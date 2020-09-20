Страхи вечные обостряются при определенных обстоятельствах. Страх смерти он постоянно присутствует у человека, но когда он обостряется? Например, когда новые обстоятельства, когда ситуация в обществе складывается таким образом, вырисовывается новый жизненный стиль, а они приходят в противоречие с теми стереотипами, что были ранее. Возникает страх. Один из результатов страха — это паника, отчаяние, приводящие к агрессии, к агрессии, разрушающей не только самого человека, но и социум и окружающий мир.



Один из ярких примеров: охота на ведьм и еврейские погромы в Европе, которые особенно сильно развернулись на рубеже XV - XVI веков. Ведь охота на ведьм откуда проистекала? По сути дела оказалось большое число людей, выброшенных на обочину жизни, которые не могли понять, почему с ним такое произошло: трудится он столько же, детей столько же, у него те же самые шансы, до конца понять, почему он не преуспел, а преуспел его сосед, было невозможно. И получалось так: вот, сосед разбогател, а разбогател он, потому что ему помогает дьявол. А ростовщик, к которому он нередко обращается за помощью, еврей. Образ этого еврея в глазах христианина и без того негативный, этот ростовщик и виноват в том, что он потерпел это жизненное фиаско.



Человек столкнулся с неразрешимыми проблемами, и эти страхи вылились в агрессию. Нужно было найти виновного, найти козла отпущения.



