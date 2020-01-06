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06 января,
2020
Томский Шерлок Холмс
Авантюрный роман Не-Крестовского «Томские трущобы» впервые опубликуют полностью
Популярный в начале XX века роман Валентина Курицына (псевдоним Не-Крестовский) «Томские трущобы» переиздадут в 2020 году. Издательство «Красное знамя» в 90-е допустило много ошибок: пропустили предложения, абзацы и целые главы, а еще изменили имена персонажей. Также не смогли найти продолжение романа, он считался незаконченным, и читатели так и не узнали, кем был человек в маске.
«Мало ли романов оборвалось»
Переизданием романа занимаются аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова и заведующая кафедрой теории и практики журналистки Высшей школы журналистики ТГУ Наталья Жилякова.

Первое знакомство с «Томскими трущобами» состоялось в 90-е годы, вспоминает Наталья Жилякова. Купила книгу, она у меня до сих пор в библиотеке лежит. Ее хорошо издали, маленькая, очень изящная, на серой бумаге и с огромным количеством опечаток, но у этой книжки есть своя атмосфера. Мы читали ее взахлеб. Жалко было, что роман не закончен.

Когда Наталья Жилякова узнала, что роман все-таки «продолжается» и рассказала подруге, та попросила присылать набранные куски текста: «Хочу знать, чем все кончилось».

На продолжение романа заведующая кафедры наткнулась случайно в газете «Сибирские отголоски».
Роман «Томские трущобы» состоит из трех частей: «Томские трущобы», «Человек в маске» и «В погоне за миллионами». В 90-е изданы были только первая книга и вторая частично.

При этом «Человек в маске» самое крупное произведение Валентина Курицына, состояло из пяти частей: «Герой томского полусвета», «В омуте шантажа», «Король преступников», «Тайна золотого ключа», «Ценою крови».

Действие «Человека в маске», кроме Томска, охватывает Барнаул, Новониколаевск, тайгу, золотые прииски.
Содержание «трущоб»:
События разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.
Лежит и лежит два тома. Ну, мало ли романов оборвалось… листает книгу Наталья Жилякова. А тут я изучала газету «Сибирские отголоски» в научной библиотеке, листала, листала и обнаружила продолжение романа «Человек в маске» и в нем много глав. После идет следующий роман «В погоне за миллионами». В «Сибирских отголосках» они идут друг за другом, не прерываясь. Тогда возникла мысль переиздать роман «Томские трущобы», дополнив.
Заведующая кафедрой теории и практики журналистики Высшей школы журналистики ТГУ Наталья Жилякова
— Очень короткие главы это же газета, каждая с завлекательным названием. Газету надо было ждать, я представляю, как люди мучились, целую неделю ожидая продолжения.

Издание 90-х завершается послесловием, где рассказывают о поисках романа в газете «Сибирская жизнь». Издатели перепутали газету, «Трущобы» выходили в «Сибирских отголосках».
«Набирали с голоса на плохой печатной машинке»
Издатели полной версии романа начали с того, что просто печатали продолжение романа из газет, не обращая внимание на изданный в 90-е годы роман. Как оказалось позже, в газете был опубликован оригинал, а в издании 90-х было много ошибок. Сверкой занялась аспирантка Мария Могилатова.

Вообще видно, что текст тот же самый, но он, похоже, пересказ, рассказывает Наталья Жилякова. Слова другие, пропущены абзацы, предложения. То, что люди знали в 90-е годы как «Томские трущобы», другая по сути книга, причем скучная. Курицын писал распространенные предложения он мастер интриги, у него там такие занимательные сюжеты… А в книге половина фраз обрезана, половина пересказана. Мария полностью сверила текст еще раз. И теперь у нас в новом переиздании курицынский истинный текст будет восстановлен.
Что не так с прошлыми изданиями?
1. Пропуск слов, предложений

И то, надо выпить, взялся Александр за бутылку. Прямо невозможная погода! (в переиздании 1990 года нет этих слов)

… Метель продолжала бушевать, вздымая столбы и кружа их вдоль улицы… (в переиздании 1990 года предложение отсутствует)

2. Замена слов

Свет электрических лучей (в издании 90-х: электрического фонаря) прорезал темноту.

Снежная пурга засыпала им глаза, едва они вышли из сеней. (В переиздании 1990 года: Сильная пурга слепила им глаза, валила с ног).

3. Изменение формы слова

Все спят, кажись (было: кажется)!

4. Изменение названий глав

Тоня в интернет-версии стала Таней; одного из своих героев Сашку Пройди-Света Курицын предпочитал называть Александром, издатели 1990-х годов Сашкой... 14-я глава «Томских трущоб» в переиздании пропущена – ее пришлось восстанавливать по книге 1908 года.
Работа заключалась в сравнении первоисточника (номера газет «Сибирские отголоски»), переиздания 90-х и интернет-версии романов, рассказывает Мария Могилатова. В научной библиотеке ТГУ фотографировали главы романа в газете «Сибирские отголоски» (каждая глава в отдельном номере), потом два монитора компьютера и книга, сравниваешь-исправляешь. Мы это делали два раза, чтобы исключить ошибки. Номерам больше ста лет, где-то стерлись, потрепались.
Переиздание «трущоб»
Решили переиздать из-за ошибок и интереса к региональной литературе, делится Мария. Этот роман художественной ценности почти не представляет, критиками был оценен в штыки, но пользовался бешеной популярностью у горожан. Для сравнения, Курицын был почти Конан Дойлем или Донцовой столетней давности, он уловил настроение томичей, написал авантюрный роман для томичей и о них. Для читателей того времени это была возможность посмотреть со стороны на родной город. Переиздание в первую очередь предназначено для томичей-краеведов, горожан, которые ценят региональную литературу. Знаю, у многих есть переиздание 1990 года, и, скорее всего, они захотят узнать продолжение.
Аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова
По роману планируют разработать онлайн-курс и приложение для мобильных устройств с текстом, картой перемещения героев, иллюстрациями, словарем жаргонизмов. Также планируются экскурсии по городу и лекции.

— Хотелось бы собрать проектную команду, сделать книгу фишкой читающего Томска.
Новое издание «Томских трущоб»
Переиздать книгу хотят в январе-феврале 2020 года, сейчас собирают деньги. Книга точно будет в томских библиотеках, а где будет продаваться в розницу, пока неизвестно. Переиздание «трущоб» разбито на два тома, в каждом по 395 страниц. Мария Могилатова сделала иллюстрации. Начальный тираж — сто книг, пятьдесят на том.

Работа над проектом шла шесть лет.

Когда я начала изучать газеты, «Сибирские отголоски» еще не были оцифрованы, рассказывает Наталья Жилякова. Я ходила-фотографировала, а сейчас они выложили «Сибирские отголоски», буквально в этом году. Догнала меня работа, которую я уже сделала. Зато теперь каждый может проверить текст романа.
Роман «Томские трущобы» написан по аналогии с романом «Петербургские трущобы» Крестовского. Отсюда и псевдоним.

Криминал, мир воров и мошенников… Примерно так же, как у Крестовского, делится Наталья Жилякова. То есть сначала наш Курицын ориентировался на столичный роман, а потом вырулил на свой сюжет и пошел по своим стопам... Весь роман сохраняется интрига, кто именно Человек в маске. Раскрывается это только в самой последней главе.
Конан Дойл по-томски
Об авторе романа сохранилось мало сведений. Родился Валентин Курицын в Барнауле в 1879 году, окончил Барнаульское горное училище. После учебы работал на золотых приисках.

На приисках перестал работать из-за проблем со здоровьем, рассказывает Наталья Жилякова. Чахотка, судя по всему, была. Приехал и стал работать в Управлении Сибирской железной дороги, начал сотрудничать с изданиями Всеволода Долгорукова. В журнале «Сибирский наблюдатель» появляются первые его публикации. Причем он писал, в основном, свои впечатления об этих самых золотых приисках: очерки о приисковой жизни, о рабочих, которые рассказывают свои истории, про несчастную любовь, разные бытовые зарисовки, стихотворения начинает публиковать. Вообще кажется довольно неожиданным его обращение к жанру авантюрного романа. Наверное, эта идея была подсказана самим Долгоруковым, которому нужны были развлекательные материалы для журнала.
Впечатления Курицына от работы в управлении железной дороги легли в основу другого романа «В зареве пожара». Цензура характеризовала роман как «революционного пошиба». Роман так и не был закончен.

— Он хотел описать события в Томске 1905 года, когда был черносотенный погром, судя по сюжету, именно это хотел описать, но не успел, не добрался до этих событий.

Также он пытался написать карманные романы для дороги, чтобы читать, пока едешь. Сохранилось несколько выпусков... Поезд мчится, какие-то таинственные женщины роковые, страсти кипят, миллионы теряются-находятся.

Автор «трущоб» публиковал и сатирические произведения, поэзию. Сатирические материалы выходили под псевдонимами: Дон Валентино, В.К. Кур, Валентин К-цын.

Умер Валентин Курицын в 1911 году от чахотки, похоронен на Вознесенском кладбище, было такое в Томске. Томский писатель Георгий Гребенщиков произнес над могилой прощальную речь, которая была опубликована в «Сибирской газете».
На томских улицах
В романе мир падших женщин, «томские гейши», рестораны, кутеж. Все это происходит в Томске на узнаваемых улицах, в известных томских ресторанах. Можно даже маршрут прочертить.
В книге описывается улица Обруб, Ленина (бывшая Почтамтская и Миллионая), упоминаются многие церкви, реки Ушайка, Басандайка, Томь.

Роман основан, подчеркивал Курицын, на каких-то реальных сюжетах, но мы их сейчас не можем восстановить. Это, видимо, городские байки, какие-то рассказы о страшных преступлениях. Но есть мнение, что сыщик, который преследовал человека в маске, имеет черты томского полицмейстера Петра Аршаулова.

По словам Натальи Жиляковой, дореволюционных романов про Томск мало. А роман «Томские трущобы» интересен своими жизненными зарисовками.
— В романе, преследуя одного из персонажей, бандиты заходят в цирк, и, собственно, Курицын описывает это представление, что они видят, как там все было. Или есть описание томских ресторанов — в основном "Европа", а также томские харчевни. Описываются блюда, которые подавали. Жизнь города, быт, какие песни пели.
Из книги: «Около деревянного здания цирка стояла густая толпа. Был антракт дневного представления, и невзыскательная публика амфитеатра и галереи угощала себя сбитнем, орехами и даже водочкой, предупредительно запасенной ловким парнем, торговавшим копченой рыбой».
Из книги: «Несмотря на сравнительно ранний час дня, на Почтамтской царило праздничное оживление... Мимо Козыря двигались веселые парочки гуляющих, проходили пошатываясь люди в сильно приподнятом праздничном настроении, прибежала маленькая бойкая гимназисточка с коньками в руке, с недетской кокетливостью прятавшая свое личико в белую муфточку; ровным размашистым шагом прошел бравый блюститель порядка с полудюжиной медалей на черном сукне шинели...».
Также во время переиздания выяснилось, что в романе все-таки говорится непосредственно про подземелья.

В мифологии Томска существует сюжет о том, что в этих романах описаны томские подземелья. Лично я считала, что в книге они не были описаны. Но в новых главах романа обнаружили, что упоминание о подземельях все-таки есть. Человек в маске убегает от преследователей по подземным ходам.

Сейчас собирают средства на печать и работу дизайнера.
Часть средств на издание книги уже собрана. Если горожане помогут собрать дополнительные деньги, можно будет увеличить тираж романа.

Помочь можно переводом на номер карты 2202201324876438, карта привязана к номеру 8-923-406-0065, Мария Могилатова.
Текст, фото: Александр Мазуров
Иллюстрации: Мария Могилатова
Январь 2020 года
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