«Томск очень враждебен к самокатам и велосипедам»

Россия переживает настоящий бум самокатов. В Томске самокатный шеринг появился в апреле, а на сегодняшний день в городе насчитывается 800 подобных транспортных средств. При этом, компания-прокатчик планирует увеличить число самокатов в Томске до тысячи экземпляров. Чем самокат так популярен? Что нужно сделать, чтобы в городе было удобно всем — и автомобилистам, и пешеходам, и велосипедистам, и тем, кто передвигается на самокатах?

Дешевый, тихий, компактный

«До этого передвигался на велосипеде, но габариты и физнагрузка перед работой вызывали некоторые неудобства. Электросамокат посоветовал отец. Я выбрал небольшой вариант, подходящий под мои габариты, и решил передвигаться так же как на велосипеде. Стараюсь ездить по тротуарам, так как считаю дороги опасными. Пока был только один конфликт с водителем газели, который возмутился езде по дороге, хотя имею права нужной категории. Не скажу, что по городу удобно передвигаться, но вполне возможно. Неоднократно ездил с сложённым самокатом в трамвае и троллейбусе. Это удобно и упрощает логистику по городу». Константин

Кроме частных самокатов, по российским городам ездят и арендные. Первый кикшеринг в России появился в 2018 году. Это был «Делисамокат» от каршеринга «Делимобиль». Сейчас по всей стране работают не менее пяти крупных сервисов аренды самокатов. Самым успешным из них является Whoosh, который в 2020 году увеличил свою выручку и прибыль в 15 раз по сравнению с предыдущим годом — до одного миллиарда и 375 миллионов рублей соответственно.

«Самокат привлекает своей мобильностью, экологичностью и экономичностью. Если пробок нет, то по времени не сильно уступает машине, — рассказывает Александр Радченко. — С пробками даже опережает. У меня самокат небольшой мощности всего 500 Вт но этого хватает разогнаться до 40 км в час. И дальность пробега 40 км. Что за глаза хватает на день если не выезжать слишком далеко от города. По городу езжу на второй скорости — это до 25 км в час максимум. Если ехать быстрее, то по городу уже опасно. Слишком долго тормозить при внезапной опасности». По мнению Александра, Томск враждебен к самокатам и велосипедам. «Велодорожек нет. Дороги узкие поэтому удобнее ездить по пешеходным дорожкам. А они тоже в большинстве не имеют съездов, по качеству хуже дорог и постоянные препятствия», — говорит он. Солидарны с ним и другие любители прокатиться на самокатах.

«Я использую электросамокат в качестве личного транспорта в течение двух месяцев. Добираюсь на нем на работу, в университет и по личным делам. Очень осложняют поездки отсутствие велодорожек. Там, где они есть в них вмонтированы фонари, скамейки, урны, ларьки мороженого. Также на велодорожках нет знаков обозначения, из-за чего по ним, по незнанию, передвигаются пешеходы. Мало, где прослеживается безбарьерная среда. И если, свой личный электросамокат еще возможно спустить и поднять, чтобы преодолеть бордюр, то с самокатами из шеринга, утяжеленными системами слежения, возникают проблемы. Также есть проблема в пользователях арендованных самокатов, так как они не знают правил движения, не смешиваются на пешеходе, создают аварийные ситуации. В принципе, разметка на велодорожках очень благоприятно бы повлияла на ситуацию с пешеходами» Катерина

По мнению урбаниста Александра Радченко, в России в ближайшие 50 лет не будет массового обустройства велодорожек. «Покрытие городов выделенной инфраструктурой не превысит пары километров велодорожки на средний город. Ждать или просить такую инфраструктуру полностью бесполезно. На это есть масса причин, но основная — нет и не будет денег на это. На текущий момент города не могут поддерживать даже такие более приоритетные части инфраструктуры, как освещение, общественный транспорт, тротуары или водоснабжение. Говорить о возможности строить и тем более содержать велоинфраструктуру не стоит. Кроме того, с точки зрения экономики городов выгода от использования вело в России полностью съедается другими проблемами, такими как система налогового обложения, система муниципальной власти и законодательство. Города просто не заметят положительных эффектов».

«Мой ежедневный маршрут — это Лазо — Вершинина . Состояние тротуаров и безбарьерной среды среднее но и есть подвижки в эту сторону. Двигаюсь я по городу очень внимательно и аккуратно и для меня человек на тротуаре в приоритете. Если я еду по дороге, то на этом месте очень низкий трафик. Но проблему конфликта водителей и пешеходов могут решить только велополосы и велодороги . К сожалению, в администрации не понимают разницы, и им по их логике проще запретить и ограничить, но это ни к чему не приведет. Вело инфраструктура ведь вещь комплексная — нужно снижать допустимую скорость, сужать дороги, так как они у нас шире, чем в Европе, 3,75 против 3,15 .Велополосе нужно всего каких-то полметра шириной». Андрей Верхов, блогер-урбанист

При этом опрошенные редакцией томичи говорят, что в Томске среда намного комфортнее, чем в ряде других городов. Матвей рассказывает, что изначально катался на самокатах в Томске, а потом переехал в Москву и продолжил пользоваться этим видом транспорта. «Что касается столичной и томской инфраструктуры разницы не так уж и много. И она не в пользу Москвы: выбоин на дорогах там не меньше, бордюров столько же, а барьеров даже больше: подземные/надземные переходы, огромные шоссе, где переход только метров через 400 от тебя. В Томске ты спокойно доезжает от дома до работы или друзей. В Москве это всегда от метро до метро, где самокат надо постоянно складывать, таскать, а потом раскладывать. Итого маленький город без монстроузных транспортной и дорожной системы даже лучше подходит для такого малого транспорта», — говорит он.

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Нужны ли права?

«Купил самокат в конце лета 2019 года. По городу в летнее время в основном передвигаюсь на самокате. Даже в магазин за продуктами, который находится в квартале от дома. Особых проблем с передвижением по городу не испытываю. Так как большой опыт езды на велосипеде по дорогам общего пользования. Даже не против, если ГИБДД приравняют самокаты мощностью от 300 Вт и выше в к мопеду (но без получения категории и прав). Самая большая проблема самоката, что автомобилист не воспринимает тебя как участника движения. Это касается и езды на велосипеде по проезжей части. Часто обгоняют тебя до перекрестка, поворачивают на право, не убедившись безопасно ли это для самокатчика или велосипедиста. По пешеходному тротуару, я стараюсь не ездить. Ибо там опасен для простых людей идущих по своим делам. Езда по тротуару в Томске, конечно, удручает. Мелкая плитка с фаской, высокие бордюры на въездах и выездах во дворы. Разбитый асфальт. Сами эти условия непригодные для езды по тротуару "вытолкнули" меня проезжую часть». Иван

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Вместе с ростом популярности электросамокатов растет и количество аварий с ними. По данным МВД России, в 2020 году с участием самокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и других средств передвижения с электродвигателем по всей стране произошло 331 ДТП (+183% по сравнению с предыдущим годом), в которых погибли шесть человек (+50%) и пострадали еще 347 человек (+184%). Например, 9 мая 2021 года несовершеннолетний житель города Колпашево сбил пятилетнего ребенка, мальчик получил травмы. За несколько дней до этого, 6 мая, в Томске пенсионерка на электросамокате попала под колеса автомобиля. Устройство было мощностью более 250 ватт, а женщина-водитель не имела права управления.

«Я выбрал моноколесо в противовес мотоциклу. Его проще обслуживать, заряжать, хранить, нет проблем с парковкой, регистрацией и налогами. Я живу в Южных Воротах и на работу езжу на моноколесе в район площади Кирова, время в пути 30 мин независимо от пробок. Уже накатал свой маршрут, но есть много точек, где я бываю в непонятном для остальных участников движения статусе. Что уж говорить если в Южных Воротах на текущий момент нет ни одного полноценного пешеходного тротуара .Дороги в район тоже разбиты, а это значит если ты настолько смел, что едешь по проезжей части, то вынужден быть очень сконцентрированным и все объезжать. А это не нравится водителям авто, которые часто торопятся, щемятся, поджидают в итоге, сэкономив один-два корпуса в пробке на Мокрушенском переезде. По опыту говорю, что все конфликты с автомобилистами и пешеходами из неожиданности. Как и мотоциклы, самокаты плохо видно в слепых зонах и почти неслышно». Алексей

В пресс-службе полиции напоминают, что права при управлении самокатов все-таки необходимы. «Согласно законодательству, электросамокат с двигателем мощнее 250 Ватт относится к мопедам, а так как последнее – это механическое транспортное средство, то для управления устройством нужно иметь права категории «М», а также застегнутый мотошлем», — сообщили в ведомстве Для получения прав на управление мопедом, скутером, мотоциклом или мощным электросамокатом необходимо обучаться в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. Исключением не будет являться движение на электротранспорте, который взяли напрокат. Перед пользованием необходимо изучить технические характеристики. За управление электросамокатом томичей может ждать штраф от 5 до 15 тысяч рублей.