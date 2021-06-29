В поддержку от государства Петр с отцом получили два прожиточных минимума через Центр социальной защиты. Этих денег хватило на полтора месяца поездок в Вартовск. От «Томскнефти» помощи больше: сразу после травмы инвалиду выделили дачу, привезли вагончик и поставили забор. Постоянно поздравляют на День нефтяника.



«В какой-то год про отца забыли. Мама еще жива была, пошла на предприятие и сказала, что так нельзя: он ветеран труда, а вы ему ничего не шлете. С тех пор всегда поздравляют, — вспоминает Петр. — Ему хотя бы открытку какую приятно получить. Столько лет лежит, каждая мелочь в жизни его радует. Сейчас вот обратились в профсоюз предприятия. Может, выделят денег на поездки в Вартовск».



В апреле этого года Стрежевой посетили представители областной администрации. Петр Энс на приеме спросил, возможно ли нанять машину для перевозки его отца и других больных на диализ в Стрежевой. Ему тогда ответили, что эти расходы в бюджете можно будет заложить только на следующий год. Замечание Петра о том, что есть резервный фонд, оставили без комментариев. Ранее Петру отвечали, что аппарата для диализа в городской больнице нет, потому что учреждение не первой категории и стрежевчан с почечной недостаточностью лишь трое. На деле же, говорит мужчина, диализ в Стрежевом требуется девяти пациентам. Пятеро из них не учтены в статистике, потому что тех, кто лечится в Вартовске, просят поменять страховую компанию и сняться с учета в Стрежевом. Еще одна пожилая женщина снимает в Вартовске квартиру, потому что плохо ходит, а дети не могут ее возить.

