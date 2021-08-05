«Так не принято»: почему подростки боятся говорить о своей ориентации

Со школы я дружил с одной девочкой и ее компанией, каждый год мы ходили друг к другу на день рождения. А потом она сказала мне: «Многим ребятам противно с тобой общаться, поэтому я не могу пригласить тебя на нашу вечеринку». Я как-то не думал об этом, просто отпустил эту ситуацию, потому что слишком больно и обидно на этом зацикливаться. Но после этого все мое общение с подругой и компанией прекратилось. Мы можем только поздороваться друг с другом, и на этом все.

В этом году произошел случай, из-за которого я очень сильно разочаровался в людях — многие мои друзья отказались приходить ко мне на день рождения. Все это также связано с моей ориентацией. Сейчас я стал просто более тщательно выбирать свой круг окружения.



«В Томске много гомофобов»



Недавно я гулял с парнем за руку, было очень страшно, я боялся, что в меня плюнут. Мы шарахались, если видели какую-то тень, это было очень странно, что я не могу даже пройтись по улице за руку с человеком, которого люблю.

В общем, сейчас я просто прячусь от всех, приходится притворяться «нормальным», чтобы люди не издевались.

Раньше в Томске существовала группа в «ВКонтакте», где общались ЛГБТ-подростки, но по каким-то причинам ее удалили. О других каких-то сообществах я не знаю. Возможно, какие-то группы для знакомств и общения есть в «ВКонтакте» или в «Телеграме». Но чаще всего такие сообщества существуют недолго, они быстро удаляются — на них часто отправляют жалобы или угрожают конкретным людям. Не могу сказать, что у нас есть популярные. Дело в том, что в Томске много гомофобов, поэтому у нас опасно создавать какие-то сообщества.

Есть клуб, я думаю, что его все знают, «N». По сути, это обычный клуб. Я был в нем два раза: один раз из-за любопытства, а второй раз на свой день рождения. Классно, что такое место есть и его не уничтожают в Томске. Но от остальных клубов он отличается лишь тем, что не парень с девушкой целуются, а люди одинаковых полов это делают. Это не клуб гомосексуалов, а просто место, где люди могут попробовать новые ощущения.



