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Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Лариса Муравьева
Лариса Муравьева
18 минут назад

Колонны, портики, руст, два парадных фасада — южный подлиннее, западный чуть покороче. Образец классического ампира со штрихами псевдоготики в виде стрельчатых окон в дворовой части здания. Особняк, который в 1842 году был построен для золотопромышленника Ивана Асташева, иной раз в народе называли «дворцом». И не без основания: останавливаться в его покоях не считали зазорным даже члены императорской фамилии — так, в 1868 году здесь гостил путешествовавший по Сибири Великий князь Владимир Александрович, младший брат Александра III.

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Проект, по которому строился асташевский особняк, не сохранился. Считается, что в основу легли «образцовые» проекты фасадов, утвержденные в России в 1809-1812 годах. Однако полных совпадений с этими «образцами» исследователи из томского краеведческого музея, который 100 лет назад разместился в усадьбе Асташева, не нашли. 

«По мнению музейных сотрудников, над дворцом сибирского золотопромышленника витает дух Карла Росси — знаменитого архитектора, во многом определившего «строгий, стройный вид» российской имперской столицы, — говорит сотрудница ТОКМ Елена Андреева. — И здесь мы вступаем на скользкую дорожку некоего музейного расследования. Есть вопросы, но не на все даны ответы. Есть догадки, но нет фактов в их подтверждение. Зато есть очарование неразгаданной тайны...»

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Свой особняк на углу нынешних Фрунзе-Ленина золотопромышленник Асташев начал строить в 1838 году. Участок под строительство выкупил на Юрточной горе. Место было престижное — на территории от современного главпочтамта до университета тогда вовсю укреплялось соседство власти и капитала: тут селились томские миллионеры — Горохов, Асташев, Филимонов, Сосулин, Аргамаков, здесь же планировалось обустроить губернаторскую резиденцию и построить кафедральный собор.

Вид на особняк Ивана Асташева, 1896 год
Вид на особняк Ивана Асташева, 1896 год
Фото: Ю.Ержинский

Сам Иван Асташев, уроженец заштатного Нарыма, сумел к 35 годам сделать карьеру на госслужбе — в столице и в Сибири, вовремя вложиться в золотые прииски и стать миллионером. Каменный дом-дворец на Юрточной горе свидетельствовал о богатстве своего владельца и впоследствии удивлял современников роскошью своей обстановки. Строительство и отделочные работы завершились в 1842-м. 

Супруги Асташевы, 1840-е годы
Супруги Асташевы, 1840-е годы

«Дом производит впечатление удивительной стройности и гармоничности, благодаря удачно найденным пропорциям его частей — говорит Елена Андреева. — Можно сказать, уголок Петербурга в Томске. "Редкий для Сибири образец ампирного зодчества" — так специалисты оценивали этот памятник архитектуры еще в 1920-е годы».

Дом Асташева. Литография по рисунку М. Колосова, 1871 год
Дом Асташева. Литография по рисунку М. Колосова, 1871 год

Дом Асташева, как и любое другое здание в России того времени, должен был строиться по образцовым проектам из «Собрания фасадов, Его императорским величеством высочайше апробированных для частных строений в городах Российской империи». Сборник рекомендаций на тему «как нам стоит дом построить» издавался с 1809 по 1812 и состоял из пяти частей.

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Первые два альбома содержали по полсотни чертежей обывательских домов — разного размера и этажности. В третьем можно было найти дома с лавками и различными хозпостройками. Четвертый, самый объемный, состоял из чертежей жилых домов — включая доходные и загородные, и фабричных строений. А в пятом можно было позаимствовать проекты «заборов и ворот к частным строениям в городе». Авторами проектов выступили столичные архитекторы Захаров, Руска, Гесте, Стасов.

Вверху слева — Павловские казармы В.Стасова; вверху справа — Портик Л.Руска; внизу слева — Контрактовый дом В.Гесте; внизу справа — Дом Мижуева А.Захарова
Вверху слева — Павловские казармы В.Стасова; вверху справа — Портик Л.Руска; внизу слева — Контрактовый дом В.Гесте; внизу справа — Дом Мижуева А.Захарова

Цель подобной унификации градостроительной политики — подстегнуть темпы строительства каменных домов в городах (работать по готовому проекту экономичнее) и создать в городах единостилевые ансамбли. Что, в общем-то, удавалось. Несмотря на то, что «обязательные к исполнению» образцовые проекты, по большому счету, все равно характер имели рекомендательный — альбомов с чертежами было выпущено меньше, чем того требовалось губерниям. Потому на местах имело хождение ограниченное количество проектов. В них допускалось вносить определенные изменения (можно было, к примеру, запроектировать меньшее количество окон, но позволить оконному проему быть шире простенка — нельзя), комбинировать варианты нескольких фасадов в один. К слову, в Томске работали с чертежами из третьего и четвертого тома.

Образцы фасадов
Образцы фасадов

«В сети сейчас выложены все образцы типовых фасадов, — говорит сотрудница ТОКМ Елена Андреева. — Но среди них нет идентичного асташевскому. Очевидно, был некий архитектор, который на основе ампирного канона, заложенного в образцовых проектах, создавал чертежи будущего прекрасного строения».

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

По воспоминаниям современников известно, что строителем асташевского дома был архитектор Алексей Деев. Деев был военным инженером. В 1801 году закончил в Санкт-Петербурге инженерно-артиллерийский второй кадетский корпус (тут же чуть позже учился Гавриил Батеньков). Участвовал в Турецкой войне. Возглавлял инженерную команду в Бийске. Губернским архитектором в Томске Деев работал дважды: в конце 1810-х и в конце 1820-х — с перерывом на неожиданный для всех отъезд в столицу. Строго говоря, у военного инженера не было «профильного образования» — архитекторов тогда готовили в Академии Художеств. Но из-за нехватки нужных специалистов в Сибири и из уважения к инженерным умениям, его утвердили в должности губернского архитектора. Выполнял Деев и частные заказы. Известны в Томске несколько построенных им больших зданий — губернское управление и новый кафедральный собор (который, недостроенный, рухнул в 1850 году). Но возводились они по чужим проектам — Андреяна Захарова и Константина Тона.

Елена Андреева
Елена Андреева

«Может быть, и дом Асташева проектировал кто-то другой, а Деев только «осуществлял архитектурный надзор» за возводимой постройкой? Ответа на этот вопрос нет, — говорит Елена Андреева. — Музейщики 1930-х годов, отдавая должное гармоничному облику асташевского особняка, писали о Дееве как об "ученике Росси"...

...Видимо, это высказывание можно считать фигуральным: сведений о том, что Деев учился у прославленного петербургского архитектора не обнаружено. Хотя теоретически это было, пожалуй, возможно. 

...Карл Росси имел свою мастерскую, в которой трудились его помощники, ученики (два из них работали впоследствии в Барнауле, придав городу "налет столичности"). Сам Карл Росси в конце 1830-х годов находился в отставке, но по-прежнему занимался проектированием, выполняя, кроме прочего, частные заказы. Так что можно выдвинуть дерзкую версию (увы, не имеющей какого-либо подтверждения), — а вдруг сам Росси был автором проекта дворца сибирского золотопромышленник (кстати сказать, нередко бывавшего в столице)? Но как бы там ни было – выполнял ли зодчий императорских резиденций прямой заказ для Асташева или давал "консультации" Дееву, или же просто россиевские творения вдохновляли проектировщика асташевского дома, — но на его облике явно лежит печать "стиля" Карла Росси».

Творения Росси: вверху слева — Михайловский вдорец; вверху справа — Дворцовая площадь и здание генштаба; внизу слева — Елагинский дворец; внизу справа — здания на бывшей Театральной улице
Творения Росси: вверху слева — Михайловский вдорец; вверху справа — Дворцовая площадь и здание генштаба; внизу слева — Елагинский дворец; внизу справа — здания на бывшей Театральной улице

Строительные рекомендации касались только экстерьеров. Как организовать внутреннее пространство — каждый застройщик решал индивидуально. И, тем не менее, устройство ампирного дома, как правило, следовало определенным традициям: сначала шли прихожая и приемная, потом начинались парадные комнаты, предназначенные для пребывания гостей.

Макет усадьбы Асташева
Макет усадьбы Асташева
Здесь могла быть "бальная зала"
Здесь могла быть "бальная зала"
Переход из большого зала в анфиладу парадных комнат
Переход из большого зала в анфиладу парадных комнат
Здесь могла быть гостиная с местом для танцев
Здесь могла быть гостиная с местом для танцев

«На втором этаже асташеского дома был двусветный зал — большое пространство, где можно было давать обеды, устраивать балы, — говорит Елена Андреева. — При строительстве дома был выложен паркет, доставленный из столицы. С инкрустациями в виде звезд из розового, эбенового, черного дерева (к сожалению, даже его рисунков не сохранилось)...

...В череде парадных комнат обязательно имелись гостиная и кабинет. Это были обязательные помещения парадной анфилады — хотя она могла удлиняться за счет включения в нее других комнат: например, диванных бильярдной.

...Но вот этот порядок — зал, гостиная, кабинет — должен быть именно таким. И каждому из этих помещений традиция предписывала определенную окраску стен или цвет обоев. Зал — серый или желтый. Гостиная — синяя (если была вторая — то малиновая). Кабинет— зеленый. Так что даже в 1850-х годах один из основателей Русского географического общества, Павел Небольсин, приехав из Петербурга в Томск и делая визиты, как раз упоминал о голубых гостиных, которые его встречали в провинции».

Вид типичной гостиной в дворянском доме. Из книги Э.Логвинской "Интерьер в русской живописи первой половины XIX века".
Вид типичной гостиной в дворянском доме. Из книги Э.Логвинской "Интерьер в русской живописи первой половины XIX века".

«Одинокому человеку, приехавшему в чужой город с тем, чтоб быть деятелем в несложном снаряде губернской жизни, не сидеть же одному: он и идет на поклоны. Является к одному горожанину, рекомендуется ему персонально, просит принять себя в «благосклонное расположение», садится в голубой гостиной на диване, перед которым стоит круглый стол и разостлан азиатский ковер...» (Небольсин П.И. «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул»)

Вероятнее всего, гостиная в доме Асташева цвет имела классический — голубой или синий. Потому что именно для этой комнаты, которая в ампирном доме была самой нарядной и богато убранной, предназначался парадный гарнитур, частично сохранившийся в ТОКМ: несколько стульев, кресел и диван.

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Кресло на фотографии выше выполнено в ярком ампирном стиле. Оно покрыто черным лаком, а резные детали (венки, пальметты, лира) — позолотой. Сиденье – из синего атласа, с вышивкой. По словам Елены Андреевой, характерен силуэт кресла, который выделяет его из обилия форм мебели того времени: спинка – корытцем, заужена в «талии», подлокотники в виде жгутов, завершающихся округлой опорой. Боковины отсутствуют. Специалисты называют такую мебель «полукреслами».

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева
Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева
Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

«Кресла этого особенного, узнаваемого силуэта, — говорит Елена Андреева. — имеются не только в нашем музее. Подобные есть, например в Эрмитаже. Они поступили туда из дворца князей Шереметьевых и непосредственно из самого Зимнего дворца! Можно сказать, Асташев обставлял свой особняк царской мебелью. Сходные кресла бытовали и в других императорских резиденциях. Так вот, сходные с асташевскими кресла из Михайловского, Елагинского, Аничкова дворцов были изготовлены по рисункам… Карло Росси. И снова след творчества знаменитого зодчего обнаруживается в особняке Асташева. Может быть и правда – сам Росси приложил руку к проектированию сибирской резиденции золотопромышленника? Ответа нет».

Слева — кресла красного дерева, 1820-е годы; справа — экземпляр из дома Асташева
Слева — кресла красного дерева, 1820-е годы; справа — экземпляр из дома Асташева

«Но можно к загадке подойти и с другой стороны, — продолжает Елена Андреева. — Где были сделаны кресла? Очевидно, в России. Французы свою ампирную мебель украшали бронзой. А русские мастера (так же как в нашем случае) делали резьбу по дереву, потом, как иконописцы, покрывали ее левкасом — то есть, смесью мела и клея — и затем золотили. В Сибири такую роскошную мебель делать в те времена было просто некому. Ее доставили явно из Петербурга. В столице в конце 1830-х — начале 1840-х (когда в Томске возводился «асташевский дворец») продолжали работать несколько мастерских, которые ранее, в период оформления названных императорских резиденций, сотрудничали с Росси. Это — мастерская Ивана Баумана и известная по «12 стульям» фирма братьев Гамбсов. Вполне возможно, что эти мастера продолжали выпускать мебель по рисункам Карло Росси (или в его стиле) и именно у них приобретались стулья для томского золотопромышленника».

Слева — кресла по рисунку К.Росси; справа — экземпляр из гарнитура Асташева
Слева — кресла по рисунку К.Росси; справа — экземпляр из гарнитура Асташева

Предметы асташевского гостиного гарнитура нуждаются в глубокой реставрации. Но так как процедура эта дорогостоящая, то восстанавливать их будут по очереди. Начнут с экземпляра, лучше всего сохранившегося.

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Сиденье на нем — съемное. Обивка — тканевая. Более дорогая, нежели кожаная, но и менее долговечная. При регулярной эксплуатации (посиделки во время балов и званых обедов) такая обивка живет не больше 20 лет. Так что сотрудники краеведческого музея считают чудом, что хоть и в довольно потрепанном виде, но ткань сохранилась.

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Краски выцвели, продольные шелковые нити разрушились, остались поперечные льняные (и лишь в местах бывших подгибов ткани на «донце» сиденья еще можно увидеть фрагменты неистертой ткани – такой, какой она была почти два века назад – яркая, сине-голубая, блестящая, нарядная.

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

На сохранившихся льняных нитях еще держится ручная вышивка, сделанная тамбурным швом, очень популярным в начале 19 века. Рисунок — традиционный, растительный, но сделанный с учетом вкусов ампирной эпохи – симметричный, с более заостренными и узкими, чем ранее, вышитыми листьями аканта. Вышивали мастерицы на пяльцах (отсюда и название техники — пяльцы напоминали барабан или «тамбур»), по образцу — бумажку с узором приметывали с изнанки к ткани и оконтуривали или заполняли петельчатыми стежками. 

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Под тканью обивки оказалась вата, что для того времени можно посчитать приметой роскоши. Например, кресла из другого асташевского гарнитура были набиты «продуктом отечественного производства» – конским волосом.

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Елена Андреева обращает внимание еще на один интересный момент:

«В начале 1840-х ампир в интерьерном убранстве уже выходил из моды, Он сменяется историческим стилем — подражанием ренессансу, готике, барокко или рококо. А тут в Сибири появляется яркий образец ампирного стиля. Тот же Росси такие вещи делал в 1810-х — начале 1820-х годов. Почему же Асташев, вхожий, между прочим, в придворные круги, так отстал от моды? То ли гарнитур был им приобретен когда-то раньше, а затем доставлен в отстроенный новый особняк. То ли это личный вкус Асташева или его супруги — обычно женщины занимались обстановкой, выбором мебели. То ли здесь сказалось стремление следовать не столько модным новинкам, сколько вообще стилю убранства императорских резиденций — ведь они-то долго еще сохраняли свой ампирный наряд. Снова вопрос без ответа — очередная загадка…»

Томский след Карла Росси? Загадки дома Асташева

Ну, а ампирный стул из асташевского интерьера вскоре отправится на реставрацию. Чтобы вернуться к новой музейной жизни примерно через год — как раз к 180-летнему юбилею особняка.


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Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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