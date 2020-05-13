«Томские шоты» отстрелялись. Кто попал в яблочко?

Истории

Пятый фестиваль очень короткого кино «Томские шоты» проходил в очень своеобразных условиях — пандемия коронавируса, режим самоизоляции. На карантине хорошо кино смотреть, а вот с тем, чтобы снять, очевидно, возникают трудности. Но тем не менее поучаствовать в «Томских шотах»-2020 решились более 60 авторов, выставив на суд жюри более 100 работ.

В трех основных номинациях 7, 29 и 60 секунд участников было почти поровну — по три десятка. В новой, но перспективной номинации «Моя семья в ХХ веке» семейные и не только истории отважились рассказать всего десяток авторов. Судили короткое кино по-томски кинокритик Ада Бернатоните, режиссер-документалист Денис Бевз, журналист ТВ2 Виктория Мучник, медиа-тренер Григорий Мошкин, руководитель мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич, специалист по рекламе и маркетингу Оксана Туганова, дизайнер Павел Богданов.

Цифра хорошая

В номинации, чей хронометраж ограничен 7 секундами (цифра хорошая!), люди снимали кино о реалиях во время пандемии, о поправках в Конституцию и о простых человеческих радостях. Активная борьба за приз развернулась между шотами про «Секрет триллеров», «Фокусника», «Когда хотел лечь пораньше», «Конституцию» и...

В итоге красивее всего выразить художественную мысль о вере, надежде и любви за 7 секунд удалось Олегу Рудковскому — Holy Trinity забрал награду.

По числу лет

В растущей номинации — конкурсный хронометраж меняется по количеству лет ТВ2 и в этом году он составил 29 секунд — режиссеры-любители рассуждали о любви, одиночестве, последствиях пандемии и свободе. Некоторые звучали по-киношному внезапно.

Победителем с большим отрывом от всех стал Николай Чугунов. Со своим очень смелым «Прыжком в короткое лето».

Классный материал, классно смонтировано, особенно мне понравилось, как удалось поймать этот момент при монтаже — перехода из лета в зиму и из зимы в лето, — говорит член жюри Денис Бевз. — Прекрасная идея, сразу вспоминается поговорка про «Вот такое у нас короткое лето», и чувство юмора есть, и профессионализм!

Просто минута

За 60 секунд можно прожить и драму, и трагекомедию, и чего там — целую жизнь. Авторам «Шотов» удалось показать, как рушатся мечты и надежды на семейное счастье, как проходят мамские будни и как живут на карантине папы с Вовочками, а также как сменилось уже целое поколение при неизменной стабильности.

С небольшим отрывом от ближайших конкурентов первое место в этой номинации взяли Денис Шаблий и «Чистый лист».

ХХ век

Копаться в семейной истории бывает интересно. Бывает больно. Но всегда — полезно. Именно поэтому в прошлом году после выпуска первого фильма из цикла «Антропология террора» «Яр» оргкомитет «Томских шотов» решил добавить в конкурс еще одну номинацию — «Семейная киноистория: Моя семья в ХХ веке».

Собственных семейных киноисторий в этом году участники рассказали мало. По большому счету это были истории про ХХ век. Каким его помнят, каким представляют. Победу решено было отдать истории «Жизнь танцора».

Хотелось бы пожелать, чтобы в следующем конкурсе все-таки в номинации «История моей семьи» больше уделялось внимания историям конкретных, своих семей, а не выдуманных, — говорит член жюри Василий Ханевич. — Истории реальных семей богаче и круче!

Народный приз

Со 2 по 10 мая у нас на сайте шло онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Больше всего голосов получила работа «Память» восьмиклассников Академического лицея имени Григория Псахье — 172.

Почти в два раза от победителей отстали работы Сергея Меньшенина «Реальность бытия» — 84 голоса и Николая Чугунова «Прыжок в короткое лето».

Гран-при

Разногласий в этой категории было по-минимуму. Лучшим фильмом «Томских шотов»-2020 большинство членов жюри назвали работу творческого объединения 1604 Film — «Друг».

Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом конкурсе в это самоизоляционное время, когда мы все сидим по своим каморкам, или большинство из нас, — говорит главред ТВ2 Виктор Мучник. — Очень здорово, что мы сумели объединиться, сумели каждый создать что-то свое. Интересное не только вам, но и тем, кто смотрит ваше кино... Выбор был очень непростой у жюри — два тура голосования, колебания, но по результатам совершенно честно победил фильм — именно фильм «Друг», с чем автора я и поздравляю. Они побеждают второй год подряд — так получилось. Надеюсь, что все, кто принял участие в этом году, будут участвовать и в следующем, и все мы сможем встретиться в офлайне!

А вот и не все! Еще и спецпризы есть

Конкурсное жюри решило отметить работу «Instruments» Александра Филонова спецпризом в размере 15 тысяч рублей. За идею!

Ну и еще несколько поощрительных призов от ТВ2:

Павлу Сивуличу и его «Купидону» — за пропаганду любви Марьяне Литке — за фокусы с детьми Дмитрию Черепанову — за переоценку ценностей Сергею Меньшенину — за умение рассмотреть нереальное в реальности Екатерине Антяскиной — за видеомонологи о себе и времени Диане Костыриной — за борьбу со стереотипами Степану Минину — за летнее настроение Дмитрию Валееву — за секреты триллеров Владимиру Шурупову — за поправку в Конституцию Ксении Черепановой — за правду жизни Виталию Доронкину — за любовь к творчеству

UPD И отдельный спецприз — Александру Зигаеву. За бережное отношение к семейным архивам. Поздравляем!

Правила получения призов:

В течение 3 рабочих дней с момента подведения итогов фестиваля (включительно), организатор уведомляет участника, ставшего победителем, о получении приза, а также о сроках и порядке выдачи приза и порядке передачи необходимой информации и документов, которые победитель обязан предоставить для получения приза.



Победитель фестиваля, претендующий на получение приза, должен направить организатору или передать лично по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 53/2 (режим работы с 10 до 16) письмо с информацией для получения призов:



ксерокопия паспорта гражданина РФ, содержащая данные победителя — ФИО, дату рождения, номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (с индексом) на территории России;

копия ИНН;

СНИЛС;

банковские реквизиты;

заявление.



Подробнее здесь: https://tv2.today/Festival/Tomskie-shoty---2020