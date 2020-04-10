«Теперь книги буду продавать онлайн»

Маленький книжный магазинчик возле железнодорожного вокзала не работает из-за коронавируса. Посетителей нет. За кассой бабушка, ей за 70 лет. Очки перевязаны скотчем. Она и есть хозяйка книжной лавки — Людмила Шевченко. Магазин «Слово» Людмила держит одна. Она и продавец, и уборщица, и бухгалтер. Людмила приходит в магазин, чтобы узнать новости, дома интернета нет. Книжные полки наполовину пусты, у Людмилы нет денег, чтобы заказывать новые книги у поставщиков. Сейчас она хочет распродать остатки, сдать половину магазина в аренду и, когда появится прибыль от аренды, продавать книги уже через интернет.