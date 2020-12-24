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24 декабря,
2020
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Истории

Томские библиотеки получат книги об истории советских репрессий

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Фонд памяти и Музей истории ГУЛАГа отправит в региональные библиотеки книги про советские репрессии. Первыми получателями станут Томская, Магаданская и Республика Коми. Книги будут отправлены в рамках проекта «Другие книги». Всего в проекте примут участие 400 библиотек из 40 регионов страны. Об этом пишет «Российская газета».

Томские библиотеки получат книги об истории советских репрессий

Библиотеки бесплатно получат по комплекту книг для своих  фондов. В каждой посылке десять книг. Среди них - научные издания, мемуары, документальная проза и стихи репрессированных авторов, книги, подготовленные сотрудниками музея, а также рассказы о предметах музейной коллекции, вещественных доказательствах эпохи репрессий.


«Переданные книги - значимые источники по истории ГУЛАГа и политических репрессий в СССР, — приводит издание слова руководителя Фонда Памяти и директор Музея истории ГУЛАГа Романа Романова. - Кроме того, специально для коллег из региональных библиотек мы разработали методические рекомендации и материалы по работе с темой истории массовых репрессий. С их помощью библиотеки смогут организовать просветительские мероприятия для школьников, семинары, кинопоказы, дискуссии».


Отмечается, что работа с региональными библиотеками и программа помощи им будет расширяться.


Узнать про репрессии можно в нашем проекте «XX век. Очевидцы». 

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