Томск остался без воды. Ответы на частые вопросы

Истории

Томск остался на несколько дней без воды. На водопроводных сетях начались масштабные работы. Сотрудники «Томскводоканала» меняют запорную задвижку магистрального водовода. ТВ2 поступает много вопросов. Даем ответы на самые популярные из них.

Что происходило с водой накануне?

Томичи жаловались, что вода пропала еще до начала отключения. По данным компании, причина — в резком увеличении объема разбора питьевой воды жителями.

«Если в обычный день данный параметр составляет 2800 м3/ч, в новогодние праздники – 3700 м3/ч, то с 19:00 23.04.2021 соответствующее значение дошло до 5700 м3/ч. Около 20:00 23.04.2021 давление в системе достигло максимального предела. Дальнейшее увеличение скорости подачи ресурса могло бы привести к разрушению системы водоснабжения. Однако разбор воды был настолько сильный, что на некоторой территории Томска и этого значения было недостаточно. Повлияли этажность здания, удаленность от точки наполнения водовода, рельеф местности и другие факторы», — отмечают в компании.

А желтая вода почему лилась?

Так как общий показатель давления в коммуникациях за сутки был нестабильным, в некоторых домах вода текла мутной. По данным компании, с этим столкнулось около 7% жилья.

И сколько мы будем без воды?

Воду отключили сегодня, в 2 часа ночи. Вернуть обещают 25 апреля к 16.00. Однако в компании надеются закончить работы раньше — к 12.00 воскресенья.

Работы на Сибирской. Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии

Я не успел сделать запасы воды. Что делать?

В городе работает часть колонок. Также компания организует подвоз воды населению.

Ознакомиться со списком водоразборных колонок можно здесь. График подвоза воды для населения опубликован тут.

Мы платим компании. Куда идут эти деньги?

Ранее директор «Томскводоканала» Елена Яворская говорила, что тариф показывает, сколько нужно произвести расходов на куб воды.

Тариф на водоснабжение для населения Томска сейчас составляет 49,81 рубля за кубометр, на водоотведение — 34,6 рубля за кубометр. Основная сумма, которая заложена в тариф, идет на зарплату сотрудникам и расходы на оплату комуслуг.

На модернизацию и реконструкцию объектов заложено 7-8% (2,42 рубля в тарифе на водоотведение и 3,98 рубля в тарифе на водоснабжение).

На ремонт сетей в тарифе по водоснабжению заложено 23% — 11 рублей, водоотведению — 3,8 рубля. ​

Но ведь была принята инвестпрограмма? Что с ней?

Инвестпрограмма «Томскводоканала» была утверждена в 2018 году. В 2021 на ее реализацию компания выделит около 200 млн рублей. На эти деньги планируется строительство сетей общей протяженностью более 4,5 километра для подключения жителей улицы Залоговой и поселка Киргизка к центральному водоснабжению.

Также будет проведена реконструкция водовода диаметром 1 000 миллиметров по улице Кирпичной, который обеспечивает холодной водой жителей Ленинского района, начнется реконструкция двух насосных станций канализации (ГНС, КНС-6).

Сколько же денег у «Томскводоканала»?

По словам главного инженера компании Игоря Мажейкина, примерная ежедневная выручка компании составляет 6 млн рублей. По данным сайта «Контур-Фокус», в 2020 году выручка составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — 178 млн рублей.

Сколько сетей обслуживает компания сегодня?

«Томскводоканал» обслуживает почти 750 километров водопроводных и 520 километров канализационных сетей. Система водоснабжения Томска имеет два основных комплекса водозаборных сооружений. Пьют горожане артезианскую воду, а речная вода используется для технологических нужд промышленных предприятий, теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Водозабор из подземных источников состоит из 198 скважин, водоводов первого подъема и очистных сооружений. Его проектная производительность до 207 тысяч м3 воды в сутки. Водозабор из реки Томь способен подавать до 130 тысяч м3 в сутки.

А что с сетями?

По данным Томскстата, в 2019 доля сетей водоотведения, которая нуждается в замене, составила 77,4%. При этом в отчете мэра за 2020 год отмечается, что показатель повреждений на сетях водоснабжения снизился с 2,05 на 1,4 на километр сетей.

В 2020 году было построено 4,8 км сетей водоснабжения и 4 километра сетей водоотведения. Отремонтировали 6,7 километров сетей водоотведения, заменили 9,3 км ветхих водопроводных сетей, установили регуляроры давления и воздушные клапаны.

«Это способствовало снижению количества повреждений на сетях на 44% по сравнению с 2019 годом: с 1713 случаев в 2019 до 1135 случаев в 2020 году. Также в результате увеличения объемов работ по промывке и механической прочистке сетей водоотведения на 11% уменьшилось количество засоров по сравнению с 2019 годом», — говорится в отчете мэра.

Что нужно сделать, чтобы подобных отключений больше не было?