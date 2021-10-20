«Мне рассказывали, что раньше люди в автобусе подходили, говорили: «Вы почему не на русском языке говорите? Говорите на русском, чтобы мы все вас понимали! А человек на родном языке со своим земляком разговаривает. Зачем нужно было ругать людей? Я вот в итоге, не разговариваю на шорском, только понимаю, мне 58 скоро будет. А идет мальчик или девочка — шорцы, к ним обращаться по-шорски вообще бесполезно», — Александр рассказывает, что еще его отец испытывал в детстве трудности со сдачей русского языка, просто было не с кем практиковаться, вокруг одни шорцы. Сейчас ситуация зеркальная.



Шорский преподают в нескольких школах — в городе Мыски и в поселке Бородино Кемеровской области. Но, по словам местных, толку от этого нет, так как в семьях на родном языке не говорят. Для детей изучение шорского что-то вроде английского, раз в неделю.



«Мой свекор рассказывал, что его били по губам в школе, когда он говорил на шорском. А бабушка стеснялась говорить на шорском, так как над ней смеялись. Дети-шорцы и сейчас стесняются говорить о родной культуре. Это комплекс неполноценности, который прививали с советских времен» — Яна Таннагашева до уничтожения Казаса работала учителем русского языка и литературы.



Еще недавно предпринимались попытки что-то изменить. В 80-90-е годы выпускались книги на шорском, была открыта кафедра шорского языка в Кузбасской государственной педагогической академии, местное население даже выступало за создание шорской республики, по аналогии с Якутией и Алтаем. Однако уже к концу нулевых движение пошло на спад, кафедру шорского языка в закрыли в 2010 году.

