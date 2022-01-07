Томская комикесса Екатерина Виноградова: «Шутка ли твоя шутка, если она кого-то задевает?»

Есть ли место феминизму в стендапе, как пошутила впервые, что делать, если вас оскорбила шутка? Мы поговорили с главной редакторкой онлайн-издания «Постер» и томской комикессой Екатериной Виноградовой. Сейчас Катя временно не выступает, вечерами работает за стойкой в баре «Сидрерия». И ведет свой канал про науку в Telegram «Тыж научный журналист».

— Почему ты стала заниматься стендапом? — На третьем-четвертом курсе я ходила на стендапы, которые проходили в «Томедии», тогда ребята выступали только в одном месте – баре «Пробка» на Красноармейской. Несколько раз в неделю. Меня это заинтересовало, так как я периодически на Ютубе смотрела выступления других стендаперов и такая: о, это так здорово. Мне больше импонировали российские стендап-комики. Возможно, из-за бэкграунда и какого-то контекста. Мне это ближе. Так вот, я ходила в «Томедию», что-то слушала, потом шла домой по морозу и сама какие-то панчи (подколы, выпады – прим.ред.) придумывала. Я сейчас это вспоминаю, и мне кажется это глупым. Например, про то, как я нелепо играла в актерском кружке, или как моя кошка родила в моей шапке. По факту, каких-то остроумных вещей я придумать не могла на тот момент. Я хотела писать свои шутки, выступить, но я замечала, что на той площадке, на которую я ходила, сидит не моя аудитория. Это были люди другого возраста, у нас разные взгляды на жизнь и так далее. Я стала думать о том, что с этим делать. Появились мысли о том, что надо создать свое сообщество. И я вместе со своей подругой начали задумываться об этом, но тогда опыта и ресурсов на такой проект не хватало. Мы были третьекурсницами и организовать какое-то городское мероприятие? Нифига себе! Мы испугались. Поэтому моей первой площадкой для выступления в течение двух лет стал факультет журналистики ТГУ. Там была такая тесная дружеская атмосфера. Люди, знакомые с тобой, которые тебя поддержат, даже если у тебя ничего не получается. Люди, которые при любом случае аплодируют тебе, чтобы поддержать. Вот я как раз там и выступала со своей историей про кошку, родившую в моей шапке. Сейчас я оглядываюсь, и думаю: забавно. И что самое главное, что я это сделала. На следующий год я выступила там же, а год нигде не выступала, и тогда ко мне подошла одна из моих преподавательниц и сказала: спасибо, Катя, я вижу, что за год у вас уровень юмора вырос. И подарила, как я помню, книжку. Прошло еще полгода, и внезапно мои планы о том, чтобы сделать какое-то отдельное мероприятие совпали с планами Екатерины Маас. И появился женский стендап в Томске.

— Стендап – это почти всегда про личное, про переживания. Почему ты думаешь, что рассказанное тобой будет кому-то интересно слушать, кроме тебя? — Хороший вопрос. У меня есть ощущение, что это было не о том, что кому-то это будет интересно, меня слушать, а обращенность в саму себя. Такое большое желание немного рефлексировать и чем-то поделиться. И получить какой-то опыт. Есть какая-то обращенность к аудитории, но на самом деле это все про меня. Плюс какое-то единение. Рассказать людям о том, что у меня болит, что мне интересно и важно, что меня трогает, раздражает и веселит. И чтобы все это каким-то способом отпечатывалось у людей, которым я все это рассказываю. И давало какой-то отклик. Зрители чему-то учились, решали проблемы в отношениях, или с родителями. И все это попытка уйти в саму себя. В самотерапию. — Получается, не надо к психотерапевту ходить? — Кстати, в моем творчестве стало меньше болезненных тем, когда я стала ходить к психотерапевту. Я от себя смогла немного отойти. От тех вещей, которые меня окружают. Семья, например. У меня было много шуток про мое детство в Новокузнецке, про то, что я там делала, с кем дружила и общалась. Было интересно вытаскивать из своей памяти воспоминания и их ассимилировать. Присваивать себе. Я начала проходить психотерапию и стала замечать большой рост. — Был ли у тебя полный факап с выступлением? — Один точно вспоминается. Но он был не связан с тем, что я неудачно пошутила или что-то не то сказала. Однажды на проверке «Открытого микрофона» я отлично выступила здесь, в «Сидрерии», и материал отлично зашел. Не могу найти приличного слова, но был полный «раз**ёб», все люди смеялись и так далее. А через две недели у нас была еще одна проверка микрофона, и я решила с этим же материалом выступить. Снова повторить, снова обкатать, так как нужно было уже что-то выбрать из всех своих панчей. Вроде свежие шутки и я хотела их еще раз проверить. Я прихожу к назначенному времени и вижу, что люди скапливаются те же самые, что и две недели назад. 20 человек и все те же. И я выхожу с тем же самым материалом и начинаю говорить. И никто не смеется, они уже все это слышали. И свой стендап я заканчивала в полной тишине. Тут нет моей вины, просто так сложилось, что те же люди решили прийти еще раз. Был еще один мой личный факап, когда я выступала на проверке микрофона в «Томедии». Я рассказывала про поездку в Казань и в конце говорю: я в этом обществе веса не имею, кроме лишнего. И такая, господи, Катя, ты же считаешь, что лишний вес — это понятие, которым нужно перестать оперировать. Зачем ты это сказала? Люди посмеялись, тебя поняли, но получается, ты поддержала то, что тебе самой неблизко. Вот это и был мой личный факап.

— Насчет того, что неблизко. Все стендапы в основном скатываются в гендерные стереотипы. Скажи, возможен ли женский стендап без мизогинии? И возможен ли феминизм в принципе в женском стендапе. — Эту тему я как раз и пытаюсь исследовать — женские стендапы и фем-стендапы. Конечно, некорректные высказывания могут быть где угодно: в женском стендапе или в любом другом. Никто не идеален. Например, в «Женском стендапе на ТНТ» очень стереотипные образы у женщин, ни один из них не ломает типичное представление о нас. В регионах центральной России есть такая тема, как фем-стендап. Приписка «фем» работает там как фильтр: аудитория понимает, что проект поддерживает феминистские ценности, а значит мизогиния там не поддерживается. Из-за этого вокруг подобных стендапов складывается сообщество из людей, готовых к нестереотипным образам и шуткам. Как-то тема именно фем-стендапа больше развита в центральной России: Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Уфа. Они не заставляют девушек шутить по фем-повестке, они просто всем дают свободу и так складывается, что ещё интересно. В таких сообществах нет такого к выступающим: типа, я сажусь с пивом, а ты давай, меня развлекай. У нас и в «Снежах» тоже такого не было. Очень тесный коннект, когда приходят люди, которые поддерживают женский стендап. И нет потребительского отношения к выступающему. — Ты одна из основательниц женского стендапа. Почему в Томске возникла потребность в женском стендапе? Что сейчас с проектом? — Хотелось создать общую площадку, в первую очередь безопасную для выступающих. Собрать вокруг себя людей со схожими взглядами, творческих, с высшим образованием. Эта идея совпала у меня и у Кати Маас. У Кати было больше опыта в организации, больше знакомств в Томске. Стартовали мы с «открытых микрофонов», потому что понимали, что будет сложно набрать людей, которым хочется заняться стендапом. Причем еще и девочек. Мы решили, что начнем с того, что будем организовывать хорошие вечера во всех направлениях: проза, поэзия, гитара. Кто угодно может выйти. Но целью ставили именно стендап. Мы начали выкладывать первые шутки, потом устраивать проверки материала. Мы набирали людей, материал, новую аудиторию. Потом замутили большой фем-стендап. Люди стали ходить к нам, слушать. И так получилось, что я стала больше выступать, а не организовывать. Обкатывать себе материал, вести я уже практически перестала и помогать в организации. Сложилось так, что у меня и так было много работы. Я отошла на второй план и была рада этому. За это время, больше года, наше сообщество разрастается, приходят новые девушки и они такие классные. Никто не стесняется, выступают. Сейчас я нигде не выступаю. Недавно одно из последних мероприятий «Снежей» провела наша комикесса, которая решила заплатить всем выступающим девушкам из заработанных за вечер средств хоть какие-то деньги. Потому что каждое выступление занимает много ресурсов: например, ребенку няню найти на вечер. Та девушка хотела обрадовать всех участниц. Мы, собственно, на стендапе и не особо зарабатывали. Ну и об этом она написала в общий чат, после чего возник беспочвенный конфликт с организаторкой. Подробности особо пояснять не буду, но меня это сильно расстроило, так как сложно взаимодействовать с человеком, который не хочет с тобой взаимодействовать. Если начался конфликт, то надо разобраться, что происходит. Ведь это важное качество любого организатора: улаживать конфликты и находить решение. Ту девушку, которая заплатила за участие комикессам, выгнали из сообщества. Я люблю сообщество женского стендапа в Томске, оно за это время сильно развилось. Потому что это в какой-то мере и мое детище тоже. Я приняла решение, что больше не хочу тут оставаться, если люди не хотят разрешать конфликты. Я с другой девушкой просто вышла из общего чата. И мы не настроены против фестиваля «Снежи». «Снежи» - очень хорошая вещь и хочется, чтобы люди, которые им занимаются, были открытыми и могли разумно относиться к конфликтам. Так что сейчас временно не выступаю. Ходила только на проверку материала в «Томедию». Стояла перед людьми и понимала, что не совсем моя аудитория. С одной стороны, это интересно, сделать вызов тем, кто тебя не слышал, и не ходит, чтобы поддержать. И к тебе по-другому относятся. А с другой, зачем себя мучать, если не нравится. Пока в таком подвешенном состоянии. Возможно, буду делать свой проект. Но пока непонятно. Как говорится, давайте после праздников.

— Твои близкие, друзья тебя поддерживают? — Семья не в курсе. Друзья в целом все поддерживают, спрашивают, можно ли прийти. Пару раз однокурсники говорили, что не представляли меня на сцене. Думали, молчаливая девочка, все время стесняется, ни с кем в компании особо не разговаривающая и так далее. — Ты как придумываешь свои монологи: пишешь каждый день или зависит от вдохновения? — Систематичный подход не для меня. Я знаю, что многие серьезные стендаперы так делают. Тот же Игорь Старовойтов, мы знакомы, он раньше в ТГУ работал, рассказывал, что он садится каждый день и что-то пишет. У меня же внезапно в голове что-то появляется, я записываю одну шутку для панча, а потом еще. Как будто в голове пазл складывается. И на выходе хороший панч получается. Я могу вечером предыдущего дня перед выступлением написать текст, и ни разу его не прогнать перед зеркалом. — Стендап же про личное. И сразу два вопроса: первый, если кто-то себя узнал в твоем монологе, то бывало так, что приходил к тебе с претензиями? Или наоборот: пиши еще. — Я рассказываю почти всегда только про себя. Поэтому кому-то будет сложно обидеться на меня. Кажется, особо нет. После выступления тебе говорят: все хорошо, приходи еще раз. Такого не было, чтобы кто-то подошел с претензиями, потому что себя узнал. — Последние новости о российском стендапе: кто-то про что-то пошутил и ему пришлось либо извиняться, а кого-то вообще выкинули из страны. Скажи, как думаешь, нужно ли извиняться за шутки? — Из-за новостей про то, как давят стендап-комиков, становится очень тяжело. Идрака Мирзализаде сначала осудили, а потом депортировали из страны за вырванную из контекста шутку. И произошел абсурд. Из-за неправильно сложившейся ситуации, подставили человека и все. Здесь толком не за что извиняться. Интересная ситуация с Арианой Лолаевой и ее шутки про осетинские пироги. Если смотреть со стороны, то, с какого перепугу Ариана перед кем-то извинялась. Ведь шутку произносила даже не она. Хотя придумать обидную шутку легко, я не могу пока для себя найти ответ на вопрос — точно ли нужно извиняться за всё. Меня это сильно волнует, я не могу найти для себя ответа. Меня вот в последнее время не очень устраивает тема шуток про женщин. В которых задействован стереотип про положение женщин в обществе — возьмем банальный пример с женщиной на кухне. Человек может взять этот стереотип и использовать в качестве шутки. Иногда это срабатывает, иногда нет. И я пытаюсь докопаться до основного: почему в ином случае это бывает смешно, а в ином – оскорбительно и неприятно. Наверное, тут очень важен контекст человека и так далее. Шутка ли твоя шутка, если она кого-то задевает. Вот, возвращаясь к Ариане Лолаевой, тут затронули, возможно, священные вещи для нации: ведь осетинский пирог символизирует важные для народа понятия: Бога, солнце и землю. Окей, про пироги шутить нельзя, людей это оскорбило. И по факту, может быть, стоило бы извиниться. Но тут уже другой вопрос, что направили свой гнев на совершенно другого человека. Почему вы не наехали на того человека, который пошутил, а на беззащитную женщину. Потому что она более уязвима в этой ситуации.