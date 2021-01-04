В работе Василия Ханевича «К истории массовых волнений в августе 1940 года на территории Томасинлага депортированных польских граждан» приводятся воспоминания очевидцев о тех событиях. Эти свидетельства хранятся в архиве Гувера, США. В 1941 году из польских граждан, находившихся на территории СССР, была создана «армия Андерса». В 1942 году эта армия была выведена из СССР через Иран и присоединена к британским вооруженным силам. Тогда же у польских солдат брали показания об их содержании в СССР. Есть среди этих свидетельств и воспоминания об «асиновском бунте». Имена авторов архив Гувера не раскрывает.



«… после 4 месяцев все были так изнурены, что еле держались на ногах. Ежедневно люди помирали… Однажды все бросили орудия труда и пошли к реке, чтобы ехать в Асино. Энкаведисты велели ссыльным идти работать. Ссыльные угрожали им пилами и топорами. Энкаведисты грозили стрельбой. И действительно стреляли в воздух. «Мы предпочтём умереть, чем так жить», - кричали люди, двигаясь дальше к реке. Вдруг увидели самолёт, который сбросил листовки, они призывали вернуться на работу и обещали, что в ближайшее время ссыльных переведут в другой посёлок, где условия жизни будут значительно лучше. Эти листовки оказали своё влияние, и ссыльные вернулись на работу.



На третий день состоялся допрос, и несколько человек арестовали и выслали в Асино. В этот же день молния убила женщину в лесу. Во время похорон все поклялись не возвращаться на работу. Два дня никто в посёлке не работал. Власти не вмешивались, боялись ближайших дней. На третий день прислали приказ, что нас переводят в другой посёлок. Мы вернулись в Асино, а оттуда поездом приехали в Свердловскую область. Здесь жилось значительно лучше…»

