медаль от другого ведомства и к УФСИН никакого отношения не имеет. Ну какая-то реакция ведь должна была быть! Почему так получается, что кто-то с дерева кошку снимает их потом преподносят как героев, а кого-то не замечают? Несправедливо.»

Фото: предоставлено Владимиром Монгушем

Однако до поры до времени конфликтов с руководством у Владимира не было. До 2018 года, пока в УФСИН по Тыве не пришел новый начальник Дмитрий Обломий. Поначалу Владимир думал, что Обломий — человек серьезный и наведет порядок, но надежды не сбылись. По словам Владимира, новый глава «пришел как хозяин и начал действовать по принципу „Бей своих, чтобы чужие боялись“».



В мае 2018 года Владимира назначили заместителем начальника ИК-1 по вопросам обеспечения тыла, теперь он должен был следить в том числе за продовольственным обеспечением заключенных. В июне того же года в колонию прибыл груз — более 10 тонн рыбы для тюремной кухни. По документам, говорит Владимир, рыба была свежемороженая и потрошенная, а на деле — не потрошенная и на две трети гнилая.

Они хотели плохую рыбу вместе с хорошей прогнать и потом поросятам вывалить, — утверждает Владимир. — Не знаю, сколько они денег на этой махинации хотели заработать. Думаю, немало, если контракт там на миллион. Я к контракту отношения не имел, должен только принять груз в колонии, но я отказался. Денег мне не предлагали, да я бы их и не взял. Отец в этой структуре с честью и достоинством работал много лет и мне перед трудоустройством говорил, что нужно иметь чистые руки и горячее сердце, а думать всегда холодной головой. Если замараться, то теряешь все: лицо, в первую очередь, потом авторитет и остальное.

С этого момента у Владимир Монгуша начались проблемы на работе. Из Москвы вызвали комиссию, чтобы найти в работе зама по тылу служебные несоответствия. Нарушений комиссия не нашла, но начальство, по словам Владимира, несколько раз предлагало ему уволиться.

«Погоны срывают в военное положение с предателей Родины. А я-то наоборот, за Родину работал»

7 января 2019 года майора вызвали в овощехранилище колонии. Там, говорит Владимир, его ждали глава регионального УФСИН Дмитирий Обломий и замглавы Олег Тодояков. Оба — в гражданском и, по его словам, нетрезвые. Они начали ругать майора за подмерзшую зимой картошку. Владимир не спорил: не хотел спорить с начальством, хотя и считал, что за состоянием картошки должен был следить заведующий складом.



«В какой-то момент Обломий меня спросил: «Ты что, сука?» Я ответил: «Товарищ полковник, я не сука!»— вспоминает Владимир. — После этого я почувствовал удар в правую часть головы и потерялся, а Обломий сорвал с моей формы погоны и начал таскать по складу с криками: «Да тебя бы, тварь, в 38-м расстреляли бы!». Я в шоковом состоянии был, не понимал, реальность это или сон. Не ожидал я такого, тем более от руководителя. Порядка десяти заключенных за этим наблюдали, зам Обломия и еще два младших инспектора».

После этого Владимир Монгуш ушел в свой кабинет, а через несколько часов вызвал «скорую» — поплохело. Медики зафиксировали у майора сотрясение мозга и госпитализировали. После выздоровления Владимир пришел с заявлением в следственный комитет, но возбуждать дело в отношении Дмитрия Обломия отказались. Майор обжаловал отказ в суде и обратился в прокуратуру. Суд встал на сторону Монгуша и материалы служебной проверки вернули в СК, но следователи вновь не нашли нарушений в действиях Обломия. Не увидели их и прокуроры.

Расследование также провели в УФСИН по Тыве: там заявляют, что речную рыку в ИК-1 вообще не поставляли «в связи с достаточным запасом рыбной продукции в учреждении». Дали показания и два младших инспектора, которые присутствовали при разговоре Владимира с начальником в овощехранилище: оба утверждают, что избиения и оскорблений не было. По словам майора, одного из них на следующий день перевели в лечено-исправительное учреждение, где год службы идет за два.



Владимир Монгуш второй раз обратился в суд, а также к главе СК Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Юрию Чайке. В прокуратуру обращаться не стал — решил, что сотрудники регионального СК, прокуратуры и ФСИН связаны и договорились преступления Дмитрия Обломия не замечать.

Обидно, что начальник не по-человечески так обошелся со мной и еще хочет остаться безнаказанным. Если я настолько не соответствовал занимаемой должности, то почему он вот так себя вел? Мог ведь вызвать меня в рабочий день, изложить все факты, провести проверку служебную. Потом, если я не соответствую должности, попросить рапорт написать и отправить на пенсию. Погоны срывают с кого? В военное положение с предателей Родины. А я-то Родину не предавал, наоборот, за Родину работал.

В июне 2019 года Владимир уволился из УФСИН. Майор в отставке, сейчас он получает минимальную пенсию и работает в ООО «Дизель» — бывшем муниципальном предприятии, занимающемся поставками электроэнергию. В органах работать больше не хочет и не желает этой работы своим детям. Хотя раньше надеялся, что они пойдут по стопам деда и отца.

Уйдя из службы исполнения наказания, Владимир стал кандидатом в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) — организацию, следящую за соблюдением прав заключенных. Говорит, что решил взглянуть на ситуацию в колониях с другой стороны и увидеть больше. «На семинаре был в Барнауле, смотрел, знакомился. Люди работают, без зарплаты и без ничего. Молодцы, патриоты. Действительно хотят правду народу донести. Все скромные, простые», — вспоминает Владимир.

Фото: предоставлено Владимиром Монгушем

Журналист ТВ2 обратился в пресс-службу УФСИН по Тыве с просьбой подтвердить или опровергнуть рассказ Владимира Монгуша. В ведомстве ответили, что 7 января Дмитрий Обломий действительно вызвал Владимира в овощехранилище ИК-1, потому что во время обхода увидел на складе более тонны замерзшего картофеля. А следить за состоянием продуктов, как замначальника колонии по вопросам обеспечения тыла, должен был Владимир.



Что касается избиения Владимира главой регионального УФСИН, то его, утверждают в ведомстве, не было, а сотрясение экс-майор получил при других травмах головы: «По информации, изложенной Монгушом В.К., проводилась служебная проверка. В ходе проверки факты, изложенные В.К.Монгушом, не подтвердились. Следственным управлением Следственного комитета Российской федерации также была проведена проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении начальника УФСИН», — написано в ответе на запрос.



Фото: 17.fsin.su