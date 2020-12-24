Томские библиотеки получат книги об истории советских репрессий

Фонд памяти и Музей истории ГУЛАГа отправит в региональные библиотеки книги про советские репрессии. Первыми получателями станут Томская, Магаданская и Республика Коми. Книги будут отправлены в рамках проекта «Другие книги». Всего в проекте примут участие 400 библиотек из 40 регионов страны. Об этом пишет «Российская газета».

Библиотеки бесплатно получат по комплекту книг для своих фондов. В каждой посылке десять книг. Среди них - научные издания, мемуары, документальная проза и стихи репрессированных авторов, книги, подготовленные сотрудниками музея, а также рассказы о предметах музейной коллекции, вещественных доказательствах эпохи репрессий.





«Переданные книги - значимые источники по истории ГУЛАГа и политических репрессий в СССР, — приводит издание слова руководителя Фонда Памяти и директор Музея истории ГУЛАГа Романа Романова. - Кроме того, специально для коллег из региональных библиотек мы разработали методические рекомендации и материалы по работе с темой истории массовых репрессий. С их помощью библиотеки смогут организовать просветительские мероприятия для школьников, семинары, кинопоказы, дискуссии».





Отмечается, что работа с региональными библиотеками и программа помощи им будет расширяться.





Узнать про репрессии можно в нашем проекте «XX век. Очевидцы».