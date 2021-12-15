«Теперь звучат прогнозы о завершении пандемии к 2026 году»

Мы поговорили с профессором кафедры аллергологии и иммунологии СибГМУ и директором Центра семейной медицины Натальей Черевко о том, что медицинское сообщество уже знает об «омикроне», исчезнет ли ковид, если большинство населения им переболеет, и когда ждать нового роста заболеваемости.

В начале декабря в России официально зарегистрировали заражение новым штаммом коронавируса, получившим обозначение «омикрон». По предварительным данным исследований, новый штамм обладает повышенной способностью к распространению. При этом Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», заявил, что количество мутаций нового штамма может увеличить время перехода от легкого течения болезни к тяжелому.

— Как много мы знаем о новом штамме, насколько он изучен?

Основная информация прошла 25-26 ноября, вся она связана с тем, что появился новый секвенированный (с расшифрованной структурой, — прим. ТВ2) вариант вируса. Этот штамм был зарегистрирован у людей, проживающих на территории Южной Африки. В силу быстрого передвижения его нашли в 7 странах, среди них оказались в том числе Израиль, Бельгия и Великобритания.

Заявление одного из инспекторов Всемирной организации здравоохранения о том, что контагиозность (заразность) нового штамма большая, и «омикрон» вероятно, может быть таким же опасным Эбола, было преждевременным. Нельзя сказать, что информация ложная, но она гипертрофированная. Южная Африка — это особая популяция людей, у них и другой генотип, отличный от европейцев, у них другая предрасположенность к перенесению вирусных инфекций, на этом континенте происходят активные мутации из-за природных особенностей, так случилось с вирусом ВИЧ, например.

Мы видим, что если сравнивать три первых штамма, то нынешний «дельта» — самый суровый, потому что он стал «доставать» не только взрослое население, но и молодежь, и детей, летальность с ним увеличилась и приблизилась к 2% от заразившихся.

Если вернуться к «омикрону», сейчас первая задача — быстрое секвенирование этого штамма на территории каждой страны, вторая — понять, какую «клинику» он будет вызывать (комплекс симптомов, тяжесть проявления болезни, — прим. ТВ2). Пока у людей, которые начали переносить новый штамм, описана такая клиническая картина: поражения легких нет, но присутствуют поражение мозга и головные боли, повышение артериального давления. Пока сообщество ученых и врачей не может сделать полноценных выводов, на это нужно время.

Сейчас мы ждем результатов работы команды Pfizer, которая первой откликнулась на эту ситуацию и сделала заявление, что проведет тестирования «омикрона» инвитро (вне живого организма, — прим. ТВ2) и проверит эффективность антител к связыванию вируса и эффективность вакцины, которую они представляют. Тогда мы сможем оценить чувствительность вакцинального штамма, реакцию антител, и будем судить о готовности по мерам защиты населения.

Самая большая проблема, наверное, в том, что мы пока не закончили с пребыванием дельта-штамма. Россия в последние два месяца показывает неблагоприятную статистику, только в последнюю неделю появились надежды на стабилизацию (пока еще не на снижение). В последнюю неделю мы видели примерно 32-33 тысячи заболевших в сутки. А это в сравнении с прошлым декабрем 2020 года намного больше (27-28 тысяч, — прим. ТВ2), среди них большой процент летальных исходов: около 1200 смертей в сутки. А до этого мы говорили, что средняя летальность составляет 0,2-0,3% от заразившихся.

Мы не были готовы к встрече с дельта-штаммом, это касается и вакцинации, и профилактических мероприятий, и масок, и т.д. Сегодня, к сожалению, Россия до сих пор показывает цифру примерно в 53-55% вакцинированных.

— Правда ли, что новый штамм более заразен, но менее опасен за счет того, что у него дольше инкубационный период?

Вы просите рассказать о том, чего еще никто «не держал в руках», а это нереально. Когда мы будем иметь паспорт вируса, можно будет говорить об особенностях. Непонятно, как именно будет развиваться «клиника», пока новым штаммом не переболеет хотя бы десяток пациентов.

Все, что нам сегодня известно по оценке генетических тестирований: есть более опасные риски тяжелого течения в определенных популяциях, у старшего поколения, людей с сопутствующими заболеваниями. Это уже известные проблемы: ожирение, гипертония, заболевания сосудов, сахарный диабет и.т.д. — это только вероятные риски. Дополнительные: зимнее время года, отсутствие естественных стимуляторов здоровья, в том числе солнца.

Поэтому сегодня мы можем сказать только то, что произошли мутации, и их много: по одним данным 32, по другим — аж 50. Причем все мутации — в S-белке, более того, есть мутации в зоне, где S-белок связывается с антителами, где иммунная система способна его нейтрализовать. Это говорит о том, что пока, по расчетам, вне зависимости от того, естественный у вас иммунитет или антитела от вакцины, вероятность снижения агрессивности вируса уменьшится, вопрос в том, насколько сильно.

Интервью записано 6 декабря, спустя два дня появились исследования, подтверждающие заметное снижение эффективности антител вакцинированных и переболевших. При этом исследователи Pfizer и BioNTech заявили о возвращении эффективности вакцины при введении третьей дозы. Снижается ли эффективность вакцин против тяжелого течения заболевания, пока неизвестно.

— Если «омикрон» окажется более заразным, но менее опасным, возможно ли, что большая часть населения переболеет?

Первый вариант: у нового штамма оказывается высокая контагиозность, он одномоментно может поразить большее количество людей, но у всех будет легкая, более-менее управляемая «клиника». Второй вариант самый неприятный: заражаться будут больше, и у большего процента заболевших будет тяжелая клиника, а значит, увеличится и число летальных исходов. Успокоить себя можно только тем, что у врачей уже есть большой опыт, как и чем помогать при тяжелом течении.

По общемировой статистике, 40% людей переносят коронавирус совсем легко. Еще примерно у 40% наблюдаются симптомы средней тяжести (клинические проявления, которые вовремя были взяты под контроль), 15% попадают на ИВЛ, болеют тяжело и с последствиями, но выздоравливают. И 5% это люди с самыми тяжелыми симптомами и риском летальности, на фоне «дельты» это уже не только пожилые люди или пациенты с отягчающими заболеваниями, но и «случайные» молодые люди, и даже дети.

Категория людей, которые легко переносят болезнь, представляет научный и практический интерес, и ее необходимо изучать. Пока исследования показывают, что у них есть генетические особенности иммунного ответа, особенности, связанные с генетикой рецепторов, в частности ACE-рецептора, с которым и взаимодействуют практически все коронавирусы.

— Возможно ли, что большая часть населения переболеет в легкой форме, вирус отступит, и мы получим иммунитет, которого не удалось добиться при вакцинации?

Нет, однозначно. Был первый штамм, мы его перенесли, кто-то легко, кто-то сложно, пришел следующий штамм — и люди стали болеть по второму разу. Те, кто не привит, болеют тяжело, и у них больше шансов попасть в тяжелые 20%, о которых мы говорили. А люди, которые вакцинировались и ревакцинировались, заражаются реже и переносят болезнь легче.

Пришел дельта-штамм, и мы уже понимаем, что среди вакцинированных заболеваемость все равно в разы меньше, но естественный иммунитет после перенесенной инфекции — тоже хорошо, люди с ним болеют легче, летальных исходов среди них намного меньше. То есть люди все равно болеют, и вопрос в том, сколько еще есть резервов у людей в разном возрасте. У нас есть группы иммунного дисбаланса, связанного с возрастом: это дети от 3 до 6 лет, дети периода полового созревания (12-18 лет), люди старше 65 лет, плюс отдельно всегда идут беременные женщины.

В начале декабря прошел Международный конгресс по молекулярной иммунологии и аллергологии, где прозвучали новые статистические модели развития ситуации с коронавирусом. К сожалению, она развивается не в нашу пользу: если год назад по прогнозам пандемия должна была закончиться к 2023-2024 году, то сейчас звучит версия про 2026 год. То есть не стоит рассчитывать на «японский феномен», при котором вирус мутировал в зоне, где контролируется эффективность его сборки, и просто исчез.

С точки зрения общей статистики, чума приходила и уходила больше десяти лет, испанка циркулировала в популяции очень долго, пока не выработался иммунитет в популяции. В 2009 году был свиной грипп, который напугал всех и вызывал достаточно много летальных исходов, но уже через сезон его мутация оказалась «тренировочной», и летальные случаи «сошли на нет». Поэтому вопрос в том, какая из мутаций коронавируса будет конечной тренировочной и безопасной для нас, чтобы мы не прогибались больше в популяционном иммунитете.

Но популяционный иммунитет — это примерно 80-90% переболевшей или вакцинированной популяции, у нас сейчас очень скромные цифры. В России официально переболело около 10 миллионов человек, это 7% населения. Пусть даже еще столько же перенесли болезнь легко и сидели дома, это все равно 14-15%. Еще 53% это привитые, в сумме получается даже меньше 70%.

— Вы говорили, что команда Pfizer заявила о готовности сделать вакцину, вакцину против нового штамма. Что мы сейчас знаем об эффективности российских вакцин против «омикрона»?

Как только в России секвенируют «омикрон» или нам передадут его паспорт, думаю эффективность «Спутник V» будет проверена. В мире он показывает очень достойные результаты против «дельты», только что вышел новый научный обзор по ситуации в Венгрии. Там «Спутник» показывает эффективность, сравнимую с вакциной от Moderna. На втором месте Pfizer, дальше — все остальные вакцины, такие как AstroZeneca.

«КовиВак» пока накапливает данные по эффективности, ее создатели обещали в декабре выпустить обзорную статью по результатам третьей фазы клинического исследования. В Томске мы активно вакцинируем «КовиВаком», могу сказать, что переносится он хорошо, побочных эффектов мы не видим, но титр антител, конечно, немного скромнее, чем от «Спутника».

По «ЭпиВакКороне» лично у меня нет понимания и ясности: когда «Вектор» предложил всем сдавать титры антител после вакцинации, народ начал это делать, но опять полное молчание и неизвестный итог. Поэтому, поживем — увидим.

— Татьяна Соломатина говорила, что «омикрон» придет в Томскую область примерно в середине декабря, поэтому говорить о снижении заболеваемости пока рано. Насколько это верная оценка?

Если помните, в 2020 году по статистике мы опаздывали: первые данные Китай нам сообщил в декабре 2019-го, но мы говорили, что нас это не коснется, и вообще, если вирус придет, он начнет двигаться с Владивостока, потому что он ближе к Китаю. Но никакого Владивостока не случилось. Наступил январь, мы отметили спокойно Новый год, и только в марте в Тюмени появился первый заразившийся. Так же было и с «дельтой»: сначала Индия дала информацию, потом США и т.д., а Россия практически одной из последних встретила этот штамм.

Так что с точки зрения математики сейчас мы должны уйти в снижение. На мой взгляд, всплеск заболевания нас ждет в феврале, не раньше. Существуют волны заболеваемости: в сентябре было некое затишье, в октябре мы опять поднялись высоко, ноябрь, как и в прошлом году, стал самым печальным по статистике. В прошлом году в начале декабря цифры стали снижаться. Говорили, что сейчас начнутся праздники, Новый год, мы выйдем с каникул и получим рост заболеваемости, а мы вышли с праздников — и не было ничего.

— В России сформировалось довольно большое сообщество людей, выступающих против вакцинации. Их основной довод в том, что «Спутник» сейчас находится на третьей стадии испытания, т.е. это экспериментальная вакцина. Насколько это имеет отношение к реальности?

Знаете, недавно господин Жириновский, пошутил, что общество, которое ест консервы, продукты с синтетическими красителями и никогда не интересуется их составом, вдруг начало интересоваться составом вакцины. Это жесткая шутка, но я считаю, что уже пора смеяться над антиваксерами, особенно агрессивными. Потому что всегда прививали в эпидемии, в очагах инфекций, можно посмотреть историю полиомиелита, оспы, вакцины от бешенства, кори и любой другой болезни. И вакцины хоть как-то спасали те жизни, которые можно было спасти.

Уж в Сибири все прекрасно знают, что может тебя ожидать, если ты, например, не успел вакцинироваться от клещевого энцефалита. Сибирь и прививается чуть активнее, чем европейская часть России, потому что у нас есть эти эпидемиологические особенности, и мы реальнее мыслим в отношении вакцин. Всегда считалось, что вакцина создается как военное оружие, и это оружие, если оно вовремя, как «Катюши» в 41-м году, не создано, победы не будет.

Что касается опасности — все вакцины это активное воздействие на иммунную систему, это активация специфического иммунного ответа. Но намного опаснее было бы не иметь вакцин совсем и болеть с риском попадания в обозначенные нами 20%.

— Также очень много споров идет вокруг антител. Одни говорят, что определенный уровень антител позволяет не вакцинироваться, другие — что этот уровень вообще ничего не говорит о том, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу. Как правильно трактовать свои анализы на антитела?

Есть первичные антитела класса M, которые возникают на начальных этапах болезни, есть антитела иммуноглобулина G — это защитные антитела памяти. Они синтезируются у тех, у кого все в порядке с начальными этапами иммунного ответа в первые дни болезни. Антитела класса G имеют период начального распада в 21-24 дня, полураспада — 3 месяца, полного распада — 6 месяцев. Это ответ на вопрос «Чего это власти сидели-сидели, а потом решили через полгода всех ревакцинировать».

Количество защитных антител определяется в условиях инвитро. Конечно, пробирка и человек это разные системы, но какое количество антител нейтрализует частицы или готовые вирусы, все это в пробирке можно оценить. Вакцины к первому штамму нейтрализовали вирус в 96-98% случаев, при «дельте» этот процент снизился до 86%, что принесет исследование «омикрона», мы еще посмотрим.

Летом Росздравнадзор постановил, что все иммуноферментные анализы должны быть только в единицах BAU (единицы связывающих антител) на миллилитр/литр. Сегодня для «дельты» считаются достаточными титры антител выше 250. Чтобы не нужно было вакцинироваться после перенесенного заболевания, человек точно должен иметь цифру от 500 BAU/мл.

— Можно ли остановить мутации вируса или наладить производство вакцины под новые штаммы, чтобы это не занимало больше месяца?

Что касается создания новых вакцин — технологически это можно сделать, вся проблема в производстве, в том, насколько есть свободные производственные мощности. Заводы, новые линии производства должны быть готовы перестроиться. Если подтвердятся все эти мутации в S-белке, участке, который нейтрализуется антителами, придется создавать новую вакцину. А это вопросы к экономике.

— Вы упоминали опыт Японии, где вирус более-менее отступил. Там довольно активно закрывали границы, в том числе это делается сейчас из-за «омикрона». Насколько это эффективно и можно ли сказать, что сейчас это делается оперативнее?

Да, это делается очень оперативно: 26-29 ноября во всех СМИ появились сообщения о новом штамме, уже к 29 ноября в США ограничили принятие самолетов из ЮАР. Мы стали быстрее реагировать, к тому же, мы понимаем, что нужно делать.

Люди, прилетающие [из стран с опасной эпидемиологической обстановкой], должны быть определены и отправлены в обсервацию на две недели. Конечно, у людей какие-то планы, они будут сбегать, сопротивляться. Но все равно они должны две недели отсидеть до появления или отсутствия «клиники», ради большого количества остальных жителей городов. И у нас в Томске уже такой приказ вышел 3 декабря, то есть все, даже удаленные регионы, не имеющие международных аэропортов, такие распоряжения дали.

Что это даст: конечно, не защиту. Японцам хорошо быть на отдельном острове, но у вируса, так или иначе, собственные законы передвижения. Ограничения дадут возможность избежать массивного всплеска заболевания, потому что количество врачей и коек в больницах ограничено. Чтобы иммунная система населения медленно встречалась с вирусом, мы должны ограничить этот поток людей, тогда у нас будет более спокойное «знакомство» с вирусом.