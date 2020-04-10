«Теперь книги буду продавать онлайн»

Коммунальные платежи магазина превышают выручку. Вместе с налогами женщина отдает в среднем 14 тысяч рублей в месяц. «В Казахстане у меня не было проблем, я знала, что я физическое лицо и индивидуальный предприниматель. А тут я случайно выяснила, что платежи за электроэнергию и тепло плачу по тарифу как для юрлиц».



Такие условия оплаты действительно установлены законом Томской области «О льготных тарифах на тепловую энергию и горячую воду». Все собственники нежилых помещений оплачивают комуслуги как юридические лица. Людмила не смогла разобраться сама, и ни в одной инстанции ей не объяснили, хотя она писала заявления даже в прокуратуру. Людмилу отправили в суд. Но на судебное разбирательство у нее ни сил, ни денег нет.



По поручению президента предприниматели получат отсрочку на шесть месяцев по всем видам налогов, кроме НДС. Для микропредприятий власти сделали отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.



«Если бы в стране ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса, то мы не обязаны были бы платить налоги. Сейчас нам просто сделали отсрочку. Потом все налоги разом будет выплатить просто невозможно. Я не знаю как бизнес будет выкарабкиваться».

