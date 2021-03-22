Томичи собирают подписи за отставку заммэра Макарова

Истории

Вокруг земли в Академгородке вновь разгораются споры. Томичи недовольны нынешним предложением мэрии по изменению статуса территории и собирают подписи за отставку Алексея Макарова с поста заместителя мэра по строительству.

Предыстория вопроса

В 2020 году ТДСК предложила расширить перечень разрешенных видов использования участка (расположенного в зоне О-4), добавив в них возможность строительства жилья и социальных учреждений.

Прошли общественные слушания, на которых большинство присутствующих высказались против. Но так как голосовать можно было не только очно, но и заочно, то конечный результат был за изменение действующего статуса земельного участка.

Мэр Томска Иван Кляйн, видя, что жители не одобряют эти изменения, решил не менять статус земли у Академгородка и Науки. Он предложил собрать специальную комиссию, куда войдут представители ТДСК, мэрии и инициативной группы жителей, чтобы до сентября составить совместный проект.

По мнению главы ТДСК Александра Шпетера, освоение этого участка земли необходимо Томску.

«Мэр принял решение в пользу меньшинства, в конце концов, он имел на это право. В итоге вопрос по изменению статуса земли не был вынесен на заседание Думы и остался опять-таки подвешенным. Мы считаем, что муниципальные образования, испытывающие острый дефицит земли для строительства, должны подходить к таким решениям более взвешенно. В мэрии было известно, что в процессе задействована организация, которая приобрела крупный участок городской земли, причем потратила на это сотни миллионов рублей. Знали там и о целях приобретения этого участка – в конце концов, проект застройки решает задачи самого муниципалитета», — говорил он.

Что предлагают власти?

Мэрия Томска предлагает ввести на территории Академгородка особую зону О-7.

Новая территориальная зона вводится для размещения на ней объектов научной и научно-производственной деятельности, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. Именно такие объекты расположены в границах квартала в Томском Академгородке, в отношении которого предлагается установить территориальную зону О-7: научно-исследовательские институты ТНЦ СО РАН, мастерские, гаражи, гостиница, объекты общественного питания и т.д.

Устанавливая новую территориальную зону О-7 в Академгородке, муниципалитет идет навстречу пожеланиям томского научного сообщества и жителей микрорайона, — говорит заммэра Алексей Макаров. — В прошлом году на публичных слушаниях по перспективам освоения земельного участка, принадлежащего Томской домостроительной компании, горожане высказывали опасения по поводу возможного изъятия земель в целях жилищного строительства на территории, где расположены все НИИ Академгородка. Для того чтобы устранить почву для этих опасений и сомнений, мы предложили ввести в отношении квартала, где сосредоточены научно-исследовательские институты ТНЦ, специальный статус – территориальную зону научно-исследовательских организаций. На ней разрешено размещать исключительно объекты, предназначенные для обеспечения научной и научно-производственной деятельности, а также инфраструктурные объекты, необходимые для обслуживания основного вида деятельности. Жилье в этом квартале строиться не будет.

По словам Алексея Макарова, вопрос о введении новой «академической» территориальной зоны детально обсуждался с представителями ТНЦ СО РАН, проект получил положительные заключения администрации Томской области.

Как отреагировали томичи?

Томичи написали открытое письмо и.о. мэра Михаилу Ратнеру. Авторы письма обращают внимание на то, что создание новой зоны и обозначение территории, к которой эта зона должна быть применена – это два разных вопроса, которые никак не могут быть рассмотрены в рамках одних общественных обсуждений.

«Если вопрос создания любой новой территориальной зоны – это вопрос общегородского значения, то вопрос применения зоны к конкретному земельному участку либо их совокупности – это вопрос, который решается в рамках микрорайона с участием его жителей и собственников этих территорий».

Авторы письма утверждают, что дефицит территории для строительства жилья в Томске — это миф. Осуждают власть за неэффективное использование особой экономической зоны (ТВЗ).

«Тот факт, что на ТВЗ для резидентов так и не смогли создать нормальные и выгодные условия для осуществления деятельности, не является поводом для того, чтобы уничтожить эту территорию... и отдать под жилищную застройку. Мы видим, что такой подход будет губителен для Томска».

Жители Академгородка выдвигают требование к и.о. мэра Михаилу Ратнеру снять с должности заместителя мэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова в связи с его некомпетентностью и безграмотностью.

«Присутствие на таком высоком посту столь некомпетентного человека ставит под угрозу развитие в городе Томске наукоемкой градообразующей отрасли, приводит к невозможности превратить наш город в комфортный и современный, а также позорит администрацию города и жителей».

В прошлом году, когда обсуждалась застройка Академгородка, то научное сообщество высказывало опасения, что жилая застройка может вестись и на самой территории ТВЗ. И что этот вопрос не обсуждался с научным сообществом, — говорит депутат гордумы Игорь Лютаев. — Сейчас мэрия предложила ввести отдельную зону, которая должна запретить строительство жилья, но только на территории, где располагаются научные институты. То есть на довольно небольшом участке. Застройка остальной территории же может быть продолжена.

Что можно сделать сейчас?