Суд над Иваном Кляйном. Кто такой главный свидетель обвинения Ринат Аминов

Истории

В Томске продолжается суд над мэром города Иваном Кляйном, который обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В рамках прошлого заседания адвокаты арестованного мэра попросили перенести суд, сославшись на необходимость восстановления после операции. Сегодня ожидается, что показания будет давать один из главных свидетелей обвинения — Ринат Аминов.

Когда заседание началось, стало известно, что Ринат Аминов не пришел в суд. Планируется, что он даст показания 27 мая.

Микрорайоны вместо заводов

Ринат Аминов — достаточно известный в Томске бизнесмен. По данным сайта «Контур. Фокус» он является руководителем семи предприятий. Так в августе 2018 года он открыл микропредприятие — ООО «Вира». По итогам 2020 года «Вира» получила чистый убыток в размере 6,6 млн рублей. В 2019 году статистика была лучше — чистая прибыль в 3,5 млн рублей на конец года. С марта 2021 года компанию возглавляет Рустам Абанеев, ранее компанией руководил — Вадим Сидоркин. Это полный тезка бывшего судьи Ленинского районного суда Томска. Именно Сидоркин возглавлял томское ЗАО «Центральный рынок», который принадлежал Аминову до ликвидации в 2012 года.

Помимо «Виры», Ринат Аминов является директором и учредителем ООО «ФЭМЭЛИ» (Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями), директором и учредителем ООО «Комфортстрой» (Строительство жилых и нежилых зданий), директором и учредителем ООО «СЗЗ Иркутский Тракт 60».

Имя Рината Аминова достаточно хорошо известно тем, кто следил за историей банкротств крупных томских предприятий в течение последних 10-15 лет.

Так в 2014 году именно Аминов банкротил «Контур» в период судебного процесса над Игорем Иткиным, проходившего от начала до конца под неусыпным контролем ФСБ. По результатам инвентаризации, имущество «Контура» составило 486,7 миллионов рублей. Аминов скупил нежилые помещения завода площадью 48 988 квадратных метров за 5,6 миллиона рублей; земельный участок площадью 7 347 квадратных метров и производственные помещения площадью 5 810 квадратных метров за 6,7 миллиона рублей. Представители «Ростеха» заявили в ФСБ о возможном рейдерском захвате «Контура» со стороны ООО «Перфект», который скупал его долги. «По данным ФСБ, за ООО «Перфект» стоит Ринат Аминов, который специализируется на распродаже имущества обанкроченных предприятий», — писали «Известия».

В 2018 году Аминов приобрел территорию еще одного завода — Томского завода измерительной аппаратуры. ТЗИА был продан за 32,5 млн рублей, почти в девять раз ниже стартовой стоимости. На торги единым лотом выставили почти все имущество завода: нежилые здания; артезианские скважины; линии электропередачи; оборудование.

В октябре 2019 года стало известно, что компания «Вира» планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей в строительство комплекса жилой площадью 50 тыс. квадратных метров на месте закрывшегося Томского завода измерительной аппаратуры.

«Высотность домов — до 17 этажей, сегмент жилья — средний и выше среднего. На территории комплекса также будет детский сад на 145 мест», — прокомментировал планы совладелец компании Ринат Аминов.

В конце 2019 года на территории завода снесли все постройки.

Территорию Радиотехнического завода (ТРТЗ) Аминов приобрел в 2016 году. Аминов стал победителем нескольких торгов, скупив четыре пустых земельных участка и три участка с сооружениями за 30 миллионов рублей (хотя имущественный комплекс оценивался сначала в 195 миллионов рублей). Спустя несколько месяцев после покупки на стройке произошла трагедия — на площадке радиотехнического завода на Эдуарда Кабаша упала балка. В итоге мужчина получил травму позвоночника. Эдуард рассказывал, что к нему даже не вызвали скорую помощь. Мужчине пришлось звонить жене и просить ее вызвать врачей. Когда его увозили с стройплощадки, прораб ему посоветовал сказать, что тот упал сам.



Получить компенсацию за травму мужчина сразу не смог, так как при поступлении на работу с ним не был официально заключен договор. Спустя два года после получения травмы Эдуард Кабаш подал иск в суд на собственника здания радиозавода Рината Аминова. Он пытался взыскать компенсацию в пять миллионов рублей. Кировский районный суд в требованиях отказал, областной суд удовлетворил требования частично: с Аминова взыскали компенсацию в размере 2,5 млн рублей.

Аминов планировал построить многоэтажку в районе улицы Мокрушина, 11/1 рядом с заводом «Томское пиво». Ему отказали из-за санитарной зоны, установленной для «Томского радиотехнического завода». В документах не упоминалось «Томское пиво», но предприятие действительно находится поблизости — на Мокрушина, 9.

Аминов подавал несколько исков к мэрии, требуя исключить участок под застройку из санитарной зоны. В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в арбитраж — обыски прошли в городском департаменте архитектуры и градостроительства, а также в региональном управлении Роспотребнадзора.

В конце декабря 2019 года депутаты думы Томска перевели участок на улице Мокрушина, 11/1 из зоны производственного назначения с IV-V классом вредности в общественно-жилую.

11 февраля 2020 года Ринат Аминов и Павел Подгорный (муж бывшего заместителя мэра Анны Касперович, осужденной по делу о превышении полномочий) представили на градостроительном совете в обладминистрации проект нового микрорайона на Мокрушина. Концепцию проекта на совете представлял лично глава архитектурного бюро «Стиль» Сергей Худяков.

«Концепцией предусмотрено 2960 машиномест, в том числе 1,3 тысячи — в отдельно стоящих паркингах, 810 — на открытых автостоянках, 850 машиномест на подземных и полуподземных паркингах. Планируется разбить территорию на семь жилых групп, кварталов. В жилой группе решили исключить транспорт из дворовой территории, чтобы максимально открыть дворовые пространства для людей. И чтобы можно было наблюдать за детьми во дворе из окна квартиры и не волноваться за них», — рассказывал руководитель архитектурного бюро «Стиль» Сергей Худяков.

Подводя итоги обсуждения, заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто предложил проект поддержать.

В ноябре 2020 года Аминов продал данный земельный участок.

Что говорил Кляйн?

Иван Кляйн прямо связал свое уголовное дело с показанием Аминова. В частности, Кляйн подтвердил, что задержан из-за «Аминова, товарища предпринимателя».

В ходе первого заседания Кляйн не призвал своей вины. Он подчеркнул, что действовал исключительно в интересах жителей микрорайона Мокрушинский. «Я все время искал баланс интересов населения, местной власти и бизнеса, и вот такой подход... Он полностью отобьёт у людей желание идти во власть», — говорил Кляйн.

«Основанием вынесения данного постановления были следующие обстоятельства: наличие нормативно установленной санитарно-защитной зоны Томского радиотехнического завода; транспортная загруженность микрорайона Мокрушинский; несоблюдение нормативных расстояний до мест размещения социальных объектов. Мне могут сказать, что проблемы отсутствия транспортной развязки, строительство социальных объектов – это задачи муниципалитета. Но я понимал, что при принятии бюджета на 2017-2019 годы не было заложено средств для решения этих задач, то есть у города нет возможности решить этот вопрос. Интересы жителей микрорайона Мокрушинский, вот чем я руководствовался на тот момент».