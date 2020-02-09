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09 февраля,
2020
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Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания

Вячеслав Балашёв
Вячеслав Балашёв
1 день назад
Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Фото: Вячеслав Балашев

Сергей Гавриловский, нынешний негласный староста Чановки, этой весной с женой Евгенией возвращается в США к детям и внукам. Он обратился к единоверцам с просьбой приехать и поселиться в Чановке и тем самым спасти эту уникальную деревню.


«Дорогие староверы, нашего часовенного согласия, приглашаю вас приехать посмотреть. Как говорил наш духовный отец Мин Иванович, Чановка — райский уголок. Посмотрите зимой, посмотрите летом. Может, кому-то понравится. Здесь жило много людей. Мы прожили здесь шесть лет с божьей помощью. Было бы интересно увидеть новых людей нашего согласия. А то Чановка пустеет, а так здесь все возможно — птицу держать, скот держать. Все дома под шиферной крышей, мало которые развалились до основания, можно подремонтировать, печи во всех целые. Приезжайте, позвоните, телефон будет на этом сообщении. +7-913-825-6186. Милости просим».

В октябре 2019 года съемочная группа ТВ2 побыла в Чановке. По итогам экспедиции был снят фильм «Затерянные в Парабели. Год 7528». Сейчас этот фильм на YouTube посмотрели больше 400 тысяч человек. В Чановку дозвонились несколько староверов из других регионов. Но никто туда так и не приехал.


В январе в Чановку съездил наш корреспондент Вячеслав Балашев. И узнал о том, как сейчас живут ее жители.

Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Фото: Вячеслав Балашев

Зимой в Чановку ведет зимник. Его вполне сносно чистят. Часть домов заброшена, часть заколочена на зиму. Летом людей в Чановке чуть больше. Зимой всего пять человек.


«В этом доме жила моя мама», — Сергей Гавриловский показывает на пустующий дом.


«В 1937 году этот дом перевезли из деревни Долговская, этой деревни уже нет на картах».


Из США Гавриловские вернулись в Россию из-за тещи и свекрови. Обе бабушки жили в Чановке, были очень старенькими и нуждались в уходе. Сейчас они уже умерли и Гавриловских в Чановке ничто не держит. А в Америке дети и внуки. Самого маленького внука Сергей и Евгения еще даже не видели.


«За три года до отъезда из США у меня началась тоска по Чановке, так что мы передали имущество детям, оформили на них все документы и поехали. Так что вернулись еще и из-за ностальгии».


По пути Сергей рассказывает про быт без электричества и благ цивилизации.

Единственная жилая улица Чановки.
Единственная жилая улица Чановки.
Фото: Вячеслав Балашев

Семенович возит воду в погреба — ледники, чтобы летом был лед, электричества-то нет, это такой холодильник. Мы закладываем в погреб сырой снег до самого потолка, который не тает до конца августа. В подполье свежее молоко прокиснет, а в погребе температура +3, и молоко стоит дольше.

У покосившегося дома остатки антенны, таксофон давно демонтировали, Сергей и остальные жители смысла в нем не видят. Звонить по таксофону очень дорого. Теперь у каждого жителя есть сотовый телефон с антенной на крыше, выглядит он как стационарный телефон.


На улицу выглядывает Гликерия Соломенникова, она в Чановке коренной житель.


«Сейчас вам покажу интересную вещь — я недавно «кросны» поставила».

Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания

«Кросны» — это старое название ткацкого станка. Гликерия с помощью соседей восстановила станок, на котором раньше ткала. Научила ткацкому делу ее свекровь, ткали в Чановке половики, предметы одежды и все остальное для хозяйственных нужд.


«Вот это челнок, это мотовило», — рассказывает Гликерия, вставляя деревянные клинья в станок, которые сама недавно выстругала. Это был последний элемент конструкции, станок готов к использованию. Сергей Петрович поздравляет ее с торжественным запуском станка.

Раньше все ткани сами ткали и лен садили, а сейчас уже старые мы стали.

Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Фото: Вячеслав Балашев

Дома у Гликерии Федосеевны много тканей ручной работы. Полотенца—рушники, настольники—скатерти, все с разными узорами.


«У меня и прялка есть, и кудель (очищенное волокно, приготовленное для прядения), вечерами можно и посидеть с ней, а потом что-нибудь соткать».

Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Фото: Вячеслав Балашев

Перед выходом Гликерия Федосеевна угощает хлебом, который печет сама, в русской печи. Покупает только муку, дрожжи при изготовлении такого хлеба не использует, вместо них закваска. Хлеб такой хранится дольше, чем дрожжевой.

Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Фото: Вячеслав Балашев

На обратном пути Сергей показывает на дома, визуально в неплохом состоянии, у этих домов известны хозяева, в случае чего с ними можно договориться о покупке.

Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания

Заходим к Гавриловским домой. Евгения Семеновна — жена Сергея, накрывает на стол и рассказывает про детей и внуков, показывает фотографии. Угощает чаем и пельменями с козлятиной. Готовит все на печи. Без света здесь жить привыкли, дизель-генератор запускается ненадолго утром и вечером, топливо администрация района выделяет строго определенное небольшое количество.


Чановка находится недалеко от дороги и от линии электропередачи. До ближайшей ЛЭП несколько километров. Одна из жительниц Чановки, Софья Владимировна Барбаш, зимой из-за отсутствия света уезжает жить в Каргасок. Она обращалась к депутатам и в администрацию сельского поселения, но ей ответили, что денег на строительство дороги и линии электропередачи нет.

Сергей Гавриловский и Гликерия Соломенникова
Сергей Гавриловский и Гликерия Соломенникова
Фото: Вячеслав Балашев

Сейчас за дорогой следит Гавриловский. Недавно копали водоотводную траншею: договариваться с экскаватором, руководить работами и искать денег на топливо пришлось самому, так как неформально Сергей - староста деревни. Вот и болит у него сердце, что когда он уедет, поддерживать жизнь в деревне будет уже некому.

Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Фото: Вячеслав Балашев

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