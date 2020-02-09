Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания

Истории

Фото: Вячеслав Балашев

Сергей Гавриловский, нынешний негласный староста Чановки, этой весной с женой Евгенией возвращается в США к детям и внукам. Он обратился к единоверцам с просьбой приехать и поселиться в Чановке и тем самым спасти эту уникальную деревню.

«Дорогие староверы, нашего часовенного согласия, приглашаю вас приехать посмотреть. Как говорил наш духовный отец Мин Иванович, Чановка — райский уголок. Посмотрите зимой, посмотрите летом. Может, кому-то понравится. Здесь жило много людей. Мы прожили здесь шесть лет с божьей помощью. Было бы интересно увидеть новых людей нашего согласия. А то Чановка пустеет, а так здесь все возможно — птицу держать, скот держать. Все дома под шиферной крышей, мало которые развалились до основания, можно подремонтировать, печи во всех целые. Приезжайте, позвоните, телефон будет на этом сообщении. +7-913-825-6186. Милости просим».

В октябре 2019 года съемочная группа ТВ2 побыла в Чановке. По итогам экспедиции был снят фильм «Затерянные в Парабели. Год 7528». Сейчас этот фильм на YouTube посмотрели больше 400 тысяч человек. В Чановку дозвонились несколько староверов из других регионов. Но никто туда так и не приехал.

В январе в Чановку съездил наш корреспондент Вячеслав Балашев. И узнал о том, как сейчас живут ее жители.

Фото: Вячеслав Балашев

Зимой в Чановку ведет зимник. Его вполне сносно чистят. Часть домов заброшена, часть заколочена на зиму. Летом людей в Чановке чуть больше. Зимой всего пять человек.

«В этом доме жила моя мама», — Сергей Гавриловский показывает на пустующий дом.

«В 1937 году этот дом перевезли из деревни Долговская, этой деревни уже нет на картах».

Из США Гавриловские вернулись в Россию из-за тещи и свекрови. Обе бабушки жили в Чановке, были очень старенькими и нуждались в уходе. Сейчас они уже умерли и Гавриловских в Чановке ничто не держит. А в Америке дети и внуки. Самого маленького внука Сергей и Евгения еще даже не видели.

«За три года до отъезда из США у меня началась тоска по Чановке, так что мы передали имущество детям, оформили на них все документы и поехали. Так что вернулись еще и из-за ностальгии».

По пути Сергей рассказывает про быт без электричества и благ цивилизации.

Фото: Вячеслав Балашев

Семенович возит воду в погреба — ледники, чтобы летом был лед, электричества-то нет, это такой холодильник. Мы закладываем в погреб сырой снег до самого потолка, который не тает до конца августа. В подполье свежее молоко прокиснет, а в погребе температура +3, и молоко стоит дольше.

У покосившегося дома остатки антенны, таксофон давно демонтировали, Сергей и остальные жители смысла в нем не видят. Звонить по таксофону очень дорого. Теперь у каждого жителя есть сотовый телефон с антенной на крыше, выглядит он как стационарный телефон.

На улицу выглядывает Гликерия Соломенникова, она в Чановке коренной житель.

«Сейчас вам покажу интересную вещь — я недавно «кросны» поставила».

«Кросны» — это старое название ткацкого станка. Гликерия с помощью соседей восстановила станок, на котором раньше ткала. Научила ткацкому делу ее свекровь, ткали в Чановке половики, предметы одежды и все остальное для хозяйственных нужд.

«Вот это челнок, это мотовило», — рассказывает Гликерия, вставляя деревянные клинья в станок, которые сама недавно выстругала. Это был последний элемент конструкции, станок готов к использованию. Сергей Петрович поздравляет ее с торжественным запуском станка.

Раньше все ткани сами ткали и лен садили, а сейчас уже старые мы стали.

Фото: Вячеслав Балашев

Дома у Гликерии Федосеевны много тканей ручной работы. Полотенца—рушники, настольники—скатерти, все с разными узорами.

«У меня и прялка есть, и кудель (очищенное волокно, приготовленное для прядения), вечерами можно и посидеть с ней, а потом что-нибудь соткать».

Фото: Вячеслав Балашев

Перед выходом Гликерия Федосеевна угощает хлебом, который печет сама, в русской печи. Покупает только муку, дрожжи при изготовлении такого хлеба не использует, вместо них закваска. Хлеб такой хранится дольше, чем дрожжевой.

Фото: Вячеслав Балашев

На обратном пути Сергей показывает на дома, визуально в неплохом состоянии, у этих домов известны хозяева, в случае чего с ними можно договориться о покупке.

Заходим к Гавриловским домой. Евгения Семеновна — жена Сергея, накрывает на стол и рассказывает про детей и внуков, показывает фотографии. Угощает чаем и пельменями с козлятиной. Готовит все на печи. Без света здесь жить привыкли, дизель-генератор запускается ненадолго утром и вечером, топливо администрация района выделяет строго определенное небольшое количество.

Чановка находится недалеко от дороги и от линии электропередачи. До ближайшей ЛЭП несколько километров. Одна из жительниц Чановки, Софья Владимировна Барбаш, зимой из-за отсутствия света уезжает жить в Каргасок. Она обращалась к депутатам и в администрацию сельского поселения, но ей ответили, что денег на строительство дороги и линии электропередачи нет.

Фото: Вячеслав Балашев

Сейчас за дорогой следит Гавриловский. Недавно копали водоотводную траншею: договариваться с экскаватором, руководить работами и искать денег на топливо пришлось самому, так как неформально Сергей - староста деревни. Вот и болит у него сердце, что когда он уедет, поддерживать жизнь в деревне будет уже некому.