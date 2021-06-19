ТВ2
«Томяга» — просто фетиш
Как мастерская стала музеем томского магнитофона
Василий Жилин в шутку называет детской комнатой свою мастерскую на Обрубе, где занимается оцифровкой старых пленок по собственной технологии. Здесь же он собрал практически музей аналоговой техники и магнитофона «Томь», который в 80-е выпускал Томский радиотехнический завод. Хотя сам считает коллекцию не музеем, а фетишем.
«По электронике башня сорвана»
«Лет в 10, наверное, я уломал отца купить мне магнитофон. Поехали мы с ним. Была куча всяких аппаратов в то время, но вот почему-то мне хотелось Томь, именно 303. Не знаю почему, на самом деле аппарат так себе. Более крутые аналоги тоже были тогда уже. Купил мне отец, пальцем погрозил: "Разберешь, я тебе глаз высосу". Смотрю, пломба стоит. Меня всю жизнь тянуло к электронике, ковырять их начинал, — вспоминает Василий свое первое знакомство с магнитофоном. — На третий день, наверное, я туда уже лампочку вкрутил. Паяльника не было, просто вкрутил на проводах. Там стрелочка есть, чтобы она подсвечивалась. Батя говорит: "Уже лазил?". А я говорю: "Просто тряхнул хорошо, она и заработала". Он посмотрел пломбу, - на месте. Больше ко мне не лез. На самом деле, в 15 лет я уже бегал на конфеты зарабатывал, чинил технику. Как-то это само появилось с детства, не знаю, откуда».
Паять схемы Василий нигде специально не учился, вышло само — «по электронике башня сорвана». По первому образованию электрик, по второму механизатор в сельском хозяйстве.
«И то случайно получил второе образование. Работал в Томском сельхозтехникуме заведующим технических средств обучения. Сосед меня позвал. Я пришел, две недели там электриком отработал. А за эти две недели успел компьютеры починить. Потом поругался с директором и уволился. Через три дня звонок: "Вась, приезжай, будешь зав техническими средствами". Восемь лет я там отработал. Пришел, был один компьютерный класс, увольнялся, было четыре. Мы сами все это собирали, своими руками», — рассказывает он.
В последние годы работы в техникуме параллельно начал заниматься видеосъемкой. Говорит, ушел из техникума, когда в день начал зарабатывать столько, сколько в образовании за месяц. Тогда в моду вошли свадебные съемки.
«И то случайно получил второе образование. Работал в Томском сельхозтехникуме заведующим технических средств обучения. Сосед меня позвал. Я пришел, две недели там электриком отработал. А за эти две недели успел компьютеры починить. Потом поругался с директором и уволился. Через три дня звонок: "Вась, приезжай, будешь зав техническими средствами". Восемь лет я там отработал. Пришел, был один компьютерный класс, увольнялся, было четыре. Мы сами все это собирали, своими руками», — рассказывает он.
В последние годы работы в техникуме параллельно начал заниматься видеосъемкой. Говорит, ушел из техникума, когда в день начал зарабатывать столько, сколько в образовании за месяц. Тогда в моду вошли свадебные съемки.
«Пошло-пошло и вот я на себя работаю. Я быстренько сообразил, организовал контору и мы выезжали на свадьбы. Я и сам снимал, и люди снимали. монтировали. По звуку начал работать. Потом пошло телевидение, форварды (комплексы по автоматизации вещания - прим. ред), на чем вещали в том числе ТВ2. Все это осваивал легко, даже не думал. Все, что сделано человеком, человеком и ломается. Да и техника без человека — это просто кусок железа. Книг много читал, до сих пор их больше в гараже, чем инструмента. Ну, и когда чего-то не знаю, не боюсь спрашивать. Иногда такие глупые вопросы задаю, что сам ржу над этим. Ну тому же Михаилу Долгову, конструктору магнитофона "Томь" 411», — говорит Василий Жилин.
Все, что сделано человеком, человеком и ломается. Да и техника без человека — это просто кусок железа
В разное время Василий занимался техническим оснащением телевещания. Помогал налаживать процессы телеканалам «Алиса» (вещал в Томске с 1995 года), «Звезда», разным радиовещательным станциям, работал в «Крутом повороте» на ТВ2.
«Построил сам несколько десятков телекомпаний. Когда все это только развиваться начало, было интересно работать. А потом это дело все загнулось. Была видеостудия, в которой мы снимали, делали контент, ролики. А потом все это пошло через Москву, "Газпром-Медиа", стало абсолютно нерентабельно держать штат людей, каких-то монтажников, операторов, крах произошел на том рынке, централизация», — объясняет Василий.
Сейчас у Василия Жилина есть студия «Пилот», где он занимается оцифровкой материалов: видео, аудио, слайдов, старинных кинолент. Здесь же из множества разных элементов создал свой аппарат по оцифровке видео - он не похож на другие подобные, потому что эта технология позволяет избегать оптических искажений. Шутит, что у него сейчас за спиной целое кладбище разной техники, которую использовал, пока собирал установку.
«Построил сам несколько десятков телекомпаний. Когда все это только развиваться начало, было интересно работать. А потом это дело все загнулось. Была видеостудия, в которой мы снимали, делали контент, ролики. А потом все это пошло через Москву, "Газпром-Медиа", стало абсолютно нерентабельно держать штат людей, каких-то монтажников, операторов, крах произошел на том рынке, централизация», — объясняет Василий.
Сейчас у Василия Жилина есть студия «Пилот», где он занимается оцифровкой материалов: видео, аудио, слайдов, старинных кинолент. Здесь же из множества разных элементов создал свой аппарат по оцифровке видео - он не похож на другие подобные, потому что эта технология позволяет избегать оптических искажений. Шутит, что у него сейчас за спиной целое кладбище разной техники, которую использовал, пока собирал установку.
«На самом деле техники этой на вагон, паровоз, если переплавить. Все фотики вот эти - запчасти, — показывает он на фотоаппараты в мастерской. — Чтобы что-то сделать, нужно кучу техники переломать. Оптику тогда я не знал, и пришлось кучу техники угробить. В итоге оказалось, что мне здесь нужен вообще другой объектив, не от фотоаппарата. Обычную бумагу используем при оцифровке как рассеиватель. Светодиод для подсветки американский, он дает 92% цветового спектра. Обычные дают либо синий, либо желтый цвета. А этот подходит как раз для того, чтобы забрать с пленки при оцифровке все цвета. Плюс для хорошей передачи у нас на камере есть баланс белого, мы его настраиваем тоже. Все обычно делают так, что светят на экран и записывают с него. Получаются, во-первых, геометрические искажения, оптические. А в нашем устройстве такого нет. Мы светим прямо в матрицу камеры и оттуда забираем изображение в компьютер по кадру, как фото, а потом склеиваем».
На самом деле техники этой на вагон, паровоз, если переплавить. Все фотики вот эти - запчасти. Чтобы что-то сделать, нужно кучу переломать
С помощью аппарата можно оцифровать любые киноленты, даже самые маленькие пленки размером 8 мм. При нас Василий показывает оцифрованное видео 70-х годов, на кадрах томский аэропорт и СХК. Периодически лента на экране пестрит черными помехами — это значит, что на старинной пленке осталась пыль и при оцифровке дала такой визуальный эффект. Такие моменты подсказывают мастеру способы доработать агрегат подручными средствами. Например, недавно Василий ездил в художественный магазин, выбирал самые мягкие кисти, чтобы при оцифровке они «проходились» по пленке и убирали грязь.
«На самом деле эта студия — комплекс по оцифровке всего и во все. Можно из любого аналогового формата перегнать в цифру, из цифры в аналоговый. Так как это все вечно ломается и больше не производится, приходится чинить. Поэтому пришлось поставить тут стол. И по дороге что-то приносят, что-то сам нему. Я не занимаюсь ремонтом, чисто для себя. Это больше как хобби, которое переросло во что-то большее и подкармливает», — считает Василий.
«На самом деле эта студия — комплекс по оцифровке всего и во все. Можно из любого аналогового формата перегнать в цифру, из цифры в аналоговый. Так как это все вечно ломается и больше не производится, приходится чинить. Поэтому пришлось поставить тут стол. И по дороге что-то приносят, что-то сам нему. Я не занимаюсь ремонтом, чисто для себя. Это больше как хобби, которое переросло во что-то большее и подкармливает», — считает Василий.
Василий пытается разглядеть кадры на самой маленькой пленке
«Томяга» — просто фетиш
Идея начать собирать «Томяги» (так магнитофоны «Томь» называет Василий) началась как раз с желания заиметь себе такой же как в детстве магнитофон 303 модели. Признается, что за детские годы перемонтировал их около трех сотен. Сам не знает, как так получилось, но теперь в его мастерской семь агрегатов модельной линейки и еще два недостающих магнитофона скоро приедут в посылке. Технику Василий Жилин находит на «Авито» в разных российских городах, кто-то отдает по знакомству, а некоторые попадают к нему случайно.
«Как-то прихожу в магазин радиодеталей, мне девчонка-продавщица говорит, мол ты собираешь этот хлам, забери пакет, там "Томь". Я думаю: "Да какая Томь, пакетик". Достаю, а там правда "Томь 411», — смеется он.
«Как-то прихожу в магазин радиодеталей, мне девчонка-продавщица говорит, мол ты собираешь этот хлам, забери пакет, там "Томь". Я думаю: "Да какая Томь, пакетик". Достаю, а там правда "Томь 411», — смеется он.
Свою коллекцию аналоговой техники Василий называть музеем отказывается, хотя и признает, что аппаратов и правда набралось уже на выставку.
«Одна модель у друга в ремонте, одну одноклассник забрал послушать, — перечисляет мастер. — Семь у меня уже есть, двух не хватает до полной коллекции. Чаще всего мне приходит хлам абсолютный, нерабочая техника. Но мне главное, чтобы корпус был в живом состоянии».
«Одна модель у друга в ремонте, одну одноклассник забрал послушать, — перечисляет мастер. — Семь у меня уже есть, двух не хватает до полной коллекции. Чаще всего мне приходит хлам абсолютный, нерабочая техника. Но мне главное, чтобы корпус был в живом состоянии».
Самое главное для меня — корпус, эстетика, чтобы людям потом показать, а потроха я восстановлю
Как объясняет Василий, Томский радиозавод в 80-е годы прошлого века работал на оборонку, но в те времена Министерство машиностроения давало подобным предприятиям задание — создавать технику для населения. Тогда на заводах начали выпускать катушечные и чуть позже кассетные магнитофоны, портативные радиоприемники. Первым томским магнитофоном, вышедшим в серийное производство, стала катушечная "Лира".
«Она сейчас едет ко мне из Москвы. Это была точная копия известной катушечной "Кометы". Вообще у нас в СССР в то время все делалось под двумя-тремя брендами. Министерство одно было. Немного дизайн меняли. Было конструкторское бюро, схемотехники, железячники, инженеры, которые все эти механизмы разрабатывали. Со временем катушки отошли, им на смену пришли кассеты, у нас начали делать Томь 401. Тоже едет, вчера дядька отправил. Стоит 10 тысяч на Авито. Но самое главное для меня — корпус, эстетика, чтобы людям потом показать, а потроха я восстановлю. Мне сейчас не хватает только 209 модели, это самый последний из линейки, его разработал мой друг Миша Долгов», — объясняет Василий.
«Она сейчас едет ко мне из Москвы. Это была точная копия известной катушечной "Кометы". Вообще у нас в СССР в то время все делалось под двумя-тремя брендами. Министерство одно было. Немного дизайн меняли. Было конструкторское бюро, схемотехники, железячники, инженеры, которые все эти механизмы разрабатывали. Со временем катушки отошли, им на смену пришли кассеты, у нас начали делать Томь 401. Тоже едет, вчера дядька отправил. Стоит 10 тысяч на Авито. Но самое главное для меня — корпус, эстетика, чтобы людям потом показать, а потроха я восстановлю. Мне сейчас не хватает только 209 модели, это самый последний из линейки, его разработал мой друг Миша Долгов», — объясняет Василий.
Самый массовый магнитофон линейки — Томь 303 начали выпускать в 1981 году и делали до начала 90-х годов. Этот аппарат, по словам Василия, полностью окупал производство всех моделей. «Мне он достался бесплатно. Я написал мужику, он сказал, мол почту оплачивай, я тебе его отправлю. Логотип самый первый нашего завода - елка и буква Т", — показывает Василий. Примечательно, что в СССР у этой модели был технический брат-близнец - питерский магнитофон "Квазар". Часто заводы выпускали технику, используя разработки друг друга. Например, владимирский магнитофон "Нероль" — это "скрещенные" Томь 206 и 303. В соседней Новосибирской области тоже был свой завод — В Бердске делали "Вегу". Выпускали по кооперации, протяжки собирались в Томске, отправлялись на бердский завод, а они сюда присылали что-то, выходила техника под своими марками».
Позже в линейке появилась Томь 304 — уже стереофонический аппарат, к которому подключались колонки. Все магнитофоны линейки, кроме воспроизведения аудио и радио, умели работать как диктофон.
Позже в линейке появилась Томь 304 — уже стереофонический аппарат, к которому подключались колонки. Все магнитофоны линейки, кроме воспроизведения аудио и радио, умели работать как диктофон.
Магнитофон "Томь" проигрывает кассету группы "Сектор газа"
Магнитофон "Томь" проигрывает кассету группы "Сектор газа"
«С микрофона записывали звук довольно-таки неплохо. Мы раньше ставили их: один на воспроизведении, а другие на запись шли, две-три кассеты за раз записывали. Но нравится в этих магнитофонах то, что когда едешь на мотоцикле, и эта херня с него падает, она продолжает петь», — иронизирует Василий.
Несмотря на большую коллекцию томских магнитофонов, Василий не считает эту технику идеальной или особенной, говорит, что и в те времена были более качественные и продвинутые аналоги, а сейчас кассетник — это и вовсе что-то из разряда фетиша. Шутит над тем, что после нажатия кнопки открытия на "Томи", кассету приходится почти ловить, так резко она выскакивает, а тем, кто в юности перематывал с помощью шариковой ручки кассетную пленку, уже не интересен популярный спиннер.
Несмотря на большую коллекцию томских магнитофонов, Василий не считает эту технику идеальной или особенной, говорит, что и в те времена были более качественные и продвинутые аналоги, а сейчас кассетник — это и вовсе что-то из разряда фетиша. Шутит над тем, что после нажатия кнопки открытия на "Томи", кассету приходится почти ловить, так резко она выскакивает, а тем, кто в юности перематывал с помощью шариковой ручки кассетную пленку, уже не интересен популярный спиннер.
«На японских все такое плавное, нажимаешь кнопку, он все сам закроет. Некоторые приходят, говорят, почини. Я говорю, ну ребят, купите акай. Аппарату 40 лет вот этому. И он в офигенном состоянии, пишет классно. Мы и своими тогда гордились, потому что слаще морковки ничего не ели. Мы же все детство на Томягах сидели, а потом мне как-то попался японец в ремонт, я его открыл, смотрю, а потрохов-то нет практически. А в наших напихано, не подлезешь. У меня был шок, что на одной микросхеме все», — описывает Василий.
Акай 400, который стоит у Василия в мастерской, считается легендой, а в некоторых кругах его называют аудиобульдозером.
«За этим аппаратом я гонялся исключительно потому, что у людей голоса записанные остались на пленках, в детстве, например, записывали. Причем очень правильно оцифровывается здесь. С него считывается, потом прогоняем через аналого-цифровой преобразователь, а потом уже только в комп. И уже в компе можно внести поправки, корректировки, даже такое плохое качество вытягивал. А пленка может портиться со временем, данные отваливаются вместе с ферромагнитным слоем, приклеенным на целлофан», — объясняет он.
Акай 400, который стоит у Василия в мастерской, считается легендой, а в некоторых кругах его называют аудиобульдозером.
«За этим аппаратом я гонялся исключительно потому, что у людей голоса записанные остались на пленках, в детстве, например, записывали. Причем очень правильно оцифровывается здесь. С него считывается, потом прогоняем через аналого-цифровой преобразователь, а потом уже только в комп. И уже в компе можно внести поправки, корректировки, даже такое плохое качество вытягивал. А пленка может портиться со временем, данные отваливаются вместе с ферромагнитным слоем, приклеенным на целлофан», — объясняет он.
Катушечный AKAI
Катушечный магнитофон AKAI, которому более 40 лет
Несмотря на доступность технологий, смартфоны и компьютеры, любители аналоговой техники есть и сейчас. Часто в студию к Василию приходят знакомые, чтобы переписать пленку или послушать технику.
«Кассеты просят некоторые записать. Товарищ просил записать в машину. И вот он ездит, у него Прадик, садится, кассету шмяк туда, и у всех глаза такие круглые! Этот весь фетиш приходит, как бы объяснить. Телефоны всех задолбали, у нас же сейчас все в одной коробке. А это уже индивидуальность. Плюс визуализация: видно, как крутится, работает, — объясняет Василий. — Иногда ко мне мужики приходят: бутылка портвейна, стакан и все, он тут садится и просит посидеть на час. Ему включаешь магнитофон, катушка крутится, он сидит, выпивает и в него смотрит. Я спрашиваю: "Тебе зачем это?" Он говорит, что просто нравится. Затягивает. Иной раз сам тут включишь и залипнешь, хотя я уже должен был наиграться. Звук еще мягче. Аналоговый — даже название, как аналог уху».
«Кассеты просят некоторые записать. Товарищ просил записать в машину. И вот он ездит, у него Прадик, садится, кассету шмяк туда, и у всех глаза такие круглые! Этот весь фетиш приходит, как бы объяснить. Телефоны всех задолбали, у нас же сейчас все в одной коробке. А это уже индивидуальность. Плюс визуализация: видно, как крутится, работает, — объясняет Василий. — Иногда ко мне мужики приходят: бутылка портвейна, стакан и все, он тут садится и просит посидеть на час. Ему включаешь магнитофон, катушка крутится, он сидит, выпивает и в него смотрит. Я спрашиваю: "Тебе зачем это?" Он говорит, что просто нравится. Затягивает. Иной раз сам тут включишь и залипнешь, хотя я уже должен был наиграться. Звук еще мягче. Аналоговый — даже название, как аналог уху».
«Был случай, когда на чердаке нашел магнитофон "Орбита", но в мастерской она мешалась, выставил на Авито. Через два часа звонит человек, говорит "Я с Первомайки выезжаю к тебе", забрал. До сих пор общаемся по этой теме, катушки у меня пишет, кайфует и слушает. Есть люди, хоть и не много. Сейчас конкретный фетишь по пластинкам идет. Ради интереса зайдите, посмотрите цена на проигрыватели, у вас глаза на лоб полезут. Сейчас штампуют пластинки новые, и старые пытаются восстанавливать», — говорит он.
Сейчас в России из аудиотехники остались только советские магнитофоны, новые не выпускаются, заводы, которые владели технологиями, закрылись в 90е годы.
«На самом деле томский завод жалко, угробить такую тему, — сетует Василий Жилин. —Представляете, у нас вот сейчас в стране нет микроэлектроники от слова совсем. Мы используем только китайцев. Они, вот как создатель "Томи" Миша Долгов, то поколение инженеров не передали свой опыт нам, тем, кто помладше, а мы не передали дальше».
Сейчас в России из аудиотехники остались только советские магнитофоны, новые не выпускаются, заводы, которые владели технологиями, закрылись в 90е годы.
«На самом деле томский завод жалко, угробить такую тему, — сетует Василий Жилин. —Представляете, у нас вот сейчас в стране нет микроэлектроники от слова совсем. Мы используем только китайцев. Они, вот как создатель "Томи" Миша Долгов, то поколение инженеров не передали свой опыт нам, тем, кто помладше, а мы не передали дальше».
Текст, фото: Елена Бронникова
Июнь, 2021