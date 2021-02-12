Тот самый томский дворник: я полюбил цыганку

Истории

Томич Виталий Никифоров стал популярным после опроса ТВ2 к 14 февраля. Мужчина на вопрос о любви стал цитировать песню группы «Битлз». И сказал, что он 14 февраля будет читать Алана Уилсона Уотса «Путь дзен». Ролик стал вирусным и быстро набирал популярность. Мы встретились с Виталием и поговорили с ним о его жизни, борьбе с самим собой и рок-музыке.

— Накидали мне вопросов: вообще забавно, вы заинтриговали очень людей.

— Я сам удивлен. Не несколько удивлен, а весьма. До этого я помолился, чтобы Господь изменил мою жизнь. И вот видите, сила молитвы какая. Реально, молитва действует. А если молитва общая, то это доходит до Высшей силы. Вселенная живет по своим законам. И мы сами удивляемся и не понимаем, что такое бесконечность. Мне в этом году 70 лет будет, и я не перестаю удивляться. Как Борис Гребенщиков, давно за ним наблюдаю, мне очень тексты его понравились. Язык от Бога начал приходить, и начал этим интересоваться. И когда он ездил в Южную Индию, ему понравился один йог. Йог был в преклонных годах и всему удивлялся. Мир удивителен и разнообразен, Господь создал его. И мы в нем живем. Церковь дает конкретные дела, спасает людей и занимается благотворительностью.

— Откуда вы в Томске? Вы местный, вы откуда-то приехали? Где вы родились?

— Родился я в городе Харбин, в Манчжурии, в Северном Китае. В семье белоэмигрантов второго поколения. Или даже третьего. Там бабушка жила, отец там родился и мать. В 1955 году приехали в Россию, на Урал. Учился в обычной школе, занимался самообразованием, брал уроки различные. Служил в армии, на Северном флоте. На Кольском полуострове. Закончил учебный отряд подводного плавания, водолазному делу учился. Легкий водолаз, тяжелый водолаз. Страшно было, был старшим механиком на подводной лодке. По электромеханической части. Затем приехал, работал. Много путешествовал, переезжал из города в город. В Санкт-Петербурге жил. Но это было уже в 70-х годах. Там тоже работал. Постепенно жил везде. Потом уехал на Кавказ. В Майкоп. Это в Адыгее. И в 1984 году приехал в Сибирь и остался тут на много лет. Мне тут понравилось, хотя и климат. В центр пришел, потому что у меня начались проблемы с алкоголем. Мне это центр посоветовали. И сказали, что здесь ты обретешь покой. Вылечишься. И так оно и получилось. Сейчас меня уже и не тянет никуда.

Я сейчас даже мира боюсь. Хочу остаться при церкви. Здесь «Рука помощи» протягивает настоящую руку помощи, помогает людям, здесь чувствуются доброта, внимание, уют и уход. Характер улучшается у человека, если он сам стремится к этому. Церковь очень хорошо помогает. Кормит голодных, помогает нуждающимся. Условия меня устраивает. Большое спасибо пасторам, служителям, всем, кто помогает в этом большом деле.

Конечно, много проблем бывает различных. Но по мере поступления они решаются. Сейчас вот здание ремонтируется, видите, какие тут большие площади. Все же надо отапливать, ухаживать за всем этим. Всегда нуждаемся в помощи и поддержке. Администрация города когда-то помогала нам. Молимся за них. Благодарим за то, что они помогают нам постоянно. Трудности всегда есть, и в любом человеке трудности заключаются. Но они на то и трудности, чтобы их преодолеть. У каждого свой Эверест. Кто на Эверест, кто на Джомолунгму лезет, у них свой интерес. Люди даже гибнут в очереди, чтобы достигнуть вершины. А мы берем свои вершины. Самая большая победа — победа над собой. Если ты побеждаешь зависимость, то побеждаешь самого себя. А потом уже, если ты спасаешь себя, когда тебе помогают, значит, ты спасаешь и других. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие.

— Многие в соцсетях спрашивали: есть ли у вас родственники? Семья?

— Мне уже много лет, и много родственников и друзей умерли. С семьей я общаюсь. Двое у меня сыновей. Общаюсь с младшим сыном. В Томске они живут. На Томске I. Одному сыну 26 лет. Старший куда-то уехал, в Кенигсберге жил. Сейчас уже не общаемся. А с младшим я общаюсь.

— Есть ли у вас высшее образование? Вы там впечатлили цитатами.

— Я учился сам, документа нет. Я учился сам. Много читал.

— Вам нравится учиться?

– Да, очень. Век живи — век учись. Знания дают какую-то свободу. А свобода — осознанная необходимость. А от осознанной необходимости мы идем к новым знаниям. Философы многие, вот Экклезиаст есть в Библии, и был сын царя и все испытывал: во многой мудрости есть много печали. Умножая знания, мы умножаем скорбь. Но это не значит, что не надо учиться. Учиться надо. Как в Евгении Онегине Пушкина сказано — мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь.

— Вы очень любите книги, а какие именно?

— Раньше я любил эзотерику. Жизнь и изречения древнегреческих философов. Диоген Лаэртский. Буддизм, дзен-буддизм. Конфуцианство. Лао-цзы. Очень много же течений. Потом все это собирается и каша в голове получается. Потом я пришел к выводу, что христианство проще. Понятнее и доступнее. Для каждого человека. Даже если человек читает Библию, он все равно что-то берет оттуда. Потому что Закон и Благодать идет оттуда. Если ты соблюдаешь Закон, то к тебе приходит благодать. Если ты живешь по совести, то благодать приходит к человеку. Конечно, об грех спотыкаешься. Но если человек работает над собой, то здесь (в фонде) помогают. Характер меняется. Реально людям помогают с зависимостью. Сам видел. Исцеление приходит. Человеку, видел хуже, лучше становится. Если человек плохо двигается, ему помогают, он двигаться начинает. Движение — это жизнь. Не унывать. Оптимизм жизнь продлевает. Аминь.

— Вы всегда были таким мыслителем? С юных лет? Или с возрастом такое пришло?

— Вы знаете, у стариков есть такая особенность. Он может помнить какие-то детские моменты. Я как-то пошел за хлебом и потерял деньги. Думал, что сейчас приду к отцу и он меня заругает. А он веселый, он тоже оптимист. Я говорю: папа, я деньги потерял, как быть. А он: на тебе, еще бери на две булки. И был еще один случай, недавно вспоминал, проповедь шла, она на размышление иногда наталкивает. Получилось так, что я начал задумываться. Маленький когда я шел, стал задумываться, что существуют какие-то миры параллельные, это было где-то во втором классе. Что, умерев, я насовсем не уйду. Что душа переселится — потом в древнеиндийской йоге я это прочитал, там же у них как — человек не умирает совсем. А переходит в другое состояние. Закон кармы.

И часто встречались мне люди такие интересные. Тоже по интернету у сына смотрел — про Гребенщикова. Роллинг Стоунз группа — не знаю, живой сейчас Джаггер — нет? Живой, да? Ну слава Богу. Он когда книгу «Мастер и Маргарита» прочитал, песню написал. Он читал эту книгу Михаила Булгакова, и к утру была уже готова аранжировка. Вообще классная. Я тоже считаю, он верующий — он плохому не учит. Когда Кейт Ричардс наркотиками занимался, он его прямо лечил — говорил, если не бросишь, я тебя из группы выгоню. И он действительно живой — Кейт Ричардс, последние гастроли были. Наверное, скоро закончат гастролировать. Битлов жалко. Что они распались. РС — они, по-моему, самые такие долгожители в роке.



— Вы меломан, какая музыка нравится?

– Не вся. Но из старых групп — Лед Зепеллин, Дип Перпл, из таких забойных. Это классика рока. Иногда к сыну когда приезжаю — все, давай интернет включай.

— Из российский, кроме Бориса Гребенщикова, что-то нравится?

– Из российской все нравится... А из такой — виртуозы Москвы нравятся. Балет — ну в Большом театре я в 72 году был, тогда Руслана и Людмилу ставили. Троице-Сергиеву лавру посещал тоже в 70-х годах. Так каскад церквей — читал историю. Увлекался историей, философией. Ну вот зависимость привела меня. Я даже не жалею об этом.

— А как вы осознали, как вы сами поняли, что у вас проблема? Что вам нужна помощь извне?

– Стали умирать друзья. Которые намного моложе меня. Здесь спасают от смерти. Конкретно и реально. Потому что... женщина 48 лет умерла. Спилась. Женщины быстрее спиваются. И зависимость больше на них действует. Ну и мне посоветовали, говорят — есть вот. Там ты конкретно спасешься.

— До этого пробовали какие-то другие варианты?

– Пробовал, ничего не получалось. Кто-то там — подшиваются или чего там. Сам пробовал — ну не то, чтобы я сильно запивался. Чувствовал, что это меня уже начинает доставать. Трудно с грехом бороться, потому что куда не придешь — везде соблазны. А здесь в команде — с поддержкой. Помогут, помогают конкретно и восстанавливаются. Мало того, новые какие-то навыки тут приобретают. Мыслят по-другому. Начинаются и обязанности. Но обязанности везде есть. В миру и здесь — где сейчас легко. Тем более пандемия еще. Нас, слава Богу, не касалось.

— Вы в центре «Рука помощи» уже сколько?

– Три месяца. Ну я был уже здесь. Потом ушел на время. Вот вернулся.

— Как строится здесь ваш день?

– Конечно, режим должен быть какой-то. Кто-то что-то делает. Я вот в зеленхозе работаю. С начальством хорошие отношения. Если нормально работаешь, стараешься, все выполнить, отношения вообще классные, мне нравится. То есть и здесь начальники, и в зеленхозе — довольны, у нас все получается. Ну и какие-то обязанности по уборке — видите, чисто все. Дома же так же, правильно?

— У вас есть друзья?

Есть. Тоже интересные, хорошие друзья. И здесь, и в миру есть друзья. Ну их всех губит зависимость. К сожалению, губит людей. Разрушает. Разрушает полностью личность. Мозг. Разрушает тело. И дух разрушает. Есть же человек душевный, физический и духовный. Плоть — она грешна. А дух — он крепкий и крепчает. Закаляться — вот я все завидую альпинистам. Конечно, в горы уже не пойду, как-то я больше равнину люблю, хотя Высоцкий пел — Здесь вам не равнина, здесь климат иной.

— Кем мечтали в детстве стать?

Ну я мечтал, мечтаний много. В начале я мечтал стал летчиком. А потом почему-то мне втемяшилось, что я буду моряком на подводной лодке. Ну так и вышло.

— Скучаете по морю?

В общем-то нет. Не скучаю. Море — оно в душе, море жизни. Море жизни такое же море. Конечно, вспоминаешь Север, Заполярье. То есть, я больше люблю северные моря. Атлантика. Норвежское море. Там такие фьорды замечательные. Вообще скалы — это сказка. Викинги.

Ну а юг. Покоем дышит юг. А нам балтийский ветер лучший друг. Эдита Пьеха пела, тоже замечательная певица.



— Когда люди комментировали вас, то говорили, что чем-то ваш ролик схож с роликом про елочку. Не знаю, видели вы его или нет. Вас сравнивают с этим мужчиной, как антагониста.

— Это борьба единства противоречий. Но я представляю. Этот человек, который всегда всем недоволен. Он ищет кого-то виноватых. Но не себя. Я считаю виноватым себя. В том, что я неправильно поступал. Но считают правильным приход сюда. Условия, конечно. Но по сравнению с альпинизмом, это курорт. Просто слушай свое сердце, слушай старших, смирению и послушанию. Оно должно быть везде. Сложного ничего нет. Выполняй работу. Господь дает по силам, он не дает большего. Я видел, как люди поднимаются. Опуститься -то легко, подняться сложно. Но это было бы желание. День за днем. Шаг за шагом человек побеждает, а победителей не судят. Вот про противоречия вы говорите, это человек, который обвиняет кого-то. Или человек с негативным мышлением. Или вот два человека сидят и тешут камень. Подходит к одному человек и спрашивает: что вы делаете? - Тешу камень. /Второй/А я строю храм. Вот я тоже строю храм. Мы ремонтируем новое здание церкви. Тут тоже много работы. Дай бог, чтобы помогали.

— Работа помогает в целом отвлекаться?

— Конечно. Храмы строят там, их и в душе своей строят понемногу.

— Мы вас встретили накануне дня святого Валентина и спрашивали про любовь. У вас в жизни была большая любовь?

— Да. Полюбил цыганку я, думал выкрасть. Но они народ кочевой, и уехали они. Была любовь такая, почему-то я ее запомнил. Десятый класс заканчивал, отец с юга привёз вино хорошее, мы его выпили и была любовь.

А может любовь и сейчас есть. Любовь не купишь, не продашь. Она либо есть, либо ее нет. Любовь милосердствует, и как я сказал тогда: «Любовь не купишь». Мне очень нравится эта песня. Жаль, что Чепмен застрелил Леннона в 80-ом году в Нью-Йорке. Мне в молодости очень нравились Битлз, это супер группа, по-моему.

— Вы выглядите очень спокойным человеком. Скажите, как вы сейчас решаете конфликты. Алкоголь для меня всегда ассоциируется с гневом.

— Наоборот. Кого-то он успокаивает, и он, выпив, ложится спать. Кто-то хватается за нож. Я помню, что в детстве один пьяный вырубил недавно посаженные тополя. Зачем? Они же маленькие, им больно. Мне стало жалко их. Потом он пять лет отсидел за это.

Алкоголь на мозг действует, но на всех по-разному. Но лучше не пить, не экспериментировать. Лучше бороться с этой болезнью.

Бороться — очень сложно. Но благодаря центру, вот, люди спасаются.

А конфликты... Конфликты разрешаются просто. Помолись, подумай. Люди же разные все. У некоторых борьба противоречий, тогда должна быть какая-то стрессоустойчивость. Ведь раз вспыхнешь и все. Слава Богу, помогают. Читают проповеди, объясняют, что нельзя ругаться, если человек виноват, то нужно просто поговорить с ним. Стрессоустойчивость просто должна быть. Ведь если ты поддашься стрессу, то он тебя загрызёт. И все будут нервными, лишний адреналин будет вырабатываться, зачем это надо?

— Насчет помощи многие люди писали, что хотят помочь вам. И, да, очень многие люди сказали, что вот бы вас сделать министром культуры.

— Спасибо им.

— Как вы к этому относитесь?

— Положительно (смеётся).

— А если бы вы стали министром культуры, то вы бы в каком направлении работали?

— Я бы развивал направление Бога. Сейчас религиозных очень много передач. Они же успокаивают человека, дают какой-то стимул в жизни. Учат истине. Правды много, у каждого она своя, а вот истина — одна. Она в Боге, в создателе Вселенной и всего. Я до сих пор удивляюсь. Все спрашивают: «Есть ли жизнь на Марсе», но никто не скажет, есть ли жизнь на Юпитере. А он в 540 раз больше Земли.

— Возвращаясь к теме: как вам можно помочь.

— Можно помочь фонду через расчетный фонд. А мне? Мне всего хватает. А дальше я уже сам пойду. Уже есть планы.

— Какие, если не секрет?

— Я бы подсобное хозяйство какое-нибудь поднял. Какой-то, может быть, небольшой торговый магазинчик открыл бы. В молодости я как-то был завскладом, все у меня сходилось всегда. То есть, в финансовых проблемах я немножко понимаю. Пусть, может быть, какие-то знания устарели, но там главное — внимание и терпение, а наверстать легко.

Как в Библии есть Иосиф. Фараон его приблизил, он был простом рабом. Но он ему многое дал. Почему? Потому что знания, терпение. И он стал управляющим, большим человеком. Видите, какие примеры. Он потом начал строить, помогать, потом пророком стал.

И в бизнесе тоже самое. Нужно просчитывать заранее все варианты. Если ты их не просчитал, то ты можешь прогореть, обанкротиться.

Сейчас, конечно, этим трудно заниматься, так как конкуренция большая везде.

— О чем вы мечтаете? В глобальном смысле.

— Маленький домик на берегу реки. Рыбалка, охота, сельское хозяйство. Помогать нашей церкви. От нее я уже не отойду скорее всего, так как мне страшно одному возвращаться в мир. Были примеры, что человек уходящий погибал. Поэтому путь осилит идущий. Надо двигаться, несмотря на возраст.

Для тех, кто вдруг не видел видео с Виталием Никифоровым, которое облетело всю Россию, смотрите ниже.