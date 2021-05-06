«Тот же МММ»: как потребительские кооперативы превратились в новые финансовые пирамиды

Истории

Генеральная прокуратура проверит деятельность кредитно-потребительских кооперативов. Жалобы были поданы на КПК «Зенит» (кооператив имеет четыре юридических лица, зарегистрированных в разных регионах), КПК «Совет», КПК «Фрегат», КПК «Югра», КПК «Рассвет», КПК «Агро-Русь». Эти кооперативы действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

По словам пайщиков, деньги в кооперативах они оставляют, купившись на высокие проценты. А вот потом начинаются проблемы. Практика показывает, что уголовные дела возбуждается крайне редко. Еще реже пайщики получают возможность вернуть свои деньги обратно.

По техническим причинам «Зенит» закрыт»

Василию Николаевичу Толмачеву — 72 года. Про себя говорит кратко: «всю жизнь работал». Занимался ремонтом, был руководителем небольших фирмочек.

«Про кредитно-потребительский кооператив «Зенит» я узнал из рекламы. Когда появились свободные деньги, то прочитал о кооперативе по компьютеру. В 2019 году положил определенную сумму, потом поговорил с одним товарищем, он адвокат, который сказал, что это тот же МММ, мол, подумай. Я эти деньги снял. А затем еще раз все равно там положил».

Сначала Василий Николаевич оставил в кооперативе сумму сравнительно небольшую: 50 тысяч. В июне 2019 года решил положить еще 300. Говорит, что подкупил хороший процент, который не найдешь в банке — 10% годовых. Последний взнос он сделал в ноябре 2019 — положил снова еще 300 тысяч.

«27 ноября 2020 года я обратился в «Зенит», хотел забрать первые деньги — 50 тысяч. Мне не дали, на следующий день приехал — там был перерыв. Примерно 1 декабря я наконец попал к ним, там была Оксана, с которой я все это время работал. Она сказала, что вечером мне все выдадут. Я написал заявление, что оставшуюся сумму (600 тысяч) хочу забрать досрочно. Она назвала срок, когда это произойдет — 19 января 2021 года. В итоге, я поехал к ним к шести часам, мне звонят. Мол, все перечислят на карту, ждите, в течение суток. Через сутки я приезжаю, а там висит объявление, что по техническим причинам «Зенит» закрыт».

Спустя несколько дней Василий Николаевич повесил свое объявление — если потеряли деньги, то звоните, и написал свой номер телефона. Говорит, что первые несколько дней звонков было столько, что хотелось отключить телефон.

Пайщики кооператива написали заявление в Кировский РОВД, стали писать письма в другие инстанции. Спустя какое-то время получили шокирующий для многих ответ из Центробанка. Оказалось, что ЦБ еще декабре 2019 запретил КПК «Зенит» прием денег. Затем у «Зенита» закончилась страховка, а к тому времени, когда многие томичи оставляли там свои деньги, в Петрозаводске шло дело о ликвидации данного кредитно-потребительского кооператива.

В апреле 2021 года состоялся другой суд. Он признал Василия Николаевича и других томичей пострадавшими, обязал «Зенит» вернуть деньги. При этом, в Томске расследование дела длится около года, а каких-то результатов нет.

«Мы неоднократно обращались в Кировский РОВД. Там в октябре открыли делопроизводство, а потом нам на руки выдали решение, что против лиц, которые в Томске непосредственно деньги принимали, дело не возбуждено. Состав преступления отсутствует. Но они же знали, что «Зенит» деньги принимать не может. Как так», — говорит Василий Николаевич.

Позднее дело передали в Новосибирск, затем снова вернули в Томск и назначили нового следователя. КПК «Зенит» стал «Зенитом-2» и снова работает в Томске. Сейчас сотрудники «Зенита-2» обзванивают пайщиков, просят забрать заявление, обещают выплатить деньги. «Надо лишь немного подождать».

«У мамы случился нервный срыв»

По данным сопредседателя регионального штаба ОНФ Константина Юденко, сегодня шесть кредитно-потребительских кооперативов (КПК) и потребительских кооперативов (ПК) в Томской области не могут исполнить обязательства перед пайщиками.

«В среднем на каждого пострадавшего вкладчика КПК, которые обратились к нам, приходится размер вклада в размере 700 тысяч рублей. Первой ласточкой стал КПК «Первый Томский», куда томичи вложили свыше 500 млн рублей. Люди и спустя полтора года до сих пор не могут получить свои деньги! Затем последовали пострадавшие пайщики других КПК. Так, по неподтвержденной информации, КПК «Зенит», привлек у жителей Томской области 5 млрд. рублей и сейчас люди не могут получить обратно свои денежные средства. Проблема стоит очень остро. При этом мы видим, что ряд КПК продолжают работать как классические финансовые пирамиды: привлекают новые займы, чтобы вернуть часть вкладов», – говорит Юденко.

Фото: региональный ОНФ

Перед Новым годом в Томске закрылся офис потребительского кооператива «Семейные сбережения». В начале года подобные закрытия случились и в других городах Сибири. Например, в Кемерове.

«Моей маме 65 лет, всю свою жизнь она работала и копила деньги. Сначала ее сбережения лежали в банке. Но в какой то момент она решила вложить их в кооператив «Семейные сбережения». Я не знаю, кто ей дал такой совет, но она это сделала, — рассказывает Светлана. — Узнав об этом, мы, как могли, убеждали ее, что это обман. Разговоры, уговоры, примеры из интернета о деятельности таких кооперативах никак не влияли и не убеждали ее, она считала, что все сделала правильно! Мы говорили, что деньги она обратно не заберет, но мама только отмахивалась».

Девушка рассказывает, что не знает, какая точная сумма была потеряна.

«Деньги у нее лежали около трех или четырех лет. Деньги вкладывались под 16% годовых, т.е. вложенные 3 млн рублей, в месяц приносили доход в 30 тысяч. И мама молчала, что 15 тысяч из своей пенсии она относила в этот кооператив. Мама просто не слушала, не воспринимала информацию, даже доходило до скандалов. Была зомбирована сотрудниками этого кооператива, считала их добрыми, хорошими людьми, которые помогают и подсказывают во всем. Мы же с сестрой были плохие и «покушались на ее сбережения», — говорит Светлана.

В итоге, в какой-то момент сестры уговорили свою мать «ради интереса снять часть суммы».

«Она согласилась, с условием, что снимаем 2 млн рублей, а один оставляем. Пришли по указанному адресу и никого там не обнаружили. Все закрыто. Они грубо говоря «свалили». У мамы случился нервный срыв. После такого она сутки не могла есть», — говорит Светлана.

Девушка спрашивает, кто дает разрешение на работу подобных организаций и почему их работу никто не контролирует.

«Кооперативу из Ульяновска в Томске не место»

Управляющая томским отделением Центробанка Елена Петроченко рассказывает, что в полномочия регулятора входит выявление нелегальных кредиторов. После ЦБ передает информацию о них в правоохранительные органы.

При этом, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что управления Банка России могут контролировать только те подведомственные организации, которые зарегистрированы в их округе, и только после того, как на их деятельность поступает жалоба или выявляются факторы риска, например, высокие проценты. Сразу проверять только что открывшиеся организации и арестовывать счета, если нет признаков нарушений, надзорные органы по законодательству не имеют права. А большая часть пайщиков приходит в КПК с наличными деньгами, которые могут даже не перечисляться на счета организации.



«До недавнего времени единственным способом регулирования деятельности кооперативов было направление предписаний — запрет на привлечение новых пайщиков, запрет на привлечение сбережений граждан и контроль за их выполнением. Однако было сложно заставить их выполнять эти требования и решения суда. По закону суд дает полгода на ликвидацию и расчет с кредиторами. По истечении этого срока исполнительные листы направляются приставам, и мы после каждого квартала требуем от УФССП отчет о проделанной работе. И, как правило, дела идут довольно вяло», — говорит Елена Петроченко.

Фото: региональный ОНФ

«Сейчас к нам в город зашел «Зенит-2», — говорит руководитель проекта «Ваши личные финансы» в Томской области Михаил Сергейчик. — Его сотрудники обзванивают пайщиков первого «Зенита», предлагают заключить некие соглашения о реструктуризации. При этом «Зенит-2» находится в реестре членов саморегулируемых организаций, но зарегистрирован в другом регионе. Если первый «Зенит» был из Петрозаводска, то второй из Ульяновска. Люди рассказывают, что их заставляют забирать документы из правоохранительных органов и расторгать соглашения о том, что они пайщики. Но если кооператив уходит в стадию ликвидации, а ты не пайщик, то сразу лишаешься возможности попасть в первую очередь при возврате средств. То есть денег можно просто не дождаться никаких. При этом наказание, которое грозит такой финансовой организации со стороны Центробанка, — ее ликвидация».

Однако Госдума приняла поправки в федеральный закон, регулирующий деятельность КПК. С 1 октября 2021 года требования к созданию кредитно-потребительских кооперативов ужесточаются.

«Раньше они могли быть зарегистрированы в любом регионе страны и работать в любой точке России. Теперь в течение трех лет после создания кооператив вправе действовать лишь в двух граничащих между собой муниципальных образованиях. Например, в Томске и Томском районе. Через три года успешной деятельности КПК сможет расширить деятельность на соседний регион, например на Кемеровскую область. То есть никаких кооперативов из Ульяновска в Томске в принципе появиться не сможет», — уточнила Петроченко.

К июлю все работающие КПК должны привести учредительные документы в соответствие с этой нормой и в октябре либо прекратить деятельность, либо начать работать по закону. При этом реорганизация формы (когда кредитно-потребительский кооператив преобразовывается в потребительский или производственный) запрещена: все юрлица, которые получились в результате реорганизации КПК, отныне тоже должны иметь форму КПК.

Пробел в законе

Однако деятельность просто потребительских кооперативов или просто кредитных кооперативов сейчас практически никак не регулируется.

«Появляются другие сомнительные организации: «кредитный кооператив» либо «потребительский кооператив», которые обещают просто нереальные проценты по вкладам – 28-30 процентов! По сути, речь идет о настоящих финансовых пирамидах. Мы видим, что идет фактически отъем денег у населения в больших масштабах», — говорит Константин Юденко.

Практика показывает, что именно потребительские или кредитные кооперативы сейчас активно дают рекламу на страницах газет, различных интернет-ресурсов, привлекают блогеров.

Зачастую такая реклама нарушает законодательство: в ней используется мелкий шрифт, публикуются недостоверные сведения. К примеру, некоторые кооперативы пишут о страховании средств граждан, тогда как в реальности страхуют свои риски возникновения убытков от предпринимательской деятельности.



Также потребительские кооперативы особенно часто используют схему так называемых «тетрадочных вкладов», когда люди вкладывают средства, но не числятся в пайщиках и не проходят ни в каких отчетностях. Обычно, выясняется это уже после закрытия организации, когда рассчитывать на возврат средств вообще не приходится.

Фото: региональный ОНФ

Замгубернатора Александр Феденев объясняет популярность подобных организаций не только большими процентами.

«Почему люди туда идут? Их отталкивают не только низкие проценты, но и бюрократия. Это жесткая система контроля подталкивает людей обращаться в подобные организации. Ведь у банка, что миллиард получить, что сто тысяч — это пройти одинаковое количество процедур. Я поинтересовался: в Америке подобных организаций нет. Там эту нишу заняли крупно-торговые сети, которые выдают карточки, с помощью которых можно получить определенный товар», — считает Феденев. При этом, сейчас в Томской области в ряде мест нет ни интернета, ни каких-то банковских офисов, куда можно обратиться за кредитом.