«Такой вы меня никогда не видели»: врач Наталия Никольская о борьбе с коронавирусом в Италии
Наталия Никольская родилась в Томске, в семье известного в Томске оториноларинголога Александра Никольского. Закончила СибГМУ, 20 лет живет в Италии и 10 лет работает там врачом общей практики. В настоящий момент она – врач отделения частной многопрофильной клиники в северо-итальянской провинции Модена. Как человек, живущий и работающий в центре эпидемии коронавируса, Наталия в Фейсбуке опубликовала пост, в котором рассказывает об обстановке в Италии и о том, что нужно делать, чтобы уменьшить вероятность заболевания. Публикуем его полностью.
Времена COVID-19
Дорогие мои. Спасибо за внимание ко мне. Всех и каждого безгранично ценю и люблю. Я жива. Я здорова. Я продолжаю работать. В этот период «войны», кроме работы, ничего больше нет. Несколько часов сна также заполнены работой. Мозг не отключается ни на минуту.
Мне часто задают вопрос — неужели все, что пишут у вас про нас, это правда? К сожалению — да.
На вчерашний день у нас 27 980 выявленных случаев. За последнюю неделю — по 2000-3500 выявленных случаев в сутки.
200-400 смертей в сутки.
Как быть и что делать, чтобы остановить заражение?
Исходя из моего итальянского опыта. ДИСЦИПЛИНА. Часто задают вопросы:
— а можно, я вокруг дома пройдусь? НЕТ.
— а можно, я к подруге на чай? НЕТ.
— а можно, я детей к дедам? НЕТ. Дети примерно до 9 лет не болеют, но являются вектором.
СИДИТЕ ДОМА
Очень хочется, чтобы никто из вас не узнал на собственном опыте то, что происходит у нас.
Поэтому чем раньше будут приняты меры #ЯСИЖУДОМА, тем больше вероятность, что у вас не будут развиваться события по нашему сценарию.
САМОИЗОЛЯЦИЯ
— Вы сидите дома и выходите только по неотложным делам (купить продукты, купить лекарства, выгулять собаку — это разрешается).
— люди старше 65 лет вообще не должны иметь никаких контактов. НИКАКИХ — это буквально.
Продукты и лекарства покупаются детьми, друзьями моложе или соседями и оставляются под дверью.
— вы НИ С КЕМ близко не общаетесь, не здороваетесь за руку, не обнимаетесь. Говорят МЕТР, но лучше полтора-два.
— никто не ходит друг к другу в гости.
— еще раз — передаете продукты и вещи, оставив под дверью, а не лично в руки.
— избегайте закрытых помещений, а если это неизбежно, то каждый час его проветривайте.
— повторяюсь — держитесь от людей ПОДАЛЬШЕ. Не меньше МЕТРА. Лучше ДВУХ.
— вне дома вы всегда носите МАСКУ! ВСЕГДА.
Всегда — это значит не важно, здоровы или не очень.
Хирургическая маска предотвращает попадание ваших выделений в воздух. Защитные маски с фильтром ФФП 2 и ФФП 3 — защищают вас.
— при чиханье и кашель — закрывайте рот ЛОКТЕМ. Не рукой, как учили в детстве. Этот вирус долгожитель — он очень легко переносится через руку на любую поверхность.
— носите ОЧКИ. ЛЮБЫЕ. Вирус может попасть в организм через слизистые, в данном случае через глаза.
МОЙТЕ РУКИ
После каждого соприкосновения с любыми поверхностями (перила, кнопки, ручки двери, тележки) дезинфицируйте руки АНТИСЕПТИКОМ на СПИРТУ.
— дезинфицируйте свой мобильный ТЕЛЕФОН.
—как можно чаще МОЙТЕ РУКИ. Потратьте, пожалуйста, время на изучение, как ПРАВИЛЬНО мыть руки. ЭТО ВАЖНО.
— носите ПЕРЧАТКИ. Одноразовые. Обратите внимание на правильное СНЯТИЕ перчаток. И да, после их снятия обязательно ПРАВИЛЬНО вымыть и продезинфицировать руки антисептиком на спирту.
— забудьте о работе и вообще любой деятельности вне дома (исключения — сфера обеспечения жизнедеятельности — продовольственные магазины и аптеки).
НЕТ ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕ ДОМА: тренажерные залы, музеи, галереи, библиотеки, кино, театры, кафе, рестораны и т. д.
Несмотря на то что у нас развитая система здравоохранения, материалов не хватает. Поэтому ведутся благотворительные сборы для больниц.
Если у вас есть соседи, бабушки и дедушки — спросите ПО ТЕЛЕФОНУ, что нужно им купить.
Даже если не нужно — просто купите продуктов и оставьте ПОД ДВЕРЬЮ.
ПРО МАСКИ
Их не хватает.
Срок службы хирургической маски при непрерывном использовании – два часа. Но даже после двух часов она защищает.
Срок службы маски с клапаном ФФП 2 – до 8 часов. Но и после 8 часов это лучше, чем без нее.
Маски можно дезинфицировать антисептиком на спирту.
Надевать и снимать маску только чистыми руками.
Все эти меры не защитят нас от заражения на 100 %, но минимизируют риски.
Чем раньше закроют ВСЕ границы, в том числе сообщения между городами, тем больше шанс избежать массового заражения.
Берегите себя и близких.
Будьте здоровы.
От редакции добавим, что некоторые рекомендации Натальи идут в разрез с рекомендациями ВОЗ.
В частности, Всемирная организация здравоохранения советует носить маску только в том случае, если у вас есть симптомы COVID‑19 (особенно кашель) или если вы осуществляете уход за человеком, который может быть болен COVID‑19.
«Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Если у вас нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком, использование маски будет нерациональным. В настоящее время в мире отмечается дефицит масок, поэтому ВОЗ призывает всех к бережливому использованию», — подчеркивает ВОЗ.
Там отмечают, что ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции неэффективно.
«Вы в большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID 19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения», — отмечает ВОЗ.
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