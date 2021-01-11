Добрые новости
11 января,
2021
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Истории

«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В 2010 году томич Константин Шерстобитов, слабослышащий педагог дополнительного образования, выступил на Чемпионате России по керлингу среди глухих. Играл Константин за Челябинск – в Томске тогда не было даже своего ледового дворца. Команда стала победителем, а Константин, вернувшись в Томск, решил заняться развитием керлинга здесь. 

Константин Шерстобитов
Константин Шерстобитов

В интернате №15 Константин, выпускник ТГПУ, преподавал спортивное ориентирование для ребят с нарушением слуха. Его жена Ирина Шерстобитова говорит, что тренеру удавалось выводить на соревнования по 50 воспитанников, ездить на чемпионаты России и даже занимать призовые места. 


«Когда он загорелся керлингом, ребята туда из спортивного ориентирования и пошли. Они уже подготовлены были физически, единственное что все в диковину, – вспоминает Ирина. – Для керлинга нужен идеально ровный лед, который заливают слоями, и специальный инвентарь. Камни, которые они катают, стоят бешеных денег, по полтора миллиона за комплект. Сложно это все было найти, поэтому сродни чуду получилось».


Ребята тренировались во дворе интерната и в спортзале: собирали обычные швабры, на ноги вместо специальной обуви надевали шерстяные носки и на них скользили по залитой в школьном дворе дорожке. Снаряды для тренировок Константин сделал сам – из ДСП, резиновых шин и кусков арматуры.


Первыми соревнованиями, на которых выступила команда, стал Кубок России по керлингу среди инвалидов по слуху в 2012 году. «Константин осмелился их на такое крупное соревнование вывести, в Челябинске оно проходило, – вспоминает Ирина. – Ребята впервые увидели настоящие камни и лед, почувствовали соревнование. Команда вошла в плей-офф и заняла четвертое место. Второй выстрел был на юношеской спартакиаде по спорту глухих в Ижевске: парни заняли первое место, девушки – второе». 

Томская команда после соревнований в Челябинске
Томская команда после соревнований в Челябинске
Фото: Взято из группы «Керлинг Томск»

 После этого, говорит Ирина, на ребят обратил внимание областной департамент культуры и спорта. При школе олимпийского резерва открылось отделение керлинга, в ледовом центре «Кристалл» спортсменам выделили лед и постоянное время для тренировок, купили три комплекта шотландских камней и остальной инвентарь. За прошедшие годы парни и девушки несколько раз становились победителями сибирских чемпионатов, брали первое место на Кубке и Чемпионате России. Сейчас в двух командах из 12 человек два мастера спорта международного класса, четыре заслуженных мастера спорта и три мастера спорта, все девять спортсменов вошли в сборную России. 

«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России
«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России
«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России

Хитрость тренера в том, что керлинг для России в новинку – это первое. Второе: когда в сибирских городах начали появляться команды по керлингу Костя начал возить ребят на соревнование к здоровым, – объясняет Ирина. – Там наши спортсмены на одном уровне соревнуются, где-то даже выигрывают. За счет этого опыта в спорте глухих ребята первые и такой большой рост у них за несколько лет. Им посложнее, конечно. Если в играх здоровых постоянно кричат, тереть или не тереть, траекторию поправляют, то им кричать бесполезно. Приходится постоянно смотреть на командира и по жестам понимать, какие нужны действия. В остальном различий со здоровыми нет.

Джентельменский вид спорта

Пока Константин ведет тренировку, Ирина рассказывает о нюансах игры в керлинг, иногда уточняя что-то у мужа на языке жестов. По образованию она сурдопедагог и сначала лишь переводила команде в свободное от основной работы время. Но когда у ребят начались успехи, Ирина решила, что «рваться на две работы бессмысленно»: поступила в ТГПУ и получила тренерскую специальность. Занимается керлингом и ее дочь Наталья – она президент федерации керлинга слышащих спортсменов.

«Керлинг зародился в Шотландии: местные жители катали по обледеневшим озерам камни, чтобы согреться, это забава и развилась в спорт. Керлинг имеет давнюю историю и в России, хотя сейчас почти неизвестен, – рассказывает Ирина. – В 1917 году в посольстве Российской империи начинали играть в керлинг, но после революции большевики запретили его как буржуазный вид спорта. Лишь 10 лет назад игра начала у нас возрождаться. Вид спорта очень интересный: в нем думать нужно, рассчитывать, постоянно следить за игрой с холодной голой. Обязательное правило – уважать соперников, играть по-джентльменски и уметь радоваться чужой победе». 

В керлинг играют восемь человек: по четыре игрока в каждой команде и по одному запасному. В игре 16 камней, которые спортсмены катают по 45-метровой дорожке.  Камнем нужно попасть в круг-мишень, на котором стоит скип - капитан. Щеткой скип показывает, в какую-часть сетки игроку нужно катить камень. Два спортсмена сопровождают снаряд: с силой трут швабрами лед перед камнем, чтобы он скользил в нужном направлении и с нужной скоростью. Побеждает та команда, которой удастся загнать как можно больше камней в мишень до камней соперников. Снаряды, которые уезжают дальше камней соперников, баллов не приносят.

«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России
«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России
«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России
«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России

Лед для керлинга нужен идеально ровный, хоккейный не подойдет. Заливается он как слоеный пирог: ледозаливочная машина наносит капли, срезает выступающие части и заливает снова, слой за слоем, – рассказывает Ирина. – Мы сейчас тренируемся на обычном хоккейном льду. Заслуженным мастерам спорта это вредит, конечно.

Сейчас Константин, Ирина и Наталья стараются развивать при томской школе олимпийского резерва керлинг для здоровых. Ирина признается, что есть сложности: ставок в спортшколе нет, поэтому в здоровые группы набирают только платно, а люди не идут заниматься малоизвестным спортом за деньги. «Хотя спорт перспективный и сейчас в нем можно быстро подняться. Он не травмоопасный, но эмоций не меньше, как в хоккее. Флегматичность некоторая есть: кинул камень и ждешь. А с другой стороны, ты постоянно в игре и увлечен. И болельщикам нравится: в Шотландии и Канаде, например, посмотреть на керлинг целые стадионы собираются. Ведем работу с департаментом, убеждаем, что надо врываться, догонять соседние регионы», – добавляет тренер.

«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России
«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России
«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России
«Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России

Слабослышащие спортсмены продолжают тренироваться. Из-за пандемии коронавируса Чемпионат мира по керлингу среди глухих, который должен был пройти в 2021 году в Канаде, перенесли на 2022. А через три года в этой же стране планируют провести Сурдлимпийские игры. На XIX Сурдлимпийских играх в Италии томские керлингисты стали вторыми, поэтому на следующих рассчитывают взять золото.

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