Ставка на жимолость: плантация под Томском станет самой большой в России

Истории

100 тысяч кустов жимолости на площади в 40 га высадила компания «Северный сад» (входит в группу компаний «Сава») этой осенью в Томском районе неподалеку от села Кандинка. В прошлом году здесь было посажено 50 тысяч саженцев на площади в 20 га. Общая площадь плантации к 2021 году должна составить 100 тысяч га. При максимальной урожайности сбор с плантации может достичь 500-600 тонн жимолости в год. По словам исполнительного директора предприятия Виктора Карпова, подобных садов жимолости в России пока нет.

Фото: ТВ2

«Жимолость – это культура, которая разошлась по миру из Сибири, — рассказывает во время презентации второй очереди «Северного сада» Виктор Карпов. — У нас она растет очень хорошо, для нее у нас прекрасный климат и условия. Низкие температуры для этой ягоды не проблема. Она хорошо плодоносит без особого ухода и усилий».

Фото: ТВ2

Виктор Карпов рассказал, что во всем мире сейчас идет бум по посадкам жимолости. Последние 10 лет ее активно стали выращивать в Канаде и Польше. Сегодня в лидерах Польша – под плантации жимолости здесь отведено около 2 тысяч гектаров. Для популяризации этой ягоды летом на польские плантации даже приглашают туристов.

У нас до недавнего времени в больших промышленных объемах жимолость не выращивалась. «Промышленное садоводство ставит другие условия, — рассказывает Виктор Карпов. — Сорта должны быть особенные. Ягода должна быть крепкая, легко отрываться, созревать в одно и тоже время. В России таких сортов раньше не было. Общепризнанные наши сорта бакчарские – они очень сладкие, вкусные, но не совсем подходят под промышленное садоводство. Компания «САВА» — промышленное предприятие и нам важно, чтобы ягоды была с низкой себестоимостью и в больших объемах. Чтобы сад плодоносил так, как нужно нам. Для этого надо с самого начала сделать все правильно. Взять сорта, которые годятся под переработку и сорта, которые можно продавать в свежем виде».

Фото: ТВ2

Главный агроном Наталья Маслова рассказала, что саженцы жимолости для «Северного сада» получены методом клонирования. Система клонирования – это когда берут ткань растения и размножают ее методом in vitro в полноценный саженец. В Томск саженцы прибыли из Польши. «Плюсы системы клонирования в том, что она освобождает материал от вирусов. К нам приходит здоровый, сильный саженец с хорошей корневой системой», — рассказала Наталья.

Фото: ТВ2

Основные требования для промышленного выращивания жимолости – безвирусный посадочный материал и аэронавигация, чтобы по плантации мог ходить комбайн. Плюс должна быть оптимальная схема посадки. «Если посадить сорта в случайном порядке, то они не будут плодоносить. Мы выбираем три сорта, чтобы они друг друга опыляли. Все это изучается только опытным путем», — рассказывает Виктор Карпов.

Чтобы маленькие кустики не забили сорняки используется мульчирование под пленку. И, конечно, фертигация (внесение удобрений в почву в жидком виде) и мелиорация. На систему орошения и удобрения компания «САВА» потратила 40 млн рублей.

В этом году «САВА» впервые попробовала продавать свежую жимолость в торговых сетях Томска и соседних областей. «Мы продавали ягоду из своих садов в Кофтанчиково и пытались привозить жимолость из Бакчара. Поняли, что больше 50 км перевозки ягода не выдерживает. От Бакчара 200 км. Там замечательная, отличная ягода, но мы ее не можем довезти. Здесь же в Кандинке мы запланировали, что будем ягоду обрабатывать на месте сбора — часть запаковывать в коррексы, а часть замораживать», — рассказал Виктор Карпов.

По его словам, свежую жимолость в этом году возили даже в Москву. В столице эту ягоду местные фермеры продавали по 900 рублей за килограмм. На прилавках в Томске она стоила 350 рублей. Главное, говорит Виктор Карпов, чтобы в упаковке ягода могла храниться хотя бы недели две, тогда можно будет продавать свежую ягоду в больших объемах.

Фото: Томская производственная компания «САВА»

В перспективе компания «САВА» планирует закупать для сбора ягоды специальные комбайны. Если собирать вручную, то затраты составляют примерно 40-50 рублей на килограмм. У комбайна производительность значительно выше. На вопрос не будет ли комбайн мять жимолость, Виктор Карпов уверенно отвечает — нет. «Мы проехались по миру, посмотрели в Польше, Голландии, как работают американские комбайны, сербские и увидели, что они ягоду не мнут. По бакчарскому опыту знаем, что при ручном сборе почти 50% ягоды теряется. При сборе комбайном 95% ягоды собирается», — говорит исполнительный директор предприятия.

Комбайны компания «САВА» пока еще не закупала, потому что они понадобятся только через три года, когда появится первый урожай. Но для того, чтобы их купить через три года, нужно изначально все сделать так, чтобы они смогли работать на плантации. Администрация Томской области хотела приобрести комбайны для бакчарского питомника жимолости. Но оказалось, что это невозможно, потому что изначально кусты не были посажены как надо. Например, в одном ряду ягода созревает раньше, а в другом позже. А если в общий сбор попадет хотя бы несколько перезревших ягод, то может получиться каша, годная только на переработку.

Если у компании «САВА» все получится, как запланировано, то Томская область станет крупнейшим производителем жимолости в России. Эту ягоду считают одной из самых полезных, потому что она содержит рекордное количество витаминов (A, B1, B2, B6, B9, K, C, P), которые важны для иммунитета, нервной системы и кровеносных сосудов. Кроме того, ягода богата такими микроэлементами, как магний и калий, важными для работы нервной системы, сердца, почек. Как и малина, жимолость обладает антибактериальными и жаропонижающими свойствами. Считают также, что ягода оказывает онкопротекторное действие на организм человека. По информации экспертов в жимолости антиоксидантов значительно больше, чем в чернике, витамина C больше, чем в апельсине, и почти столько же калия, как в банане.

Ну и в конце концов, жимолость — это просто вкусно. А что можно из нее приготовить мы уже рассказывали здесь.