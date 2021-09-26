Томский режиссер Николай Коновалов: «В неигровом кино есть свобода»

Выборы прошли, эксперты высказались. И мы решили немного отвлечься и поговорить о вечном. О кино, то есть. Гостем нашего прямого эфира в Инстаграме ТВ2 стал директор центра документального кино Высшей школы журналистики ТГУ, режиссер, продюсер и педагог Николай Коновалов. Мы поговорили о том, как снимать кино в период пандемии, что снимают его ученики и как он относится к «культуре отмены» в кино.

Автор: Фото из личного архива Николая Коновалова

— Знаю, что в первый пандемийный год занятия в вашей киношколе не прекращались. Понятно, что читать и слушать лекции онлайн намного проще, чем снимать кино. Как выкручивались? С чем пришлось столкнуться? — На самом деле снимать в условиях пандемии дико сложно. Мы сидим по домам, ну хорошо, лекции, какой-то материал выдал, но нет обратной связи. Ты бросил шутку, зашла или не зашла, да бог его знает. А уж практикой заниматься? Мы попробовали со студентами сделать какие-то милые штуки, какие можно снять дома. Ну все. Очень быстро все, что мы смогли сделать, мы вытащили. У меня есть еще Детская киношкола, и там мы решили заснять как проходит стандартный день. И четыре человека: девочки и мальчики снимали, как они просыпаются, чистят зубы, готовят еду. Тихонько выбираются, чтобы никто не видел в магазин, надевая маски на себя и на камеру, чтобы было весело. И чем развлекаются. Посмотрели, собрали по времени фильм. И получился фильм без прикрас, абсолютно хроникально-документальный. Перекликается: один просыпается в 8 утра, другой в 12. У кого-то любовь, у кого-то любви нет, и он бедный и несчастный сидит один. Показывал студентам фильм, они говорят: ну и что, ну и зачем? Я нашел объяснение. Самое важное, найти объяснение, для чего кино. Это кино сделано не для нынешнего зрителя, а для того, кто это кино будет смотреть лет через сто. Художественные фильмы - это без вопросов, их будет миллион. А вот так, чтобы настоящая жизнь была зафиксирована, в критический момент? Вот, пожалуйста, практически документ. Из забавных штук, которые делали в пандемию — мы играли в игру. Мне очень понравилось. Там было человек 20 детей. Мы придумали, что Томск полностью закрыт, пандемия перешла в чудовищную форму, зомби по улицам ходят. И нам надо как-то выбраться из города. Был чат, где онлайн каждый отыгрывает своего персонажа. И что с ним произошло. Я руковожу и пишу каждому, что его персонаж должен делать. И постепенно, постепенно получается такой интерактивный фильм, который жестко управляется. И сюжет выстраивается здесь и сейчас. Такое классное сценарное развлечение. Слава богу, эта закрытость закончилась и мы получили возможность нормально снимать.

Автор: vk.com/filmchildren

— О чем сейчас снимают фильмы ваши ученики? Легко ли находят темы? — Что касается документального, а не игрового кино, то это изумительное искусство. Потому что темы практически рядом. И близко. В прошлую среду мы смотрели то, что сделали третий и четвертый курс, студенты-документалисты. У них было очень жесткое задание на лето. Снять фильм — портрет профессии. Чтобы не было интервью. Не было этих «бу-бу-бу» в камеру, чтобы была только картинка. Мы смотрели два фильма. Один про дирижера оркестра. 23 минуты о том, как женщина — дирижер оркестра держит всех в кулаке, ругается с тем, ругается с этим. Потом начинается концерт, она преображается во время концерта. И второй — студентка уехала с лесорубами в лес. Пробыла там уйму времени. И сняла портрет лесоруба. Как юноша ходит с пилой, как готовит еду, как чистит пилу.

— А игровое кино какое снимают? — С игровым сложнее. Я постепенно к доку и пришел, потому что пробовал игровое кино и так, и так. Но не получается ничего. В доке жизнь за тебя делает большую часть работы. С документальным кино гораздо проще. Я, конечно, шучу. С игровым кино в Томске совершенно шикарная штука произошла. Есть такое объединение CAST, там бывший мой ученик Евгений Жуков, шикарные Дмитрий Моторин и Артем Сагеев. Когда-то давно три друга собрались и все пытались в Томске продвинуть кино. И они сняли первую серию веб-сериала с Любовью Аксеновой, настоящей московской актрисой. Они жестко в Томске работали. Притащили и режиссера, и оператора. Через несколько дней будут снимать вторую серию. И будут снимать третью. Это что-то отдаленно напоминающее «Черное зеркало», только на нашем материале.

Автор: vk.com/tomskoekino съемки сериала «Соцсети»

— Как вы сами решили снимать кино? — Можно очень долго об этом говорить. Конечно, это была детская мечта. Когда я ходил за 10 копеек в кинотеатр «Родина», нынешний «Киномакс». Я жил напротив и не пропускал ни одного сеанса. Понятно, что мне хотелось сделать что-то свое. Но я понимал, что кино — это невозможно абсолютно. И лет в шесть или пять начал писать книжки. Потом понял, что писать вряд ли получится. И пошел по журналистской стезе. Кстати, очень классно, что я сижу в прямом эфире ТВ2, когда-то я, в прошлом веке, вел тут новости. Это было очень мило. Я ушел из журналистики, и совершенно случайно начал снимать короткометражки. Заработал себе на короткометражках, в начале 21 века, даже международные призы. Те корометражки были, по нынешним меркам кошмарные, но я катался по фестивалям и призы собирал. — О чем был первый фильм? — Первый фильм я снял в 1994 году. И это была вампирская сага. Я получил на короткое время камеру, и мы сняли с моим родным братом фильм. Я его недавно посмотрел и понял, что пусть он пока и лежит.

Автор: из личного архива Николая Коновалова

— Как вы думаете, о чем можно и нужно снимать неигровое кино в России? — Неигровое кино — потрясающее искусство, потому что там есть свобода. Во-первых, ты можешь взять себе практически любую форму и самовыразиться. Это же классно, когда ты берешь историю и выбираешь инструмент, чтобы ее показать. Во-вторых, можно о чем угодно снимать. У меня есть проект про ученых, сериал «Научно. Лично». Второй сезон уже снимаю. Короткометражки об ученых. Вернулся из поездки: был в Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. В каждом городе снимал историю. Маленькая история: максимум 10 минут. И нужно за это время максимум раскрыть человека. Если честно, чем он занимается, мне, на самом деле, пофиг, мне интереснее, почему человек взял и ушел в науку. И каждый раз это маленький ответ на этот вопрос. Это очень интересно, когда ты берешь и рассказываешь о живом и настоящем человеке. И когда нельзя врать, нужно передать его таким, какой он есть, и при этом показать, как ты к этому относишься.

— Наши зрители задают вопрос, и я сама хотела перейти к этой теме… Какие фильмы посмотрели в последнее время и какие можете посоветовать? — В анонсе было красиво написано: этот человек скажет про фильм 2021 года. Да бог его знает! Я не знаю, что ответить про фильм из 21 года. Вот из 1939-го есть совершенно шикарное кино. Называется «Правила игры». Ренуар снял. Не тот, который художник, а его потомок. Я не знаю, как оно сделано, но это практически Чехов на экране. Французский и киношный. Изумительная вещь. Очень жесткие контрасты, очень странные жанровые смешения. В итоге получается что-то невероятно настоящее.

Дети в моей киношколе быстро приучаются к тому, что черно-белое кино и старое кино не обязательно плохо и скучно. Самое главное отличие детей, которые через меня проходят: они знают, почему Чарли Чаплин гений. И что в нем такого гениального. Потому что Чаплин стал по-большому счету символом, такая эмблема, пустышка для кинематографа. А для тех, кто понимает, Чаплин - гораздо больше, чем символ. Это человек, который взял и сделал кинематограф настоящим и полноценным искусством. Не только Чаплин, был и Дэвид Гриффит. И советская монтажная школа.

Помимо старого кино, что я еще смотрел? Я посмотрел милый мультфильм про «Ведьмака». Я с опозданием смотрю фильмы, потому что в кинотеатры не хожу. Я обязательно кого-то затыкаю, чтобы не болтал. Это опять надо будет кого-то унижать. Другое дело — пришел домой, включил себе фильм. Тихонечко смотрю и оцениваю. Мне очень понравился докфильм «Мой учитель — осьминог» (фильм Netflix Original, снятый Пиппой Эрлих и Джеймсом Ридом — прим. ред.) Четко, жестко, понятно и глубоко. Недавно со студентами мы смотрели фильм «Уральское дерби». Андрей Ананин, томский документалист выступил продюсером этого фильма. Я собрал студентов разных курсов. И спрашиваю: как вам? Первый курс говорит: да, это гениально. Второй — да, гениально. Третий — да, хорошо, но есть провалы, тут и тут. Чем больше человек в искусстве, тем больше понимает, как оно устроено. Каждую неделю в киношколе мы смотрим фильм, и я вынужден смотреть то, что дети выберут. Посвятили последний год тому, что пересмотрели полностью программу «Оскара».

— Получается, последнего «Оскара» — фильм «Земля кочевников» видели? Как фильм? — Это замечательный пример того, как работает кино. Потому что все те, кто посмотрел «Землю кочевников», делятся ровно на две части. Те, кто в полном восторге и те, кто «а чего там было хорошего?». Этот фильм требует большого включения своего опыта. Если для человека мотив дома актуален, и дом у него может быть где угодно, то фильм будет работать в полную силу и раскроется. Если человек всю жизнь прожил на одном месте, и никуда не переезжал, тогда: ну и что в этом фильме? — Руководствуетесь ли мнением кинокритиков или режиссеров при выборе фильма? — Нет, я всегда составляю свое мнение о фильме. Оно мне ближе, чем чужие слова. — Говорили уже о свободе в документальном кино, и спрошу, допустима ли цензура в искусстве? — Нет, никакой цензуры, ни в коем случае. Можно делать абсолютно все. Это принципиальная позиция.

— Вы даете свободу своим студентам, но сталкиваются ли они с цензурой, когда показывают свои фильмы другим преподавателям. Например, когда поступают? — У нас не было ничего такого, что бы выходило совсем за рамки. Я веду в ТГУ курс режиссуры, и у меня накопилась куча этюдов, которые студенты делают, выполняя задания. Там есть штуки, которые ставят меня в тупик. Я не знаю, что с этим делать. Нужно было снять натюрморт, который показал, что за персонаж скрывается за предметами на столе. У меня есть видео, которое сняла одна девочка. Препарированный труп ребенка, учебник по анатомии и какая-то еда. Студентка проникла в морг и сняла. Как я буду кому-то это показывать? Когда в первый раз включили: о, а что это такое? О, да это настоящий! Это страшная штука. Такого нет в доке. В доке если что-то есть, то с точки зрения правильного гуманизма. Повторюсь, что цензуры не должно быть ни в коем случае, просто то, что неприятно эстетически, морально, я и не буду снимать. Я не буду смотреть, да и дети у меня не снимают такое. Это просто: взять и шокировать таким натурализмом. И препарированный ребенок — единственный случай.

— Есть такая распространенная позиция у критиков, что очень много кино снимается под какую-то актуальную повестку. Про политкорректность, культуру отмены, антиколониальная опять же. Что значит такая привязанность для кино? Не вредит ли это искусству? Не становится ли оно слишком плоским? — То, что называют перегибами — это временная штука. Потому что все те ценности, которые ты перечисляешь, это удивительные и нужные миру ценности. Когда их вбивают в лоб, тогда это может вызвать отторжение. А если не вбивать их в лоб, то тогда они не захватят массовое сознание. Иногда это бывает очень резко. В «Карточном домике» я дошел до момента, когда два негодяя, муж и жена, и все прекрасно, и вне логики персонажа, жена говорит: ты меня не ценишь, как женщину. И уходит. Это неинтересно.

Автор: из личного архива Николая Коновалова

— Кстати, в тему культуры отмены. То, что произошло с актером, снимавшемся в «Карточном домике», Кевином Спейси — это тоже временно? — Я Кевина Спейси обожаю. Его актерскую игру, его тонкие штуки в «Красоте по-американски». Это же гениально. А как он появился в фильме «Семь»? Это же чудо. Может быть, я и негодяй, но если бы он и был виноват, то для меня он все равно был бы гениальным актером. И мне было больно, когда его курс актерского мастерства — раз, и убрали из сети. Потому что вот он негодяй.

Автор: Кевин Спейси в роли Фрэнка Андервуда в сериале «Карточный домик» @Netflix

— Еще один вопрос от зрителей: какова судьба фестиваля «Переправа»? — Мы провели два сезона и случилась эта идиотская пандемия. Мы вернемся к нему и сейчас решаем, когда его провести. Когда мы затевали первый, то нам и самим мало чего было показать. Ко второму — были какие-то фильмы, но несистемно. А сейчас набрано такое количество фильмов, которые сняли наши студенты, и фильмов вполне себе высокого уровня, что на фестивале мы уже будем не просто как хозяева, приезжайте и привозите кино, что сможем биться на равных.

Автор: из личного архива Николая Коновалова на фестивале "Переправа"