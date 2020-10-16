«Суммы больше в пять — десять раз»: как быть с платежами за тепло от «ТомскРТС»

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4-5 тысяч рублей за тепло. Такая сумма в квитанции за отопление у многих томичей вызвала шок. Особенно, если учесть, что отопительный сезон стартовал в Томске 23 сентября, а многие дома получили тепло еще позже.

«Половине города пришли квитанции за тепло, в которых сумма начислена по нормативу. По нему платеж, у меня в пять раз, а у некоторых в десять раз, превышает платеж прошлого года. В прошлом году я заплатил 700 рублей. Сейчас должен заплатить 4000 тысяч. Когда я пришел на Котовского, мне сказали, что это потому, что УК не передала данные, либо счетчик не прошел поверку. Я тут же набрал УК, там сказали, что данные передали. Но девушка сказала, что ей все равно», – рассказывает Алексей Березкин.

Он вспоминает, что когда увидел сумму в квитанции, то решил, что произошла ошибка. «А виноватым в итоге меня сделали и УК».

Оплачивать начисленную сумму он не планирует. «Позвонил в УК, мне сказали дождаться следующего месяца. Хорошо, что сейчас не зима. Прошлой зимой я за отопление за два месяца заплатил по факту восемь тысяч. Это для меня существенная сумма. Представляете, чтобы сейчас было».

«У меня три дома и в каждом разная ситуация. Кому-то начислили по нормативу независимо от того, что прибор учета тепла стоит и он поверен. Обратилась в УК «Жилсервис», там сказали, что будут выставлять претензию «ТомскРТС». Но в «ТомскРТС» не извинились, не привели причину, почему так. Для меня – это абсолютно мошенническая схема отъема денег у населения», – рассказывает по телефону Алина.

Она приводит пример: за квартиру площадью 58 квадратов ей начислили больше 3 тысяч рублей. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период времени девушка заплатила 700-800 рублей.

«Вторая ситуация у моей подруги – она живет на Фрунзе, 25. Ей за пять дней тепла начислили около 4 тысяч, а ее родителям – 5. И им перерасчет сделан не будет, так как УК своевременно не оплатила счет на поверку теплового прибора. То есть, здесь халатность УК привела к тому что, огромный дом переплачивает за отопление по нормативу».

В «ТомскРТС» поясняют: начисление за сентябрь по этим (и многим другим адресам) производилось по нормативу из-за проблем со счетчиками. Например, на Фрунзе 25 прибор был забракован с мая.

По закону к расчету принимаются показания только исправных счетчиков, своевременно прошедших поверку. Для домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета, и домов, в которых счетчики вышли из строя, не были своевременно отремонтированы и поверены управляющей организацией, начисление за услугу отопления производится по 1/9.

Данный приказ вступил в силу с декабря 2019 года. С этого времени при расчете платы по нормативу начисление производится равными долями в течение девяти месяцев с сентября по май, независимо от того, сколько дней было в отопительном периоде и какова была температура воздуха.

«Ко мне обращались несколько моих коллег, показывали квитанции. Проблема в том, что УК не сдала вовремя узлы учета, из-за этого стали начислять по нормативу, – объясняет депутат городской думы, председатель ТОСа «Молодежный» Максим Забелин. — Некоторые УК говорят, что инспектор «ТомскРТС» к ним не приезжал. Тут сложная ситуация. Например, в моем доме узел коммерческого учета введен в эксплуатацию и у меня за отопление пришло 135 рублей. Мы запустились 23 сентября, с началом сезона. По 1/9 пришло тем, у кого прибор учета запущен не был, им считали по нормативу. И там суммы огромные, так как весь отопительный сезон делится на девять месяц, и эта сумма раскидывается».

По словам Максима, поверка приборов учета чаще всего проводится летом, когда на период ремонтных работ отключают ГВС.

«Узлы учета состоят из нескольких приборов. На каждый свой срок поверки. Достаточно часто про эти сроки УК забывают. Летом во время отключения УК должна провести гидравлические испытания, вызвать инспектора РТС и он должен подписать акт включения. Там есть первый акт, когда включается ГВС, а есть второй, когда включается отопление. Инспектор приезжает, проверяет гидравлику, смотрит, что система держит давление и подписывает акт», – говорит Максим.

Томичи могут проверить начисления платы за тепло. Для этого, если речь идет о доме, где есть общедомовой счетчик, нужны акт включения отопления в доме; акт ввода счетчика в эксплуатацию; показания прибора учета и квитанция на оплату. Для начисления применяются формулы из постановления правительства № 354. Если счетчик не работал часть периода, то расчет производится в соответствии с пунктом 59.1 постановления.

В многоквартирниках, где нет общедомовых приборов учета, для проверки правильности начисления нужно получить данные по объему тепловой энергии за предыдущие три года и произвести расчет с учетом корректировки тарифа.

Примеры расчетов на своей странице в Фейсбуке опубликовал эксперт в сфере ЖКХ Анатолий Черкасский. Суммы в сентябрьских квитанциях от «ТомскРТС» он связывает с несколькими факторами. Во-первых, коммунальная сфера — монополизированная и непрозрачная структура. Во-вторых, у «ТомскРТС» нет в домах своих приборов учета по предоставлению отопления. В-третьих, на потребителя таким образом могут перекладывать долги других потребителей.

Если начисления не совпадают, то можно написать заявление на перерасчет. В «ТомскРТС» подчеркивают, что перерасчет начисления возможен только в случаях, когда УК вовремя не предоставила документы, подтверждающие исправность работы приборов учета, при этом сами счетчики функционируют и были поверены вовремя.

«Это юридический нюанс. «ТомскРТС» делает все в соответствии с приказом Департамента ЖКХ, УК обязаны допустить до эксплуатации узел коммерческого учета и тепловой узел. Если они этого не сделали, то ответственность несет УК. С другой стороны, многие жильцы заключают прямой договор с «ТомскРТС», и УК в них особо не фигурируют. Поэтому они могут попробовать спросить с УК, но к сожалению юридически доказать их вину будет сложно», — считает Максим Забелин.