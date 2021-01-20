Спутник и другие... Привились? Как ощущения?

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Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию среди населения от коронавируса. Пока большинству россиян доступна только вакцина «Спутник». Мы решили опросить тех, кто уже укололся ею, а также узнать, какие ощущения после прививок другими вакцинами, пока недоступными на территории России.

Фото: департамент здравоохранения Томской области

Одной из первых вакцину от коронавируса в Томской области поставила Екатерина Свидерек. Она работает врачом-психиатром, находится в контакте с больными коронавирусом.

«Когда только в начале декабря поступила первая партия вакцины, то несколько доз прислали на больницу. Я записалась, так как контактируем каждый день. Конечно, находимся в СИЗах, но все равно. После первой прививки у меня поднялась температура до 39. Прочитала, что такое бывает, поэтому не сильно переживала, пила жаропонижающие. А после второй уже ничего не было», — рассказывает Екатерина.

Она отмечает, что вакцина прошла ряд испытаний. И призывает всех, у кого есть возможность, поставить прививку.

«В моем окружении нет знакомых, которые бы сейчас записывались на вакцинацию. Мне кажется, что лучше поставить, чем нет», — говорит она.

А вот рассказ Матвея Коровина, кандидата биологических наук, доцента кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии.

«Я сделал прививку от коронавируса 30 декабря (первая доза). Ощущения в первый день можно сравнить с началом гриппа. Инъекция была сделана в обеденное время, около 13:30. В три часа ночи начался озноб, да такой, что часов до пяти колбасило так, что мама не горюй. Часам к 6, когда уже надо вставать, озноб почти прошел, пора было собираться на работу. Хорошо, что перед уходом предупредил охранников, что завтра приду с температурой, ибо после вакцинации. Утром после озноба измерил температуру — четко 37,9, подумал, что на работу не пустят. Но после проверки на посту, а это было около 8:30, температура снизилась ровно на градус (слава Богу на улице мороз, охладил меня). Примерно в 11:00 пришло уведомление от Госуслуг о том, что пора бы отметиться. Нужно заполнить дневник наблюдений, пунктов в нем достаточно, а основном, конечно же нежелательные явления, что при этом я делал или не делал, а также возможные контакты с ковидными личностями».

«В течение дня состояние напоминает не то ОРВИ, не то грипп. В мышцах боли не было. Некоторые товарищи отмечали у себя головную боль, и боль в месте инъекции, стало быть в плече, но со мной такого не было, просто временами хотелось прилечь и поспать. Так продолжалось два дня, затем температура снизилась до приемлемых 36,6 и даже чуть ниже. Естественно, Госуслуги не дремлют и по три, а то и четыре раза в день напоминают о ведении дневника. Забыл упомянуть, что при постановке инъекции доктор предупредил: "три дня не пить". Ну, вы понимаете, что русский человек поставив прививку за два дня до Нового года не думал о том, что не пить нельзя. Но, как сказал известный вирусолог, главное не напиваться. И это справедливо для любой вакцинации, а бокал хорошего вина ещё никому не повредил. И так новогодние праздники прошли температура не скачет, голова не болит. Впереди вторая доза».

Накануне Роспотребнадзор сообщил о 100% эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором». Пока эту вакцину ставят только добровольцам в рамках клинических испытаний. Первая и вторая фаза клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» проводились в июле — сентябре. Во второй фазе принимали участие 86 человек; 43 из них получили вакцину, еще 43 — плацебо. Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

«У первых участников, кто получил вакцину раньше всех, уже есть антитела. Они выявляются рекомендованным тестом. Титр выше референсного значения, но по сравнению со «Спутником» ниже. Возможно, его будет достаточно для защиты. Ответ на этот вопрос может дать только время. Положительный результат был получен на 47 день от первого укола», — пишет участник исследования Андрей Криницкий. Он отмечает, что не является врачом или ученым, но, как патриот, выступает за всеобщую вакцинацию от коронавируса.

Темпы вакцинации от коронавируса увеличиваются. По последним данным, на 11 января «Спутником» в стране успели привиться более 1,5 млн человек. По абсолютному числу примененных доз вакцины Россия входит в число лидеров. Мировым лидером по количеству доз в пересчете на численность населения сегодня является Израиль, на втором месте Объединенные Арабские Эмираты.

Марина Ройтман проживает в Израиле. Она рассказывает, что на данный момент в стране для прививки доступна только американская вакцина Pfizer.

«Уже больше двух миллионов человек поставили первую прививку Pfizer. Около трехсот тысяч — вторую. В ближайшее время в Израиле станет доступна прививка и другой американской вакциной Moderna. Доверяют им. Вакцинация бесплатна. Доступна по возрастным ступеням. Сначала привили всех старше 60 лет и в группе риска. С поступлением прививок они становятся доступны другим группам. Сейчас прививают от 45 лет. Российская вакцина в Израиле недоступна. По слухам отношение к ней амбивалентное», — рассказывает Марина.

По словам девушки, после прививки побочных эффектов у нее не было. У знакомых были, слабость, ломота и головная боль, но все прошло в течение 24 часов.

«Пока обстановка не самая обнадеживающая. Страна в локдауне еще как минимум на неделю. Ожидают. чтобы коэффициент распространения инфекции стал менее одного. Сейчас 4,6».

В соседних Арабских Эмиратах прививку от коронавируса поставили больше 2 млн жителей — практически 20% населения. Одна из них — бывшая томичка Елена Тарасова.