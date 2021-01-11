«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России

Истории

В 2010 году томич Константин Шерстобитов, слабослышащий педагог дополнительного образования, выступил на Чемпионате России по керлингу среди глухих. Играл Константин за Челябинск – в Томске тогда не было даже своего ледового дворца. Команда стала победителем, а Константин, вернувшись в Томск, решил заняться развитием керлинга здесь.



В интернате №15 Константин, выпускник ТГПУ, преподавал спортивное ориентирование для ребят с нарушением слуха. Его жена Ирина Шерстобитова говорит, что тренеру удавалось выводить на соревнования по 50 воспитанников, ездить на чемпионаты России и даже занимать призовые места.

«Когда он загорелся керлингом, ребята туда из спортивного ориентирования и пошли. Они уже подготовлены были физически, единственное что все в диковину, – вспоминает Ирина. – Для керлинга нужен идеально ровный лед, который заливают слоями, и специальный инвентарь. Камни, которые они катают, стоят бешеных денег, по полтора миллиона за комплект. Сложно это все было найти, поэтому сродни чуду получилось».

Ребята тренировались во дворе интерната и в спортзале: собирали обычные швабры, на ноги вместо специальной обуви надевали шерстяные носки и на них скользили по залитой в школьном дворе дорожке. Снаряды для тренировок Константин сделал сам – из ДСП, резиновых шин и кусков арматуры.

Первыми соревнованиями, на которых выступила команда, стал Кубок России по керлингу среди инвалидов по слуху в 2012 году. «Константин осмелился их на такое крупное соревнование вывести, в Челябинске оно проходило, – вспоминает Ирина. – Ребята впервые увидели настоящие камни и лед, почувствовали соревнование. Команда вошла в плей-офф и заняла четвертое место. Второй выстрел был на юношеской спартакиаде по спорту глухих в Ижевске: парни заняли первое место, девушки – второе».

Фото: Взято из группы «Керлинг Томск»

После этого, говорит Ирина, на ребят обратил внимание областной департамент культуры и спорта. При школе олимпийского резерва открылось отделение керлинга, в ледовом центре «Кристалл» спортсменам выделили лед и постоянное время для тренировок, купили три комплекта шотландских камней и остальной инвентарь. За прошедшие годы парни и девушки несколько раз становились победителями сибирских чемпионатов, брали первое место на Кубке и Чемпионате России. Сейчас в двух командах из 12 человек два мастера спорта международного класса, четыре заслуженных мастера спорта и три мастера спорта, все девять спортсменов вошли в сборную России.

Хитрость тренера в том, что керлинг для России в новинку – это первое. Второе: когда в сибирских городах начали появляться команды по керлингу Костя начал возить ребят на соревнование к здоровым, – объясняет Ирина. – Там наши спортсмены на одном уровне соревнуются, где-то даже выигрывают. За счет этого опыта в спорте глухих ребята первые и такой большой рост у них за несколько лет. Им посложнее, конечно. Если в играх здоровых постоянно кричат, тереть или не тереть, траекторию поправляют, то им кричать бесполезно. Приходится постоянно смотреть на командира и по жестам понимать, какие нужны действия. В остальном различий со здоровыми нет.

Джентельменский вид спорта

Пока Константин ведет тренировку, Ирина рассказывает о нюансах игры в керлинг, иногда уточняя что-то у мужа на языке жестов. По образованию она сурдопедагог и сначала лишь переводила команде в свободное от основной работы время. Но когда у ребят начались успехи, Ирина решила, что «рваться на две работы бессмысленно»: поступила в ТГПУ и получила тренерскую специальность. Занимается керлингом и ее дочь Наталья – она президент федерации керлинга слышащих спортсменов.



«Керлинг зародился в Шотландии: местные жители катали по обледеневшим озерам камни, чтобы согреться, это забава и развилась в спорт. Керлинг имеет давнюю историю и в России, хотя сейчас почти неизвестен, – рассказывает Ирина. – В 1917 году в посольстве Российской империи начинали играть в керлинг, но после революции большевики запретили его как буржуазный вид спорта. Лишь 10 лет назад игра начала у нас возрождаться. Вид спорта очень интересный: в нем думать нужно, рассчитывать, постоянно следить за игрой с холодной голой. Обязательное правило – уважать соперников, играть по-джентльменски и уметь радоваться чужой победе».



В керлинг играют восемь человек: по четыре игрока в каждой команде и по одному запасному. В игре 16 камней, которые спортсмены катают по 45-метровой дорожке. Камнем нужно попасть в круг-мишень, на котором стоит скип - капитан. Щеткой скип показывает, в какую-часть сетки игроку нужно катить камень. Два спортсмена сопровождают снаряд: с силой трут швабрами лед перед камнем, чтобы он скользил в нужном направлении и с нужной скоростью. Побеждает та команда, которой удастся загнать как можно больше камней в мишень до камней соперников. Снаряды, которые уезжают дальше камней соперников, баллов не приносят.



Лед для керлинга нужен идеально ровный, хоккейный не подойдет. Заливается он как слоеный пирог: ледозаливочная машина наносит капли, срезает выступающие части и заливает снова, слой за слоем, – рассказывает Ирина. – Мы сейчас тренируемся на обычном хоккейном льду. Заслуженным мастерам спорта это вредит, конечно.

Сейчас Константин, Ирина и Наталья стараются развивать при томской школе олимпийского резерва керлинг для здоровых. Ирина признается, что есть сложности: ставок в спортшколе нет, поэтому в здоровые группы набирают только платно, а люди не идут заниматься малоизвестным спортом за деньги. «Хотя спорт перспективный и сейчас в нем можно быстро подняться. Он не травмоопасный, но эмоций не меньше, как в хоккее. Флегматичность некоторая есть: кинул камень и ждешь. А с другой стороны, ты постоянно в игре и увлечен. И болельщикам нравится: в Шотландии и Канаде, например, посмотреть на керлинг целые стадионы собираются. Ведем работу с департаментом, убеждаем, что надо врываться, догонять соседние регионы», – добавляет тренер.