Добрые новости
13 апреля,
2020
Агентство новостей ТВ2





Сверху видно все
Как изменился Томск за 15 лет
Вам кажется, что Томск застыл на месте и не меняется? Нагляднее всего изменения (или их отсутствие) могут продемонстрировать снимки со спутника. Вот и журналисты Агентства новостей ТВ2 решили изучить их, чтобы понаблюдать, как изменился Томск за 15 лет.
Заметно изменился центр Томска. В 2014 году здесь в рамках мегапроекта «Томские набережные» началось преобразование набережной реки Ушайки. Реализация первой очереди длилась 5 лет. Инвестором проекта стала компания «Газпром», реализовали его питерские строители из «СПб-Гранит». За миллиард спонсорских рублей удалось укрепить русло реки и использовать 1,5 гектара гранита. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал в этом году выделить еще 1,5 млрд рублей на реализацию следующей очереди проекта, нацеленного на благоустройство территории в центре Томска.
Набережная Ушайки
Стадион "Труд"
Набережную Ушайки строили дольше, чем было запланировано, но доделали. Чего не скажешь о трибуне Восточной на стадионе «Труд».

Старую восточную трибуну, которая была построена еще в советское время, снесли. На ее месте в начале 2011 года появилась временная — на 2600 мест. В конце 2011 года временную разобрали, чтобы за два года возвести новую. Инвестором проекта выступало ООО «Рилонд», объем инвестиций оценивался в 270 миллионов рублей.


В марте 2012 года прокурор Советского района обратился в суд с иском к ООО «Рилонд» о приостановлении реконструкции восточной трибуны стадиона «Труд» до получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Строительство было приостановлено. В августе 2013 года трибуну задрапировали 120-метровым баннером.

Начались судебные разбирательства. В итоге арбитраж обязал город выплатить компании 191,3 миллиона в качестве неосновательного обогащения. Мэрия подала апелляцию, и решение арбитража было отменено. «Рилонд» дошел до Верховного суда, туда же подала встречный иск и мэрия. В итоге обеим сторонам было отказано. Мэрия начала очередные переговоры с инвестором, а трибуна вот уже седьмой год стоит, обтянутая баннером. Все мы видим эти развалины, когда проходим мимо. Из космоса тоже выглядит так себе.
Достаточно спорным получилось благоустройство проспекта Кирова. В 2018 году здесь срубили свыше 300 деревьев. В рамках благоустройства здесь должны были посадить новые деревья, а также положить новую тротуарную плитку, установить скамейки, парковые диваны, диваны-качели. Но в срок работы выполнить не успели. Вдобавок, часть саженцев не прижилась и погибла.

«Посмотри хоть направо, хоть налево — это не газон. Необходимо обязать подрядчика все восстановить и привести в порядок зеленую зону. Либо сделать все это самим, запротоколировать и затраты возложить на него через суд. Мне стыдно перед горожанами, что этот сквер обошелся городу в 50 миллионов рублей, а сейчас он находится в таком состоянии», — комментировал мэр города Иван Кляйн итоги благоустройства.
Проспект Кирова
Значительно изменилась и территория, на которой когда-то стояли заводы. Так город лишился «Томского подшипника» — одного из ведущих российских производителей шариковых подшипников. Крупнейшей из частей ранее существовавшего томского промышленного холдинга ОАО «Ролтом» (Roltom). Предприятие выпускало шариковые подшипники, а также изделия для нефтедобывающей промышленности и сельскохозяйственной техники. «Ролтом» был ликвидирован в феврале 2013 года, к этому времени ряд капитальных сооружений были пущены с молотка, а на территории разместились коммерческие структуры, например — гастроном новосибирской торговой сети «Гипермаркет», «Разноторг», магазин автомобилей и другие. Из космоса мы видим ясно эту выразительную картину деиндустриализации.
За 15 лет в Томске появились новые микро и даже мегарайоны. Ниже четыре видео о темпах строительства новых микрорайонов - Северного парка, Южных Ворот, Зеленых горок и Радонежского.

Строительство Северного парка ведет компания «Карьероуправление». Работы начались в 2013 году, на сегодняшний день здесь введено около больше 200 тысяч квадратных метров жилья. Из них только 80 тысяч сдали в 2019 году.
Микрорайон Радонежский находится в самом центре Томска, на территории бывшего шпалопропиточного завода. Его строительство началось в 2015 году. По проекту в этом комплексе предусмотрены 16 многоквартирных домов, шесть уже заселены. Построены школа, детский сад. Обсуждается благоустройство набережной. Планируется, что весь комплекс будет достроен в 2022 году.
Строительство Солнечной долины началось в восточной части Томска в 2008 году. В состав мегарайона входят микрорайоны Зеленые горки, Солнечный, Заречный и Подсолнухи. Общие инвестиции в проект оценивались почти в 50 миллиардов рублей, на сегодня инвестиции составляют без малого 40 млрд.

Пока застройка выполнена лишь на три четверти — построено 740 тыс. кв. м жилья. Планируется, что проживать в районе будет 50 тысяч человек.
Зеленые горки
Южные Ворота
Еще один проект ТДСК - мегарайон Южные Ворота. Первый дом здесь сдали в феврале 2016 года. Всего же в Южных Воротах планируется ввести около 600 тысяч квадратных метров жилья для 17 тысяч человек. Посмотрите на темпы строительства.
Авторы: Валентина Анкудинова, Александр Сакалов
Апрель 2020 года
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