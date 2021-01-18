Томские «‎Телеги»: кто и о чем ведет каналы в Telegram

Истории

За последние пару лет в томском Telegram-сообществе появилось множество каналов на разные темы. Несмотря на предпринятые Роскомнадзором попытки заблокировать мессенджер. А может быть отчасти и благодаря им. Каналы разные: политические, культурные, новостные, депутатские, официальные каналы департаментов, МЧС, оперштаба. Даже областная администрация недавно завела свой канал. Некоторые каналы развились настолько, что из личных блогов доросли до лицензированных СМИ. Мы узнали, что читают в томской «Телеге», можно ли доверять информации оттуда, и как один пост за две минуты может помочь решить городские вопросы.

В 2018 году Роскомнадзор решил заблокировать мессенджер на территории России — разработчики и создатель Павел Дуров отказались тогда передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений. Служба объясняла, что получить их необходимо для борьбы с терроризмом. Суд вынес положительное решение о блокировке мессенджера в стране. Роскомнадзор в безуспешных попытках заблокировать Телегу обрушил десятки ни в чем не повинных сайтов. В результате с тех пор аудитория пользователей Telegram в России не уменьшилась, а увеличилась вдвое.

«По данным на май 2020 года, из 400 млн ежемесячной активной аудитории Telegram не менее 30 млн были из России. Это означает, что наш рост в России соответствовал росту в других странах. Проще говоря, запрет не сработал», — писал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Это удалось, как говорил сам Дуров, благодаря тому, что готовиться к ограничению начали заранее. Проблемы с доступом были у части пользователей в России лишь в первую неделю после блокировки, а после Telegram начал работать без перебоев — добровольцы среди российских инженеров создали собственные прокси-серверы для пользователей и сформировали децентрализованное движение «Цифровое сопротивление». Разработчики мессенджера в эти два года регулярно обновляли собственные технологии для обхода блокировок. Через год после блокировки исследование компании Mediascope показало, что Telegram третий по популярности мессенджер в России после WhatsApp и Viber.

Позже неэффективность блокировки признал и Роскомнадзор. В конце марта 2020 года в ведомстве сменился руководитель, а 18 июня Роскомнадзор официально снял блокировку Telegram в России. И даже завел собственный канал. Экс-глава ведомства Александр Жаров появился в сети еще на год раньше.

Многие пользовались Telegram как средством передачи сообщений, но в последние годы внутри мессенджера стали развиваться каналы, информационные, авторские, разные. Даже государственные ведомства распространяли через официально запрещенный мессенджер информацию.

Сейчас в томском Telegram-сообществе можно насчитать несколько десятков каналов на разные темы. У некоторых из них по несколько тысяч подписчиков. Например, самый крупный, по данным сервиса tgstat.ru городской канал насчитывает 23 тысячи читателей — это «Регион-70». Ему немного уступает «Томск. Интересное. Новости» (22 тысячи), 13, 2 тысячи подписчиков у канала «Томск», 6,7 тысяч у «Интересного Томска», узнают о «ДТП/ЧП Томск» три тысячи человек. Все это городские сообщества, которые представлены в других социальных сетях, в них агрегируются и обсуждаются новости. Есть в мессенджере каналы СМИ, которые чаще дублируют информацию со своих сайтов — TomskNews от РИА Томск читают 5,2 тысячи человек, канал Агентства новостей ТВ2 — 1,6 тысяч человек, портала «ВТомске» —полторы тысячи. Есть каналы у университетов, например, ТГУ в Telegram читают 3, 4 тысячи человек, ТПУ — 1, 1 человек, небольшой канал СибГМУ с 330 подписчиками. Официальную информацию в Telegram-канале «Область здоровья» публикует департамент здравоохранения (почти 1900 подписчиков), региональный Оперштаб (более тысячи читателей). Присутствуют каналы тематические. Например, о том, где вкусно поесть в городе «ТО: Еда в Томске» читают 855 человек; или канал о книгах «Мастридия» (407 подписчиков).

Развиты в томском Telegram политические каналы. Например, TOMSKPOLIT с анонимным редактором к этому дню читают 5, 4 тысяч человек, «Милый Томск имени Козловской» почти три тысячи, анонимный канал «Политички» читает почти 1, 5 тысячи человек, на канал томского журналиста Андрея Белоуса «Наблюдатель в Томске» подписаны 2, 5 тысячи человек. Есть канал «Бобры Жвачкина» с 588 подписчиками, анонимный «Томский чай» (268 подписчиков), который комментирует политические новости, также анонимный «Тот самый томский Правдоруб» (612 читателей). Есть каналы почти у всех депутатов нового созыва городской думы. Например, за каналом спикера думы Чингиса Акатаева следят 890 подписчиков, а канал главы томского штаба Навального Ксении Фадеевой собрал уже почти 1300 человек.

«‎Колеса, без которых “телега” не ехала»‎

Бывший лидер томского отделения «Коммунистов России» Василий Шипилов рассказывает, что завел свой канал «Милый Томск имени Козловской», который читают сейчас почти три тысячи человек, когда окончательно разочаровался в политических партиях и ушел из публичной политики. Говорит, понял, что все это игра. «Нет никакой реальной борьбы между парламентскими системными партиями за власть. Да и внепарламентские тоже исполняют свои роли написанные в АП. Противно стало. Но потребность анализировать осталась. Писать «в стол» — глупо, потому и завел канал. Сначала это было хобби — неким аналогом публичной записной книжки, но со временем канал превратился в серьезный информационный инструмент», — говорит он.

Фото: vk.com/shipilovva

Telegram в качестве площадки выбрал, потому что два года назад он казался «сверхновым», подкупила и философия Павла Дурова —независимость от государств и спецслужб.

«Это совпало с очередной волной «бешеного принтера», когда за инакомыслие начали закрывать одно СМИ за другим. Роскомнадзор блокировал всех за 5 минут, порой без решения суда. «Телегу» они тоже заблокировали, но, несмотря ни на что, она продолжала работать. Менялась сама философия СМИ. Было понятно, что для граждан стран СНГ «Телега» станет неким проводником к роднику свежей информации. После того, как несколько дней назад уходящему, но все еще действующему президенту США заблокировали все аккаунты в соцсетях, Telegram Дурова там прибавляет по миллиону пользователей каждый день», — рассуждает Шипилов.

Сейчас он в своем канале публикует важные для региона и Сибири политические новости — рассказывает, что происходит в мэрии, администрации региона, в городской и областной думах, время от времени с помощью собственной аналитики рассказывает, что все это значит, приглашает спикеров по разным вопросам. Говорит, чтобы аккумулировать и собирать эти новости воедино, использует собственные связи в кругах. Канал ведет не анонимно, как это часто бывает, а под своим именем.

«Я был внутри многих процессов до своего ухода, а потому всех актеров томской политики знал лично. Умудрился не испортить отношения ни с «левыми», ни с «правыми», ни с чиновниками. Информацию получал от первоисточников. Когда понимал, что «Милый Томск» пытаются использовать в интересах одной из групп влияния, и информация преподносится однобоко, брал комментарий противоположной стороны, либо вообще не брал материал. Потому доверие к качеству контента росло», — говорит Василий.

Как говорит редактор, среди подписчиков канала встречаются разные люди: активные горожане, предприниматели, чиновники, депутаты, общественники, силовики, журналисты. «Сила «Милого Томска» не в количестве подписчиков, а в их качестве. Я никогда не ставил «котиков» и другой вирусный контент». Признается, что в подготовке контента всегда ориентировался на людей, принимающих решения в разных сферах, которые готовы в одном месте прочесть разные мнения о своих действиях, а после, возможно, их скорректировать.

«Со временем стало ясно, что это мое хобби занимает очень много личного времени. Супруга ворчит. Начинает страдать контент, его оформление. Я разрываюсь между работой и каналом. Стало ясно, что пора переходить на профессиональную основу — нанимать дизайнера, копирайтера, покупать оборудование, а это деньги и немалые. Недели две назад сообщил подписчикам, что теперь на канале будет реклама, а для того чтобы немного приучить подписчиков — начал ставить ее совершенно бесплатно, благо, желающих было и остается очень много. Отписались около 50 человек, но остальные восприняли вполне нормально. Никаких табу, кроме одного. Любой пост за деньги будет помечен, как *** РЕКЛАМА», — объясняет Василий Шипилов.



При этом из-за специфики контента канал периодически пытаются использовать в своих целях, говорит редактор. Кто-то хочет опубликовать нужную для себя информацию, против кого-то, выкупить канал, предлагали даже «ежемесячные взносы — абонентское обслуживание».

“Несколько раз предлагали продать канал, суммы весьма серьезные. Я всегда отказывал. Иногда были забавные случаи… Вечером звонит или пишет посредник и открытым текстом предлагает за деньги «поработать» против условного чиновника или коммерсанта. Я отказываюсь, а с утра вижу всех, кто не отказался…”, - говорит он.

Недавно Василий Шипилов решил, что его «Телега» не едет дальше полноценно, потому что ей не хватает колеса» и оформил лицензию СМИ. Так он стал первым телеграм-каналом в Томске, который развился до официального СМИ. Необходимость лицензии объясняет тем, что в ведомствах отказывают в получении информации без нее, а получать информацию только из имеющихся источников - уже мало, тем более что «Милый Томск» начал переходить в ютуб с прямыми эфирами, а в планах — запустить круглосуточное телевидение.

Фото: скриншот с ютуб-канала "Милого Томска"

Сейчас канал, по словам редактор, не приносит ни копейки дохода, скорее наоборот.

«К примеру история с переходом в онлайн, интервью — это ведь очень дорогая история. Цена минимального набора для студии составляет около одного миллиона рублей. К одному состоятельному другу обратился — купил программное обеспечение, к другому — пару мониторов. Своих денег вложил очень много. Пока не отказывают — пользуюсь. Но я прекрасно понимаю, что эта история должна начать сама зарабатывать», — подытожил он.

«Каналы, которым нечего предложить, просто перестанут существовать»‎

Есть в томском Telegram-сообществе и блогеры, которые пишут не только о политике, но и о городских проблемах, обсуждают интересные новости, снимают фото и видео. Некоторые из них ведут блоги и в других социальных сетях, но признают, что «Телега» удобна для публикаций разных форматов, а в ближайшее время в нее будут приходить все больше читателей. Например, фотограф и оператор Агентства новостей ТВ2 Александр Сакалов параллельно с работой на портале ведет самостоятельный блог с 7, 7 тысячами подписчиков в Instagram. Несколько месяцев назад завел и канал «Але, это Сакалов» в Telegram. Сейчас его читают уже 1,7 человек.

«Основная и любимая моя соцсеть — это всё-таки Instagram, но начал замечать в последнее время, что моя страница стала превращаться в информационный канал, а хочется всё же там больше фоток и вайнов, и, разумеется, немного самых прям уж горячих новостей, дабы предупредить о чём-то важном. Параллельно наблюдал, как ведут себя федеральные и томские каналы в “Телеге” и понял, что это как раз то, что мне нужно, тут можно делать тоже очень хороший контент, но со своей подачей. Единственная проблема была в правописании, но было зато четкое понимание, как делать не надо», — рассказывает Сакалов.

Фото: Александр Сакалов

Говорит, что к информации старается относиться серьезно и не постит непроверенное. Использует в работе ту схему, которой учили на телевидении — должно быть два-три независимых друг от друга подтверждающих источника. «Дальше на усмотрение читателей, либо тебе доверяют, либо нет, тут всё просто. Мне, разумеется, проще других добывать инфу, так как старые связи от работы в телеке еще остались, и это выручает. Не надо писать официальных запросов и прочей ненужной бюрократической суеты из-за чего суть горячей новости теряется. Всё происходит быстрее, этим я и отличаюсь от СМИ», — объясняет он.

Также старается поступать и с репостами других каналов — размещать информацию к себе только в тех случаях, если лично доверяет авторам, репостить от экспертов по темам, либо проверенные федеральные каналы с большой аудиторией. Но считает, что репостов чужой информации должно быть меньше во всех каналах, больше собственного контента.

«Я совру, если скажу, что монетизация не интересует, независимые блогеры тоже должны на что-то жить, покупать дорогостоящее оборудование, которое должно работать безотказно, чтобы твои подписчики получали инфу самые первые», — говорит он.

В ближайшее время ставит как цель стремление получить в канале аудиторию «адекватных людей, которые умеют думать, у которых есть чувство юмора, которых интересует судьба города, в котором живут».

“Лучше меньше новостей, но качественных. Сейчас в Томске резко все начали заводить телеги. Думаю, в этом году каждый читатель определится со списком любимых каналов и те каналы, которым просто нечего предложить своего уникального, просто перестанут существовать, либо перестанут расти. Это такой же обычный рынок, только информационный, правила пока вроде для всех одинаковые”, — считает Александр Сакалов.

Кроме него каналы с похожей тематикой ведут другие блогеры: канал «Томич-46» Сергея Мальцева читают уже 550 человек, «Канал парень с камерой», созданный «для неравнодушных к своему городу» 211 человек, видеоблогер Иван Обыденнов (135 подписчиков), Василий Звягинцев (немногим более 100), журналистка Лидия Симакова с каналом «Сводки от Совы» (147 читателей).



Канал об искусстве в Сибири с анонсами и критикой событий «Злой искусствовед» (почти 400 читателей) ведет томская художница, автор акции о деревянном зодчестве города «Сжечь нельзя сохранить» Лукия Мурина. Канал о городской жизни, феминизме «Крошка Томск» (320 подписчиков) ведет Катерина Маас, она же записывает тематические подкасты. Есть личные каналы, такие как «Рулевский и ТУСУР», его ведет ректор университета Виктор Рулевский, популярный в Томске (4,2 тысяч подписчиков) канал ведет экс-ректор СибГМУ Ольга Кобякова, переехавшая в Москву. Но наряду с образовательными и культурными каналами, популярностью пользуется, например, канал «Любовь Томская» (1,2 тысяч читателей), где публикуются откровенные авторские фотографии.

«Если избиратели задают вопрос — скину ссылку на свой канал»‎

Сразу больше десятка каналов в томском Telegram прибавилось после осенних выборов в городскую думу. Депутаты нового созыва почти сразу завели собственные каналы: сейчас они есть у Ксении Фадеевой и Андрея Фатеева от «Штаба Навального», Евгения Каверзина, Артема Конарева от «Яблока», Давида Аветяна от «Городских проектов», у спикера думы единоросса Чингиса Акатаева и его заместителя коммуниста Андрея Петрова, Владимира Самокиша, Елены Ульяновой их «Партии Роста», Евгения Лукьянчука, Юрия Ворошилина, Игоря Лютаева и других. Поддержали тенденцию и другие политики, например, появился канал у депутата областной думы Галины Немцевой, давно ведет канал Вера Ганзя из Госдумы.

«Нет, мы не договаривались (создавать каналы - прим. ред). Я наверное одним из первых завел канал, начал активничать в нем и ребят наших подбивал тоже, всем есть что писать и по округу и по своей специфике, — рассказывает независимый депутат Максим Забелин. — Кто-то как я занимается ЖКХ, кто-то пишет про урбанистику. И я считаю, что основным принципом нашего созыва должна быть максимальная открытость, поэтому всем депутатам надо вести максимально соцсети, информировать избирателей, людей на округе, других депутатов о своей деятельности. И по итогам пяти лет работы можно будет без проблем найти любую запись, вспомнить, где что делал. И если избиратели будут задавать вопрос, скинуть им ссылку на свой Telegram-канал».