Томск: как у нас проходит проверка на коронавирус

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Можно ли провериться на коронавирус в Томске? С этим вопросом Агентство новостей ТВ2 обратилось в управление Роспотребнадзора по Томской области. Можно, ответили нам, но только если вы прибыли из эндемичной страны и у вас есть симптомы ОРВИ. Поэтому самим нам не удалось провериться на коронавирус, зато посмотреть, как делается тест на выявление опасного вируса, получилось.

На пороге лаборатории вирусологических исследований нас встретила ее заведующая Людмила Кондратьева. Она рассказала, что сами они никаких проб в Центре гигиены и эпидемиологии для исследований по госзаказу Роспотребнадзора не берут. Все анализы им привозят из лечебных учреждений. Собственно, поэтому пройти тест на коронавирус прямо в лаборатории мы и не смогли.

Для того чтобы проверить человека, необходимо три вида материалов: мазок из зева и носа, моча и кровь.

Фото: Лев Мучник

«Коронавирус относится ко 2-й группе особо опасных инфекций, поэтому специалисты используют у нас средства индивидуальной защиты, — рассказывает Людмила Кондратьева. — Диагностику коронавируса проводят методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Она проходит в несколько этапов. Первый этап – выделение нуклеиновой кислоты (РНК) из всех трех проб, которые были взяты в лечебном учреждении. Она выделяется с помощью специальных растворов, происходит распад вирусных частиц на компоненты и потом с помощью многократной отмывки в растворе остается только нуклеиновая кислота. После этого проба становится уже незаразной и специальные меры предосторожности можно не соблюдать».

Фото: Лев Мучник

Второй этап исследования на коронавирус происходит уже в другой лаборатории. Врач-вирусолог Максим Кондратьев не так плотно упакован и может с нами общаться. «На втором этапе, когда происходит собственно полимеразная цепная реакция (ПЦР), идет накопление в геометрической прогрессии нуклеиновой кислоты, в частности, РНК вируса. Если коронавирус там есть, то его уже можно будет уже определить в материале с помощью специальных методов. Если в материале нет нуклеиновой кислоты, если она не накапливается, то мы получаем отрицательный результат», — объяснил нам процесс тестирования Максим Кондратьев.

Фото: Лев Мучник

В целом проверка проб на коронавирус занимает около четырех часов. Это достаточно сложный метод, и такие исследования проводят только специализированные лаборатории. Тест-систем, которые позволяют быстро выявлять новый тип коронавируса, в течение нескольких минут, на сегодня нет.

Тест-системами на коронавирус томский Роспотребнадзор бесплатно обеспечивает новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В настоящий момент в Томске в наличии есть 6 комплектов тест-систем на 600 исследований. При необходимости, рассказывает Людмила Кондратьева, тесты можно еще заказать. Сколько стоит проведение одного теста, нам узнать не удалось. В каталоге продукции «Вектора» цена на набор реагентов для выявления РНК коронавируса тоже не указана.

Однако, как стало известно изданию «Медуза» из копий лабораторного протокола «Вектор-ПЦРрв-2019-nCoV-RG», российский метод диагностики существенно отличается от методов других стран. Если в протоколах других стран всегда используется одностадийный процесс, а к каждому набору для диагностики прилагается положительный контроль в виде вирусной РНК, то в России тестирование устроено иначе. У нас же, как мы видели в томской лаборатории, тест проходит в две стадии, причем каждая из них проводится с помощью лабораторных наборов разных производителей (набор «Вектора» используется только на второй стадии, для выбора методики проведения первой стадии даны лишь рекомендации). Таким образом, если тест «Вектора» дает отрицательный результат, это может быть связано не с реальным отсутствием вируса в образце, а с тем, что не сработала первая стадия диагностики. В случае тестов-аналогов из других стран такого произойти не может, потому что в каждый из тестов включен положительный контроль. «Медуза» направила в Роспотребнадзор запрос о том, с чем связаны отличия в методике лабораторной диагностики по сравнению с другими странами, однако пока не получила ответа от службы.

Заведующая лаборатории вирусологических исследований Центра гигиены и эпидемиологии Людмила Кондратьева удивилась публикации в «Медузе», потому что, по ее словам, все тест-системы обязательно имеют положительный и отрицательный контроль. Те реагенты, которые они получают из «Вектора» для выявления коронавируса не исключение.

Этот набор новосибирцы проверили в Китае на чувствительность, получили хорошие результаты. Сейчас они разрабатывают вакцины для профилактики заболеваний коронавирусом. Пока мы не знаем, какая будет вакцина — живая, ослабленная или убитая. Точной информации нет, мы знаем только, что ведутся работы, — рассказывает заведующая лабораторией вирусологических исследований Людмила Кондратьева.

На сегодня в Томске проводятся обследования всех лиц, которые прибыли с эндемичных территорий: из Китая, Ирана, Кореи и Италии. «В плановом порядке у нас на 10-й день прибытия из стран, неблагополучных по коронавирусу, граждане сдают анализы, — говорит начальник отдела эпидемиологического надзора Андрей Рудиков. — За всеми устанавливается медицинское наблюдение в обязательном порядке по месту жительства. Плюс мы проводим обследование всех пневмоний, которые у нас регистрируются. И в рамках мониторинга за респираторными заболеваниями ОРВИ и гриппом мы проводим тесты и на коронавирус, чтобы постоянно контролировать ситуацию».

На настоящий момент, по информации начальника отдела эпидемиологического надзора, Томск получил 146 проб, провел 180 исследований, 66 человек обследованы на коронавирус. И если в рамках мониторинга ОРВИ делается только один тест, то когда человек прибыл из эндемичной страны, исследования проводятся дважды в течение 10 дней. НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА в Томской области на сегодняшний день не выявлено.

По информации Андрея Рудикова, никакие аэропорты, кроме Шереметьева, не принимают самолеты из неблагополучных по коронавирусу стран. Терминал F принимает Корею, Иран и Китай. На этапе санитарно-карантинного контроля, который проводится на границе, у людей отбирают первый мазок и он прямо там исследуется. В Томск приходят из Шереметьева поименные списки с адресами проживания, которые Роспотребнадзор передает в департамент здравоохранения, а оттуда их отправляют в подведомственные учреждения. На 10-й день медицинская организация, на учете у которой находятся люди из эндемичных стран, отбирает пробы и доставляет в лабораторию Роспотребнадзора.

«Все эти меры мы принимаем с 24 января, эту дату можно считать началом работы в Томской области по коронавирусу. Сейчас наша задача – нарастить объемы тест-систем, потому что, как показал опыт с Италией, пара невыявленных случаев коронавируса привели к заражению почти трех тысяч человек. Надо быть готовым и к такой ситуации», — говорит Андрей Рудиков.

По словам Андрея Рудикова, последнее время «ежедневно разрывается телефон в Роспотребнадзоре». Люди просят проверить соседей или сообщают, что кто-то кого-то подозревает, что кто-то вернулся из-за границы и так далее. В телефонных чатах курсируют сообщения о китайцах, которых куда-то увезли с подозрением на коронавирус. Домыслов много, в том числе и конспирологических.

«Да, я слышал разные версии возникновения коронавируса, но я знаю только то, что говорят ученые, в том числе и китайские, — комментирует ситуацию Андрей Рудиков. — Этот новый вирус – это тот вирус, который был зарегистрирован в Китае в 2003 году SARS (атипичная пневмония). Тогда заболело почти 9 тысяч человек. Этот вирус SARS там и остался, и он циркулирует. Где-то произошла встреча с каким-то новым неизвестным вирусом. Считается, что резервуаром стала летучая мышь. Т. е. был старый вирус, к нему присоединился новый, он мутировал, видоизменился и появился коронавирус. И еще есть в истории МERS – это тяжелый вирус, который появился в 2012 году, и есть предположение, что он возник у одногорбых верблюдов. Это одна группа. Теперь вот коронавирус. Это такой вот видоизменяемый вид».

Что касается версий биологического оружия, то, по мнению представителя Роспотребнадзора, они возникают от того, что людям легче поверить в теорию заговора – это проще для понимания, чем разбираться в сути проблемы.

В настоящий момент всю оперативную информацию о распространении коронавируса в мире и в России можно узнать на сайте coronavir.ru.

По состоянию на вторник, 10 марта 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующие: количество заражений: 113 739 (+3705‬‬ новых случаев за сутки); количество смертей: 4016 (+360 новых случаев за сутки ); количество выздоровлений: 63 663 (+3003‬ за сутки).

Сотрудники федерального оперативного штаба по предупреждению распространения вируса на территории РФ сообщили, что в стране зафиксировали еще три новых случая инфицирования. По одному зараженному обнаружили в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все заболевшие вернулись из Италии 14 дней назад. Людей поместили в инфекционные боксы. Сообщается, что всего на территории РФ заразились 20 человек.

По мнению московского врача-инфекциониста Валентина Ковалева, вокруг опасности коронавируса много нагнетания. Большинство людей переносит его как обычную острую респираторную вирусную инфекцию.