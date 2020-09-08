— Кавказцы, чукчи? Чужие?



— Не чужие, если бы они сильно не выступали, войну не открывали. Наши были как раньше. А они там воюют, наши парни погибают, разве это жизнь.



— А у нас в городе они для вас не чужие?



— Чужие, конечно. Они нас сильно много запрягли, спекуляцией занимаются, а мы от этого страдаем.



— Выселяли в Москве кавказцев, вам кажется, это разумная мера?



— Нет, они устраивают разбои всякие и грабежи, и фальсификация. Вот и выселили.



— Правильно то есть?



— Правильно сделали, конечно.



— Раньше жили же и братья все были: и армяне, и узбеки, и грузины. Мы же не ощущали, все равны были. А теперь. А почему так Горбачев сделал? Зачем он разделил так все? Вот теперь и воюют люди.



— А нерусских надо выгонять отсюда, потому что они больше всех нарушений делают.



— Вам кажется, что если освободить наш город от нерусских, от кавказцев, сразу наступит чистота и порядок?



— Чистота и порядок не наступят, но нарушений меньше будет.



— А в Таджикистане нет такого разделения: вот этот свой, а этот не свой?



— Нет.



— А почему там тогда гражданская война?



— Кусок хлеба не поделили таджик с таджиком.



— Война давно уже кончилась.



— А у власти свои или чужие?



— Свои.



— А кто чужие?



— Афганцы, наверное.



