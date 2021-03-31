Светлана Григорьева, президент «Обыкновенного чуда»: Пандемия помогла нам обкатать новые форматы

Истории

Трехлетняя Даришка, как ее называет мама, любит заниматься в бассейне, начинает интересоваться игрушками и произносить отдельные слоги. Для девочки, после рождения которой врачи разводили руками и говорили, что ребенок, в лучшем случае, останется лежачим — это большое достижение.

Дарина проходит реабилитацию реабилитация в «Школе развития «Умничка».

«Умничка» ей очень помогает, я вижу, как меняется её взгляд, как она начинает обращать внимание на вещи, которыми раньше не интересовалась. Появляется понимание речи. Дарине осталось совсем немного для того, чтоб жить нормальной жизнью, ходить в детский садик, играть и болтать с другими детишками», — пишет ее мама Инесса.

Дарина — одна из участниц благотворительного марафона фонда «Обыкновенное чудо». Первый марафон под этим названием телекомпания ТВ2 провела в 2007-м. Телекомпания была уничтожена, но «Обыкновенное чудо» живет. Нынешний марафон — пятнадцатый по счету. Об изменениях в формате марафона, пандемии ковида и новых проектах мы поговорили с президентом фонда «Обыкновенное чудо» Светланой Григорьевой.

«Была неделя, когда пришло всего 100 рублей»

«Прошлый год прошел из-за ковида напряженно. Мы не знали, что ждет фонд, что ждет наших подопечных. Однако команда фонда достойно отработала, сохранила проекты, помогла всем детям, кто обращался в этот период и провела марафон 2020. Конечно, когда пандемия началась было тревожно. Многие люди были в панике, переживали за себя и свои семьи. Понятно, что им было не до благотворительности. Была какая-то неопределенность. Помню, что была неделя, когда пришло всего 100 рублей», — говорит Светлана Григорьева.

Повлиял коронавирус и на лечение. Из-за пандемии несколько детей не смогли попасть за границу.

«Больше всего мы переживали за Лерочку Ардышеву. Ей требуется пересадка сердца. Семья не вылетела в Индию на консультацию. Сейчас понимаем: это хорошо, что тогда Ардышевы не полетели. Потому что они могли просто там встрять. В Индии скопилась очередь на трансплантацию детских сердец на два года вперед. Семьи из России сейчас сидят там, как в капкане. А с Лерой, слава богу, все хорошо. Организм девочки справляется. Ее наблюдают в кардиоцентре. Параллельно я работаю с «белым домом», чтобы помочь отправить Леру на лечение в Европу. Все собранные средства для малышки зарезервированы и ждут, когда решится вопрос с ее лечением», — рассказывает Светлана.

На адресную помощь за последний год фонд действительно собрал меньше денег, чем обычно. Но связано это не с пандемией, а с тем что, был такой запрос от семей.

«Фонд «Обыкновенное чудо» не собирает больше средств, чем нужно, не копит целевой капитал, — объясняет Григорьева. — О каких сборах впрок можно вести речь, если адресные блоги детей пополняются не быстро? Особенно для ребят с аутизмом, для подростков с ДЦП. Людей больше трогают маленькие и миленькие детки, или возможность спасения жизни, а большинству наших подопечных требуется пожизненная реабилитация, коррекция. Проблема в том, что не все понимают, что стоит на кону. Людям понятно, когда мы просим денег для ребенка на операцию. А когда мы говорим: дайте денег на коррекционные занятия или в занятия в школе «Умничка» для детей с аутизмом, то не все понимают, что именно за этим стоит. Не каждому можно объяснить, что этому большому мальчику нужны коррекционные занятия, чтобы научить его ходить в туалет и не пользоваться памперсами».

1 марта стартовал 15-ый марафон «Обыкновенного чуда». В рамках акции планируется помочь 40 ребятишкам. Также будут проводиться и другие мероприятия — ярмарки, концерты, спортивные состязания. Завершится марафон традиционным концертом в Горсаду, который пройдет 1 июня.

За 15 лет акция несколько раз трансформировалась. Если изначально марафон, привязанный к телевизионному эфиру, длился один день, то с закрытием телекомпании ТВ2 возникла необходимость смены формата.

«Я пришла в фонд осенью 2015 года. В тот год, когда ТВ2 не стало, — вспоминает Светлана. — В плане сборов все было очень печально. Так как ушел главный информационный партнер. Доходило до того, что в месяц собиралось 100 – 200 тысяч. Было несколько задач, которые я поставила перед собой и командой. Среди них, наладить сотрудничество со СМИ и срочно трансформировать с телеформата нашу ежегодную акцию «Марафон «Обыкновенное чудо». Терять ее было никак нельзя, как и площадку в Горсаду 1 июня. В итоге, марафоны с 2016 года – это трехмесячная акция с 1 марта по 1 июня. Мы проводим комплекс благотворительных мероприятий для адресной помощи тяжелобольным детям».

В последний раз формат марафона менялся в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса были запрещены массовые мероприятия.

«Пандемия нам помогла обкатать новые форматы. В начале 2020 года мы только думали о переводе нескольких мероприятий в онлайн. Но грянул коронавирус и других вариантов, кроме онлайна, не осталось. Мы быстро связались с нашими друзьями, с теми артистами и музыкантами, кто участвует в концертах в Горсаду. Практически все откликнулись, составили график и пошла активность, — рассказывает Григорьева. — Да, нам было тяжело. Мы привыкли, что у нас проходят ярмарки, мастер-классы, тусовки. Тяжелее всего пришлось нашим подопечным, особенно детям с аутизмом, с ментальными расстройствами, которые живут по своему графику, определенному распорядку. Этот распорядок оказался полностью разрушен. И в четырех стенах они задыхались, им было тяжело принять, почему нужно сидеть дома. Вообще, уже все врачи пришли к выводу, что пандемия сказалась на депрессивных расстройствах и ментальном здоровье. Мы старались учитывать это. Например, наш тренер записывал ролики о том, как дома заниматься ЛФК, или специалист по массажу показывал мамам, как нужно правильно дома разрабатывать мышцы».

Развитие цифровой благотворительности — одна из особенностей «Обыкновенного чуда». Фонд уже несколько лет состоит в столичной ассоциации «Все вместе», в которую входят благотворительные организации, выступающие против мошенников. Главная задача ассоциации — уйти от сборов для детей на улице, показать, что помогать можно и другими способами. С этой целью фонд «Обыкновенное чудо» ввел QR-коды, с помощью которых можно поддержать как отдельного ребенка, так и акцию, проекты фонда, уставную деятельность.

Волна добра

Уличные сборы — не единственный вид мошенничества в благотворительности. Обществу не хватает информированности, в этом и заключается проблема, говорит Григорьева.

Когда к нам приходят семьи за помощью, мы задаем очень много вопросов. Это порой злит людей, однако с кондачка мы не открываем ни один сбор. У нас работает правление – экспертный совет. Мы оказываем помощь на лечение или реабилитации с доказанной эффективностью, разрешенные Минздравом. Проблема в том, что когда в семье появляется особенный ребенок, не все доверяют врачам, начинают искать таблетку волшебную. А этим пользуются недобросовестные торговцы. Продают за бешеные деньги какие-то тренажеры, которые будут занимать полкомнаты и пылиться. На них ребенок и заниматься-то не сможет. Или предлагают ненужные курсы реабилитации.

За 12 лет работы фонда адресную помощь получили больше 3 тысяч детей. Кто-то вернулся в фонд уже в качестве волонтера. Например, Дима Шубкин. В 15 лет он перенес инсульт. Благодаря фонду его удалось поставить на ноги. Сейчас он учится в Губернаторском колледже культуры, снимает акции фонда.

«Ребенок с особенностями может родиться у каждого, — говорит Григорьева. — От этого никто не застрахован. Несмотря на инклюзию, на то, что много говорится о проблемах, общество до сих пор относится к таким детям настороженно. Недавно рассказала одна семья. Мама с сыном ехала в троллейбусе. Ребенок с аутизмом вел себя не так как другие дети. Бабушки стали ругаться, а подростки смеяться, тыкать пальцем… Тем не менее, пусть понемногу, но отношение к семьям с особыми детьми меняется. Фонды, сообщества родителей делают для этого много. Теперь есть инклюзивные классы, льготы, выдаются технические средства реабилитации, путевки. В те же годы, когда телемарафон ТВ2 «Обыкновенное чудо» только появился, столько внимания к проблемам семей с особенными детьми не было. Они практически никуда не выходили за пределы жилья, поэтому была иллюзия, что их нет. Журналисты «Часа пик» снимая сюжеты, поднимали острые проблемы. Томск уже был готов к появлению фонда, который всех объединяет, чтобы помогать тем, кто нуждается. Пошла волна добра. И это хорошо, потому, что многие считают, что есть государство, оно и должно помогать. Оно помогает, только этого мало. Кроме того, государственная машина неповоротлива, ей не хватает душевности, индивидуального подхода, а в фондах это есть».

По статистике, с самого начала работы «Чуда» 90% тех, кто жертвует – это обычные люди. Средний перевод составляет 300-500 рублей.

«Я прекрасно помню, как бабушки копили пенсию и приходили на первые марафоны. Одна бабушка, например, пожертвовала 10 тысяч рублей. У нас и сейчас есть благотворители-пенсионеры, которые специально копят на марафон».

«Чудо-квартира»

Сейчас фонд работает над запуском нового проекта. На базе сайта «Обыкновенного чуда» будет создан раздел «Доступный город», где появится специальный сайт «Чудо-квартира». Там будет размещена информация об обустройстве жилья семьи с особенным ребенком.

«Это необходимо, так как дети с инвалидностью большую часть жизни находятся дома, и важно там сделать безбарьерную среду. Мы расскажем родителям как адаптировать квартиру/комнату под нужды ребят с самыми разными двигательными нарушениями и другими формами инвалидности. Сайт с разделами, где максимально доступно показаны и описаны варианты устройства окружающего пространства. В России подобного проекта нет. Нет и какого-то системного подхода к обустройству квартир, но потребность в знаниях огромная. Например, я 8 марта поздравляла матерей паллиативных детей и спросила их про обустройство квартир. Оказалось, что ни у кого ничего нет. Хотя можно, например, купить подъемник в ванну, кровать, стул особенный. Но многие этим не заморачиваются, думают, что это слишком дорого, а это не всегда так», — объясняет идею Светлана Григорьева.

При работе над этим сайтом в фонде очень много консультировались с родителями особенных детей.

«Много советов дала Ирина Игрушкина, та самая Лешкина мама и бывший президент фонда. Например, она рассказала об обустройстве санузла. Там много тонкостей: гигиенический душ, поручни, пологий въезд, никаких бортиков-препятствий. Должна быть не одна шторка, а две, чтобы в них не запутался и никаких стеклянных перегородок».

Еще один новый проект – «Лето с пользой». Это летняя площадка для детей с аутизмом и ментальными особенностями, на которой будут проводиться занятия по нескольким направлениям: бочча, велосипеды, адаптивные спортивные игры.

«Проект очень нужен. Летом же все учреждения закрываются на ремонт. Родители не знают, как занять ребятишек, куда пойти, поэтому я и написала грант подала на конкурс благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и выиграла его».