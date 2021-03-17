Томский театр драмы: почему уволили директора

Истории

Геннадий Сокуров управлял Томским драматическим театром 20 лет, с 2001 года. До театра он 21 год руководил гимназией. Из образования в культуру перешел в 50 лет. В марте 70-летний Сокуров узнал, что областной департамент по культуре увольняет его с должности главы драмтеатра. Сам он связывает решение с грядущей реконструкцией театра и конфликтом с главой департамента культуры Павлом Волком.

По словам Сокурова, конфликт с Павлом Волком у него начался несколько лет назад. Разногласия привели, как он считает, к масштабной проверке театра осенью 2015 – зимой 2016 года. Нарушений в деятельности драмы тогда не нашли, утверждает Сокуров, но через несколько дней к нему вновь пришла ревизор и стала спрашивать о его дочери. На тот момент дочь Геннадия Ольга занимала должность замдиректора театра, но работала в отделе развития театральной деятельности и за финансы не отвечала. После этого случая Сокуров убрал дочь с поста замдиректора и создал должность главы отдела по театральной деятельности, которую Ольга и заняла.

Через некоторое время Волк позвал меня к себе и сказал: «Или ты уходи, или дочь». Я попросил объяснить, по каким причинам, а он мне ответил, что так не положено, толком ничего не объяснил. Я сказал, что понял, и ушел. Потом Волк с дочерью моей общался, просил ее уговорить меня уйти. В конце концов понял, что один не справляется, и около полугода назад позвал на разговор со мной Андрея Кнорра (замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию — прим. редакции). Кнорр говорил, что я уже человек больной, пожилой, что сам он уйдет в 66 лет, а мне пора уходить сейчас. Я на это ответил, что у меня мозги работают лучше, чем у всего томского департамента по культуре.

В конце разговора, вспоминает Геннадий Сокуров, замгубернатора спросил, есть ли у директора театра кандидат себе на замену и можно ли подготовить его к новой должности за полгода. Сокуров ответил, что за такой короткий срок директорами не становятся, но он постарается помочь. Из этих слов Павел Волк и Андрей Кнорр решили, полагает Сокуров, что он покинет должность в январе 2021 года.

«Артисты умирают на подмостках, а директора – в подворотнях. Волку не хочется, чтобы такой старый, дремучий человек работал в театре. К тому же у Волка скоро заканчивается контракт с областной администрацией и он не уверен, что и дальше будет главой департамента по культуре. Ему нужно место и хочется большое здание. Наш театр, я так полагаю, — рассуждает бывший глава театра драмы. — Тут еще вопрос реконструкции крутится. Реконструкция — это деньги, а в департаменте понимают, что если деньги попадут ко мне, то никуда дальше не пойдут. За все 40 лет в кресле руководителя я ни копейки не своровал».

По словам бывшего директора драмтеатра, в здании необходимо переделать канализацию и проводку, менять масловую электрощитовую на более современную, ставить новую механику на сцену и переделывать арьерсцену, которая в любой момент может обрушиться из-за разной длины балок, поддерживающих потолок. Нужно театру и новое оборудование: прожекторы, пульты, колонки, а в идеале и своя студия звукозаписи. Сокуров хотел изменить и внешний облик здания, из-за которого «театр похож на элеватор»: перекрасить в цвет стоящего рядом Богоявленского собора, перенести парковку от задней части к парадному входу и провести некоторые работы по изначальному архитектурному плану. Для этого нужны деньги и одобрение томских архитекторов, а драме не дают ни того, ни другого.

Последний раз драмтеатр ремонтировали в 2004 году. В 2020 году обладминистрация почти выделила сто миллионов рублей на подготовку сметы по ремонту театра и томской филармонии, но из-за пандемии денег так и не дали. После пожара в ТЮЗе ремонт драмтеатра вновь перенесли. Работы будут проводить уже при новом руководителе: с 4 марта обладминистрация расторгла договор с Геннадием Сокуровым. Бывший глава театра намерен обжаловать приказ об увольнении в суде, но настроен скептически. «Они выбрали такую статью для увольнения, которую суд никак не опротестует: без объяснения причин», — говорит сам Сокуров.

«Никто не плачет по его уходу»

Когда сотрудникам Томского драмтеатра стало известно о грядущей смене руководителя, часть из них подписали и поместили на доске объявлений театра обращение в областной департамент по культуре. В нем, как рассказал ТВ2 один из источников, говорилось о незаконности увольнения Геннадия Сокурова и необходимости сделать его «как минимум советником при новом директоре». Подписались под обращением не все сотрудники театра, а некоторые даже считают смену главы изменениями к лучшему.

В коллективе про Геннадия Аркадьевича не говорят плохо, но из тех, с кем я общаюсь, никто и не плачет по его уходу. Пришел новый директор, и я уже вижу, что он что-то делает, — рассказал сотрудник постановочной части Артур (имя изменено по просьбе источника — прим. редакции). — Театру обещают дать деньги, мы сейчас уже обсуждаем, какое оборудование нужно купить, и очень этим довольны. Возможно, часть цехов даже рада, что Сокуров ушел.

Артур добавил, что при руководстве Геннадия Сокурова драмтеатр почти не делал закупок, хотя постановщики работают с оборудованием 20-летней давности. Не давало учреждение и денег на курсы повышения квалификации, хотя Сокуров постоянно говорил, что нужно «идти учиться», и сотрудники брали отпуск за свой счет.

«Говорить о том, что Геннадий Аркадьевич знает все о театре и здании, ни в коем случае нельзя. Я его как руководителя не ощущаю. Пришел в ТЮЗ, в «Скоморох» новый директор — видно, что там что-то происходит. Мы общаемся с другими театрами — там кипит жизнь. У меня есть товарищ в департаменте культуры, он говорит, что Сокуров туда вообще не заходит. Хотя другие директора в департаменте бывают постоянно: договариваются о чем-то, просят деньги на новое оборудование и спектакли, и это нормально. Мы ездим на какие-то непонятные гастроли и конкурсы, которые нам не нужны. Везем старый спектакль на конкурс, а он вообще не в рамках фестиваля», — пояснил Артур.



Постановщик считает, что Геннадий Сокуров управлял театром два десятка лет, потому что не жаловался, не просил денег и «до поры до времени был удобным, пока не начались жалобы на него». По мнению Артура, ситуацию обострил отказ главы драмтеатра в просьбе пострадавшего от пожара ТЮЗа предоставить площадку для премьеры. «ТЮЗ обратился за помощью к нам, ближайшим соседям и друзьям. Мы хоть и конкурируем, но дружим театрами. Не знаю, кто принял такое решение, но драма дала отказ и ребятам пришлось давать премьеру в «Авангарде». А площадка там в разы меньше и неоснащенная, потому что это дом культуры все-таки, а не театр», — говорит Артур.

Другой сотрудник драматического театра по имени Степан (имя изменено – прим. редакции) считает, что главной проблемой Геннадия Сокурова как руководителя был возраст. 70-летний Сокуров, по словам Степана, «все забывал, периодически терял связь с реальностью». На ежедневных планерках, длившихся от полутора до трех часов, он мог «повторять одно и то же, нести откровенный бред».

«При этом Сокуров — не просто милый нелепый дед. Он постоянно оскорблял и унижал подчиненных, за глаза и в лицо, — говорит Степан. — Мог назвать актрису дурой, обозвать человека на пустом месте. Периодически пускался в пространные рассуждения о преимуществах в волшебной силе крещенской воды над просто святой. Ничего толком не понимал ни в современном театральном оборудовании и технологиях, ни в компьютерной технике. Считал, что у нас отличный сайт 2006 года, что таргет и прочая цифровая реклама не нужны. Конкретных сроков и сумм Сокуров никогда не называл, а потом говорил, что ничего нам не обещал. Планирование из-за этого было ужасное: то бесполезная работа, то авралы. А еще он ничего не сделал для ремонта и переоснащения театра за последние пять лет, хотя оборудование у нас очень старое, крыша течет, пол проваливается».

В то же время Александр Постников, долгое время работавший актером в томском драмтеатре, назвал Геннадия Сокурова хорошим руководителем, способным находить общий язык с разными сотрудниками.

Томский драматический театр — большое учреждение, управлять которым тяжело. Смог бы некомпетентный человек управлять этим театром 20 лет? Не думаю, — отметил актер.

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