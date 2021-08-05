«Так не принято»: почему подростки боятся говорить о своей ориентации
Что чувствует человек, который в подростковом возрасте понял, что любит людей своего пола? Как он живет с этим ощущением, пытается ли изменить свою ориентацию? Как признаться родителям и друзьям, где найти в Томске поддержку?
Мы поговорили с молодыми людьми, которые с этим столкнулись, о том, как они принимали себя и почему продолжают скрывать от общества свою ориентацию.
Мы поговорили с молодыми людьми, которые с этим столкнулись, о том, как они принимали себя и почему продолжают скрывать от общества свою ориентацию.
Все имена героев изменены по их просьбе
Сергей, 19 лет
«Я пытался поменять свою ориентацию»
Мне было около 12 лет, когда я понял, что мне нравятся парни. И это «нравится» было скорее в сексуальном ключе. В таком возрасте я ещё толком не понимал, что такое отношения, зрелые чувства, мне просто хотелось обнять или поцеловать мальчика.
Было страшно признаться самому себе, что у меня такие вкусы и ощущения, потому что так не принято. Мне хотелось семьи, детей, хотелось жить без унижений из-за ориентации. Я пытался ее поменять, больше общался с девушками. Встречался со многими, чтобы изменить себя, но серьезных отношений не было. Точку во всем этом поставили последние мои отношения с девушкой.
«Я пытался поменять свою ориентацию»
Мне было около 12 лет, когда я понял, что мне нравятся парни. И это «нравится» было скорее в сексуальном ключе. В таком возрасте я ещё толком не понимал, что такое отношения, зрелые чувства, мне просто хотелось обнять или поцеловать мальчика.
Было страшно признаться самому себе, что у меня такие вкусы и ощущения, потому что так не принято. Мне хотелось семьи, детей, хотелось жить без унижений из-за ориентации. Я пытался ее поменять, больше общался с девушками. Встречался со многими, чтобы изменить себя, но серьезных отношений не было. Точку во всем этом поставили последние мои отношения с девушкой.
«Об этом первой узнала моя девушка»
В 16 лет у меня возникли серьезные романтические чувства к девушке. Но никакой сексуальной жизни у нас не могло быть. Мне было некомфортно об этом думать, но я не хотел предавать её чувства. Ведь я сразу не сказал о своей ориентации. Поэтому первой все узнала моя девушка.
На удивление она восприняла это нормально и отнеслась ко мне с пониманием. Я решил, что нужно заканчивать врать себе и другим, составил список своего близкого окружения. Обдумывал все возможные варианты [реакций на мое признание], морально подготавливал себя. Решил, что даже если от меня все отвернутся, то ничего в этом страшного не будет.
К моему удивлению, близкие отреагировали адекватно. У некоторых, правда, был шок — они не задумывались о том, что такое возможно. Мне одна подруга ответила: «Хорошо, а зачем ты мне об этом рассказал?».
В 16 лет у меня возникли серьезные романтические чувства к девушке. Но никакой сексуальной жизни у нас не могло быть. Мне было некомфортно об этом думать, но я не хотел предавать её чувства. Ведь я сразу не сказал о своей ориентации. Поэтому первой все узнала моя девушка.
На удивление она восприняла это нормально и отнеслась ко мне с пониманием. Я решил, что нужно заканчивать врать себе и другим, составил список своего близкого окружения. Обдумывал все возможные варианты [реакций на мое признание], морально подготавливал себя. Решил, что даже если от меня все отвернутся, то ничего в этом страшного не будет.
К моему удивлению, близкие отреагировали адекватно. У некоторых, правда, был шок — они не задумывались о том, что такое возможно. Мне одна подруга ответила: «Хорошо, а зачем ты мне об этом рассказал?».
Сейчас к девушкам я испытываю совершенно разные чувства. Я «биромантичный гомосексуал».
Могу испытывать любовные чувства к людям любого пола, влюбляюсь в черты характера и качества человека. У меня был опыт неразделенных влюбленностей к девушкам. Поэтому я «биромантичный». Но спать я могу только с парнями.
Я не хотел держать это в тайне от родителей. Они в разводе, и мы с мамой живем отдельно друг от друга. Решил рассказать только ей — она более эмпатична, очень любит меня. Даже если она восприняла бы это негативно, то ничего не изменилось бы в моей жизни, поскольку она не обеспечивала меня полностью, и я с ней не жил.
Сейчас она говорит: «Я люблю тебя, я принимаю тебя, но мне не хочется в это верить, я не хочу об этом думать». Мама хочет, чтобы у меня была семья: жена и дети. Ей очень сложно понять, как люди могут любить свой же пол, она не хочет об этом думать и вникать в детали. Меня радует и успокаивает то, что она хотя бы не отказалась от меня, и мы продолжаем с ней общаться.
Я не хотел держать это в тайне от родителей. Они в разводе, и мы с мамой живем отдельно друг от друга. Решил рассказать только ей — она более эмпатична, очень любит меня. Даже если она восприняла бы это негативно, то ничего не изменилось бы в моей жизни, поскольку она не обеспечивала меня полностью, и я с ней не жил.
Сейчас она говорит: «Я люблю тебя, я принимаю тебя, но мне не хочется в это верить, я не хочу об этом думать». Мама хочет, чтобы у меня была семья: жена и дети. Ей очень сложно понять, как люди могут любить свой же пол, она не хочет об этом думать и вникать в детали. Меня радует и успокаивает то, что она хотя бы не отказалась от меня, и мы продолжаем с ней общаться.
«Меня избили на фоне гомофобии»
С пониманием отнеслись ко мне только близкие люди. Другие же издевались. Это началось примерно с 4 класса. Я общался все время с девочками. Не играл в догонялки или стрелялки с мальчиками. Мои увлечения: игра в куклы, классическая музыка — говорили за меня и меня за это унижали. Но тогда я еще не осознал в себе гомосексуальность, мне было просто обидно.
Когда я учился в 9 классе, меня уже унижали из-за отсутствия мускулистости, мужественности. Был случай, когда меня избили на фоне гомофобии. У меня тогда были длинные волосы, и меня избил мой сверстник. Он говорил: «Длинные волосы только у девушек». Еще на одной тусовке меня избили уже из-за каре. Я тогда тусовался немного в маргинальном кругу, выделялся на их фоне.
С пониманием отнеслись ко мне только близкие люди. Другие же издевались. Это началось примерно с 4 класса. Я общался все время с девочками. Не играл в догонялки или стрелялки с мальчиками. Мои увлечения: игра в куклы, классическая музыка — говорили за меня и меня за это унижали. Но тогда я еще не осознал в себе гомосексуальность, мне было просто обидно.
Когда я учился в 9 классе, меня уже унижали из-за отсутствия мускулистости, мужественности. Был случай, когда меня избили на фоне гомофобии. У меня тогда были длинные волосы, и меня избил мой сверстник. Он говорил: «Длинные волосы только у девушек». Еще на одной тусовке меня избили уже из-за каре. Я тогда тусовался немного в маргинальном кругу, выделялся на их фоне.
«Просто обычный клуб»
С людьми гомосексуальной ориентации я знакомлюсь через сайты знакомств. В реальной жизни существует какое-то чутье. Если я вижу какого-то человека в толпе, то могу определить, к какой ориентации он относится. Всё равно можно увидеть какие-то общие повадки, манеру общения, невербальные признаки. Парень с розовыми волосами может быть вполне гетеросексуалом, а какой-нибудь немного неряшливый, с короткой стрижкой – гомосексуалом. Но есть и исключения, когда ты не можешь этого понять.
В моем кругу есть люди гомосексуальной ориентации. Но это не близкий круг, скорее просто мои знакомые. Они нормально с этим живут, к ним относятся нормально, всё зависит от того, какой круг общения у них.
Я не могу сказать, что у нас в Томске есть какие-то тусовки для людей гомосексуальной ориентацией. Единственное место – это клуб «N» (название клуба не указывается ради безопасности тех, кто его посещает). Я там был несколько раз. Как место для танцев и музыки — классное. Но как именно какое-то сообщество людей или место для знакомств — точно нет. В основном люди там закрытые и настроены против знакомств, сразу же тебя отшивают. Так что это просто обычный клуб, где тоже могут презирать твою ориентацию.
С людьми гомосексуальной ориентации я знакомлюсь через сайты знакомств. В реальной жизни существует какое-то чутье. Если я вижу какого-то человека в толпе, то могу определить, к какой ориентации он относится. Всё равно можно увидеть какие-то общие повадки, манеру общения, невербальные признаки. Парень с розовыми волосами может быть вполне гетеросексуалом, а какой-нибудь немного неряшливый, с короткой стрижкой – гомосексуалом. Но есть и исключения, когда ты не можешь этого понять.
В моем кругу есть люди гомосексуальной ориентации. Но это не близкий круг, скорее просто мои знакомые. Они нормально с этим живут, к ним относятся нормально, всё зависит от того, какой круг общения у них.
Я не могу сказать, что у нас в Томске есть какие-то тусовки для людей гомосексуальной ориентацией. Единственное место – это клуб «N» (название клуба не указывается ради безопасности тех, кто его посещает). Я там был несколько раз. Как место для танцев и музыки — классное. Но как именно какое-то сообщество людей или место для знакомств — точно нет. В основном люди там закрытые и настроены против знакомств, сразу же тебя отшивают. Так что это просто обычный клуб, где тоже могут презирать твою ориентацию.
Полина, 19 лет
«Наша дружба перешла в отношения»
Гомосексуальные отношения начали меня привлекать с начала средней школы, когда наткнулась на жанр «аниме». Сначала нравилась внешность персонажей, а затем стало интересно смотреть, как девушки целуются. Чуть позже к нам в школу перевелась девочка, которая оказалась гомосексуалкой. Между нами возникла любовная связь. Сложно назвать это отношениями, но мы друг другу нравились и даже целовались.
Когда я поступила в лицей, то начала снова испытывать симпатию к девушкам. Однако долго это скрывала. Только после поступления в колледж осознала, что мне нравятся люди обоих полов и я готова начать отношения с девушкой. Познакомилась с девушкой с 4 курса, сначала мы просто дружили, а потом наша дружба перешла в отношения.
Мы долго их скрывали, но по колледжу разносились слухи, некоторые стали замечать, что мы часто вместе. Мы все отрицали. Позже я решила обо всем рассказать подругам, потому что каждая из них хотела познакомить меня с парнем.
«Наша дружба перешла в отношения»
Гомосексуальные отношения начали меня привлекать с начала средней школы, когда наткнулась на жанр «аниме». Сначала нравилась внешность персонажей, а затем стало интересно смотреть, как девушки целуются. Чуть позже к нам в школу перевелась девочка, которая оказалась гомосексуалкой. Между нами возникла любовная связь. Сложно назвать это отношениями, но мы друг другу нравились и даже целовались.
Когда я поступила в лицей, то начала снова испытывать симпатию к девушкам. Однако долго это скрывала. Только после поступления в колледж осознала, что мне нравятся люди обоих полов и я готова начать отношения с девушкой. Познакомилась с девушкой с 4 курса, сначала мы просто дружили, а потом наша дружба перешла в отношения.
Мы долго их скрывали, но по колледжу разносились слухи, некоторые стали замечать, что мы часто вместе. Мы все отрицали. Позже я решила обо всем рассказать подругам, потому что каждая из них хотела познакомить меня с парнем.
«У меня не ладилось с мужским полом»
Я никогда себя не позиционировала как гомосексуал, думала лишь о том, что это нормально, и каждый человек имеет право любить кого хочет. Но все-таки мне было трудно жить с этой мыслью одной. Поэтому и рассказала подругам. Они тепло это приняли, без осуждения.
Мои родители узнали об этом после того, как я вступила в серьезные отношения.
Я никогда себя не позиционировала как гомосексуал, думала лишь о том, что это нормально, и каждый человек имеет право любить кого хочет. Но все-таки мне было трудно жить с этой мыслью одной. Поэтому и рассказала подругам. Они тепло это приняли, без осуждения.
Мои родители узнали об этом после того, как я вступила в серьезные отношения.
Они не приняли мой выбор, это было непривычно для них. Была тень презрения, они думали, что это лишь мимолетное увлечение, я просто не разобралась еще в себе, поэтому в будущем они видели меня в «обычных» отношениях.
Я познакомила свою бывшую девушку с родителями, они старались ее принять, приглашали на семейные вечера, но для других она была лишь моей подругой. Моя мама часто ругалась со мной по этому поводу, но все равно разрешала мне с ней видеться и приглашала ее в гости.
Мои сестры и бабушка не знали об этом. Сестры, несмотря на то, что они молодые, отнеслись бы ко мне с презрением, так как у них уже были мужья, а отношения с девушкой они даже представить себе не могли. А бабушка в силу возраста и здоровья сильно переживала бы.
Я могу сказать, что ко мне относились более-менее с пониманием, но верить до конца в это не хотели. Мне кажется, все надеялись, что это скоро закончится.
Мои сестры и бабушка не знали об этом. Сестры, несмотря на то, что они молодые, отнеслись бы ко мне с презрением, так как у них уже были мужья, а отношения с девушкой они даже представить себе не могли. А бабушка в силу возраста и здоровья сильно переживала бы.
Я могу сказать, что ко мне относились более-менее с пониманием, но верить до конца в это не хотели. Мне кажется, все надеялись, что это скоро закончится.
«Мои родители вздохнули с облегчением»
У меня были какие-то споры с семьей и некоторыми знакомыми из-за недопонимания по поводу ЛГБТ-сообщества, но издевательств не было. Я выгляжу совершенно нормально, как принято у нас в обществе: длинные волосы, женственная одежда. Незнающий человек даже и не скажет, что я была в отношениях с девушкой.
Из-за давления со стороны родителей я стала отдаляться от своей девушки и вскоре вернулась к «нормальным отношениям». Познакомилась с парнем и влюбилась в него. Мои родители вздохнули с облегчением. Сейчас они души в моем парне не чают. И стараются сделать все, чтобы наши отношения с ним продолжались как можно дольше. Он, кстати, не знает о моих увлечениях, я боюсь, что это оттолкнет его, так как он против гомосексуализма. Ему это противно. Так что мне приходится жить с таким секретом, и это тяжело.
Сейчас я все-таки склоняюсь больше к «традиционным» отношениям, не могу сказать, что случится в будущем, но сейчас я люблю своего парня и вроде бы все хорошо.
У меня были какие-то споры с семьей и некоторыми знакомыми из-за недопонимания по поводу ЛГБТ-сообщества, но издевательств не было. Я выгляжу совершенно нормально, как принято у нас в обществе: длинные волосы, женственная одежда. Незнающий человек даже и не скажет, что я была в отношениях с девушкой.
Из-за давления со стороны родителей я стала отдаляться от своей девушки и вскоре вернулась к «нормальным отношениям». Познакомилась с парнем и влюбилась в него. Мои родители вздохнули с облегчением. Сейчас они души в моем парне не чают. И стараются сделать все, чтобы наши отношения с ним продолжались как можно дольше. Он, кстати, не знает о моих увлечениях, я боюсь, что это оттолкнет его, так как он против гомосексуализма. Ему это противно. Так что мне приходится жить с таким секретом, и это тяжело.
Сейчас я все-таки склоняюсь больше к «традиционным» отношениям, не могу сказать, что случится в будущем, но сейчас я люблю своего парня и вроде бы все хорошо.
«Желание знакомиться через интернет пропало сразу же»
Я не знаю, как в Томске относятся к гомосексуальной ориентации, поскольку никогда не сидела в каких-то пабликах или на сайтах знакомств. Мне кажется, что у нас в принципе это все просто скрывают и не афишируют. Нет каких-то сообществ, объединений. Почти все гомосексуалы как-то скрываются, не говорят о своей ориентации прямо. У меня есть несколько таких знакомых, которые даже вечером, идя домой, снимают украшения, чтобы к ним никто не докопался.
Моя бывшая девушка после отношений со мной сидела на сайте знакомств, но в основном там какие-то извращенцы и самозванцы. Я не помню, что это был за сайт, но желание с кем-то знакомиться через интернет пропало сразу же.
В моем кругу общения есть несколько человек с гомосексуальной ориентацией, в основном, это парни. Но они не говорят об этом прямо, потому что не хотят сплетен и издевательств. Мы и между собой об этом не говорим, потому что порой это немного стыдно.
Я не знаю, как в Томске относятся к гомосексуальной ориентации, поскольку никогда не сидела в каких-то пабликах или на сайтах знакомств. Мне кажется, что у нас в принципе это все просто скрывают и не афишируют. Нет каких-то сообществ, объединений. Почти все гомосексуалы как-то скрываются, не говорят о своей ориентации прямо. У меня есть несколько таких знакомых, которые даже вечером, идя домой, снимают украшения, чтобы к ним никто не докопался.
Моя бывшая девушка после отношений со мной сидела на сайте знакомств, но в основном там какие-то извращенцы и самозванцы. Я не помню, что это был за сайт, но желание с кем-то знакомиться через интернет пропало сразу же.
В моем кругу общения есть несколько человек с гомосексуальной ориентацией, в основном, это парни. Но они не говорят об этом прямо, потому что не хотят сплетен и издевательств. Мы и между собой об этом не говорим, потому что порой это немного стыдно.
Борис, 20 лет
«Отрицать уже было бессмысленно»
Мне было около двенадцати лет. Я занимался в детском коллективе, где познакомился с другом и подругой. Мы все время были вместе. На одном из мероприятий мой друг обнял нас и сказал, что мы его лучшие друзья. Я помню, как у меня задрожало сердце. Тогда я осознал, что испытываю к нему больше, чем просто дружбу.
Меня и девушки никогда не интересовали, я не был в отношениях, поэтому я задумался над тем, что со мной что-то не так. Я долго не хотел в это верить, но отрицать уже было бессмысленно.
«Я думал, что совершаю грех»
Конечно, я боялся в этом признаться. Проблема в том, что наше общество устроено так, что гомосексуальность ассоциируется с чем-то плохим. Из-за этого ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Я довольно религиозный, думал, что совершаю большой грех. Мне было противно от самого себя, но ничего не мог поделать. Очень долго меня терзал страх перед друзьями, родителями. Это страшно и сложно — взять и сказать.
«Отрицать уже было бессмысленно»
Мне было около двенадцати лет. Я занимался в детском коллективе, где познакомился с другом и подругой. Мы все время были вместе. На одном из мероприятий мой друг обнял нас и сказал, что мы его лучшие друзья. Я помню, как у меня задрожало сердце. Тогда я осознал, что испытываю к нему больше, чем просто дружбу.
Меня и девушки никогда не интересовали, я не был в отношениях, поэтому я задумался над тем, что со мной что-то не так. Я долго не хотел в это верить, но отрицать уже было бессмысленно.
«Я думал, что совершаю грех»
Конечно, я боялся в этом признаться. Проблема в том, что наше общество устроено так, что гомосексуальность ассоциируется с чем-то плохим. Из-за этого ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Я довольно религиозный, думал, что совершаю большой грех. Мне было противно от самого себя, но ничего не мог поделать. Очень долго меня терзал страх перед друзьями, родителями. Это страшно и сложно — взять и сказать.
Если ты любишь людей своего пола, то тебя автоматически считают изгоем в обществе, начинаются издевательства. У меня была депрессия, и ушло более полугода, чтобы перестать корить себя и молиться из-за своей ориентации.
Чтобы избавиться от угрызений совести, я решил рассказать двум своим подругам. Мне всегда казалось, что девочки более толерантные и понимающие. Было ощущение, что я признаюсь в убийстве, сердце колотилось. После того, как я им рассказал, разлетелись слухи и начались вопросы: «Ты нетрадиционной ориентации?». Реакция была разной, кто-то говорил, что так и думал обо мне, у кого-то это вызвало ненависть, а кто-то поддержал, но по итогу все смирились и поняли, что это не имеет значения. Сейчас я не жалею о том, что рассказал, потому что все в курсе и мне не нужно больше это скрывать.
Мои родители до сих пор не знают — они относятся к гомосексуальности очень негативно. Мой папа отрицательно относится к моему внешнему виду — я люблю носить украшения и недавно проколол ухо. Он говорил мне: «Сначала парни одеваются странно, потом начинают носить украшения, а затем становятся геями». Мне жутко было слышать от него это, я лишь стоял и молчал. Мне кажется, что я никогда ему об этом не скажу — либо он меня убьет, либо откажется от меня. Моя мама тоже ничего не знает, но она хотя
бы к моему внешнему виду относится более-менее нейтрально. Единственное, что она мне говорит: «Что подумают о тебе другие, хватит так приходить к нам домой, потому что ты нервируешь отца». Очень жаль, что их заботит то, что обо мне подумают другие, потому что для меня мнение людей ничего уже не значит.
«Я боялся, что в меня плюнут»
Какому-то жесткому насилию я не подвергался, может потому что научился это скрывать. Но были и неприятные моменты. У меня есть одногруппник, который любит прикалываться. На каком-то факультетском мероприятии он сказал мне: «Пошли под лестницу, ты мне сделаешь одно дело, а я тебе сотку дам». Или я иду в корпус, а он мне говорит какие-то пошлые глупости, а потом начинает над этим смеяться. Из-за его шуток мне хотелось бросить учебу, потому что все больше и больше ребят поддерживали его юмор. Но потом его шутки резко прекратились, я даже сам не понял, как это произошло.
Еще был случай, когда у моей подруги был день рождения и некоторые ребята отказались на него идти, потому что якобы там будет парень, который любит других парней. Я пришел на тот день рождения, потому что моя подруга меня ждала. Сейчас мы близкие друзья с ней.
бы к моему внешнему виду относится более-менее нейтрально. Единственное, что она мне говорит: «Что подумают о тебе другие, хватит так приходить к нам домой, потому что ты нервируешь отца». Очень жаль, что их заботит то, что обо мне подумают другие, потому что для меня мнение людей ничего уже не значит.
«Я боялся, что в меня плюнут»
Какому-то жесткому насилию я не подвергался, может потому что научился это скрывать. Но были и неприятные моменты. У меня есть одногруппник, который любит прикалываться. На каком-то факультетском мероприятии он сказал мне: «Пошли под лестницу, ты мне сделаешь одно дело, а я тебе сотку дам». Или я иду в корпус, а он мне говорит какие-то пошлые глупости, а потом начинает над этим смеяться. Из-за его шуток мне хотелось бросить учебу, потому что все больше и больше ребят поддерживали его юмор. Но потом его шутки резко прекратились, я даже сам не понял, как это произошло.
Еще был случай, когда у моей подруги был день рождения и некоторые ребята отказались на него идти, потому что якобы там будет парень, который любит других парней. Я пришел на тот день рождения, потому что моя подруга меня ждала. Сейчас мы близкие друзья с ней.
Со школы я дружил с одной девочкой и ее компанией, каждый год мы ходили друг к другу на день рождения. А потом она сказала мне: «Многим ребятам противно с тобой общаться, поэтому я не могу пригласить тебя на нашу вечеринку». Я как-то не думал об этом, просто отпустил эту ситуацию, потому что слишком больно и обидно на этом зацикливаться. Но после этого все мое общение с подругой и компанией прекратилось. Мы можем только поздороваться друг с другом, и на этом все.
В этом году произошел случай, из-за которого я очень сильно разочаровался в людях — многие мои друзья отказались приходить ко мне на день рождения. Все это также связано с моей ориентацией. Сейчас я стал просто более тщательно выбирать свой круг окружения.
«В Томске много гомофобов»
Недавно я гулял с парнем за руку, было очень страшно, я боялся, что в меня плюнут. Мы шарахались, если видели какую-то тень, это было очень странно, что я не могу даже пройтись по улице за руку с человеком, которого люблю.
В общем, сейчас я просто прячусь от всех, приходится притворяться «нормальным», чтобы люди не издевались.
Раньше в Томске существовала группа в «ВКонтакте», где общались ЛГБТ-подростки, но по каким-то причинам ее удалили. О других каких-то сообществах я не знаю. Возможно, какие-то группы для знакомств и общения есть в «ВКонтакте» или в «Телеграме». Но чаще всего такие сообщества существуют недолго, они быстро удаляются — на них часто отправляют жалобы или угрожают конкретным людям. Не могу сказать, что у нас есть популярные. Дело в том, что в Томске много гомофобов, поэтому у нас опасно создавать какие-то сообщества.
Есть клуб, я думаю, что его все знают, «N». По сути, это обычный клуб. Я был в нем два раза: один раз из-за любопытства, а второй раз на свой день рождения. Классно, что такое место есть и его не уничтожают в Томске. Но от остальных клубов он отличается лишь тем, что не парень с девушкой целуются, а люди одинаковых полов это делают. Это не клуб гомосексуалов, а просто место, где люди могут попробовать новые ощущения.
В этом году произошел случай, из-за которого я очень сильно разочаровался в людях — многие мои друзья отказались приходить ко мне на день рождения. Все это также связано с моей ориентацией. Сейчас я стал просто более тщательно выбирать свой круг окружения.
«В Томске много гомофобов»
Недавно я гулял с парнем за руку, было очень страшно, я боялся, что в меня плюнут. Мы шарахались, если видели какую-то тень, это было очень странно, что я не могу даже пройтись по улице за руку с человеком, которого люблю.
В общем, сейчас я просто прячусь от всех, приходится притворяться «нормальным», чтобы люди не издевались.
Раньше в Томске существовала группа в «ВКонтакте», где общались ЛГБТ-подростки, но по каким-то причинам ее удалили. О других каких-то сообществах я не знаю. Возможно, какие-то группы для знакомств и общения есть в «ВКонтакте» или в «Телеграме». Но чаще всего такие сообщества существуют недолго, они быстро удаляются — на них часто отправляют жалобы или угрожают конкретным людям. Не могу сказать, что у нас есть популярные. Дело в том, что в Томске много гомофобов, поэтому у нас опасно создавать какие-то сообщества.
Есть клуб, я думаю, что его все знают, «N». По сути, это обычный клуб. Я был в нем два раза: один раз из-за любопытства, а второй раз на свой день рождения. Классно, что такое место есть и его не уничтожают в Томске. Но от остальных клубов он отличается лишь тем, что не парень с девушкой целуются, а люди одинаковых полов это делают. Это не клуб гомосексуалов, а просто место, где люди могут попробовать новые ощущения.
Это естественно и нормально: комментарий психолога
Психологи говорят, что дети рано осознают, что значит «кому-то понравится». Но так как в российской культуре не транслируется, что люди одного пола могут понравиться друг другу, то многие воспринимают это негативно.
— Подростковый возраст он о чем: понять кто я, с кем я и кем буду. Подростку важно определить к какому гендеру он относится, поэтому примерно 75% детей в этом возрасте пробуют гомосексуальные отношения, это вариант нормы, — рассказала психолог Ольга Плешивцева.
Психологи говорят, что дети рано осознают, что значит «кому-то понравится». Но так как в российской культуре не транслируется, что люди одного пола могут понравиться друг другу, то многие воспринимают это негативно.
— Подростковый возраст он о чем: понять кто я, с кем я и кем буду. Подростку важно определить к какому гендеру он относится, поэтому примерно 75% детей в этом возрасте пробуют гомосексуальные отношения, это вариант нормы, — рассказала психолог Ольга Плешивцева.
Этап принятия родителями ориентации своего ребёнка может продолжаться несколько лет. Зачастую первая реакция родителей шоковая и отрицательная, родители боятся, что их ребёнок будет отвергнут в обществе.
— Родитель, думая про своего ребенка, желает видеть его успешным, образованным, то есть, чтобы он был «как все» или лучше всех. Они переживают, как на них реагирует общество, как к ним относятся другие дети и родители, что думают они о ребенке. Ведь до какого-то возраста ребенок был «нормальным», но все это стереотипное мышление, — говорит Ольга.
Важно понимать, что на ориентацию человека ничего не влияет. Не стоит думать, что это все из-за фильмов, книг или увлечений. Здесь важно поговорить с ребенком, лучше всего обратиться к специалистам.
— Запрос может быть очень разный. Некоторые родители хотят помочь подростку определиться и принять свою сексуальную ориентацию. Кому-то важно, чтобы подростка поддержали (подросток отделяется от родителей в этот период и помощь принимать от них чаще всего не хочет). А бывают запросы "исправьте ребёнка, сделайте его нормальным". С таким запросом работать невозможно. И так как встречи с психологом оплачивают родители, то чаще всего эти подростки оказываются без помощи специалиста, — рассказывает Ольга.
При этом, очень важно сексуальное образование. И не только для детей, но и для их родителей. Они должны понимать, что другая ориентация не является отклонением от нормы и уметь поговорить об этом с детьми.
— Здесь очень важно сексуальное образование, потому что это основа безопасности. Лучше всего начинать его в 3-4 года, когда ребенок уже начинает что-то осознавать, — рекомендует Ольга.
— Родитель, думая про своего ребенка, желает видеть его успешным, образованным, то есть, чтобы он был «как все» или лучше всех. Они переживают, как на них реагирует общество, как к ним относятся другие дети и родители, что думают они о ребенке. Ведь до какого-то возраста ребенок был «нормальным», но все это стереотипное мышление, — говорит Ольга.
Важно понимать, что на ориентацию человека ничего не влияет. Не стоит думать, что это все из-за фильмов, книг или увлечений. Здесь важно поговорить с ребенком, лучше всего обратиться к специалистам.
— Запрос может быть очень разный. Некоторые родители хотят помочь подростку определиться и принять свою сексуальную ориентацию. Кому-то важно, чтобы подростка поддержали (подросток отделяется от родителей в этот период и помощь принимать от них чаще всего не хочет). А бывают запросы "исправьте ребёнка, сделайте его нормальным". С таким запросом работать невозможно. И так как встречи с психологом оплачивают родители, то чаще всего эти подростки оказываются без помощи специалиста, — рассказывает Ольга.
При этом, очень важно сексуальное образование. И не только для детей, но и для их родителей. Они должны понимать, что другая ориентация не является отклонением от нормы и уметь поговорить об этом с детьми.
— Здесь очень важно сексуальное образование, потому что это основа безопасности. Лучше всего начинать его в 3-4 года, когда ребенок уже начинает что-то осознавать, — рекомендует Ольга.
Сейчас история с сексуальным образованием становится лучше. Некоторые томские школы приглашают психологов и других специалистов на лекции для детей и родителей. Появляется все больше книг, которые объясняют и учат, как лучше реагировать, вести и понимать себя. Есть и профессиональные блоги, например, в инстаграме, и книги, написанные именно русскими авторами, которые учитывают российскую ментальность.
— Сейчас многие родители и бабушки с дедушками учатся с внуками и детьми говорить о теле, сексе и ориентации. Поэтому лучший вариант, когда родитель вместе с ребенком идут к специалистам, которых можно найти в интернете. Если родители ищут специалиста для подростка, который предполагает у себя гомосексуальность, то лучше искать специалиста ЛГБТ-friendly, — рассказывает Ольга.
При этом, если ребенок понимает, что родители не примут его ориентацию, то с 15 лет он может обратиться к психологу самостоятельно в муниципальных центрах. Для людей старше 18 лет доступна ЛГБТ-консультация, где работают психологи, юристы и другие специалисты.
— Подростки, которые не могут обратиться за помощью к специалистам (из-за несогласия родителей или из-за недостижения совершеннолетия), могут отчасти помочь себе сами, читая достоверную литературу, — советует Ольга.
Психолог подчеркивает, не нужно думать, будто другая ориентация — это неправильно, это болезнь и стыдиться ее. Нужно обратиться за помощью к специалистам, посмотреть блоги на эту тему и прочитать книги. Каждый взрослый и ребенок должен знать и понимать, что другая ориентация это естественно и нормально.
— Сейчас многие родители и бабушки с дедушками учатся с внуками и детьми говорить о теле, сексе и ориентации. Поэтому лучший вариант, когда родитель вместе с ребенком идут к специалистам, которых можно найти в интернете. Если родители ищут специалиста для подростка, который предполагает у себя гомосексуальность, то лучше искать специалиста ЛГБТ-friendly, — рассказывает Ольга.
При этом, если ребенок понимает, что родители не примут его ориентацию, то с 15 лет он может обратиться к психологу самостоятельно в муниципальных центрах. Для людей старше 18 лет доступна ЛГБТ-консультация, где работают психологи, юристы и другие специалисты.
— Подростки, которые не могут обратиться за помощью к специалистам (из-за несогласия родителей или из-за недостижения совершеннолетия), могут отчасти помочь себе сами, читая достоверную литературу, — советует Ольга.
Психолог подчеркивает, не нужно думать, будто другая ориентация — это неправильно, это болезнь и стыдиться ее. Нужно обратиться за помощью к специалистам, посмотреть блоги на эту тему и прочитать книги. Каждый взрослый и ребенок должен знать и понимать, что другая ориентация это естественно и нормально.