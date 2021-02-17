«Томск без сирот»: как помочь приемной маме

Истории

Ресурсный центр благотворительного фонда проводит занятия с детьми из приемных семей.



Рисуя, обретаешь свободу

Никто из сидящих за столом не должен знать заранее об окончательном сюжете, который окажется на листе ватмана! Нужно сначала просто наложить грунтовку, как это делают настоящие художники, а потом плыть по течению, выполняя на бумаге элементы, которые показывает Татьяна Александровна.

— Левое полушарие мозга человека отвечает за логику, а правое - за свободу мышления. Наша общая задача - просто отдаться течению творческой мысли, - поясняет Татьяна Ткаченко.

Забегая вперед, скажу, что в результате с рисунков на столе глядела целая команда симпатичных ежиков. Каждый из них был со своим характером и аккуратно выполнен, несмотря на самый разный возраст юных рисовальщиков.

Фото: Тимур и Карина Пьянковы

А на предыдущем занятии дети рисовали касатку, выпрыгивающую из моря. 13-летний Дима случайно увидел у педагога образец картинки.

— Я никогда в жизни не нарисую! – воскликнул парень.

Сейчас они с Татьяной Александровной весело вспоминают охватившую его тогда панику. Конечно, все получилось, и теперь Дима с гордостью показывает в телефоне фото своего рисунка. В рабочем архиве педагога хранятся все работы ребят, а также фотографии красочных пряников, которые расписываются по тому же принципу. Техника полушарного рисования, которую преподает педагог, развивает свободу и полет фантазии, снимает внутренние барьеры, которые есть у каждого из нас. Особенно много их у детей из приемных семей. Им пришлось пережить разрыв с кровными родителями, детский дом, адаптацию в новой семье. В раннем возрасте они обрели непростой жизненный опыт.

Татьяна Ткаченко знает это не понаслышке, так как сама является приемной матерью. Раньше она работала в детских домах, но поняла, что система, сколько бы людей в ней ни было задействовано, оставляет маленького человека в одиночестве. Решила, что лучше заниматься конкретными судьбами. Сначала они с мужем приняли маленького Сашу. А недавно в семье появились брат и сестра Лера и Степа, которые также были в эту субботу рядом с мамой в большом пространстве благотворительного фонда «Томск без сирот». Только они не рисовали, а участвовали в веселом занятии по определению себя в будущей профессии.

Кем стать, если любишь лазить по деревьям

Это мероприятие проводил для старших школьников Илья Петров. Журналист по профессии, он построил свое общение по методике «свободного микрофона», когда каждый парень или девочка могут рассказать о себе, о своем самом любимом занятии в жизни.

Фото: Тимур и Карина Пьянковы

Было шумно! Илья намеренно дает подросткам возможность подвигаться, посмеяться и выговориться. Потом он объявляет три минуты тишины, и, как ни странно, ему удается достичь желаемого. Дети выдерживают паузу, после которой каждый получает возможность высказаться.

— Я люблю лазить по деревьям, — сообщил один мальчик. — Отлично, тебе стоит подумать о том, чтобы пойти в секцию скалолазания и в будущем заняться промышленным альпинизмом! – отвечает Илья.

В представлении подростка нет таких профессий, которые могут быть связаны с мальчишеским озорством. Так что подсказка Ильи Петрова точно не лишняя.

— Моя задача — донести до ума и сердца ребенка, что именно является ключевым в его характере, чтобы он сам понял, какие интересы у него превалируют, осознал, чем ему нравится заниматься, чтобы каждый нашел свою уникальность,—говорит Илья.

Многие из этих ребят видят себя в помогающей профессии, что вполне объяснимо. Часто они жили или живут в многодетных семьях, где старшие ухаживают за младшими. Также дети видят пример своих приемных родителей, волонтеров и тех же сотрудников фонда. Часть детей на личной судьбе осознает пользу подобного общения и хочет в будущем стать таким же помогающим человеком. В фонде «Томск без сирот» Илья Петров ведет и более тихие занятия по выжиганию. Но главное — журналист занимается вопросами развития фонда и пишет гранты, в частности, детская ресурсная группа также является частью программы выигранного гранта Президентского фонда.

Фото: Тимур и Карина Пьянковы

Время с пользой

Благотворительный фонд «Томск без сирот» видит свою задачу в поддержке замещающих семей, повышении родительских компетенций и предупреждении эмоционального выгорания.

— Некоторым из приемных родителей не хватает элементарного отдыха, — рассказывает директор фонда «Томск без сирот» Дарья Ли. Поэтому кроме занятий со взрослыми мы организовали детскую ресурсную группу.

Группа работает по субботам. Приемные родители приводят сюда детей, а сами в это время занимаются с психологом и ищут ответы на возникающие вопросы. Часть мам и пап просто получают свободное время для восстановления своего личностного ресурса. Они могут отдохнуть от детского гвалта, сходить в кино или съездить на рынок, приведя своих детей на четыре часа и оставаясь спокойными за их физическое и психологическое состояние. Сами ребята ходят в ресурсную группу с большим удовольствием. Во-первых, в отличие от других детских коллективов они здесь равные среди равных, их никто не спросит о прошлой жизни в детдоме, а тем более не будет дразнить. Во-вторых, все – и малыши-шестилетки, и старшие школьники – проводят время с толком, узнают для себя много нового и полезного. Общение и работу с детьми, пережившими травму, хорошо понимают сотрудники фонда, прошедшие специальное обучение. Более того, большинство сами являются приемными родителями, и им хватает сил для служения этому благородному делу, а не только для своих собственных детей.

Перед началом занятия ресурсной группы каждый сотрудник фонда выбирает себе троих детей, чтобы ни один не был обделен индивидуальным вниманием.

Востребованность и популярность у детей чрезвычайно высока, но из-за условий эпидемиологической безопасности сейчас в группу приходит не более двадцати пяти ребят.

Фото: Тимур и Карина Пьянковы

Эмоции под контролем

— Хочу похвастаться — Саша сделал мне подарок! – радостно показывает Дарья Ли поделку своего приемного сына, который появился в семье недавно, и пока у него идет сложный период адаптации.

Саша полюбил свою новую маму, но сейчас находится на стадии отрицания, говоря «нет» в случае ожидаемого от него согласия. Уговорить его принять участие в занятии младшей группы было не так уж просто. Однако тьютор младшей группы Анна Феоктистова мастерски, в игровой форме умеет увлечь детей, в том числе и тихую Машеньку, и гиперактивного Сашу. Ее занятия направлены на развитие и закрепление различных навыков, например, помощь маме на кухне или умение завязывать шнурки. Вместе со своей коллегой по фонду и врачом по специальности Алиной Красноперовой по сшитому собственноручно макету они изучали с детьми количество зубов и как правильно их чистить.

В эту субботу проводилось занятие по эмоциональному интеллекту. Радость, гнев, грусть – дети узнавали, какие бывают у людей эмоции, как они проявляются и когда, ведь с тяжелым опытом за детскими плечами сложно выражать эмоции здоровым образом. Анна Феоктистова, много лет проработав волонтером в детских лагерях, специально получила магистерскую степень по специальности «психология», чтобы профессионально посвятить себя работе с психологически травмированными детьми. У нее с детства мечта стать приемной матерью. А пока она ее не воплотила, старается дарить свои знания детям фонда «Томск без сирот».

А ее коллега психолог Лариса Пасевина занимается развитием скорости, глубины, гибкости и оригинальности мышления. — Если развивать эти качества, ребенок будет лучше учиться в школе и воспринимать мир, — говорит психолог. – Я провожу занятия в игровой форме, дети даже не знают, что они в это время проделывают тяжелый труд над собой.

Фото: Тимур и Карина Пьянковы

Лариса Евгеньевна стала приемной матерью несколько лет назад. Ее старшему приемному сыну Мише уже шестнадцать лет. Недавно в семье появился тринадцатилетний Дима - тот самый, что рисовал касатку. Также Дмитрий приготовил и угостил всех драниками, чем немало восхитил окружающих. По его примеру другие дети тоже захотели в следующий раз приготовить, например, салат.

Ты можешь стать волонтером

Многие изъявляют желание помочь в силу своих возможностей. Молодые люди принимают участие в организации, здесь всегда нужна помощь, например, разложить материалы или расставить стулья. Студенты из Тайваня Дана и Крис сначала позанимались с рисующими детьми, а потом Дана показала на экране свой остров. Подростки с интересом рассматривали карту, представляя, где находится Тайвань, любовались городскими и горными пейзажами на слайдах и слушали английскую речь, которую переводила Дарья Ли. Татьяна Семеновна Русан – учитель математики и методист в детском саду, а в субботу она приходит на час в фонд и проводит с ребятами мастер-классы и викторины.

- У моей дочери восемь детей, и она ходит в этот клуб, - поясняет Татьяна Семеновна.

Фото: Тимур и Карина Пьянковы