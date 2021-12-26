17 лет назад красноярец Антон Суровцев не мог даже встать с кровати из-за редкого генетического заболевания. У него и сейчас инвалидность второй группы, но болезнь не помешала Антону научиться бегать полумарафоны, поставить мировой рекорд по стоянию на гвоздях и заняться зимним купанием.

40 полумарафонов за шесть лет

В 17 лет Антон упал и ударился головой об лед. Травма запустила процессы гепатоцеребральной дистрофии – наследственного заболевания, при котором нарушается обмен меди и металл копится в организме. Болезнь всегда приводит к инвалидности, часто – к смерти. У Антона стала замедляться речь, путались мысли, постепенно перестали слушаться руки и ноги, пропала мимика. Когда красноярские врачи не смогли подобрать правильную терапию, Антона отправили лечиться в Научный центр неврологии в Москве. Понадобилось два года интенсивной терапии, прежде чем он снова смог стоять и ходить. «После лечения я начал стоять, ходил маленько, но часть мышц лица не работала очень долгое время. Из–за этого я не мог самостоятельно глотать и есть, кормили меня перетертой пищей. Пришлось работать над собой: гимнастику разную делать для рта, мимические упражнения, разрабатывать артикуляцию, и навыки потихоньку вернулись ко мне, – рассказывает Антон. – Когда сила в руках появилась, начал заниматься дома на турнике. Подходил к турнику, один – два раза подтягивался и шел отдыхать. Тяжело было, как и всем вначале. В течение дня делал подходов 20, работал над тем, чтобы поднимать свой вес. Так постепенно дошел до 30 подтягиваний за один подход». Из-за болезни у Антона развился сильный гипертонус мышц – ладони постоянно сжимались в кулаки. Чтобы развить мелкую моторику, он начал лепить из теста. Вначале просто мял, а когда вернул контроль над пальцами, начал придавать тесту форму и делать из него фигуры, рисовать акварелью и валять картины из шерсти. Дважды Антон выигрывал всероссийские конкурсы среди инвалидов в области декоративно-прикладного искусства, но сейчас творчеством почти не занимается – посвящает свободное время спорту.

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Изначально врачи разрешили Антону бегать не больше трех километров и поднимать не больше пяти килограммов. В 2016 году он начал регулярно тренироваться и через год пробежал первую пятикилометровую дистанцию. После этого забега, вспоминает Антон, у него сильно болели ноги, но на достигнутом красноярец не остановился – интересно было пробежать полумарафон. Врачи знали Антона не первый год, поэтому дали добро на дистанцию в 21 километр. Первый полумарафон он пробежал в конце 2016 года, хотя опытные бегуны говорили, что зима – не лучшее время для «половинки». За последние шесть лет красноярец пробежал около 40 полумарафонских дистанций. На марафонскую дистанцию в 42 километра Антону допуск не дают – слишком большая нагрузка.

«Конечно, бежать полумарафон для меня опасно. Всегда проверяю здоровье до и после забега, и лучше на шаг перейду, если мне на дистанции станет плохо. Бегу не спеша, не гонюсь за временем. Я ведь борюсь сам с собой, самому себе доказываю, что могу, а потом уже всем окружающим, – рассказывает Антон. – Раза четыре в неделю бегаю по настроению, четкого графика у меня нет. Недавно еще вот начал тяжелой атлетикой заниматься, четыре раза в неделю точно будут тренировки. У меня цель – выступить в марте 2022 года на чемпионате Красноярского края по бодибилдингу в категории людей с ограниченными возможностями. Хочу показать себя, заявить о себе вот на таком уровне».

Антон на забеге Decathlon Tatyshev Trail Антон на забеге Decathlon Tatyshev Trail

Есть у Антона и более отдаленная цель, чем краевой чемпионат – участие в соревнованиях Ironman 113. Ironman 113 состоит из бега на 21 километр, 90-километровой дистанции на шоссейном велосипеде и заплыва длиной в два километра. Красноярец отмечает, что это не только сложно, но и дорого: один слот на участие в соревнованиях стоит до 30 тысяч рублей. К тому же, нужно потратиться на экипировку, отточить технику плавания и бега. «Самостоятельно к таким серьезным дистанциям сложно готовиться. Нужен тренер, а тренер тоже стоит денег. Не знаю, сбудется когда–нибудь моя мечта или нет», – улыбается Антон. Спортом Антон занимается как любитель, денег за это не получает. Но в течение пяти лет его работа тоже была связана с бегом. «Физрук» по первому среднему образованию, в 2016 году Антон устроился специалистом по работе с молодежью в молодежный центр и три года популяризировал спорт, возглавлял флагманскую программу «Беги за мной». Потом два года был специалистом по связям с общественностью в Центре молодежных инициатив «Форум». В начале декабря Антон уволился из «Форума» – решил попробовать новую для себя профессию копирайтера в интернет-магазине, «без денег и работы и не сидит». Второе среднее образование бухгалтера-экономиста красноярец пока не реализовал, но в будущем надеется поработать по этой специальности.

Гвозди, ледяная вода и мировые рекорды

В декабре 2020 года, когда температура в Красноярске опустилась до –32, Антон Суровцев искупался в Енисее и поздравил земляков с наступающим Новым годом. Это не единственное купание Антона в холодную погоду: в его соцсетях полно видео с зимними заплывами, обливаниями на морозе и валянием в сугробах. Был Антон и среди красноярцев, поставивших рекорд по самому массовому в России обливанию холодной водой в феврале 2020 года.

«До закаливания у меня был очень слабый иммунитет. Настолько слабый, что от сквозняка мог пневмонию подхватить, – вспоминает красноярец. – В 2019 году я начал потихоньку читать книги про систему закаливания. Сначала ноги мокрым полотенцем растирал, потом все тело. Не было такого, чтобы я сразу в –30 пошел в Енисее купаться, постепенно дошел и до заплывов в ледяной воде. Когда закаливание появилось в моей жизни, почти перестал простывать и болезни легко переношу. Врачи закаливание одобряют, ставят меня в пример».

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Еще одно экстремальное увлечение Антона – стояние на досках с гвоздями Садху. Первый раз на досках Садху он простоял всего 15 секунд, а второй подход продлился уже больше двух часов. Сейчас Антон может стоять по 10-12 часов: говорит, что после такого приходит спокойствие и умиротворение. Благодаря гвоздестоянию красноярец дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса как участник командного стояния на досках Садху. Второй раз, в апреле 2021 года, Антон с командой простоял 1 час 35 минут. «Стояние на гвоздях помогает развивать силу духа, силу характера. Я стал меньше на стрессовые ситуации реагировать, на проблемы. Спокойнее ко всему в жизни отношусь. После досок Садху у меня улучшается сон, ясность ума приходит. Давление пропадает, головные боли уходят. Всем рекомендую стоять на гвоздях хотя бы 10 минут в день! – смеется Антон. – Да, это больно, первые две минуты нужно перетерпеть. Но эта боль не такая уж нестерпимая. Женщины говорят, что стоять на гвоздях не больнее, чем детей рожать».

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«Даю людям пример, с чего можно начать»

По стоянию на гвоздях Антон ведет практики – помогает впервые встать на доски Садху тем, кто «понимает, для чего ему это нужно». О системе закаливания тоже рассказывает всем интересующимся. В Instagram Антон ведет мотивационный блог: рассказывает о спорте, закаливании, гвоздестоянии, «цитаты известных людей переделывает под себя». Некоторые из заглянувших к нему в «инсту» вдохновляются и тоже начинают бегать и обливаться на морозе. Активно постить Антон начал после того, как одна из подписчиц написала, что он «помогает не сдаваться, бороться за свое здоровье и существование». Сейчас в аккаунте красноярца почти 30 тысяч подписчиков. В личку Антону приходит много отзывов и благодарностей. Часто пишут родители больных детей: просят быть примером для их детей. Он рассказывает, чем занимался, как ставил руки, какую гимнастику делал для восстановления.