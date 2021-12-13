«Ставила лайки и комментировала посты Навального»

Адвокат Михаил Ерастов считает, что Юлию Суворову уволили с нарушениями, которые допустило ее руководство.



«Так, оказывать давление на сотрудника полиции, запугивать, угрожать уголовным преследованием – недопустимо, — говорит Михаил, — Юлию должны были поставить в известность о том, что в отношении нее назначена служебная проверка. Если будет доказано, что сотрудник критиковал власть в соцсетях, то за этим, как правило, не всегда может следовать увольнение, так как, если эти действия не образуют состав какого-либо административного правонарушения или уголовного деяния, то по итогу служебной проверки сотруднику могут объявить замечание или выговор.



По словам Михаила, сотрудник полиции имеет право участвовать в служебной проверке, давать объяснения. Кроме того, сотрудник полиции имеет право знакомиться с заключением служебной проверки.



«Если бы Юлию уволили по статье, а не по соглашению сторон, ей следовало бы обратиться в суд за защитой своих прав, так как, не всегда увольнение правомерно и, в случае с Юлией, можно было бы в суде оспорить данное решение. Само по себе увольнение — самая строгая мера дисциплинарного взыскания.



Если на сотрудника полиции руководство оказывает психологическое давление, сопровождающееся угрозами, в том числе уголовного преследования, сотруднику необходимо обратиться в отдел собственной безопасности (ОСБ) либо в прокуратуру, кроме того, можно обратиться в следственный комитет. Вместе с тем, факт угроз доказать в таком случае достаточно сложно, ввиду того что сотрудники, которые могли оказаться свидетелями, зачастую не желают давать показания против своего начальства по объективным причинам. Снимать на камеру сотового телефона либо на диктофон в данном случае возможно, однако следует помнить, что несанкционированная съемка в режимном объекте запрещена, а сама аудиозапись или видеозапись в суде в последующем не всегда может быть допустимым доказательством по делу.



Раньше привлекали людей за комментарии, посты и репосты в интернете по статье экстремизм и люди получали реальные сроки. Но в последующем Верховный суд РФ встал на защиту граждан и разъяснил, что сажать просто за лайк и репост нельзя. На скамью подсудимых должны попадать лишь те, кто осознанно разжигал вражду. Поэтому правоохранители должны доказать: человек действительно сеял ненависть и призывал к насилию, а не просто посмеялся над чьей-то глупой шуткой».



Адвокат отмечает, что сотруднику полиции по закону о госслужбе нельзя в соцсетях критиковать власть, осуждать местную администрацию или должностное лицо за то, что, например, в каком-то районе плохие дороги и в этом, мол, виновата власть. Гражданская позиция у полицейского допустима без критики власти.



Что касается служебного жилья, как считает адвокат, с очереди на единовременную выплату на покупку жилья Юлию Суворову снимут. А вот выгнать из служебной квартиры с несовершеннолетними детьми Юлию могут только через суд. Поэтому она может продолжать жить в квартире и судиться с полицией. В суде в такой ситуации органы опеки выступают против выселения несовершеннолетних детей.

