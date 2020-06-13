«Такого опыта еще не было»: как коронавирус изменил приемную кампанию в вузы Томска

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Приемная кампания в вузы стартует 20 июня и пройдет в режиме онлайн. Из-за пандемии коронавируса будущие студенты будут подавать документы в электронной форме через личные кабинеты. Эксперты говорят, что нынешняя приемная кампания — самая длинная: из-за сдвигов ЕГЭ прием документов будет продлен примерно до середины августа.

Пока в вузах рассчитывают, что такой сдвиг сроков не повлияет на дату начала учебного года. Однако не исключают того, что с 1 сентября учиться предстоит снова в дистанционном формате.

Об особенностях приема студентов в период коронавируса, в материале ТВ2.

Фото: ТГУ

Цифры приема

Контрольные цифры приема в ТГУ уже третий год подряд в целом остаются на прежнем уровне – это почти 3 тысячи бюджетных мест. С учетом поступающих на платную форму обучения ТГУ готов принять 4 тысячи первокурсников.

«Мы ориентируемся на человека, на его таланты и личностный потенциал. Для нас важны не только результаты ЕГЭ, но и активные ребята, которые принимают участие в наших акциях, мероприятиях. Например, в форуме «Таланты Сибири» участвуют более 200 победителей и призеров олимпиад, и мы продолжаем работать с ними в индивидуальном порядке, – рассказал начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов. – Кроме того, абитуриенты с высокими баллами и олимпиадники поощряются повышенной стипендией на первый семестр, в этом году ее размер достигнет 20 тысяч рублей. Кстати, самая большая сумма, которую получает студент в ТГУ, – 81 тысяча рублей, это совокупность нескольких различных стипендий».

Фото: ТГУ

Приемная кампания в 2020 году полностью пройдет в онлайн-режиме. Причем, возможность подавать документы в ТГУ в электронной форме и через личный кабинет работает уже 8 лет.

«В прошлом году этой возможностью воспользовались 40% абитуриентов, в этом году будет 100%, так что мы полностью готовы», – отметил Евгений Павлов.

Для поступающих на базе среднего профессионального образования и на творческие специальности, а также в магистратуру университет традиционно проводит собственные вступительные испытания. Этим летом ТГУ проведет такие экзамены онлайн при помощи Электронного университета Moodle или с использованием сервисов проктеринга. При этом формат некоторых вступительных испытаний, например, по физической культуре или рисунку, на данный момент обсуждается.

В этом году на бакалавриат и специалитет ТПУ планирует зачислить более 3,5 тысячи студентов. 1 350 мест будут бюджетными. Доступно 32 направления подготовки.

«Хочется всех успокоить, потому что вуз полностью готов принять документы у всех, кто к нам обратиться. С 20 июня заявления можно будет подать через наш собственный сайт apply.tpu.ru, а также воспользоваться функцией подачи заявлений через портал госуслуг. Их работа будет синхронизирована», — рассказал начальник отдела организации набора ТПУ Павел Рвалов.

Томский политех заранее перешел на цифровой вариант проведения приемной кампании. Был разработан чат-бот, с помощью которого выпускники могут готовиться к поступлению в университет, узнать интересующую их информацию. Также для абитуриентов доступны более чем 1,5 тысячи онлайн-курсов для подготовки.

«Через соцсети абитуриенты смогут переходить в программный комплекс и отслеживать свою конкурсную ситуацию и статус поданного заявления. Это наш пилотный проект в этом году», — пояснил Рвалов.

Для платного обучения в этом году доступно 738 мест.

В этом году ТУСУРу было выделено рекордное количество мест — 1403 человека смогут получить высшее образование бесплатно.

«Блок направлений экономической, гуманитарной области, сферы управления и бизнес-информатики сегодня по-прежнему востребован, и мы рады, что на эти направления ТУСУР вновь получил бюджетные места. Это подтверждает, что мы выбрали верный курс в подготовке выпускников – с акцентом на навыках в цифровой сфере. Мы видим их востребованность среди работодателей, поскольку в новых условиях они умеют применять цифровые технологии, активно их используют, а порой сами внедряют», – отметил начальник Отдела набора и распределения студентов ТУСУРа Алексей Мозгунов».

Фото: ТУСУР

Так бюджетные места вновь появились на специальности «экономика» —16 мест, «менеджмент» – 13 мест, «управление персоналом» – 6 мест, «социальная работа» (ГФ) – 12 мест, «организация работы с молодёжью» (ГФ) – 11 мест, «государственное и муниципальное управление» (ФСУ) – 8 мест, «бизнес-информатика» (ФСУ) – 7 мест.

«Бюджетные места в этом году есть практически по всем направлениям подготовки. Более 80 % из них – по востребованным специальностям в рамках подготовки кадров для цифровой экономики. В сочетании с общим ростом количества бюджетных мест это даёт абитуриентам больше шансов на поступление», – отметил Алексей Мозгунов.

В Сибирском медицинском университете также возрастет количество студентов, которые будут обучаться бесплатно.

«У нас значительно увеличилось количество бюджетных мест на лечебное дело — до 320, на сестринское дело. Также в этом году очень сильно выросла квота приема на целевое обучение приему. По лечебному делу 70% мест будет отдано под целевой прием, а по педиатрии— 75%. Для абитуриентов это отличный шанс поступить на те отделения, куда обычно был конкурс около 10 человек на место», — пояснила ответственный секретарь приемной комиссии СибГМУ Светлана Гусакова.

Фото: СибГМУ

В университете отметили, что из-за коронавируса процедура приема также несколько изменилась. Так пройти медосмотр и предоставить справку о состоянии здоровья можно будет с началом учебного года, а не летом, как требовалось ранее.

«Не нужно будет лишний раз подвергаться опасности. Студенты спокойно из дома подают пакет документов», — отметила Гусакова.

В ТГАСУ готовы принять на бесплатное обучение 920 человек. Это на 80 мест больше, чем годом ранее.

«Сейчас пытаемся решить все вопросы с творческими вступительными испытаниями. Их сдают 150-200 человек. Но в рамках вузовской олимпиады в принципе мы все отработали. Хотя, конечно, хотелось бы личного общения, и если ситуация позволит, то хотелось бы провести экзамены в традиционной форме», — ответственный секретарь приемной комиссии вуза Евгений Спирин.

В Томском педуниверситете предусмотрено 772 бюджетных места, из которых 577 получат обучающиеся по программам бакалавриата.

«Также у нас развита система целевого приема. Фактически на каждое направление педагогического образования предусмотрены такие места. Надеемся, что поток будет не меньше. Всегда есть очень заинтересованные студенты с баллами на высоком уровне», — пояснила ответственный секретарь приемной комиссии ТГПУ Татьяна Печенкина. Она добавила, что пока не до конца понятна процедура поступления на некоторые направления.

«Хотелось, чтобы все-таки на факультете физической культуры и спорта наши ребята сдавали экзамены на стадионе, с учетом всех мер безопасности. Ждем сейчас реакции от министерства, чтобы все-таки экзамены были адекватными. Понятно, что на факультете социального психологического образования можно собеседование провести по скайпу, здесь потерь не будет. То, конечно, на факультете физической культуры хотелось бы, чтобы ребята продемонстрировали свои возможности на стадионе», — добавила Татьяна Печенкина.

Не дороже прошлых лет

Из-за пандемии коронавируса вузы решили не поднимать цены на обучение. При этом возможность получить скидку у студентов осталась. В целом, размер льготы напрямую зависит от количества баллов при поступлении.

«В этом году в ТПУ будет дифференцированный подход к предоставлению скидок: чем выше балл ЕГЭ, тем больше скидка. Она может достигнуть 50 % от стоимости обучения. В целом стоимость варьируется от 178 тысяч до 295 тысяч рублей», — отметил Павел Рвалов.

В СибГМУ будущие студенты могут получить скидку до 30%. Кроме того вуз в целом изменил подход к оплате учебы.

«В этом году для того, чтобы родителям было проще платить, мы предусмотрели поквартальную оплату, то есть если раньше ребята оплачивали два раза в год, то теперь они имеют право оплачивать 4 раза в год», – пояснила ответственный секретарь приемной комиссии СибГМУ Светлана Гусакова.

В ТГУ стоимость обучения варьируется в зависимости от специальности от 142 тысяч до 350 тысяч рублей в год, при этом абитуриенты с высокими экзаменационными баллами могут получить скидку. Размер снижения стоимости составляет от 10% до 30%, также в зависимости от направления (специальности) обучения.

Дистант для иностранцев

С иностранными студентами томские вузы также планируют взаимодействовать онлайн. В середине июля появится единая цифровая платформа, разработанная специально для абитуриентов из других стран.

Изначально на портале будет два языка — русский и английский. К ноябрю платформу усовершенствуют, количество языков увеличится до четырех. На сайте абитуриенты смогут выбрать любое направлений подготовки, которое предлагают томские вузы, а также задать вопросы, узнать, где проводятся курсы довузовской подготовки.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин отмечал, что доля иностранных студентов в вузах города должна вырасти в два раза. На сегодняшний день в Томске обучаются студенты из 93-х государств. По статистике, больше всего в Россию прибывает иностранных студентов из стран СНГ. От общего количества обучающихся иностранных граждан они составляют 79,2%. Далее идут Африка, Ближний Восток и Азия (56,8%). Меньше всего в Россию приезжают учиться из Океании, Австралии и Северной Америки.

«Россия привлекает иностранцев возможностью бесплатно получить качественное образование, а также стипендиями, которые выделяются не только для своих, но и для студентов из других стран. Как и в советские времена, иностранцы уважают российскую медицину. Получить медицинское образование стремится 17% от числа всех приезжающих. Также популярны специальности: технической направленности — 22%; экономика и управление — 16%; гуманитарно-социальные вузовские программы — 12,2%; русский язык — 11,8%», — комментирует ТВ2 специалист по программам образовательного агентства AcademConsult Инна Воробьева.