Добрые новости
10 апреля,
2020
«Теперь книги буду продавать онлайн»

Как ситуация с коронавирусом заставила томскую пенсионерку задуматься об открытии интернет-магазина. Когда нет выручки и денег на рекламу. История одной книжной лавки.
Книжный магазин "Слово"
Маленький книжный магазинчик возле железнодорожного вокзала не работает из-за коронавируса. Посетителей нет. За кассой бабушка, ей за 70 лет. Очки перевязаны скотчем. Она и есть хозяйка книжной лавки — Людмила Шевченко. Магазин «Слово» Людмила держит одна. Она и продавец, и уборщица, и бухгалтер. Людмила приходит в магазин, чтобы узнать новости, дома интернета нет. Книжные полки наполовину пусты, у Людмилы нет денег, чтобы заказывать новые книги у поставщиков. Сейчас она хочет распродать остатки, сдать половину магазина в аренду и, когда появится прибыль от аренды, продавать книги уже через интернет.
Людмила Шевченко
Людмила по образованию инженер. Работала в научном институте химического машиностроения в Алма-Ате. Проектировала. Во время перестройки начала продавать газеты, зарплату в институте перестали платить. В Томск Людмила переехала в 2007 году. И тогда открыла книжный магазин.
Я работала в серьезном институте, а потом пошла на панель — торговать газетами. Стыдно было. Но с 90-х стали закрываться институты, у нас не хватало денег. Сначала в Алма-Ате все продавали оппозиционную газету «Караван». Она уходила влет. И на продаже одной газеты люди сводили концы с концами.
«Караван» одно из независимых изданий Казахстана.
Сначала я решила продавать водку и что-то по мелочи, ну и газеты. Вечером сверяю доходы, вижу, что с газетами я больше зарабатываю. Информация тогда в Казахстане была в дефиците. Оппозиционную газету раскупали все.
Сначала Людмила разносила газеты «на руках». Потом открыла два киоска. На заработанные деньги смогла купить квартиру в Томске. В Томск переехала из-за дочери, та здесь училась на врача.
Людмила открыла книжный магазин в Томске, когда ей было 60 лет. Купила квартиру на первом этаже хрущевки, оформила в нежилое помещение. «Мне всегда было комфортно среди книг. Книжный магазин я открыла для души. Для меня моя работа – счастье», — отмечает Людмила.
В Алма-Ате у женщины была большая библиотека, она привезла ее с собой в Томск. Часть книг продала, часть осталась дома. «Выручка у меня была маленькая от 9 до 30 тысяч в месяц», — вздыхает Людмила. И с каждым годом она все больше падала. В 2019 пошли убытки. В Томске Людмила сдает квартиру покойной матери, на это живет и содержит магазин.

«В прошлом году я установила онлайн-кассу за 35 тысяч, налоги растут. Как выживать в таких условиях».
На книжных полках — художественная российская и зарубежная проза, книги по психологии, искусству, детская литература, томские авторские издания.

«Многие маленькие магазины в Томске продают учебники, у них есть заказы из школ по договоренности. Поэтому я не выдерживаю конкуренции», — рассказывает Людмила.
Коммунальные платежи магазина превышают выручку. Вместе с налогами женщина отдает в среднем 14 тысяч рублей в месяц. «В Казахстане у меня не было проблем, я знала, что я физическое лицо и индивидуальный предприниматель. А тут я случайно выяснила, что платежи за электроэнергию и тепло плачу по тарифу как для юрлиц».

Такие условия оплаты действительно установлены законом Томской области «О льготных тарифах на тепловую энергию и горячую воду». Все собственники нежилых помещений оплачивают комуслуги как юридические лица. Людмила не смогла разобраться сама, и ни в одной инстанции ей не объяснили, хотя она писала заявления даже в прокуратуру. Людмилу отправили в суд. Но на судебное разбирательство у нее ни сил, ни денег нет.

По поручению президента предприниматели получат отсрочку на шесть месяцев по всем видам налогов, кроме НДС. Для микропредприятий власти сделали отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

«Если бы в стране ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса, то мы не обязаны были бы платить налоги. Сейчас нам просто сделали отсрочку. Потом все налоги разом будет выплатить просто невозможно. Я не знаю как бизнес будет выкарабкиваться».
Книжный магазин «Слово»
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ТЕКСТ И ФОТО: Юлия Фаллер
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