«Карантин стал источником нарушения прав студентов»: почему в Томске появился независимый профсоюз

Истории

Томское отделение российского студенческого профсоюза «Преобразование» появилось совсем недавно. В его активе пока трое студентов СибГМУ, но ребята уже смогли заявить о себе как о серьезной организации. Активисты боролись за возможность отказаться от прохождения практики с ковидными больными, а сейчас требуют пересмотреть плату из-за перехода обучения на дистант.

Студент шестого курса СибГМУ из Улан-Удэ Алексей Гороховский никогда не думал, что начнет заниматься такими проблемами и вообще профсоюзной деятельностью. Однако пандемия коронавируса решила все за него. Алексею, как и многим студентам-медикам, грозило прохождение практики либо в ковидных госпиталях, либо с ковидными больными. Когда вышел приказ о привлечении студентов к борьбе с коронавирусом, молодой человек стал наблюдать, как складывается ситуация в медицинских вузах в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани.

Фото: Алексей Гороховский

— Приказ о привлечении студентов-медиков к борьбе с коронавирусом вышел неожиданно, и сама форма его опубликования, как мне кажется, была наглой. Первыми после выхода приказа к студентам обратилось руководство Сеченовского университета. Студентов поставили перед фактом, что, мол, вы должны выйти на борьбу с коронавирусом. На тот момент уже были проблемы у врачей Коммунарки. Не хватало тех же костюмов защиты. А ребятам даже никакой информации не дали, как они будут работать. Не все же живут в Москве. Пройдут практику, заразятся, а потом вернутся домой и тоже всех заразят. Никто и не говорил о том, будут ли приняты меры предосторожности. И что делать ребятам с хроническими заболеваниями. Сказали: вы будете работать, и все. И тогда появилась инициативная группа студентов, которая и выставила свои требования вузу. Хотя это должен был сделать профком. Противостояние продлилось две недели, его освещали все федеральные СМИ. Ребятам угрожали отчислением из-за академической задолженности, так как практика все равно остается не пройденной. В итоге кто-то согласился пройти эту практику, кто-то нет.

Алексей следил за новостями, посещал медицинские паблики, например, «Медач», и понимал, что, если в Томске будет тяжелая ситуация с коронавирусом, то студентов СибГМУ тоже начнут привлекать к борьбе. Профком СибГМУ молчал, и надо было что-то делать. Тогда, в мае, Алексей и задумался о создании отделения российского независимого студенческого профсоюза «Преобразование».

Я видел, что студентов практически насильственно стали призывать к прохождению практики и в других университетах. Начал в голове прокручивать, что делать, чтобы подготовиться к этой ситуации. Потому что наш профком эту проблему никак не освещал. И видел, что петиции студентов из других вузов не вызывают солидарности. И потом тогдашний ректор вуза Ольга Кобякова говорила в своем аккаунте в Инстаграме, что никого из студентов привлекать к практике в ковидных госпиталях не будет. После этого я и стал узнавать, как создать ячейку профсоюза «Преобразование» в Томске. Вместе с правозащитным движением «Весна» оказывали поддержку ребятам.

Поначалу нас было всего двое: я и сосед по комнате. Мы пробовали писать запросы и обращения, просили друзей помочь с идеями и мыслями. Первая жалоба пришла к нам в мае, когда в вузе студентов начали призывать подписывать соглашение о готовности бороться с коронавирусом. Само соглашение было непонятно составлено и одинаковым для всех факультетов. Его нужно было подписать в течение трех дней. Вместе с соглашением появились и онлайн-курсы по коронавирусу. Но они нужны были только тем, кто уже работал с ковидными больными. Мы боялись, что, если студенты пройдут их, то у СибГМУ будут дополнительные возможности для давления. Раз студенты прошли курс, то, значит, их можно привлекать к практике в ковидных госпиталях. Обращения отменить это особого успеха не принесли.

Другая проблемная ситуация также была связана с коронавирусом. В конце августа проживающим в одном из общежитий пришло сообщение, что они срочно должны убрать свои вещи из комнат, так как в здании будет обсерватор. Хотя ранее студентам не рекомендовали приезжать до 15 сентября. В общежитии жили студенты разных курсов и городов. Приехать в Томск за вещами в течение трех дней некоторые из них не могли. Но после обращений вуз пошел навстречу и вещи перенесли без проблем.

Профком СибГМУ узнал о создании обсерватора и последующих сложностях для студентов от Алексея, когда тот просил помочь в диалоге с руководством вуза. Алексей сказал, что студенты не стали жаловаться в профком на эту проблему, так как уже никто не верит, что те смогут помочь в защите прав. Профком, по его словам, превратился в организацию, которая просто организует праздники и выдает материальную помощь, поэтому многие студенты и не могут выйти из него.

Студенты все равно продолжают жаловаться в независимый профсоюз. Особенно с момента, когда томское отделение «Преобразования» создало группу «ВКонтакте». Именно тогда и появилась жалоба, с которой профсоюз попал в федеральную повестку. Она касалась оплаты за обучение, которое из-за карантина превратилось в дистанционное.

— Понимаете, будущий врач должен иметь контакт с пациентом, а преподаватель при этом указывать на ошибки, — объясняет Алексей. — Даже какие-то навыки надо отрабатывать при преподавателе. Когда есть пациент, то ты можешь понять и диагноз, и распознать патологию. При дистанционном образовании ты этих навыков получить не можешь. И логично бы спросить вуз: за что платить такие деньги? Понятно, что вуз не виноват в сложившейся ситуации, но тогда они должны были бы пойти навстречу. Предоставить скидку или рассрочку. Ведь во время пандемии многие потеряли работу. Нам написала одна студентка, что ее родители потеряли работу и теперь вынуждены искать деньги, чтобы оплатить ее учебу. Оплату-то требуют в сентябре, и если не заплатишь, то тебя отчисляют. Но никаких скидок и рассрочек никто не предоставил. Мы написали обращение в прокуратуру, требуя разъяснить, можем ли мы потребовать перерасчета платы за обучение. Нам ответили, что свои права мы можем попробовать защитить в суде. Вообще, именно карантин стал источником многих случаев нарушений прав студентов. Так, например, в СибГМУ, на мой взгляд, вышел совершенно непрофессионально написанный приказ о заселении в общежитие. В нем указано, что студентов могут заселять не ранее семи дней до начала очного и смешанного обучения. Поэтому я, например, спокойно приехал. Но ведь студенты других курсов работали в Томске. А теперь не могут вернуться. И пока непонятно, имеет ли администрация общежитий, согласно Жилищному кодексу, право отказать в заселении или нет. Ведь должны быть основания, но мне пока не удалось найти никакого приказа, согласно которому студентам отказывают в заселении.

Несмотря на то что профсоюз недавно начал свою работу, на Алексея уже начали давить со стороны руководства СибГМУ. Проректоры на встречах отговаривали его от активизма: мол, ведь есть профком СибГМУ, который и решает все проблемы студентов. А замдекана даже позвонил домой и попросил родителей с ним поговорить.

После того как я принес руководству вуза уставные документы профсоюза, меня пригласили на встречу сразу с двумя проректорами. На встрече был еще один человек, как мне кажется, из силовых структур. Во время разговора они пытались меня отговорить. Спрашивали, зачем я занялся профсоюзом, профком и так справляется, просто ты не видишь его работы. В конце концов я прямо спросил: вы не хотите, чтобы я занимался защитой прав студентов? Мне ответили, что прямо так сказать не могут, но и запретить мне тоже ничего не могут. Потом они мне стали предлагать какие-то неэффективные формы сотрудничества. Например, чтобы я с ними встречался каждую неделю и передавал требования и жалобы студентов. Но я не согласился.

Позже, в августе, когда у меня были каникулы, моей маме в нерабочее время позвонил замдекана. Он стал говорить, какой я хороший студент. И учусь нормально, и в баскетбольной команде играю. А потом спрашивает: вы знаете, что ваш сын занимается профсоюзной деятельностью? Я, конечно, родителям говорил, но без особых подробностей. Еще замдекана спросил, готов ли я продолжать этим заниматься именно на последнем курсе. Не помешает ли это моей учебе. Пусть подумает и так далее. Я был в это время рядом с мамой и посоветовал ей сказать, что она поговорит со мной, и положить трубку. Вот зачем надо было звонить? При этом он пообещал перезвонить, но так и не перезвонил, и теперь моя мама волнуется. Я считаю, что наш СибГМУ пока не готов к репрессиям, и при любом давлении СМИ готовы подключаться и предавать все гласности. Понятно, что пока мы занимаемся только студентами СибГМУ, но нам бы хотелось привлечь в профсоюз студентов других вузов, которые помогали бы нам. Хочется, чтобы к нам пришли волонтеры из числа студентов юрфака ТГУ. Они помогали бы правильно составить обращения и запросы в различные инстанции.

Тезка Алексея Гороховского Алексей Палько тоже учится в меде. Он присоединился к профсоюзу во время своей выборной кампании. Молодой человек выдвигался в депутаты гордумы как самовыдвиженец от «Городских проектов Варламова и Каца». В этот период к нему обратился Алексей Гороховский и предложил сотрудничество. Палько понравились идеи профсоюза, так как на тот момент он как студент давно разочаровался в профкоме СибГМУ.

Фото: Алексей Палько

— Я состоял в профкоме, думал, что это классно. Поддержка студентов и так далее. Но на деле оказалось не так. Меня выбрали старостой потока, и в обязанности входило поддерживать связи руководства вуза со студентами. Однажды ко мне обратился студент, учившийся на платном, и попросил помочь с жильем. Я поговорил с профкомом, и они сказали, что ничем помочь не могут. Этим студентам не предоставляется общежитие, и поэтому они должны искать себе жилье. Так было и с другими жалобами. Они либо не могут этим заниматься, либо не хотят, либо у них нет средств. И по факту профком занимается только организацией праздников, а реальной помощи студентам я не увидел.

Алексей Палько считает, что студенческий профсоюз должен отстаивать права студентов. В качестве примера он приводит случай с распоряжением о прохождении практики в ковидных отделениях. Тогда именно студенты самоорганизовались и начали вести диалог с руководством. Студенты, которые имели какие-то хронические заболевания или пожилых родственников, просили либо эту практику отстрочить до окончания пандемии, либо перевести на дистанционный формат. Тогда нынешний профком СибГМУ сделал заявление только постфактум, когда ректоратом уже было принято решение.

— Еще нам перед практикой выдали для заполнения документ, в котором говорилось, что в случае заражения коронавирусной инфекцией при прохождении практики вы не требуете ничего взамен от вуза и с рисками ознакомлены. То есть, получается, практика принудительно-обязательная, без нее тебя могут отчислить, а ответственность за риски с себя сняли. Студентам выдали по две маски на всю практику, перчатки, и документ про отсутствие рисков. Получается, мы стали заложниками ситуации. То есть нужно и практику проходить, и соблюдать социальную дистанцию со своими пожилыми родственниками. Да и никто не прописывал в правилах при поступлении в вуз, чтобы будущий студент-медик обладал идеальными иммунитетом и здоровьем.