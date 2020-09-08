Человеку свойственно самоопределяться. Момент этого самоопределения начинается очень рано. Он задается семьей, языком, традицией, культурой, всем чем угодно. Но той же культурой создаются и способы нормального взаимоотношения различных персон. Различных личностей, в том числе и этнических личностей. Этнос — это совокупная личность, и от того, как представители этого этноса решают свои проблемы взаимоотношений, зависит и степень интернационализма.
Но вот какая ситуация, я считаю, что в культуре существует такое понятие латентного состояния. Нечто, раз возникнув как культурный феномен, может очень долгое время обслуживать нужды, интересы данного общества, затем под давлением некоторых обстоятельств уйти в глубину сознания, в непроявленность, как бы исчезнуть, чтобы потом возникнуть уже очень резко. И вот этническое чувство, чувство своего, чувство своей исключительности как раз на таких переломах исторического бытия обостряется. Оно не из ничего возникает. Оно всегда есть. Оно внутренне присуще культуре.