«Ставила лайки и комментировала посты Навального»
Как в один день уволили майора полиции Юлию Суворову
38-летнюю Юлию Суворову уволили из полиции Ленинского района быстро: заставили написать заявление по соглашению сторон. Причина в том, что она когда-то была подписана на «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Умное голосование». А еще ставила лайки и высказывалась в соцсетях по разным темам, которые оказались опасными: это и состояние дорог в своем районе, и коррупция, и поправки в Конституцию.
38-летнюю Юлию Суворову уволили из полиции Ленинского района быстро: заставили написать заявление по соглашению сторон. Причина в том, что она когда-то была подписана на «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Умное голосование». А еще ставила лайки и высказывалась в соцсетях по разным темам, которые оказались опасными: это и состояние дорог в своем районе, и коррупция, и поправки в Конституцию.
МАЙОР СУВОРОВА
Юлия Суворова переехала в Томск из Казахстана в 2000-е. Училась на психолога в ТГУ. Закончив университет с красным дипломом, работу по профессии не нашла. Зарплату предлагали слишком маленькую. Пришлось работать кассиром в зале игровых автоматов. «Платили настолько мало, что не было возможности снимать жилье», — вспоминает Юлия.
Пойти на работу в органы в 2008 году ее уговорил отец. «У тебя всегда будет работа, стаж и стабильная зарплата», — говорил он.
Службу Суворова начинала с должности инспектора по делам несовершеннолетних в УМВД Ленинского района Томска. Потом ее уговорили пойти в отдел дознания.
Пойти на работу в органы в 2008 году ее уговорил отец. «У тебя всегда будет работа, стаж и стабильная зарплата», — говорил он.
Службу Суворова начинала с должности инспектора по делам несовершеннолетних в УМВД Ленинского района Томска. Потом ее уговорили пойти в отдел дознания.
25-летняя Юлия Суворова со старшим сыном
«Я была идеалисткой. Верила, что буду работать в соответствии с буквой закона. Всех устраивало как я дотошно пишу протоколы, — говорит Юлия, — Для следствия и дознания это очень важно — грамотно составлять протоколы, быть внимательным, объективно отражать все стороны».
Юлия была старшим дознавателем, майором полиции. Стаж в органах – 15,5 лет. Принимала заявления от граждан, возбуждала административные или уголовные дела.
За свою работу в последнее время Юлия получала 53 тысячи рублей в месяц. Этой суммы хватало, чтобы обеспечивать троих детей. С 2012 года она в разводе, а бывший муж алименты не платит. Есть исполнительный лист, но приставы не могут ничего сделать. Официально он нигде не работает.
Юлия была старшим дознавателем, майором полиции. Стаж в органах – 15,5 лет. Принимала заявления от граждан, возбуждала административные или уголовные дела.
За свою работу в последнее время Юлия получала 53 тысячи рублей в месяц. Этой суммы хватало, чтобы обеспечивать троих детей. С 2012 года она в разводе, а бывший муж алименты не платит. Есть исполнительный лист, но приставы не могут ничего сделать. Официально он нигде не работает.
Юлия с детьми
Фото из личного архива
Фото из личного архива
У Юлии в полиции был ненормированный график. Переработки на работе никогда не оплачивали. Второе высшее юридическое образование Юлия получала за свой счет, без «отрыва от работы».
«На работе была постоянно токсичная обстановка, — вспоминает Юлия, — Идет давление со стороны начальника. И неважно есть у тебя больной 80-летний отец, болеют ли у тебя дети. И плевать, кто будет забирать ребенка из детского сада. Нам говорят, вы не имеете права идти на больничный, если болеешь, должен отлежаться, сбить температуру и идти на работу: «Что у вас, рука или нога отвалилась? Вы при смерти лежите?». Я оставалась работать допоздна, страшно же навлечь на себя немилость. Начальнику все равно, как будет сделана работа и в какое время, и в каком состоянии находится сотрудник».
Конечно, по словам Юлии, у работы в полиции есть и бонусы: оплачиваемый 40-дневный отпуск, белая зарплата, бесплатный перелет до места отдыха по России. При этом за границу выезжать нельзя. Загранпаспорт сотрудника лежит в специальном отделе.
«На работе была постоянно токсичная обстановка, — вспоминает Юлия, — Идет давление со стороны начальника. И неважно есть у тебя больной 80-летний отец, болеют ли у тебя дети. И плевать, кто будет забирать ребенка из детского сада. Нам говорят, вы не имеете права идти на больничный, если болеешь, должен отлежаться, сбить температуру и идти на работу: «Что у вас, рука или нога отвалилась? Вы при смерти лежите?». Я оставалась работать допоздна, страшно же навлечь на себя немилость. Начальнику все равно, как будет сделана работа и в какое время, и в каком состоянии находится сотрудник».
Конечно, по словам Юлии, у работы в полиции есть и бонусы: оплачиваемый 40-дневный отпуск, белая зарплата, бесплатный перелет до места отдыха по России. При этом за границу выезжать нельзя. Загранпаспорт сотрудника лежит в специальном отделе.
“
Я понимала, что за больничные во время болезней моего ребенка меня будут угнетать на работе и дружно хейтить в коллективе, не говоря о начальстве. Я обычный дознаватель. Низкое звено. От начальства ни разу не услышала похвалы. При этом сама работа мне нравилась. Я видела в ней социальный смысл. В том, что где-то я помогу женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, где-то переговорю с молодым или несовершеннолетним подозреваемым или с пьяным за рулем и привлеку его к ответственности, чтобы сделать этот город безопаснее. Вот это мне давало силы.
Как-то раз ко мне во время дежурства доставили людей из клуба "Черника" (место, где традиционно собираются представители томского ЛГБТ-сообщества - ред.). Там один человек пришел в клуб с ненавистью к ЛГБТ, произошла драка. Я со всеми очень спокойно и доброжелательно общалась. Взяла объяснения, поговорила по-человечески. Когда они протрезвели, мне сказали, что я классный полицейский, они таких никогда не встречали. Хотелось верить, что я приносила пользу.
Как-то раз ко мне во время дежурства доставили людей из клуба "Черника" (место, где традиционно собираются представители томского ЛГБТ-сообщества - ред.). Там один человек пришел в клуб с ненавистью к ЛГБТ, произошла драка. Я со всеми очень спокойно и доброжелательно общалась. Взяла объяснения, поговорила по-человечески. Когда они протрезвели, мне сказали, что я классный полицейский, они таких никогда не встречали. Хотелось верить, что я приносила пользу.
ДЕНЬ УВОЛЬНЕНИЯ
25 ноября привычная жизнь Юлии рухнула в один день. В этот день, после больничного у ребенка, она вышла на работу и должна была идти на следственные действия с адвокатом. Неожиданно ее вызвали в отдел кадров. Юля вспоминает, что в кабинете начальника ее ждали пять человек — три человека из начальства, психолог и юрист.
“
Поочередно начали мне говорить: «Юля, вспоминай. У нас есть информация что ты в интернете критиковала власть. Может быть ты была подписана на паблик «Омбудсмен полиции»? Не писала ли ты комментарии экстремистского характера, обсуждала ли ты дороги и правительство, выборы и изменения в Конституции? Ставила лайки и комментировала посты Навального? Если ты сейчас не напишешь рапорт на увольнение по соглашению сторон, то завтра тебя уволят независимо, находишься ты на больничном, будет ли у тебя сломана рука или нога. Подключится ОСБ (отдел собственной безопасности), и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям, связанным с экстремизмом. Ты же понимаешь, где ты работаешь, всегда найдется, за что привлечь сотрудника полиции».
В тот момент Юлия не понимала, что происходит. Сказала, что могла прокомментировать что-то или поставить лайк. Не исключила, что раньше была подписана и на «Фонд борьбы с коррупцией».
Юлия рассказывает, что от личной страницы Алексея Навального она отписалась после митингов в январе этого года. На митинги никогда не ходила, сотрудникам полиции это запрещено. В коллективе обсуждение деятельности оппозиционного политика не приветствовалось. По словам Юлии, в основном, коллеги на службе Алексея Навального осуждали.
«У нас даже обсуждать в коллективе это нельзя вслух, – говорит Суворова, – Люди делают вид, что они никогда не видели фамилию Навального. Но он же есть и был. Когда случилось отравление Алексея Навального и в соцсетях обсуждалось то, что он уголовник, я писала что-то против. А сотруднику полиции запрещено высказывать свое мнение о политике, о действиях должностных лиц и депутатов. Получается, что мне запрещено иметь мнение что кто-то занимается коррупцией».
Юлия рассказывает, что от личной страницы Алексея Навального она отписалась после митингов в январе этого года. На митинги никогда не ходила, сотрудникам полиции это запрещено. В коллективе обсуждение деятельности оппозиционного политика не приветствовалось. По словам Юлии, в основном, коллеги на службе Алексея Навального осуждали.
«У нас даже обсуждать в коллективе это нельзя вслух, – говорит Суворова, – Люди делают вид, что они никогда не видели фамилию Навального. Но он же есть и был. Когда случилось отравление Алексея Навального и в соцсетях обсуждалось то, что он уголовник, я писала что-то против. А сотруднику полиции запрещено высказывать свое мнение о политике, о действиях должностных лиц и депутатов. Получается, что мне запрещено иметь мнение что кто-то занимается коррупцией».
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«А ведь я, как сотрудник полиции, всегда была обязана сдавать декларацию о своих доходах, расходах и сведениях об имуществе. Не помогли ли мне деньгами родственники? Доходило до того, что сотрудники просили не перекидывать друг другу деньги на карту, когда кто-то ходил в магазин, чтобы не отчитываться. Декларации я сдаю с 2010 года, а кто-то не соблюдает законы о коррупции. Мне это не нравится»
«Или, вот. Дорога на Черемошниках. Это проселочная дорога и канавы с текущим по ним дерьмом. Написав об этом на форуме, чем я нарушила закон? Я не считаю, что в этом виноваты люди, которые там живут. Можно не высказывать свое мнение, закрыть глаза. Но в этом районе живу я и мои дети. Когда Варламов приехал в Томск, он не доехал до самых ужасных мест», — говорит Юлия.
Она признается, что писала на популярном томском форуме для мам и другие темы. Например, вопросы медицины, перепрофилирование 4 роддома под ковидный госпиталь.
Как считает Юлия, рапорт на увольнение по соглашению ее заставили написать под давлением. Мол, если этого не сделать, дело будет решаться вплоть до уголовного дела по статье экстремизм, ведь на нее есть «точная информация».
«Это заявление произвело на меня сильное воздействие, тело затрясло, — вспоминает Юлия, — Я знаю, чем статья по экстремизму оборачивается для граждан: лишение свободы и блокировка всех счетов, невозможность устроиться на работу. Я дар речи потеряла за эти 20 минут разговора и согласилась. Начальник отдела кадров начала диктовать мне рапорт. Я на автомате его записала и вышла из кабинета».
Она признается, что писала на популярном томском форуме для мам и другие темы. Например, вопросы медицины, перепрофилирование 4 роддома под ковидный госпиталь.
Как считает Юлия, рапорт на увольнение по соглашению ее заставили написать под давлением. Мол, если этого не сделать, дело будет решаться вплоть до уголовного дела по статье экстремизм, ведь на нее есть «точная информация».
«Это заявление произвело на меня сильное воздействие, тело затрясло, — вспоминает Юлия, — Я знаю, чем статья по экстремизму оборачивается для граждан: лишение свободы и блокировка всех счетов, невозможность устроиться на работу. Я дар речи потеряла за эти 20 минут разговора и согласилась. Начальник отдела кадров начала диктовать мне рапорт. Я на автомате его записала и вышла из кабинета».
В тот момент к Юлии приехал адвокат по ее рабочим делам. Узнав о ситуации, он посоветовал отозвать рапорт. Девушка вернулась к себе в отдел, чтобы подготовить его. Увидела, что уже собрали всех сотрудников и провели беседу, сказав что «она неблагонадежный сотрудник и посоветовали не бодаться с системой».
Когда Юлия пошла отзывать рапорт, к ней зашла врио начальника дознания Евгения Байгулова и настояла, чтобы она вернулась в отдел кадров.
«Меня запугали. Сказали, что если я не уйду по соглашению сторон, то меня уволят по отрицательной статье, и я никуда не смогу устроиться на работу. Если ты уволен по соглашению сторон, восстановиться на работе в полиции невозможно, – говорит Юлия. – Была ссылка на 460 приказ, статью 16 – сотруднику полиции запрещено комментировать что-то, иметь свое мнение».
Рапорт на увольнение Юлия так и не отозвала. В кабинете Юлии сказали, что она не единственная, кого уволили. Что таких «неблагонадежных сотрудников» много по всей стране, а списки таких людей пришли из Москвы. При этом в отделе дознавателей она единственная, кто потерял работу.
«Когда я пришла в вещевую службу подписывать обходной лист с выпиской из приказа об увольнении, у меня спросили, вы тоже уволены 25 ноября? Там сказали, что приходили сотрудники, которых уволили за то, что они подписаны на «Умное голосование». 26 человек уволили в условиях некомплекта в один день. Это грубое вмешательство в жизнь человека. Я до сих пор не понимаю, за что конкретно я уволена. Просто система хочет вычистить свои ряды от неблагонадежных сотрудников. Я проработала в органах внутренних дел 15,5 лет, я даже не знаю, войдут ли эти годы в стаж. До пенсии мне не хватило 4,5 года. Теперь это просто мои годы, подаренные государству».
Когда Юлия пошла отзывать рапорт, к ней зашла врио начальника дознания Евгения Байгулова и настояла, чтобы она вернулась в отдел кадров.
«Меня запугали. Сказали, что если я не уйду по соглашению сторон, то меня уволят по отрицательной статье, и я никуда не смогу устроиться на работу. Если ты уволен по соглашению сторон, восстановиться на работе в полиции невозможно, – говорит Юлия. – Была ссылка на 460 приказ, статью 16 – сотруднику полиции запрещено комментировать что-то, иметь свое мнение».
Рапорт на увольнение Юлия так и не отозвала. В кабинете Юлии сказали, что она не единственная, кого уволили. Что таких «неблагонадежных сотрудников» много по всей стране, а списки таких людей пришли из Москвы. При этом в отделе дознавателей она единственная, кто потерял работу.
«Когда я пришла в вещевую службу подписывать обходной лист с выпиской из приказа об увольнении, у меня спросили, вы тоже уволены 25 ноября? Там сказали, что приходили сотрудники, которых уволили за то, что они подписаны на «Умное голосование». 26 человек уволили в условиях некомплекта в один день. Это грубое вмешательство в жизнь человека. Я до сих пор не понимаю, за что конкретно я уволена. Просто система хочет вычистить свои ряды от неблагонадежных сотрудников. Я проработала в органах внутренних дел 15,5 лет, я даже не знаю, войдут ли эти годы в стаж. До пенсии мне не хватило 4,5 года. Теперь это просто мои годы, подаренные государству».
«Я хочу честно смотреть в глаза своим детям»
«Правильнее было промолчать, устроиться на какую-то работу, оформить детям пособие, – говорит Юлия, – И жить молча. Но я так не могу. Я хочу честно смотреть в глаза своим детям, иметь свое мнение и не лицемерить. Не говорить, что все прекрасно, когда они выходят на улицу и видят, что происходит. Меня пугает социальная незащищенность всех граждан. Последние годы что-то платили семьям с детьми, но в целом нет никой стабильности».
В полиции Юлии сказали, что проверку по данной ситуации, если она и будет, проведет служба собственной безопасности. Но пройдут все мероприятия под грифом «секретно».
«Мои друзья, которые в курсе всей этой ситуации, говорят что ничему не удивлены. Добро пожаловать в 1937 год. Я считаю себя хорошим специалистом в уголовном праве и представлении доказательной базы для отправления уголовного дела в суд. Я хорошо знаю, как руководить следственной группой. Я достигла определённого уровня в этой сфере. После увольнения меня даже не возьмут воспитателем. Я разместила свое резюме, но мое образование психолога не соответствует требованиям. Получается, будь ты каким угодно специалистом, если ты имеешь свое, отличное от работодателя мнение, которым выступает государство, ты не нужен ни как специалист, ни как человек».
В полиции Юлии сказали, что проверку по данной ситуации, если она и будет, проведет служба собственной безопасности. Но пройдут все мероприятия под грифом «секретно».
«Мои друзья, которые в курсе всей этой ситуации, говорят что ничему не удивлены. Добро пожаловать в 1937 год. Я считаю себя хорошим специалистом в уголовном праве и представлении доказательной базы для отправления уголовного дела в суд. Я хорошо знаю, как руководить следственной группой. Я достигла определённого уровня в этой сфере. После увольнения меня даже не возьмут воспитателем. Я разместила свое резюме, но мое образование психолога не соответствует требованиям. Получается, будь ты каким угодно специалистом, если ты имеешь свое, отличное от работодателя мнение, которым выступает государство, ты не нужен ни как специалист, ни как человек».
«Сейчас я нахожусь в состоянии растерянности и страха. Я пришла в полицию 25-летней молодой женщиной. Уволилась под давлением и мне страшно. Через меня проходило огромное количество документов, всегда можно запугивать и найти к чему придраться. Можно залезть в дела минувших дней и что-то найти. Я понимаю, что я не пойду устраиваться в силовые структуры, что в моем личном деле может быть все, что угодно. Скорее всего сейчас на меня польется волна ненависти из-за того, что я все рассказала. Люди же не любят полицейских. Когда меня обзывают «ментом» или «мусором», я не обижаюсь. Я себя такой не считаю, живу по совести и мне не стыдно за свою работу. Хотя у многих сотрудников на работе происходит психологическое выгорание. Я всегда старалась вникать в проблемы людей, хотя это не приветствуется. Понимать, что они потерпевшие. Проявляла к людям эмпатию».
В служебной квартире Юлии
После увольнения Юлия не получит единовременную выплату на покупку жилья, которая положена сотрудникам полиции и на которую имеет право каждый сотрудник полиции после 10 лет службы. Три года назад Юлия была в этой российской очереди 76-тысячная. Теперь из очереди ее попросят.
Сама Юлия жила в служебной квартире с тремя детьми и лежачим отцом, которого ударил инсульт. Сейчас придется съехать, а идти некуда. Она также не может встать на учет в центр занятости: для этого нужна местная регистрация, а она прописана в Кемеровской области, в квартире брата.
Сама Юлия жила в служебной квартире с тремя детьми и лежачим отцом, которого ударил инсульт. Сейчас придется съехать, а идти некуда. Она также не может встать на учет в центр занятости: для этого нужна местная регистрация, а она прописана в Кемеровской области, в квартире брата.
Ранее паблик «Омбудсмен полиции» сообщал, что 16 июля 2021 года Владимир Путин утвердил общий план по «чистке» силовых структур России от «нелояльных и враждебных элементов». План получил название «Только свои». По данным авторов плана, в силовых структурах России до 15% общего состава являются негативно настроенными по отношению к действующей власти, не одобряют нынешний курс руководства страны, сочувствуют несистемной оппозиции, критикуют действия руководства страны и силовых структур. А значит потенциально готовы помогать враждебным силам цель которых - разрушение страны".
В действие план вступает с 1 октября 2021 года, окончание его реализации запланировано на 1 марта 2022 года. Организационная и руководящая роль в этом плане отводится ФСБ.
К выявленным «враждебным элементам» будут применять санкции от увольнения до привлечения к уголовной ответственности, отмечалось в сообщении.
В пресс-службе УМВД по Томской области нам отказались комментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос, на который они ответят в течении 30 дней.
В действие план вступает с 1 октября 2021 года, окончание его реализации запланировано на 1 марта 2022 года. Организационная и руководящая роль в этом плане отводится ФСБ.
К выявленным «враждебным элементам» будут применять санкции от увольнения до привлечения к уголовной ответственности, отмечалось в сообщении.
В пресс-службе УМВД по Томской области нам отказались комментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос, на который они ответят в течении 30 дней.
Михаил Ерастов
адвокат
Адвокат Михаил Ерастов считает, что Юлию Суворову уволили с нарушениями, которые допустило ее руководство.
«Так, оказывать давление на сотрудника полиции, запугивать, угрожать уголовным преследованием – недопустимо, — говорит Михаил, — Юлию должны были поставить в известность о том, что в отношении нее назначена служебная проверка. Если будет доказано, что сотрудник критиковал власть в соцсетях, то за этим, как правило, не всегда может следовать увольнение, так как, если эти действия не образуют состав какого-либо административного правонарушения или уголовного деяния, то по итогу служебной проверки сотруднику могут объявить замечание или выговор.
По словам Михаила, сотрудник полиции имеет право участвовать в служебной проверке, давать объяснения. Кроме того, сотрудник полиции имеет право знакомиться с заключением служебной проверки.
«Если бы Юлию уволили по статье, а не по соглашению сторон, ей следовало бы обратиться в суд за защитой своих прав, так как, не всегда увольнение правомерно и, в случае с Юлией, можно было бы в суде оспорить данное решение. Само по себе увольнение — самая строгая мера дисциплинарного взыскания.
Если на сотрудника полиции руководство оказывает психологическое давление, сопровождающееся угрозами, в том числе уголовного преследования, сотруднику необходимо обратиться в отдел собственной безопасности (ОСБ) либо в прокуратуру, кроме того, можно обратиться в следственный комитет. Вместе с тем, факт угроз доказать в таком случае достаточно сложно, ввиду того что сотрудники, которые могли оказаться свидетелями, зачастую не желают давать показания против своего начальства по объективным причинам. Снимать на камеру сотового телефона либо на диктофон в данном случае возможно, однако следует помнить, что несанкционированная съемка в режимном объекте запрещена, а сама аудиозапись или видеозапись в суде в последующем не всегда может быть допустимым доказательством по делу.
Раньше привлекали людей за комментарии, посты и репосты в интернете по статье экстремизм и люди получали реальные сроки. Но в последующем Верховный суд РФ встал на защиту граждан и разъяснил, что сажать просто за лайк и репост нельзя. На скамью подсудимых должны попадать лишь те, кто осознанно разжигал вражду. Поэтому правоохранители должны доказать: человек действительно сеял ненависть и призывал к насилию, а не просто посмеялся над чьей-то глупой шуткой».
Адвокат отмечает, что сотруднику полиции по закону о госслужбе нельзя в соцсетях критиковать власть, осуждать местную администрацию или должностное лицо за то, что, например, в каком-то районе плохие дороги и в этом, мол, виновата власть. Гражданская позиция у полицейского допустима без критики власти.
Что касается служебного жилья, как считает адвокат, с очереди на единовременную выплату на покупку жилья Юлию Суворову снимут. А вот выгнать из служебной квартиры с несовершеннолетними детьми Юлию могут только через суд. Поэтому она может продолжать жить в квартире и судиться с полицией. В суде в такой ситуации органы опеки выступают против выселения несовершеннолетних детей.
«Так, оказывать давление на сотрудника полиции, запугивать, угрожать уголовным преследованием – недопустимо, — говорит Михаил, — Юлию должны были поставить в известность о том, что в отношении нее назначена служебная проверка. Если будет доказано, что сотрудник критиковал власть в соцсетях, то за этим, как правило, не всегда может следовать увольнение, так как, если эти действия не образуют состав какого-либо административного правонарушения или уголовного деяния, то по итогу служебной проверки сотруднику могут объявить замечание или выговор.
По словам Михаила, сотрудник полиции имеет право участвовать в служебной проверке, давать объяснения. Кроме того, сотрудник полиции имеет право знакомиться с заключением служебной проверки.
«Если бы Юлию уволили по статье, а не по соглашению сторон, ей следовало бы обратиться в суд за защитой своих прав, так как, не всегда увольнение правомерно и, в случае с Юлией, можно было бы в суде оспорить данное решение. Само по себе увольнение — самая строгая мера дисциплинарного взыскания.
Если на сотрудника полиции руководство оказывает психологическое давление, сопровождающееся угрозами, в том числе уголовного преследования, сотруднику необходимо обратиться в отдел собственной безопасности (ОСБ) либо в прокуратуру, кроме того, можно обратиться в следственный комитет. Вместе с тем, факт угроз доказать в таком случае достаточно сложно, ввиду того что сотрудники, которые могли оказаться свидетелями, зачастую не желают давать показания против своего начальства по объективным причинам. Снимать на камеру сотового телефона либо на диктофон в данном случае возможно, однако следует помнить, что несанкционированная съемка в режимном объекте запрещена, а сама аудиозапись или видеозапись в суде в последующем не всегда может быть допустимым доказательством по делу.
Раньше привлекали людей за комментарии, посты и репосты в интернете по статье экстремизм и люди получали реальные сроки. Но в последующем Верховный суд РФ встал на защиту граждан и разъяснил, что сажать просто за лайк и репост нельзя. На скамью подсудимых должны попадать лишь те, кто осознанно разжигал вражду. Поэтому правоохранители должны доказать: человек действительно сеял ненависть и призывал к насилию, а не просто посмеялся над чьей-то глупой шуткой».
Адвокат отмечает, что сотруднику полиции по закону о госслужбе нельзя в соцсетях критиковать власть, осуждать местную администрацию или должностное лицо за то, что, например, в каком-то районе плохие дороги и в этом, мол, виновата власть. Гражданская позиция у полицейского допустима без критики власти.
Что касается служебного жилья, как считает адвокат, с очереди на единовременную выплату на покупку жилья Юлию Суворову снимут. А вот выгнать из служебной квартиры с несовершеннолетними детьми Юлию могут только через суд. Поэтому она может продолжать жить в квартире и судиться с полицией. В суде в такой ситуации органы опеки выступают против выселения несовершеннолетних детей.
(*организация признана в России экстремистской и иностранным агентом, деятельность организации запрещена в России)
ТЕКСТ И ФОТО: Юлия ФАЛЛЕР
Декабрь, 2021
ТЕКСТ И ФОТО: Юлия ФАЛЛЕР
Декабрь, 2021