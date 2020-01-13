Томск теряет еще один бренд: карандаши

Истории

В Арбитражный суд Томской области поступило исковое заявление о признании Сибирской карандашной фабрики банкротом. Иск подала новосибирская типография «Сити-пресс». Сумма исковых требований — 500 тысяч рублей. Журналист ТВ2 дозвонился до компании, но там отказались комментировать дело, сославшись на то, что не владеют информацией, при этом с кем можно пообщаться по данному вопросу – не сообщили.

Фото: Анастасия Дорофеева

В настоящее время Сибирская карандашная фабрика не работает. Большинство ее сотрудников уволены. Среди них — инженер-энергетик Татьяна Чанга, которая проработала на «Карандашке» 45 лет. Она рассказывает, что проблемы с финансасми начались в 2019 году. Сначала стали задерживать платежи за свет, тепло, потом зарплату. В октябре Татьяна Петровна в последний раз получила аванс. 20 ноября 2019 года женщину сократили.

Сократили на основании приказа. Уволили всех, но разными числами. В приказе говорится, что уволили «в связи с сокращением объемов производственной деятельности». Нам не выплатили октябрьскую, ноябрьскую зарплату. Не выплатили компенсации, пособия. У нас работали люди, которые несколько лет не ходили в отпуск, компенсацию за неиспользованный отпуск они также не получили, — рассказывает Татьяна Чанга.

По ее словам, порядка 50 человек обратились в прокуратуру. Они просили провести проверку по факту невыплаты им заработной платы. Ведомство ответило, что найти руководителя не удалось, а материалы проверки направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Сибирская карандашная фабрика была единственным местом в России и странах СНГ, где делали карандаши из кедра. История предприятия началась в 1912 году, когда царское правительство организовало в Томске фабрику, которая стала пилить кедровую дощечку для производства всех выпускаемых в Царской Руси карандашей. В 1934 году предприятие вошло в состав вновь образованной карандашной фабрики, которая обрела собственное мощное производство.

В 1990-е годы и в начале 2000-х годов фабрика испытывала значительные финансовые трудности. В 1994 году был застрелен руководитель фабрики Анатолий Сухарев. В 1997 году фабрика была признана банкротом, на ней было введено внешнее управление. Для выхода из кризиса в 1998 году группой «Фокс» было образовано ООО «Томский карандаш». Однако реализовать планы не удалось, и в 1999 году фабрика была вновь признана банкротом, а в 2000 году фабрику купила фирма «Счастливое детство», при этом производство полностью прекратилось.

В 2001 году фабрика получила современное название. Владельцами фабрики являются московская компания «ПроБюро» (с 2001 года) и чешская компания «KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s.» (с 2004 года). Как сообщается на сайте предприятия, в 2015-2017 годах на фабрике состоялся запуск новых линий, произошло увеличение объемов производства. Также были разработаны и внедрены новые дизайны упаковки на основе проведенных исследований потребительских предпочтений.

«В ноябре практически весь коллектив был сокращен. Порядка 150 человек остались без выплат. Осталось работать три человека — главный бухгалтер, бухгалтер и начальник отдела кадров», — рассказывает ТВ2 главный инженер Алексей Русин.

По его словам, фабрика фактически прекратила работу еще в прошлом году.

В 2015-2017 годах было перепроизводство. Руководство поставило задачу производить больше продукции. Мы забили московские склады своим товаром. Затем продажи резко упали. То есть это системная ошибка московского руководства. Затем, в 2018-2019 годах, практически ничего не производилось. В 2019 году начали демонтаж оборудования. Сейчас его вывезли. Произошло полное уничтожение фабрики, — отмечает Русин.

По данным за 2018 год, доходы Сибирской карандашной фабрики составили 87,6 млн рублей. Расходы — 86,8 млн рублей. Прибыль компании составила 324 тысячи рублей. Компанию возглавляет Александр Осташков. В 2018 году он предлагал ТДСК выкупить территорию предприятия для строительства нового микрорайона. Глава ТДСК Александр Шпетер отмечал, что к этому решению нужно подходить осторожно, так как при строительстве могут возникнуть определенные сложности.

В 2019 году администрация Томской области анонсировала появление нового крупного застройщика, который приобрел бывшую промышленную площадку. Шла ли речь о «карандашке» — неизвестно.

Журналистка ТВ2 несколько раз звонила в московский офис Сибирской карандашной фабрики, но там никто не брал трубку.

Фото: Анастасия Дорофеева