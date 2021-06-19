«На японских все такое плавное, нажимаешь кнопку, он все сам закроет. Некоторые приходят, говорят, почини. Я говорю, ну ребят, купите акай. Аппарату 40 лет вот этому. И он в офигенном состоянии, пишет классно. Мы и своими тогда гордились, потому что слаще морковки ничего не ели. Мы же все детство на Томягах сидели, а потом мне как-то попался японец в ремонт, я его открыл, смотрю, а потрохов-то нет практически. А в наших напихано, не подлезешь. У меня был шок, что на одной микросхеме все», — описывает Василий.



Акай 400, который стоит у Василия в мастерской, считается легендой, а в некоторых кругах его называют аудиобульдозером.



«За этим аппаратом я гонялся исключительно потому, что у людей голоса записанные остались на пленках, в детстве, например, записывали. Причем очень правильно оцифровывается здесь. С него считывается, потом прогоняем через аналого-цифровой преобразователь, а потом уже только в комп. И уже в компе можно внести поправки, корректировки, даже такое плохое качество вытягивал. А пленка может портиться со временем, данные отваливаются вместе с ферромагнитным слоем, приклеенным на целлофан», — объясняет он.

