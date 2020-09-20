Добрые новости
20 сентября,
2020
А вы боитесь темноты?
Ну, хорошо. Этот страх, вы, возможно, уже побороли.
А страх смерти? А как насчет здоровья близких?
Об этих и других страхах журналисты ТВ2 поговорили со случайными прохожими на улицах Томска в 90-х в программе "Лексикон". Говорят, страшное было время. На самом деле – разное. И боялись разного. А кто-то и вовсе не боялся. Интересно сверить нынешние ощущения с тогдашними. Особенно с учетом пандемии.
— Что такое страх?

— Это такое жуткое чувство, когда человек, если с ним это случится, то просто он не сможет жить.

— Большой грех, что ли.

— Это внутренняя такая вещь, которая не дает мира, не дает покоя. Постоянное беспокойство, как будто что-то ищешь и не находишь. Как будто стена за стеной, и вот, даже ты ее пробиваешь, а там опять страх.

— Даже не знаю. Вот, боюсь, что умру, а похоронить будет не на что. Не знаю, как насобираю.

— Страх — это боязнь человека что-то либо потерять, либо приобрести то, что ему будет мешать.

— Что-то в груди, какая-то трещотка, как почувствует душа или что-то в таком духе.

— Интуитивно мы все понимаем, а вот так самые простые понятия сложнее всего определить.

— Страх — это когда страшно.

Страх является эмоцией, которая имеет право на существование, как и все другие. Человек, не имеющий чувства страха, может оказаться в ситуациях, где его жизни будет угрожать опасность. Если у него не будет этой эмоции, он может погибнуть.

Древние китайцы говорили, что страх — это одна из четырех эмоций, которые нужно испытывать каждый день наряду с такими как радость, печаль и гнев. Такое отношение к страху помогает спокойно о нем говорить.

Людмила Лычагина
Психолог
— Чего вы больше всего боитесь?

— Да, ничего.

— Чтоб не разрушилась семья самое главное.

— Неопределенности, завтрашнего дня.

— Могут обмануть. Даже сейчас я с вами говорю и боюсь, какие вы – честные или такие же плуты, как остальные.

— Я боюсь безработицы.

— Интересный вопрос. Пока, чтобы из университета не выкинули.

— Что существующий режим в нашей стране продлится еще, даже больше чем до Нового года.

— Одиночества.

— Сын у меня должен родиться, вот, хочу, чтобы он родился и все.

— Жуликов. Самым настоящим образом. У меня была дверь приоткрыта, всего было три баночки жира, и то уперли.

— В данный момент не вижу оснований чего-либо бояться.

— Сейчас такая жизнь, что всего боишься.

— Себя.

— Людей.

— Будущего.

— Боюсь за детей и за внуков.

— Чего именно боитесь?

— Всего. Что они могут попасть под машину, стать жертвой каких-то маньяков.

— Что кто-нибудь придет, постучится, я открою, мне дадут по башке и все.

— Неверности со стороны друзей подлости, лжи, наверное, это самое страшное.

— Упасть здесь на улице.

— Смерти.

— Сегодня ничего не боюсь, а завтра, может, чего-то испугаюсь.

Всякое творчество сопряжено со страхом. Страх он вызывает такую реакцию, которую можно назвать творчеством. Страх для меня что-то вроде стражника, охранника, который занимает позицию между познанным и сокрытым от нас.

Со стражником хорошо стыкуется Тибетская книга мертвых, когда человек выбрасывается туда, он встречает свет, знание, которое пугает. И тогда человек выбирает либо вот это тепленькое, либо этот яркий свет. Я, например всю молодость до восемнадцати лет провел в деревне, а потом попал в город. Это меня напугало. Город во всех моих картинах — это система, какая-то машина, которая может перелопатить человека. В городском цикле у меня встречается постоянно такой персонаж как Минотавр. Остров Крит, лабиринт. Это у меня город. Тесей, идущий по нити по лабиринту, он должен встретиться с Минотавром. Это опять соприкасается со страхом.

Сергей Фрейер
Художник
Криминальное чтиво
Культовый фильм 90-х, снятый Квентином Тарантино. Фильм первой десятки списка 250 лучших фильмов на сайте IMDb особенно запомнился российскому зрителю. Отчасти возможно потому что и герои, и лихая фабула, и черный юмор как-то рифмовались с отечественными реалиями 90-х. Черная комедия с перестрелками и философскими разговорами, отличной музыкой и историческим танцем Джона Траволты и Умы Турман.

— Приходилось ли вам сталкиваться с навязчивым страхом? У себя или у знакомых?

— Страх перед смертью.

— Когда у супруги моей дети были в армии на востоке, конечно, были опасения.

— Нет. Мои близкие бесстрашные люди. И я тоже.

— Страх не конкретный, а неизвестно чего.

— Я помню, что боялась, но сейчас уже не вспомню чего.



Навязчивый страх — это другой класс расстройств. Навязчивая, прежде всего — это мысль, от которой не может избавиться человек. Навязчивое представление — мелодия, от которой вы не можете избавиться с утра, вы от нее не можете избавиться, надоела. С гарантией, намного опережая все другие формы страхов, встречаются опасения за свое здоровье: кардиофобия (боязнь получить инфаркт миокарда вследствие каких-то передряг), канцерофобия, спидофобия. На слуху то что, того и боятся. Начинают мыть руки три раза в день, потому что в какой-то передаче заметили, что стало больше чесотки. А если передача про инфаркт миокарда, начинают считать у себя пульс. С этой точки зрения мне представляется преступлением, когда печатаются прогнозы на предстоящий день, неделю, где говорится, что люди, склонные к гипертонии могут получить… и дальше перечисляется все, что они могут получить. Вот так и получается почва, на которой растут навязчивые страхи.

Игорь Семин
Психиатр
— А сейчас в обществе больше страха или меньше?

— Больше напряжение нервное. Люди не знают, чего ждать от будущего.

— Смотря для кого: для более бедных слоев общества, наверное, больше страха.

— Сейчас много происходит того, чего раньше не происходило, поэтому больше боятся.

— Конечно. Сейчас дух страха ходит вообще во всем.

— Я прожил много и видел кое-что в жизни, сейчас идешь и будешь наган держать в кармане.

— Никто ни за кого не пойдет заступаться: все за себя.

— Раньше все было расписано, что за чем делать. От тебя мало что зависело, а сейчас решаешь все ты сам, поэтому приходится делать-делать, а на страхи времени мало.

— Видите, общество крайне неоднородно, поэтому страхи у работников бюджетной сферы, к которой я отношусь, наверное, страх окончательного обнищания. Разговоры о том, что боятся гражданской войны, я думаю, что все это сильно преувеличено.

— Страха сейчас стало не больше, нет. Больше стало разнузданности, какие-то дикие инстинкты. Основная масса все равно, мне кажется, не больше боится.

Страхи вечные обостряются при определенных обстоятельствах. Страх смерти он постоянно присутствует у человека, но когда он обостряется? Например, когда новые обстоятельства, когда ситуация в обществе складывается таким образом, вырисовывается новый жизненный стиль, а они приходят в противоречие с теми стереотипами, что были ранее. Возникает страх. Один из результатов страха — это паника, отчаяние, приводящие к агрессии, к агрессии, разрушающей не только самого человека, но и социум и окружающий мир.

Один из ярких примеров: охота на ведьм и еврейские погромы в Европе, которые особенно сильно развернулись на рубеже XV - XVI веков. Ведь охота на ведьм откуда проистекала? По сути дела оказалось большое число людей, выброшенных на обочину жизни, которые не могли понять, почему с ним такое произошло: трудится он столько же, детей столько же, у него те же самые шансы, до конца понять, почему он не преуспел, а преуспел его сосед, было невозможно. И получалось так: вот, сосед разбогател, а разбогател он, потому что ему помогает дьявол. А ростовщик, к которому он нередко обращается за помощью, еврей. Образ этого еврея в глазах христианина и без того негативный, этот ростовщик и виноват в том, что он потерпел это жизненное фиаско.

Человек столкнулся с неразрешимыми проблемами, и эти страхи вылились в агрессию. Нужно было найти виновного, найти козла отпущения.


Ирина Николаевна
Историк
Несчастный случай

Группу образовали два обаятельных молодых человека Валдис Пельш и Алексей Кортнев в 1983 году. Они познакомились на пробах в Студенческий театр МГУ. Постепенно к группе присоединились остальные музыканты. Группа быстро стала популярной среди московских студентов. Первое появление группы на телеэкранах состоялось в 1988 году в КВН с песней "Нам привезли компьютер".

22 октября 1994 года вышел дебютный альбом "Троды Плудов". Именно этот альбом нравится поклонникам группы больше всего.

Группа интересна тем, что совмещает театральные постановки с музыкой. Так в 2019 году группа поставила спектакль "В городе Лжедмитрове". Также на протяжении долгого времени группа сотрудничает с сатирическим театром "Квартет И".


— Чего наше общество сейчас больше всего боится?

— Наверное, скачка доллара.

— Преступности, уже страшно ходить.

— Что дальше будет.

— Безработицы боимся, остаться без денег, без места, без жилья остаться.

— Наверное, войны.

— Каждый по-разному. Кто рэкетиров, кто еще кого. У всех свои проблемы.

— Друг друга.

— Войны, смерти.

— Если на это не обращаешь особого внимания, то это не так заметно. Во всяком случае, возьмешь газету — безысходность накатывает.

— Мне кажется, очень многое нагнетается. Нагнетается средствами массовой информации, людьми.

29 ноября 1994 года
Tuesday, June 23
Смерть
Thursday, June 18
Власть
Что думали томичи о власти в 1990-х
Saturday, June 13
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