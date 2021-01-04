- Ваш дед участвовал в расстрелах?
- Не знаю, точно не скажу. В карауле был, а про расстрелы не знаю.
- Как вы относились к тому, что ваш дед работал охранником в лагере?
- В семье это не скрывалось. Ну, работал и работал. Кто-то может осуждать. Но он просто ходил на работу. И сейчас кто-то ходит. Всегда, в любые времена, при любом царе была охрана. Мне приходилось общаться с потомками тех, кто погиб в лагерях или на спецпоселениях. Они знали, что я внук охранника, но агрессии с их стороны я не встречал. Хотя боль за своих родителей, бабушек, дедушек они, конечно же, испытывают. Даже у меня они пытаются узнать хоть какие-то детали, подробности. Надеются, что вдруг я знаю что-то такое, что позволит им нащупать тоненькую нить, которая выведет к месту, где покоятся их предки.