Достаточно спорным получилось благоустройство проспекта Кирова. В 2018 году здесь срубили свыше 300 деревьев. В рамках благоустройства здесь должны были посадить новые деревья, а также положить новую тротуарную плитку, установить скамейки, парковые диваны, диваны-качели. Но в срок работы выполнить не успели. Вдобавок, часть саженцев не прижилась и погибла.



«Посмотри хоть направо, хоть налево — это не газон. Необходимо обязать подрядчика все восстановить и привести в порядок зеленую зону. Либо сделать все это самим, запротоколировать и затраты возложить на него через суд. Мне стыдно перед горожанами, что этот сквер обошелся городу в 50 миллионов рублей, а сейчас он находится в таком состоянии», — комментировал мэр города Иван Кляйн итоги благоустройства.

