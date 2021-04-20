«Тесть умер. Только тогда к нам приехали чистить снег»

Истории

В Томске 6 апреля застряла машина реанимации по дороге к пациенту с больным сердцем, 53-летнему Николаю Трофимовичу, не доехав 400 метров до жилого частного дома в районе Спички. Николая не смогли спасти. Об этом ТВ2 рассказали близкие погибшего и соседи. Медикам с оборудованием пришлось идти до дома пешком.

Фото: Юлия Фаллер

На окраине Томска, в тупике улицы Краснознаменной, 32, нас встречают дочери скончавшегося Николая. К журналистам выходят Анна Пахомова с коляской, где лежит маленький ребенок, и Екатерина Тазарачева.

26-летняя Анна Пахомова недавно родила. 5 апреля она специально оставила заявку, чтобы снег с дороги убрали. Дорогу развезло, невозможно было проехать. Грейдер приехал только тогда, когда убитая горем мама Анны позвонила в службу и сказала, что ее муж умирает, а реанимация застряла. Трактор приехал, тело Николая санитары уже вывозили по расчищенной дороге.

С августа Николай сидел на больничном, у него были проблемы с сердцем, сахарный диабет и язвы на ногах. Он работал экскаваторщиком 21 год, ездил по вахтам. Проблемы со здоровьем начались в 2013 году, в Стрежевом на вахте стало плохо, попал в реанимацию с сердцем. Все время пил таблетки и поддерживал сердце, в августе 2020 приехал с очередной вахты с язвами на ногах.

Фото: Юлия Фаллер

«Мы начали ходить по больницам, поставили диагноз — трофические язвы ног, — говорит дочь Анна. — Сказали сначала лечить сердце, потом ноги. Но с ногами отца не принимали ни в одну больницу в Томске. Никто его не направлял к флебологу».

Последнее время он почти не ходил, оформлял инвалидность. За зиму родные вызывали скорую несколько раз: то падало давление, то схватывало сердце. Машина скорой помощи до поры без проблем проезжала к дому. Беременная Анна сама чистила дорогу возле дома, как и многие соседи.

Почему-то в наш переулок не приезжал трактор, чтобы чистить снег, — говорит дочь Екатерина Тазарачева. — Они либо пропускали нашу улицу, либо чистили по главной и уезжали. Зимой здесь вообще невозможно было ходить. Когда был сильный снегопад, дорогу заметало. Сугробы были на уровне машины. Весной сюда стекает вся вода с грязью, асфальта здесь нет. Можем выезжать отсюда только на «Нивах».

«Санитары забирали тело, когда уже почистили дорогу»

6 апреля Николаю стало плохо. Дочка Анна подошла к отцу, увидела его растерянный взгляд, его трясло. Позвонила маме, та быстро вернулась с работы и вызвала скорую, сказав, что у отца проблемы с сердцем.

«Первая скорая приехала за 15 минут, — говорит муж Анны Дмитрий. — В комнате остался врач с тестем и тещей. Я услышал крик тещи, забежал в комнату, у Николая закатывались глаза. Врач начала его откачивать, параллельно вызвала реанимацию. Я побежал встречать машину. Реанимация ехала минут 20. На перекрестке улиц, не доезжая до дома, было много снега. В этом месте постоянно застревают машины. А машина реанимации осталась на перекрестке. Первая скорая приехала — газель Соболь, там полный привод, а реанимация — переднеприводная машина. Реанимация проехала перекресток, задом сунулась в снег и встала. Мы с врачами пошли пешком до дома. Когда тестя откачивали, свекровь звонила в службу и сообщила, что ее муж умирает, а скорая застряла. Тесть умер. Только тогда к нам приехали чистить снег. Санитары забирали тело, когда уже почистили дорогу».

На разбитой дороге нет снега, он уже растаял, кругом только грязь. По словам соседей, этой зимой чистили снег на этой дороге несколько раз.

57-летняя соседка Лилия Бокань тоже видела, как застряла реанимация. За сутки до трагедии она звонила в 005 и просила прочистить дорогу, знала, что у соседей новорожденный ребенок, сообщила об этих деталях дежурному по телефону. По ее словам, этой зимой техника чистить снег приезжала только два раза.

«В этом году со снегом было очень сложно. На нашей улице живут пенсионеры, много детей. 6 апреля было все завалено снегом, я даже не смогла выехать на своей машине, она стояла в луже снега и грязи. Я видела, как сначала проехала скорая помощь к соседям, а реанимация не смогла, застряла в начале улицы. Желтая реанимационная машина дергалась, но так и не проехала. Врачи взяли всю технику и шли по этой грязи пешком до дома. То, что произошло, это вопиющий случай. До сих пор жутко: мы же все люди, с каждым могло произойти подобное. Я до этого случая три раза звонила в службу 005, но нам только обещали отправить технику. Я очень просила прочистить дорогу. Я все же выехала на машине, смотрю, едет грейдер и опять прочистил только до половины улицы. Так его заставили вернуться и все прочистить до конца. Потому что должны были приехать санитары за телом. Николай был очень грузным, его бы не донесли через улицу. Было бы справедливо, если бы кого-то наказали. Девять дней, как умер Николай, а виновных нет».

Дороги на Спичке

На Спичке везде проблемы с дорогами, говорят соседи. Разбитые дороги, огромные лужи, зимой проблемы с уборкой снега.

«Нашу дорогу чистят очень редко, пока сам не позвонишь и маты не посыпятся на них, — говорит соседка Анастасия. — В администрацию Октябрьского района я звонила две недели, они даже трубку не брали. Мы постоянно тут застреваем зимой на своих машинах. Недавно приезжали с канала «Вести. Томск» и снимали, как у нас снег убирают. Приехали два КамАЗа и трактор. Под камеру кинули снег. Смешно. На Спичке вообще нигде не выехать и не проехать. За этой дорогой должен следить город. Здесь везде разбитые улицы, даже асфальта нет».

В администрации Октябрьского района рассказали ТВ2, что снег на улице Краснознаменной чистили всю зиму.

Мы чистим снег в рамках муниципального контракта, — говорит начальник отдела благоустройства Октябрьского района Екатерина Кенина.

ТВ2:

— Почему жители подали заявку на уборку снега 5 апреля, и никто не приехал на адрес?

Екатерина Кенина:

— У нас любое общение с журналистами идет через пресс-службу, у меня поручение руководства, я ничего не могу комментировать. Мы чистили снег в этом районе, почему в эту дату не приехал трактор, я ничего сказать не могу. К нам поступает много обращений. Но улицу Краснознаменную в этом году чистили от снега, я это знаю точно.

Кто виноват, если застряла скорая помощь

Чтобы возможные виновные лица были установлены и понесли ответственность, нужно изучить все обстоятельства дела, говорит юрист Оксана Ульзутуева. Родственники могут подать заявление в УМВД.

«Полагаю ,что правоохранительные, следственные и надзорные органы дадут надлежащую правовую оценку и будут, соответственно, приняты все необходимые меры реагирования в установленном законом порядке, — отметила юрист Оксана Ульзутуева. — Какие либо выводы делать преждевременно. Муниципалитет могут оштрафовать за неубранную дорогу. Департамент здравоохранения должен провести собственную проверку. В прокуратуру тоже можно подать заявление».

У Николая остались жена, три дочери и семь внуков. Он умер от тромба, перекрывшего легочную артерию.

«Отец теперь лежит на кладбище в Киргизке. Нам его никто не вернет», — говорят дочери.