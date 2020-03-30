Томский бизнес на карантине

Истории

Пандемия коронавируса уже сильно ударила по российскому малому и среднему бизнесу. В том числе и в Томске. Свою деятельность сворачивают кинотеатры, ночные клубы, игровые комнаты, развлекательные центры, а рестораны и бары перешли на удаленный режим работы. Президент Владимир Путин объявил нынешнюю неделю нерабочей и потребовал от работодателей не лишать зарплаты людей в этот период.

Кто-то из томских предпринимателей еще две недели назад лишился своих клиентов, кто-то попал под карантинные меры, а кто-то сам решил свернуть деятельность из-за желания не подвергать никого опасности. Мы поговорили с предпринимателями о том, как они будут выживать в условиях карантина и чего ждут от государства. Материал публикуется в рамках проекта «Синдикат-100».



Неизвестно, как мы будем выживать дальше

Владелец кафе «Карл у Клары» Максим Базилевский в условиях карантина надеется, что им удастся перейти на доставку еды или продажу еды на вынос. У заведения есть обязательства перед сотрудниками и арендодателями, и их надо выполнять, говорит ресторатор. Сам Максим в Томске занимается ресторанным бизнесом уже четвертый год, до этого долгое время жил и работал в Канаде.

Фото: Александр Сакалов

— Я 17 лет прожил в Канаде, потом вернулся в Россию. Первая серьезная работа у меня была в Канаде. Я закончил филфак ТГПУ и мой первый бизнес был связан с преподаванием.



Я думал уже о том, чтобы закрыть кафе из-за коронавируса. Никто не знает, что будет на следующей неделе. У нас уменьшается поток людей, которые приходили на бизнес-ланч, так как многие перешли на удаленку. И неизвестно, что делать дальше. А у нас есть обязательства перед арендодателем, поставщиками. Неизвестно, как мы будем выживать дальше. Получится ли на доставку перейти? Думали уже о том, что когда закроемся, делать онлайн-концерты. Я и сам пою.

Пока не закрылись, наши сотрудники носят маски, перед выходом на работу у всех проверяют температуру. Также мы намного чаще все дезинфицируем: и посуду, и столы.

Помощи от государства я жду, но и не надеюсь на нее. Считаю, что за те деньги, которые мы платим в качестве налогов, государство должно предоставить нам льготы в этот период. Я, правда, еще не понял, как будет работать система поддержки малого бизнеса, который пообещал Владимир Путин. Да и большинство у нас в стране работает на «белую» и «серую». И не хотят официально работать.

Мы просим наших туристов успокоиться и перенести поездки

Первыми от пандемии коронавируса пострадали туроператоры и турфирмы. Отменяются заявки поездок, бронь отелей и авиаперелеты. Сотрудники томских фирм просят туристов подождать и перенести свои отпуска на более поздний срок. И пытаются уменьшить финансовый ущерб из-за форс-мажорных обстоятельств. Cотрудница турфирмы «Графт Тур» Марина Лирмак говорит, что главное сейчас — всем успокоится и соглашаться на перенос отпуска на более поздний срок.

— В настоящий момент больше всего обращений по возврату билетов, в том числе и по внутренним рейсам. Областной департамент пошел нам навстречу и создал рабочую группу, которая собирает информацию обо всех наших проблемах. Недавно вот с помощью специалистов написали официальное обращение к российским авиакомпаниям с просьбой вернуть стоимость билетов. Готовы помочь нам и юристы из ТГУ. Они готовы бесплатно консультировать, если на турфирмы будут подавать в суды.

В настоящее время никто не понимает, сколько вся эта ситуация продлится. Отменяют все брони, деньги пока не возвращают. Единственный вариант от туроператоров: перенос тура на более позднее время. Например, на осень. Но тут возникнет другая проблема: тур может стать дороже из-за курса доллара и евро. А вернуть оперативно деньги туристу никто пока не может. Да и такое обстоятельство, как пандемия, считается форс-мажорным. Люди этого не понимают, они пока еще живут в старом информационном поле: если услуга не оказана, то ему должны сразу же все вернуть. Раньше это так и было. Если человек не едет по своей причине, то есть такое понятие, как ФПЗ (фактически понесенные расходы). И человек на них, как правило, соглашался. Это зависело от срока отказа: от 5 до 50 долларов за одного человека. Сейчас идет куча отмен, и если туроператоры будут все сразу возвращать, то они обанкротятся. Деньги сначала должны вернуть отели, перевозчики, а потом уже нам, а мы туристам. Тот же российский оператор «Анекс тур» сообщил, что они любую заявку будут рассматривать в течение 60 дней. Их сотрудники не успевают сейчас даже на все звонки ответить.

Мы, сотрудники турфирм, пытаемся помочь людям и их успокоить. Рассказать, какие варианты могут быть. Потому что никто не знает, как долго все это продлится. Говорят разные вещи. Нужно понять одно – никто никого не кидает и не бросает. Доходит до того, что люди просто бросаются на сотрудников турфирм, чтобы те немедленно вернули деньги. У нас пока такого не было, но коллеги рассказывали, что один мужчина пришел к сотруднице, которая просто билеты продавала, и накинулся на нее. Она попыталась ему объяснить, что можно сделать в данной ситуации. А он ее за грудки взял и потребовал денег. Ну, или другой вариант: грозят, что подадут на нас в суд. А мы сами терпим убытки, работаем в минус. Государство вроде планирует как-то нас поддержать, но пока неясно все. В других странах вроде как даже начали выплачивать какие-то дотации.

В Роспотребнадзоре людям говорят, что турфирма обязана им вернуть деньги. Да, это так, но это, повторюсь, работало раньше. Когда не было массовой отмены всех поездок и закрытия границ. Получается, они тоже живут в старом информационном пространстве. Да, деньги всем, кто не перенесет свой отпуск, вернут, но постепенно. Лучше всего, чтобы люди переносили отпуска и пытались не заразиться коронавирусом.

Мир гик-ништяков не брошу

Томич Алексей Фатеев никогда бизнесом не занимался. Окончил факультет информатики в ТГУ, работал инженером-программистом. Но в 2017 году увидел от знакомого объявление в «ВКонтакте» о продаже магазина. Они быстро договорились о сделке и Алексей Фатеев стал владельцем магазина «The Craft». Магазина, где можно приобрести любые товары по играм, сериалам и аниме. Алексей рассказал, что сейчас продажи немного упали за последнее время. Но если придется закрыть магазин из-за карантина, то планирует полностью перейти на продажу онлайн.

Фото: из личного архива

— На наши продажи повлияло закрытие школ на карантин, так как сильно упал поток клиентов школьного возраста. А школьники — значимый сегмент нашей целевой аудитории. Упала выручка соответственно. Да и вообще люди свободные деньги сейчас тратят на гречу и туалетную бумагу, а не на гик-товары.

Как и все, мы предпринимаем определенные меры профилактики. Купили на работу градусник, измеряем температуру в начале рабочего дня. Пока что, слава Богу, все здоровые. А так все продавцы проинструктированы на тему профилактики вирусных инфекций: тщательно мыть руки с мылом, не трогать лицо и так далее. Люди сознательные, стараются не заболеть.

При закрытии магазина, если введут режим полного карантина, будем сидеть дома и питаться просрочкой, возникшей в результате закрытия магазина на карантин. А если серьезно, то у нас есть подробный каталог товаров в группе «ВКонтакте», можем организовывать курьерскую доставку. Если такое востребовано не будет, будем просто сидеть по домам, играть в компьютерные игры, смотреть фильмы, которые давно хотели посмотреть, и читать книги, которые давно хотели прочитать. И немного работать удаленно — группу в соцсетях «Крафта» бросать нельзя!

Фото: взято из официальной группы "Дом подарков "THE CRAFT" | Томск" в соцсети "ВКонтакте"

Буду пытаться договориться с арендодателем о снижении аренды. Своим продавцам уже придумал всякие онлайн-задачки на тему развития магазина, так что без работы и без денег в этот тяжелый период они не останутся. И вид своей деятельности я вряд ли поменяю. Мне дико нравится сфера гик-ништяков, без боя не сдамся!

Владимир Путин уже высказался о мерах поддержки малого бизнеса. И я считаю, что снижение страховых взносов — это очень хорошо, не вижу подвохов, реальная помощь. Отсрочка по налогам на шесть месяцев — сомнительная штука. Отсрочка же, а не отмена. Да и тому малому бизнесу, у кого сейчас проблемы с уплатой налогов, через шесть месяцев эпидемии и сниженной покупательской способности, вряд ли внезапно станет хорошо жить. Ну и НДС не отсрочили, хотя это весьма болезненный налог.



Оплачиваемая неделя выходных — это какой-то очень сложный прикол. Возможно, господин Путин забыл упомянуть, что это относится только к бюджетникам — тогда вопросов не было бы, и мера была бы хорошей. Но он же имел в виду ВСЕХ. А, прошу прощения, на какие шиши выплачивать зарплаты в таких условиях должен малый бизнес целую неделю просто так? Если бы выплату зарплат субсидировали, другое дело. В общем, я эту диверсию против малого бизнеса не понял. Следующее, мораторий на банкротство на полгода. С одной стороны вроде бы хорошо - даст шанс некоторым компаниям продержаться на плаву. С другой стороны, этим не преминут воспользоваться всякие нехорошие личности. Шесть месяцев будут набирать по максимуму финансовые и прочие обязательства, а потом «Ой, а мы банкроты». А с третьей стороны, была произнесена фраза «эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией». Кто знает, что это за компании? Вполне возможно, что этими компаниями окажутся, например, «Газпром» и «Роснефть», и реального профита от этой меры мы не увидим.

Хочу добавить, что я всегда считал себя человеком, далеким от бизнеса. С детства проводил свободное время за книгами и играми, гик-культура для меня, как родная. Я получаю огромное удовольствие от «Крафта», и просто так коронавирусу и мерам поддержки от государства нас не сломить!

Жизнь и здоровье людей — не шутки

А. — владелица одной из городских студий тату, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что ее студия на две недели приостановила работу. Жизнь и здоровье людей важнее.

Фото: фото взято на Pixabay

— В сфере красоты и ухода за собой потребительская активность несколько снизилась. Люди больше думают о том, как и на какие средства жить, содержать семью (детей и пожилых родителей). Поэтому ряд услуг считают для себя уже излишними. Мы и не в условиях карантина проводили профилактику. Ежедневная санитарная обработка рабочего пространства средствами медицинской химии и бактерицидной ультрафиолетовой лампой, стерилизация оборудования, использование в работе средств индивидуальной защиты (нитриловые перчатки, маски и барьерная защита). Также предупреждали клиентов о дополнительной нагрузке на организм и иммунную систему от процедуры, выявляли наличие или отсутствие противопоказаний.

Теперь же на текущие две недели студия приостановила свою работу. Ждем стабилизации положения и стараемся не подвергать клиентов лишним рискам. Условия полного карантина, конечно, будем соблюдать. А что делать... Жизнь и здоровье людей – это не шутки.

Для минимизации финансового ущерба от карантина занимаемся также сторонними проектами уже в совсем другой сфере. Дистанционная работа через интернет на условиях фриланса. Но если мой бизнес разорится тут, вид деятельности я менять не буду. Выбор своего дела у меня изначально был продиктован не материальной стороной вопроса, а интересом к тому, чем занимаюсь, потребностью в творческом самовыражении. Конечно, мы сначала постараемся найти варианты, где и при каких условиях тату-студия сможет продолжить работу. Если она в принципе станет невозможна в условиях карантина, то, конечно, придется это принять и уже действовать по другому сценарию.

От нашего государства ничего не жду. Здоровье и благополучие граждан в современной России не являются, очевидно, задачами власть имущих. Доверия к государству нет.

Единственная надежда на государственные органы состоит в том, чтобы они смогли сдержать распространение вируса и принять меры предосторожности. Больше ничего не жду от них. Тут уже сфера личной, персональной ответственности каждого из нас. Соблюдать меры предосторожности, не нарушать условия карантина, сохранять здоровый взгляд на ситуацию. Не паниковать, но и не быть безалаберными. Собранный, конкретный подход к ситуации должен помочь.

Пока не закроют весь бизнес, будем функционировать

С началом карантина томские муниципальные музеи закрылись на карантин и ведут онлайн-экскурсии по своим залам. Музей славянской мифологии пока закрываться не собирается, так как не принадлежит государству. В музее даже придумали новый вид экскурсий — индивидуальный, говорит менеджер по продвижению Жанна Горелова.

Фото: взято из официальной группы музея славянской мифологии в "ВКонтакте"

— Наш музей частный, поэтому пока в Томске не объявят тотальный карантин и не закроют весь бизнес, мы будем функционировать. По нашей инициативе мероприятия не отменяются. Для тех групп, которые решились приехать к нам на экскурсию или мастер-классы, мы их проводим, соблюдая меры профилактики. В музее постоянно работает закрытая лампа для кварцевания, помещения регулярно проветриваются, проводится усиленная санитарно-гигиеническая уборка. У тех, кто посещает музей индивидуально, поводов для опасений быть не должно: залы просторные, можно ходить с аудиогидом, не приближаясь к другим посетителям.

В новых условиях мы разработали новые форматы: индивидуальное знакомство с музеем, где в течение часа экскурсовод рассказывает историю музея, проводит по всем залам. Актуальна акция «Час творчества», когда гостю в любое время работы музея предоставляется фигурка и материалы для ее росписи. По городу действует доставка товаров из нашей лавки.

27 марта руководство музея все-таки решило приостановить работу учреждения.

Объясняю клиентам, что сейчас нужно перенести стрижку кота

Вера Богданец по образованию филолог. В свое время окончила несколько курсов: фоторетушь, маркетинг, SMM и курсы грумминга. Груммингом решила заняться всего три года назад. До этого работала офис-менеджером: в отделе продаж и тендерном отделе. В условиях пандемии коронавируса сама решила взять тайм-аут на пару месяцев. Так как считает, что безопасность дороже всего.

— Животными занялась, потому что всегда ими занималась, это был выбор не просто так. У меня получается найти к ним подход. Тут не надо путать с любовью к животным, это параллельные вещи. Любовь очень важна, но это не сделает тебя хорошим специалистом.

Самая большая трудность сейчас для меня — объяснить людям, особенно пожилым, почему этот штамм «просто гриппа» им опасен. И почему надо перенести стрижку их кота. Я серьезно, без шуток.

У меня, грумера и человека припасливого, был давний запас масок и антисептика. Это логично. Обязательное мытье рук, наличие дома антисептика, распылителя дезинфицирующего масла, ингаверина (противовирусное лекарство — прим. ред.) и воды. Мониторю температуру два раза в день. 36,4, если что.

Сейчас я не работаю, но у меня есть запас накопленных денег на два месяца, чтобы я могла есть и спать. Эти деньги были как раз припасены на случай чрезвычайной ситуации. Но я чаще думала о переломе, а не пандемии. Мне проще, у меня нет ни кредитов, ни долгов. Это принципиальная позиция.

Как пройдет карантин, то сразу вложу деньги в рекламу, это схема уже опробована. Стрижка животных — не единственная моя суперспособность, выучусь чему-нибудь еще. Если есть будет нечего после карантина, вещи распродам. И да, от государства вообще ничего не жду. Мне кажется, что обещание Путина поддержать малый бизнес – это только на словах. Будет так же, как с зарплатами медсестрам. На словах получается, они деньги лопатой гребут, а по факту получают еще меньше, чем до распоряжения правительства.

Фото: из личного архива Веры Богданец

Будем пытаться выжить

Карантин из-за пандемии коронавируса по некоторым предпринимателям ударил дважды. Бывший томич днем работал в салонах красоты стилистом-парикмахером под псевдонимом Доминик Лаурен, а ночью выступал в клубах в травести-шоу как мисс Dola S.



Фото: из личного архива Доминика Лаурена

— Стилистом я хотел стать еще в школе, но меня тогда родители отговорили. Через пять лет я все-таки попробовал. И мне тогда директор школы, в которой я учился, сказал, что нужно дальше развиваться. Так и стал им. Потом уговорили попробовать выступить в травести-шоу. Переодеться в женщину, посмотреть, смогу ли. У меня получилось. Но тут одного таланта мало, надо этим постоянно заниматься. Тратить кучу денег и времени. Те, кто просто купил себе готовое платье и вышел, долго в этом шоу не задерживаются.

За последние две недели у меня значительно уменьшилось число клиентов. Если объявят полный карантин по Москве, то салон красоты, в котором я работаю, закроется. Но в таком положении будут все. Все будут сидеть дома. Мы будем терпеть убытки, уходить в минус. Не будем работать две недели, три. Ну, на сколько это продлится?

Будем пытаться выжить. По крайней мере, пытаться запастись продуктами. Хотя это сложно сделать в Москве. Невозможно купить крупы, например. Недавно у меня кончились запасы и я просто не мог купить обыкновенную крупу. Пришлось устраивать рейды по магазинам. Да, периодически полки заполняют, но это все быстро разбирают. На рынках еще можно что-то купить, но там нереальные очереди.

Может быть, на карантине получится чем-то на удаленке заняться. По своей профессии точно никак, я стилист, поэтому буду чему-то другому учиться.

Фото: из личного архива

От государства я ничего не жду. У нас и количество, как мне кажется, заболевших коронавирусом скрывается. Потому что такие маленькие цифры. Если еще брать и историю нашей страны, тот же Чернобыль, когда все делалось втихушку. Что по поводу мер поддержки, обещанных недавно Путиным, то я считаю, что все это очередное бла-бла-бла. Что мешало помогать малому бизнесу раньше? Все это фикция. И сейчас этого не будет. Все эти бизнесмены в итоге погрязнут в оформлении документов. Еще часть бизнесменов просто не будут подходить под условия и не смогут оформиться. Бред это все. Если бы они хотели, они помогли бы пять-десять лет назад. И льготы в итоге получат только приближенные к власти.





Стараемся уговорить людей согласиться на перенос концерта

Вместе со сферой турбизнеса под удар из-за карантина попали и организаторы концертов. Массовые мероприятия в условиях карантина запретили первыми. Директор компании «Томконцерт» Павел Лобанов говорит, что надеется то, что люди массово не станут сдавать билеты.

Фото: из личного архива Павла Лобанова

— Сейчас мы переносим концерты на более позднее время. Нам пришлось перенести около 10 концертов. Это все те мероприятия, которые были запланированы на середину апреля. Если понадобится, будем и дальше переносить, на осень, например. И ждать, пока вся ситуация исправится. В отличие от нас, артист может сделать платный онлайн-концерт и так заработать. Понимаете, это бизнес, в него всегда вкладываешься. У всех разные обстоятельства: кто-то в кредитах сидит, кто-то куда-то вложился, а кто-то расширяется. У нас даже и половина сезона не прошла, она заканчивается в мае, и понятно, что сейчас экономическое положение не очень хорошее.

Мысли поменять сферу бизнеса пока не приходили. Для этого надо понимать, как долго эта ситуация продлится. Это все равно не будет бесконечно. Это вирус сезонного характера, это все говорят. Соответственно, когда все это закончится и разрешат проводить мероприятия, то надо будет проанализировать, насколько упал спрос. Мы же понимаем, что люди теряют работу и экономическая ситуация будет не такая, как сейчас. Нужно будет понимать, насколько упал спрос. Время покажет.

Жду что-то от государства? Мне сложно ответить. Мы кормим достаточно большое количество подрядчиков, и у нас есть свои сотрудники. И им тоже надо получать зарплату. Если бы государство каким-то образом поддержало и нашу сферу тоже, то, конечно, мы были бы рады. Об обращении Путина о поддержке малого бизнеса в период пандемии коронавируса думаю позитивно, особенно в части сокращения налогов на зарплату.

Сейчас сложно оценить масштаб. Вдруг послезавтра появится волшебная пилюля и все резко исцелятся. Находиться постоянно в состоянии страха тоже тяжело. Сейчас у нас было чем заняться, мы переносим концерты. В нашей ситуации главное, чтобы зрители при переносе концерта не сдавали билеты, а соглашались на более поздние даты. Артист-то приедет, с ним ничего не произошло. Причем аудитория за 50 в основной своей массе сдают билеты, а аудитория роковая и более молодая, более преданная, готова подождать. Если отменили детские мероприятия, то тут, понятно, билеты сдают. Того же Куклачева перенесли на ноябрь, но полгода с детьми ждать тяжело. Стараемся всех уговорить на перенос. Понимаете, организаторы по всей стране несут огромные потери. Это как банк, если сейчас все пойдут и будут забирать деньги, то произойдет коллапс.

Я против закона о закрытии не пойду, я люблю работать по правилам

Пока готовился этот материал, появилась официальная информация от губернатора Томской области о закрытии всех ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров в стране. Первая вечеринка в условиях пандемии в ночном клубе «Чикаго» прошла с соблюдением всех санитарных норм. Помещения каждые полчаса обрабатывались санитайзером, проветривались. Всем гостям и сотрудникам клуба измерялась температура. Собственница клуба Ульяна Мацияускас говорит, что тогда была готова к закрытию клуба, потому что закон есть закон.

— В нашем клубе всегда соблюдался санитарный режим. Я сама долгое время отработала главной медсестрой. А это как раз тот человек, который отвечает за санитарно-противоэпидемический режим в больнице. Я очень категорично отношусь к чистоте. И в клубе всегда были дезинфицирующие средства. Мне самой спокойно, когда у меня везде чисто. У нас был уголок профилактики с информацией о симптомах коронавируса, мерах профилактики и так далее. На входе стояли люди, которые обрабатывали руки всем гостям и меряли температуру.

Если скажут, что надо закрыть клуб, то у меня вариантов нет. Будем сидеть и ждать, когда все закончится. Потому что против закона я не пойду, я люблю работать по правилам. Если закроют, то в первую очередь пойду разговаривать с арендодателями. Они у меня адекватные. Например, на время ремонта они мне давали каникулы по аренде. Я хочу выкупить это здание, они во мне заинтересованы. А персонал моего заведения у меня просто подрабатывает. У всех есть основная работа. Работают у меня только пятницу и субботу. В основном, студенты все.

Государство ничего не обещает, и я ничего от него не жду. Потому что вряд ли они будут помогать малому бизнесу, особенно клубам. Каким-то большим заведениям типа «Изумрудного города» или «Мегаполиса», может, и помогут. Но там другой уровень.

Мы сидим сейчас совсем без работы

Томич Павел Носов до того, как создал свою видеостудию «Paraplan production» работал на ТВ2 оператором и монтажером. Студия существует уже три года. Но теперь, в условиях карантина, он и его сотрудники без заказов сидят уже неделю. Компания занималась корпоративными съемками и рекламными роликами

Видео: студия «Paraplan production»

— Сейчас все организации сворачивают свои рекламные кампании. Поэтому и отменили все видеосъемки. Наша компания сотрудничала с «Газпромом», «Сибуром», «Томсккабелем». И с такими крупными развлекательными центрами, как «Мегаполис». Сейчас все сотрудники сидят по домам. Мы, конечно, питаем надежды, но, к сожалению, ситуация складывается не очень хорошо. Финансовой подушки у нас никакой нет. Если бы это был конец года, то деньги бы были. Но в начале года — нет. Поэтому мы сильно страдаем, конечно. Придется потуже затягивать пояса.

Основательно о смене деятельности я пока не думал. Но во время карантина планирую вместе с сотрудниками заниматься самообразованием и более активно рекламой. Потому что во время работы не успеваем этим заниматься. Такие дела. От государства я ничего не жду (смеется). Как бы так сказать, чтобы не обидеть государство. У них будет такой же совет: потуже затянуть пояса и попробовать переждать карантин. Я даже не думал о том, чтобы получить поддержку от государства.

Что обещают власти: льготные микрозаймы и отсрочки по платежам и налогам

По данным Торгово-промышленной палаты под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 миллиона предпринимателей. Риску потерять работу подвержены более 8,6 миллионов человек. В свою очередь правительство России планирует обновить список системно значимых компаний и будут следить за их финансовым состоянием. Также планируют ограничить штрафы для исполнителей госконтрактов, отсрочат взыскание налогов с турфирм и авиакомпаний, расширят программу льготного кредитования малых и средних предприятий и будут оплачивать гражданам пребывание в обязательном карантине через больничные листы.

«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», — заявила вице-президент ТПП Елена Дыбова на онлайн-конференции ТПП.

Томские власти предложили свои меры для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов рассказал, что организована «горячая линия» для предпринимателей по вопросам оказания мер поддержки. Бизнесмены смогут получить льготные микрозаймы до пяти миллионов рублей для приобретения необходимого оборудования и материалов. Турфирмы и гостиницы также могут получить льготные микрозаймы. Для этого надо обратиться в центр «Мой бизнес» по телефону (3822) 901-000 или подать заявку онлайн. Юристы ТГУ будут бесплатно консультировать представителей турфирм, туроператоров и гостиниц.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности отсрочки коммунальных платежей для гостиниц и арендной платы для тех, кто пользуется помещениями, находящихся в муниципальной собственности. До 30 апреля продлен период взыскания задолженности по налогам и страховым взносам для предпринимателей в сфере туризма, физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии.

Но пока никто из героев статьи за мерами поддержки не обратился.

В рамках проекта «Синдикат - 100» можно узнать, как будут справляться с экономическим кризисом в небольшом городе Ревда Свердловской области. Как пишет издание «Ревда-инфо.ру», там бизнесмены также пытаются выжить в условиях карантина и надеются переждать его без сильных потрясений. А некоторые даже пытаются найти в карантине что-то положительное. Как, например, директор ревдинской студии эстрадного вокала «Шанс» Лариса Юдина. Она считает, что «каникулы — хорошее время для людей пробовать новое».

Фото: Валентина Пермякова