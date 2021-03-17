Томский театр драмы: почему уволили директора
Геннадий Сокуров управлял Томским драматическим театром 20 лет, с 2001 года. До театра он 21 год руководил гимназией. Из образования в культуру перешел в 50 лет. В марте 70-летний Сокуров узнал, что областной департамент по культуре увольняет его с должности главы драмтеатра. Сам он связывает решение с грядущей реконструкцией театра и конфликтом с главой департамента культуры Павлом Волком.
По словам Сокурова, конфликт с Павлом Волком у него начался несколько лет назад. Разногласия привели, как он считает, к масштабной проверке театра осенью 2015 – зимой 2016 года. Нарушений в деятельности драмы тогда не нашли, утверждает Сокуров, но через несколько дней к нему вновь пришла ревизор и стала спрашивать о его дочери. На тот момент дочь Геннадия Ольга занимала должность замдиректора театра, но работала в отделе развития театральной деятельности и за финансы не отвечала. После этого случая Сокуров убрал дочь с поста замдиректора и создал должность главы отдела по театральной деятельности, которую Ольга и заняла.
Через некоторое время Волк позвал меня к себе и сказал: «Или ты уходи, или дочь». Я попросил объяснить, по каким причинам, а он мне ответил, что так не положено, толком ничего не объяснил. Я сказал, что понял, и ушел. Потом Волк с дочерью моей общался, просил ее уговорить меня уйти. В конце концов понял, что один не справляется, и около полугода назад позвал на разговор со мной Андрея Кнорра (замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию — прим. редакции). Кнорр говорил, что я уже человек больной, пожилой, что сам он уйдет в 66 лет, а мне пора уходить сейчас. Я на это ответил, что у меня мозги работают лучше, чем у всего томского департамента по культуре.
В конце разговора, вспоминает Геннадий Сокуров, замгубернатора спросил, есть ли у директора театра кандидат себе на замену и можно ли подготовить его к новой должности за полгода. Сокуров ответил, что за такой короткий срок директорами не становятся, но он постарается помочь. Из этих слов Павел Волк и Андрей Кнорр решили, полагает Сокуров, что он покинет должность в январе 2021 года.
«Артисты умирают на подмостках, а директора – в подворотнях. Волку не хочется, чтобы такой старый, дремучий человек работал в театре. К тому же у Волка скоро заканчивается контракт с областной администрацией и он не уверен, что и дальше будет главой департамента по культуре. Ему нужно место и хочется большое здание. Наш театр, я так полагаю, — рассуждает бывший глава театра драмы. — Тут еще вопрос реконструкции крутится. Реконструкция — это деньги, а в департаменте понимают, что если деньги попадут ко мне, то никуда дальше не пойдут. За все 40 лет в кресле руководителя я ни копейки не своровал».
По словам бывшего директора драмтеатра, в здании необходимо переделать канализацию и проводку, менять масловую электрощитовую на более современную, ставить новую механику на сцену и переделывать арьерсцену, которая в любой момент может обрушиться из-за разной длины балок, поддерживающих потолок. Нужно театру и новое оборудование: прожекторы, пульты, колонки, а в идеале и своя студия звукозаписи. Сокуров хотел изменить и внешний облик здания, из-за которого «театр похож на элеватор»: перекрасить в цвет стоящего рядом Богоявленского собора, перенести парковку от задней части к парадному входу и провести некоторые работы по изначальному архитектурному плану. Для этого нужны деньги и одобрение томских архитекторов, а драме не дают ни того, ни другого.
Последний раз драмтеатр ремонтировали в 2004 году. В 2020 году обладминистрация почти выделила сто миллионов рублей на подготовку сметы по ремонту театра и томской филармонии, но из-за пандемии денег так и не дали. После пожара в ТЮЗе ремонт драмтеатра вновь перенесли. Работы будут проводить уже при новом руководителе: с 4 марта обладминистрация расторгла договор с Геннадием Сокуровым. Бывший глава театра намерен обжаловать приказ об увольнении в суде, но настроен скептически. «Они выбрали такую статью для увольнения, которую суд никак не опротестует: без объяснения причин», — говорит сам Сокуров.
«Никто не плачет по его уходу»
Когда сотрудникам Томского драмтеатра стало известно о грядущей смене руководителя, часть из них подписали и поместили на доске объявлений театра обращение в областной департамент по культуре. В нем, как рассказал ТВ2 один из источников, говорилось о незаконности увольнения Геннадия Сокурова и необходимости сделать его «как минимум советником при новом директоре». Подписались под обращением не все сотрудники театра, а некоторые даже считают смену главы изменениями к лучшему.
В коллективе про Геннадия Аркадьевича не говорят плохо, но из тех, с кем я общаюсь, никто и не плачет по его уходу. Пришел новый директор, и я уже вижу, что он что-то делает, — рассказал сотрудник постановочной части Артур (имя изменено по просьбе источника — прим. редакции). — Театру обещают дать деньги, мы сейчас уже обсуждаем, какое оборудование нужно купить, и очень этим довольны. Возможно, часть цехов даже рада, что Сокуров ушел.
Артур добавил, что при руководстве Геннадия Сокурова драмтеатр почти не делал закупок, хотя постановщики работают с оборудованием 20-летней давности. Не давало учреждение и денег на курсы повышения квалификации, хотя Сокуров постоянно говорил, что нужно «идти учиться», и сотрудники брали отпуск за свой счет.
«Говорить о том, что Геннадий Аркадьевич знает все о театре и здании, ни в коем случае нельзя. Я его как руководителя не ощущаю. Пришел в ТЮЗ, в «Скоморох» новый директор — видно, что там что-то происходит. Мы общаемся с другими театрами — там кипит жизнь. У меня есть товарищ в департаменте культуры, он говорит, что Сокуров туда вообще не заходит. Хотя другие директора в департаменте бывают постоянно: договариваются о чем-то, просят деньги на новое оборудование и спектакли, и это нормально. Мы ездим на какие-то непонятные гастроли и конкурсы, которые нам не нужны. Везем старый спектакль на конкурс, а он вообще не в рамках фестиваля», — пояснил Артур.
Постановщик считает, что Геннадий Сокуров управлял театром два десятка лет, потому что не жаловался, не просил денег и «до поры до времени был удобным, пока не начались жалобы на него». По мнению Артура, ситуацию обострил отказ главы драмтеатра в просьбе пострадавшего от пожара ТЮЗа предоставить площадку для премьеры. «ТЮЗ обратился за помощью к нам, ближайшим соседям и друзьям. Мы хоть и конкурируем, но дружим театрами. Не знаю, кто принял такое решение, но драма дала отказ и ребятам пришлось давать премьеру в «Авангарде». А площадка там в разы меньше и неоснащенная, потому что это дом культуры все-таки, а не театр», — говорит Артур.
Другой сотрудник драматического театра по имени Степан (имя изменено – прим. редакции) считает, что главной проблемой Геннадия Сокурова как руководителя был возраст. 70-летний Сокуров, по словам Степана, «все забывал, периодически терял связь с реальностью». На ежедневных планерках, длившихся от полутора до трех часов, он мог «повторять одно и то же, нести откровенный бред».
«При этом Сокуров — не просто милый нелепый дед. Он постоянно оскорблял и унижал подчиненных, за глаза и в лицо, — говорит Степан. — Мог назвать актрису дурой, обозвать человека на пустом месте. Периодически пускался в пространные рассуждения о преимуществах в волшебной силе крещенской воды над просто святой. Ничего толком не понимал ни в современном театральном оборудовании и технологиях, ни в компьютерной технике. Считал, что у нас отличный сайт 2006 года, что таргет и прочая цифровая реклама не нужны. Конкретных сроков и сумм Сокуров никогда не называл, а потом говорил, что ничего нам не обещал. Планирование из-за этого было ужасное: то бесполезная работа, то авралы. А еще он ничего не сделал для ремонта и переоснащения театра за последние пять лет, хотя оборудование у нас очень старое, крыша течет, пол проваливается».
В то же время Александр Постников, долгое время работавший актером в томском драмтеатре, назвал Геннадия Сокурова хорошим руководителем, способным находить общий язык с разными сотрудниками.
Томский драматический театр — большое учреждение, управлять которым тяжело. Смог бы некомпетентный человек управлять этим театром 20 лет? Не думаю, — отметил актер.
Что дальше?
10 марта директором Томского театра драмы по назначению губернатора Сергея Жвачкина стал Виталий Волочинков, ранее руководивший областным дворцом народного творчества «Авангард». Жвачкин отметил, что теперь Волочинкову «предстоит придать второе дыхание театру драмы», а основной задачей нового руководителя станет реконструкция театра. Геннадия Сокурова губернатор поблагодарил за многолетнюю работу.
Редакция ТВ2 попыталась узнать о ближайших планах Виталия Волочинкова, но в приемной журналисту ответили, что новый руководитель пока не готов давать комментарии. Обещали позвать на пресс-конференцию, когда будут новости. С главой областного департамента по культуре Павлом Волком журналисту связаться не удалось. Другим томским СМИ он ответил, что договор с Геннадием Сокуровым расторгли по решению облдепартамента, а оценки бывшего главы драмтеатра оставил без комментариев.
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