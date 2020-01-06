Томский Шерлок Холмс

Издатели полной версии романа начали с того, что просто печатали продолжение романа из газет, не обращая внимание на изданный в 90-е годы роман. Как оказалось позже, в газете был опубликован оригинал, а в издании 90-х было много ошибок. Сверкой занялась аспирантка Мария Могилатова.



— Вообще видно, что текст тот же самый, но он, похоже, пересказ, — рассказывает Наталья Жилякова. — Слова другие, пропущены абзацы, предложения. То, что люди знали в 90-е годы как «Томские трущобы», другая по сути книга, причем скучная. Курицын писал распространенные предложения — он мастер интриги, у него там такие занимательные сюжеты… А в книге половина фраз обрезана, половина пересказана. Мария полностью сверила текст еще раз. И теперь у нас в новом переиздании курицынский истинный текст будет восстановлен.

