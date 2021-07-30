Тахтамышево. Спасти сосны зачарованного леса

Жители Тахтамышева бьют тревогу. По их словам, 240 га леса собираются вырубить, чтобы добывать песок и гравий. Жители села против строительства песчаного карьера на месте «вековых» сосен. Они просят губернатора «вмешаться и сохранить природу для людей, а не оставлять следующим поколениям уродливый и безжизненный кусок пустынного ландшафта, какой уже имеется на ближайших к поселениям карьерах». Лес, как считают местные, должны вырубить вдоль федеральной трассы от села Тахтамышево до Кандинки.

Тахтамышево — пригород в 10 километрах от Томска. Лес в Тахтамышево, по словам жителей, особенный, там растут вековые сосны, кедр и другая уникальная флора. Тахтамышевский лес любят и местные, и горожане. 40-летняя Евгения Бебенина еще девчонкой была влюблена в здешние сосны, часто гостила у бабушки на даче и с детства была очарована лесом.

Евгения Бебенина

Семь лет назад Евгения с мужем построили в Тахтамышеве дом. Во время строительства дома, ни одно дерево не пострадало, все сосны гармонично стоят во дворе. Евгения с мужем могли купить дом в любом месте в Томской области, но здешние места связаны с семейной историей. Плюс потрясающий лес и свежий воздух.

Сосны во дворе дома Евгении

«Тахтамышево — мое родное место с рождения, я помню каким был лес. Последние 10 лет я туда стараюсь не ходить. Больно. За деревней лес начали вырубать частично, потом стали уничтожать лес гектарами, чтобы добывать песок. Там сейчас пустыня. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Сейчас около 400 метров от деревни начнут строить песчаный карьер. Мы против, чтобы рядом с жилыми домами добывали песок и гравий и уничтожали наш лес. Лес в Тахтамышево — легкие Томска. Я не понимаю, как можно поднять руку на лес».

Вот так выглядит карьер в окрестностях Тахтамышево. Добычей песка в этом месте занимается Евгений Хлебников, который и возглавляет ООО «Карьер Тахтамышевский» с 2017 года. По словам жителей, раньше там был лес. Местные не хотят, чтобы еще один такой же карьер появился рядом с деревней.

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Евгения по образованию юрист и ей непонятно, на каком основании земли лесного фонда будут массово вырубать. «Статус федеральных земель лесного фонда очень ограниченный, такие земли нельзя просто так взять и вырубить, — считает Евгения, — Чтобы пользоваться землями лесного фонда должны быть сложные правовые основания. А тут произвол». На кадастровой карте участок, который должны уничтожить, относится к землям лесного фонда. Согласно лесному кодексу, такой участок относится к федеральной собственности. Местная администрация не может распоряжаться этим лесом, только охранять. Но диалога у местных жителей и администрации нет.

Народный бунт в Тахтамышево

В Тахтамышево живут в основном татары. Живут испокон веку. Село мусульманское. Есть мечеть. Местные татары прислушиваются к мнению старейшин. А старейшины не доверяют новому главе поселения. Вадима Сидоркина назначили главой Заречного сельского поселения, куда входит Тахтамышево, в апреле 2021. По словам жителей, Сидоркин в Тахтамышево появляется очень редко и вопросами поселения не занимается. Комментировать ситуацию журналисту ТВ2 Вадим Сидоркин отказался. Местные жители готовы защищать свой лес. Они против разработки карьера.

Председатель совета ветеранов 66-летний Альфрид Семенов родился и вырос в Тахтамышево. «Я вырос в этом лесу, – говорит Альфрид Семенов, – Мы несколько раз всем селом спасали лес от пожара. Лес возрождался. В советское время тут тоже был карьер, но деревья сразу высаживали. Теперь там растут 60-летние сосны. А сейчас тут хотят добывать песок на глубине шести метров. Нам говорят, что добывать песок будут в тех местах, где лес не растет. Здесь растет деловая дорогостоящая древесина, мачтовые сосны и 150-летний кедрач. Раньше люди боялись трогать кедр, а сейчас, ради разработки песка, срубят. Такая древесина стоит огромных денег. Почему такое потребительское отношение к лесу?».

Автор: Юлия Фаллер Альфрид Семенов

Местные жители собрали около 200 подписей против строительства карьера и вырубки леса. Губернатор Томской области знает, что происходит в Тахтамышево. По словам местных жителей, письмо с требованием остановить вырубку передали губернатору Сергею Жвачкину через руководителя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. «Разработчики карьера хотят вырубить лес на миллиарды рублей и нарушить природный ландшафт, лишить жителей подземных источников вoды, которая держится на корневой системе сосен. Жители Тахтамышево категорически против вырубки леса и разработки песчаного карьера», — говорится в обращении к губернатору. В письме губернатору местные жители просят не направлять данное обращение на рассмотрение в администрацию Томского района и Заречного поселения «так как в действиях данных органов власти явно прослеживается прямая заинтересованность. Отдельного внимания заслуживает рассмотрение законности оформления разрешительной документации проекта».

Лес в Тахтамышево

45-летний Ринат Баязитов тоже против вырубки леса. Ринат долгое время работал замглавы в администрации Заречного сельского поселения.

Ринат Баязитов

«У нас уже есть один карьер рядом с деревней. От леса ничего не осталось. Там дюны, — считает Ринат, — В 2010 году появилась тема: от села Тахтамышево до Кафтанчиково построить карьер или элитный поселок. Эту тему продвигал глава Томского района Александр Терещенко. В том же году в Кафтанчиково была попытка организовать гравийный карьер и местные пошли на крайние меры — перекрыли федеральную трассу. Тогда поднялся скандал и разработку карьера прекратили. Два года назад тема с карьером вновь поднялась. Под вырубку захотели отдать леса первой категории, заповедную территорию пустить под снос. Предыдущий глава Заречного сельского поселения Анатолий Кочетков отказался в этом участвовать и ушел с поста. К власти пришел Вадим Сидоркин и вновь возник вопрос с карьером».

Лес в Тахтамышево

42-летний Виктор специально купил землю в Тахтамышево и строит здесь дом, хотя никогда не хотел переезжать в село. Однако место тут особенное. «Тахтамышево — волшебное место с очаровательным лесом. В лесу пахнет шишками и смолой. Когда узнали, что тут будут разрабатывать карьер, нам это не понравилось. Грохот техники, вырубленные деревья. Я подписал обращение губернатору против строительства карьера. Что говорить, вся наша улица против».

Кто будет строить карьер?

Занимается разработкой карьера депутат Томского района и директор компании «ТИСК» Александр Беляев. Беляев — крупный томский бизнесмен. Он руководит 13 предприятиями, которые занимаются добычей полезных ископаемых и строительством. Выручка от предприятий составляет 107 млн рублей в год, а на балансе находится 614 млн рублей.

Как рассказал ТВ2 Александр Беляев, лицензию на добычу строительного грунта площадью 350 га выдали в 2007 году. Два года назад Беляев начал проводить геологоразведку, чтобы получить согласие на добычу песка. Ее согласовали в администрации Томской области и выдали необходимые документы. По словам Александра, из общей территории под разработку попадает только 150 га. Ориентировочный срок разработки от 20 до 40 лет. До разработки карьера планируют построить отдельную дорогу.

Александр Беляев занимается добычей полезных ископаемых в Томском районе с 2009 года, он построил пять карьеров. За все время работы Александр, по его словам, впервые сталкивается с «негативом от местных жителей и откровенной войной». Хотя жители Коларово уже винили работу одного из карьеров, принадлежащих Беляеву, в том, что на особо охраняемой территории изменился уровень воды. «У нас есть лицензия на разработку карьера общей площадью 350 га. Но большая часть этой лицензии находится в зеленых зонах, разработкой в этих местах заниматься нельзя. Законодательство о зеленых зонах очень жесткое. Чтобы вырубить деревья, нужно высадить новые. Где садить новые деревья определяет департамент лесного хозяйства, им неважно, где нам высаживать деревья». По словам Александра, он обратился к местным жителям в Тахтамышево, чтобы они сами пошли в департамент лесного хозяйства и написали заявку на посадку деревьев рядом с селом. «Но часть людей решили на этом построить свою предвыборную кампанию. На очернении и отрицании проще пиариться, чем на созидании. В интернете вышли статьи о разработке карьера, мы за них никому не платили деньги». В сети Александр Беляев разместил петицию с требованием поддержать томский бизнес и «остановить ложь и нагнетание вражды». На утро 29 июля петиция собрала 99 подписей. В петиции говорится, что «очернение репутации бизнесмена Беляева, а также всего проекта, происходит в лучших традициях черного пиара: в поселковые чаты, социальные сети и прочие каналы информации близлежащих сёл вбрасывается заведомо ложная информация в самых черных красках: «потеряем весь лес», «наши дети обречены на болезни и грязный воздух», «шум не даст спать никому в радиусе 10 километров» и т.д. и т.п. Кроме того, на волне лжи и паники были собраны подписи с требованиями к власти Томской области о запрете запуска карьера. При этом перспективы от запуска карьера, как то: озеро с зоной отдыха на месте карьера в последующем, пополнение бюджета района и конкретных поселений, трудоустройство местных жителей и прочие, до населения не доносятся».

Александр Беляев

Мы поговорили с Александром Беляевым. Журналист ТВ2: Что будете делать с лесом? — Я не делаю бизнес на лесе. Когда мы занимались разработкой в Коларове, лес отдавали церкви на дрова и строительство. Для нас это большая проблема, что делать с лесом. Там он нестроевой, там растет береза, осина, тонкая или переспевшая сосна. В том месте, где мы хотим заниматься разработкой, проводились санитарные рубки. На земле, которая предназначена для карьера, нет никакого бора. Сейчас предприятие Александра планирует открыть опытно-промышленный карьер площадью 5 га, разрабатывать этот участок они будут год. «На этом участке растет перезревшая осина, береза и 5% сосны. Мы будем использовать эти деревья на дрова, которые раздадим местным жителям. Также у нас есть разрешение на добычу песка глубиной шесть метров, но я хочу увеличить глубину еще до 6 метров». Через полгода-год компания планирует приступить к разработке первой очереди карьера площадью 50 га. Срок разработки от 5 до 10 лет. «На этом месте планируем провести рекультивацию, создать озеро с выложенными песчаными берегами, открыть его для населения и перейти ко второй очереди. Тут растет старая береза, осина и немолодая сосна. Встречается и зрелая сосна, которая не попала под санитарные рубки и не уничтожена чёрными лесорубами. Её примерно 7%».

Александр Беляев пояснил, что сосновый бор со взрослой сосной, который находится возле деревни Тахтамышево, «ни в какую очередь разработки не входит». От разработки карьера до Кафтанчиково 1 км 200 метров, до Тахтамышево 3, 5 км. «Конечно, если взять площадь лицензии, то до жилых домов в Тахтамышево будет 500 метров. Но мы не собираемся там заниматься разработкой карьера», — утверждает Александр.

Карта карьера площадью 50 га. Предоставлено Александром Беляевым