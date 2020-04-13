Заметно изменился центр Томска. В 2014 году здесь в рамках мегапроекта «Томские набережные» началось преобразование набережной реки Ушайки. Реализация первой очереди длилась 5 лет. Инвестором проекта стала компания «Газпром», реализовали его питерские строители из «СПб-Гранит». За миллиард спонсорских рублей удалось укрепить русло реки и использовать 1,5 гектара гранита. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал в этом году выделить еще 1,5 млрд рублей
на реализацию следующей очереди проекта, нацеленного на благоустройство территории в центре Томска.