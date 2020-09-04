«Стояли как подводники, задраив дыру»

Истории

Томичи нередко сталкиваются с проблемой, когда после ливня двор заливает настолько, что приходится передвигаться вброд. Жители дома на Карташева 60/1 уже десять лет особенно не любят дождливую погоду. Это лето стало для них испытанием: по двору приходилось ходить в болотных сапогах, а в подвалах дома, где находятся теплоузел и фитнес-центр, вода стояла на уровне 30 сантиметров.

Альбина Теряева, нынешний председатель ТСЖ “Банкир” рассказывает, что впервые обращалась с этой проблемой в районную администрацию, еще когда была просто жильцом, а председательствует она последние десять лет.

«Но что было тогда (2 июля - прим.ред.), это был ужас. У нас в ограду невозможно пройти. Представляете, если стоит машина, а у нее до середины сидений вода. От Карташова до глубины нашей ограды такая вода стояла, что меня охватил ужас и соображала, что мне делать: или машину где-то бросать или еще что-то. Но в итоге как Т-34 через реку я ехала через это: мне заливало окна, переднее стекло, а девушка стояла плакала около своей Мазды, которая вся была в воде. Остальные не плакали, потому что просто пока не видели», — рассказывает Альбина Теряева.

В тот вечер после сильного ливня вода встала не только во дворе дома, но и затопила подвальное помещение. В нем на Карташева 60/1 располагается теплоузел, офис ТСЖ и крупный фитнес-зал Super Gum. Справляться с водой пришлось собственными силами: кто-то пытался удержать поток воды из ревизии, кто-то ведрами ее пытался отчерпывать. “Мы буквально как подводники стояли, задраив эту дыру (ревизию в подвале - прим.ред.), чтобы водой не вырывало. Потом стояли на ней, закрыв тазом сверху, чтобы не валила оттуда вода”, - вспоминает тот день один из жителей дома.

Альбина Теряева рассказывает, что сотрудницы фитнес-клуба ведрами отчерпывали воду. “А они итак три месяца без денег сидя из-за коронавируса, все это время не платят на за коммунальные услуги и за аренду, потому что у них нет денег, должны нам 360 тысяч”. Сам владелец зала Super Gum Сергей Карпушев говорит, что проблемы в помещении после дождей возникают нередко, и он даже думает о том, чтобы переехать куда-то в другое место. В этот раз воду удалось собрать быстро, поэтому большого ущерба потоп не причинил.

К этому же дому во дворе пристроен еще один. В нем находится общежитие томского техникума водного транспорта. Сотрудники говорят, что иной раз студентов приходится выводить через аварийный выход.

«Вода поднимается по верхнюю ступеньку крыльца, студенты ходят по воде. Сейчас пока нет студентов, в конце августа будут заезжать. Но года три уже плаваем после каждого ливня. Я прошлый раз стою, думаю, ну вот стакан сейчас наберется и мы снова поплывем», — рассказывает сотрудник общежития.

Альбина Теряева говорит, что эти последствия были самыми заметными, но от постоянных затоплений во дворе дома промылся асфальт, которые ТСЖ укладывал за свой счет четыре года назад, а самое тревожное - образовалась дыра под фундаментом дома, из-за этого здание может просесть. Председатель опасается, что если такое случиться, дом жителям никто не восстановит.

«Мы собирались здесь не один раз с администрацией Кировского района, и из мэрии приезжали, 120 раз было это все. Из городского хозяйства приехали и говорят: мы каждый квартал тут чистим. Но парковка у нас обычно занята машинами, их надо предварительно разогнать, поэтому я сомневаюсь, что здесь чистили. За все годы, что я председатель, я один раз помню, что приезжала Денисович, пригнала технику и сама тут стояла, караулила, чтобы они почистили. После того мы несколько лет пожили спокойно», — говорит председатель.

В тот вечер, когда затопило все, Альбина Теряева звонила везде: и в Томскводоканал, и в администрацию района.

«В итоге, видимо, водоканал что-то сделал, потому что они сказали, хорошо, проверим наши коллекторы на Карташева, как они выразились. Видимо, съездили и прочистили, потому что вода начала уходить», — вспоминает она.

При этом в «Томскводоканале» говорят, что затопление происходит не из-за неисправностей в их сетях, а по другой причине. Как пояснили ТВ2, специалист позже выезжал на место и убедился в этом. В компании считают, что проблему нужно искать в ливневой канализации, которая находится в ведомстве районных администраций. Мы отправили запрос с вопросами о проблеме в пресс-службу мэрии, которая дает ответы за администрацию. Ответа пока не получили.

Но, дом на Карташева, не единственный в городе с такой проблемой. Например, с той же проблемой столкнулись жители дома на Никитина,12.