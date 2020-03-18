«Такой вы меня никогда не видели»: врач Наталия Никольская о борьбе с коронавирусом в Италии

Истории

Наталия Никольская родилась в Томске, в семье известного в Томске оториноларинголога Александра Никольского. Закончила СибГМУ, 20 лет живет в Италии и 10 лет работает там врачом общей практики. В настоящий момент она – врач отделения частной многопрофильной клиники в северо-итальянской провинции Модена. Как человек, живущий и работающий в центре эпидемии коронавируса, Наталия в Фейсбуке опубликовала пост, в котором рассказывает об обстановке в Италии и о том, что нужно делать, чтобы уменьшить вероятность заболевания. Публикуем его полностью.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

Времена COVID-19

Дорогие мои. Спасибо за внимание ко мне. Всех и каждого безгранично ценю и люблю. Я жива. Я здорова. Я продолжаю работать. В этот период «войны», кроме работы, ничего больше нет. Несколько часов сна также заполнены работой. Мозг не отключается ни на минуту.

Мне часто задают вопрос — неужели все, что пишут у вас про нас, это правда? К сожалению — да.

На вчерашний день у нас 27 980 выявленных случаев. За последнюю неделю — по 2000-3500 выявленных случаев в сутки.

200-400 смертей в сутки.

Как быть и что делать, чтобы остановить заражение?

Исходя из моего итальянского опыта. ДИСЦИПЛИНА. Часто задают вопросы:

— а можно, я вокруг дома пройдусь? НЕТ.

— а можно, я к подруге на чай? НЕТ.

— а можно, я детей к дедам? НЕТ. Дети примерно до 9 лет не болеют, но являются вектором.

СИДИТЕ ДОМА

Очень хочется, чтобы никто из вас не узнал на собственном опыте то, что происходит у нас.

Поэтому чем раньше будут приняты меры #ЯСИЖУДОМА, тем больше вероятность, что у вас не будут развиваться события по нашему сценарию.

САМОИЗОЛЯЦИЯ

— Вы сидите дома и выходите только по неотложным делам (купить продукты, купить лекарства, выгулять собаку — это разрешается). — люди старше 65 лет вообще не должны иметь никаких контактов. НИКАКИХ — это буквально.

Продукты и лекарства покупаются детьми, друзьями моложе или соседями и оставляются под дверью. — вы НИ С КЕМ близко не общаетесь, не здороваетесь за руку, не обнимаетесь. Говорят МЕТР, но лучше полтора-два. — никто не ходит друг к другу в гости. — еще раз — передаете продукты и вещи, оставив под дверью, а не лично в руки. — избегайте закрытых помещений, а если это неизбежно, то каждый час его проветривайте. — повторяюсь — держитесь от людей ПОДАЛЬШЕ. Не меньше МЕТРА. Лучше ДВУХ. — вне дома вы всегда носите МАСКУ! ВСЕГДА.

Всегда — это значит не важно, здоровы или не очень.

Хирургическая маска предотвращает попадание ваших выделений в воздух. Защитные маски с фильтром ФФП 2 и ФФП 3 — защищают вас.

— при чиханье и кашель — закрывайте рот ЛОКТЕМ. Не рукой, как учили в детстве. Этот вирус долгожитель — он очень легко переносится через руку на любую поверхность.

— носите ОЧКИ. ЛЮБЫЕ. Вирус может попасть в организм через слизистые, в данном случае через глаза.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

МОЙТЕ РУКИ

После каждого соприкосновения с любыми поверхностями (перила, кнопки, ручки двери, тележки) дезинфицируйте руки АНТИСЕПТИКОМ на СПИРТУ.

— дезинфицируйте свой мобильный ТЕЛЕФОН. —как можно чаще МОЙТЕ РУКИ. Потратьте, пожалуйста, время на изучение, как ПРАВИЛЬНО мыть руки. ЭТО ВАЖНО.

— носите ПЕРЧАТКИ. Одноразовые. Обратите внимание на правильное СНЯТИЕ перчаток. И да, после их снятия обязательно ПРАВИЛЬНО вымыть и продезинфицировать руки антисептиком на спирту.

— забудьте о работе и вообще любой деятельности вне дома (исключения — сфера обеспечения жизнедеятельности — продовольственные магазины и аптеки).

НЕТ ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕ ДОМА: тренажерные залы, музеи, галереи, библиотеки, кино, театры, кафе, рестораны и т. д. Несмотря на то что у нас развитая система здравоохранения, материалов не хватает. Поэтому ведутся благотворительные сборы для больниц.

Если у вас есть соседи, бабушки и дедушки — спросите ПО ТЕЛЕФОНУ, что нужно им купить.

Даже если не нужно — просто купите продуктов и оставьте ПОД ДВЕРЬЮ.

ПРО МАСКИ

Их не хватает.

Срок службы хирургической маски при непрерывном использовании – два часа. Но даже после двух часов она защищает.

Срок службы маски с клапаном ФФП 2 – до 8 часов. Но и после 8 часов это лучше, чем без нее.

Маски можно дезинфицировать антисептиком на спирту. Надевать и снимать маску только чистыми руками. Все эти меры не защитят нас от заражения на 100 %, но минимизируют риски. Чем раньше закроют ВСЕ границы, в том числе сообщения между городами, тем больше шанс избежать массового заражения.

Берегите себя и близких.

Будьте здоровы.